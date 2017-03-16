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Стадион: Камп Ноу
Предыдущие игры
Барселона (последние 20 матчей: +14 =5 -1)
- 12.03.2017 Депортиво 2:1 Барселона П
- 04.03.2017 Барселона 5:0 Сельта П
- 01.03.2017 Барселона 6:1 Спортинг Хихон П
- 26.02.2017 Атлетико М 1:2 Барселона П
- 19.02.2017 Барселона 2:1 Леганес П
- 11.02.2017 Алавес 0:6 Барселона П
- 04.02.2017 Барселона 3:0 Атлетик Б П
- 29.01.2017 Бетис 1:1 Барселона П
- 22.01.2017 Эйбар 0:4 Барселона П
- 14.01.2017 Барселона 5:0 Лас-Пальмас П
- 08.01.2017 Вильярреал 1:1 Барселона П
- 18.12.2016 Барселона 4:1 Эспаньол П
- 13.12.2016 Аль-Ахли Джидда 3:5 Барселона КЧ
- 10.12.2016 Осасуна 0:3 Барселона П
- 06.12.2016 Барселона 4:0 Боруссия М ЛЧ
- 03.12.2016 Барселона 1:1 Реал Мадрид П
- 27.11.2016 Реал Сосьедад 1:1 Барселона П
- 23.11.2016 Селтик 0:2 Барселона ЛЧ
- 19.11.2016 Барселона 0:0 Малага П
- 06.11.2016 Севилья 1:2 Барселона П
Валенсия (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 11.03.2017 Валенсия 1:1 Спортинг Хихон П
- 05.03.2017 Атлетико М 3:0 Валенсия П
- 28.02.2017 Валенсия 1:0 Леганес П
- 25.02.2017 Алавес 2:1 Валенсия П
- 22.02.2017 Валенсия 2:1 Реал Мадрид П
- 19.02.2017 Валенсия 2:0 Атлетик Б П
- 11.02.2017 Бетис 0:0 Валенсия П
- 04.02.2017 Валенсия 0:4 Эйбар П
- 30.01.2017 Лас-Пальмас 3:1 Валенсия П
- 21.01.2017 Вильярреал 0:2 Валенсия П
- 15.01.2017 Валенсия 2:1 Эспаньол П
- 09.01.2017 Осасуна 3:3 Валенсия П
- 10.12.2016 Реал Сосьедад 3:2 Валенсия П
- 04.12.2016 Валенсия 2:2 Малага П
- 26.11.2016 Севилья 2:1 Валенсия П
- 20.11.2016 Валенсия 1:1 Гранада П
- 06.11.2016 Сельта 2:1 Валенсия П
- 31.10.2016 Депортиво 1:1 Валенсия П
- 22.10.2016 Валенсия 2:3 Барселона П
- 16.10.2016 Спортинг Хихон 1:2 Валенсия П
Последние игры между собой
Барселона: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Валенсия: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
- 22.10.2016 Валенсия 2:3 Барселона Примера
- 17.04.2016 Барселона 1:2 Валенсия Примера
- 10.02.2016 Валенсия 1:1 Барселона Кубок Короля
- 03.02.2016 Барселона 7:0 Валенсия Кубок Короля
- 05.12.2015 Валенсия 1:1 Барселона Примера
- 18.04.2015 Барселона 2:0 Валенсия Примера
- 30.11.2014 Валенсия 0:1 Барселона Примера
- 01.02.2014 Барселона 2:3 Валенсия Примера
- 01.09.2013 Валенсия 2:3 Барселона Примера
- 03.02.2013 Валенсия 1:1 Барселона Примера
- 02.09.2012 Барселона 1:0 Валенсия Примера
- 20.02.2012 Барселона 5:1 Валенсия Примера
- 09.02.2012 Барселона 2:0 Валенсия Кубок Короля
- 02.02.2012 Валенсия 1:1 Барселона Кубок Короля
- 22.09.2011 Валенсия 2:2 Барселона Примера
- 03.03.2011 Валенсия 0:1 Барселона Примера
- 16.10.2010 Барселона 2:1 Валенсия Примера
- 14.03.2010 Барселона 3:0 Валенсия Примера
- 18.10.2009 Валенсия 0:0 Барселона Примера
- 26.04.2009 Валенсия 2:2 Барселона Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|69 - 27
|62
|2.
|Барселона
|Заявка
|27
|18
|6
|3
|77 - 23
|60
|3.
|Севилья
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|51 - 31
|57
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|49 - 22
|52
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|27
|15
|3
|9
|42 - 38
|48
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|27
|13
|9
|5
|39 - 19
|48
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|34 - 30
|44
|8.
|Эйбар
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|43 - 38
|40
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|39 - 38
|39
|10.
|Алавес
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|28 - 33
|37
|11.
|Сельта
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|39 - 45
|35
|12.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|43 - 45
|32
|13.
|Валенсия
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|36 - 47
|30
|14.
|Бетис
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|29 - 44
|28
|15.
|Депортиво
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|31 - 42
|27
|16.
|Малага
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|33 - 45
|26
|17.
|Леганес
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|22 - 41
|25
|18.
|Гранада
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|24 - 55
|19
|19.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|28 - 56
|18
|20.
|Осасуна
|Заявка
|27
|1
|8
|18
|28 - 65
|11
-
До начала матча осталось 2 дня 5 часов 23 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Барселона - Валенсия, который состоится 19.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Барселона - Валенсия, который состоится 19.03.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Барселона - Валенсия
Барселона
93.7% (104)
Ничья:
4.5% (5)
Валенсия
1.8% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Барселона:
23.4% (26)
3:1 Барселона:
18.9% (21)
3:0 Барселона:
16.2% (18)
2:1 Барселона:
15.3% (17)
1:0 Барселона:
5.4% (6)
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