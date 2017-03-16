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Стадион:
Барселона
 
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Прогнозы на матч Барселона - Валенсия
Барселона
93.7% (104)
Ничья:
4.5% (5)
Валенсия
1.8% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
23.4% (26)
Барселона:
18.9% (21)
Барселона:
16.2% (18)
Барселона:
15.3% (17)
Барселона:
5.4% (6)
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