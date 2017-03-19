Стадион: Бутарке Зрители: 10127
29' Желтая карточкаБустинса Унаи
32' Желтая карточкаТито Роберто
34' Желтая карточкаРосалес Роберто
49' Желтая карточкаМоран Эрик
59' Желтая карточкаШарлес Диас
60' Желтая карточкаПерес Рубен
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
93'
Мачис Дарвин наказан за толчок Дуда Барбоса
92'
92'
Герреро Мигель Анхель наказан за толчок Льоренте Диего
92'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Дуда Барбоса из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
89'
Моран Эрик из команды Леганес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
89'
Хони Родригес из команды Малага. Это Мантовани Мартин заработал фол.
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 10127 болельщиков
86'
Тактическая замена. Jose Rodriguez уходит с поля и его заменяет Дуда Барбоса
86'
Тактическая замена. Шимановски Александер уходит с поля и его заменяет Мачис Дарвин
86'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес в офсайде
85'
85'
Лопес Унаи из команды Леганес подал угловой справа.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Эррерин Яго вышел из ворот и забрал мяч.
85'
Камачо Начо из команды Малага подал угловой слева.
85'
После удара головой, который сделал Камачо Начо мяч выносится вратарем на угловой
84'
Росалес Роберто из команды Малага делает отличный навес.
84'
Хони Родригес из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
84'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Хони Родригес из команды Малага подал угловой справа.
84'
Герреро Мигель Анхель выбил мяч на угловой.
83'
Хони Родригес из команды Малага подал угловой справа.
83'
Росалес Роберто из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
83'
Кеко Серхио из команды Малага делает навес
83'
83'
Шимановски Александер бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
82'
Льоренте Диего из команды Малага делает подножку. Герреро Мигель Анхель заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
78'
78'
Хони Родригес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
78'
Бустинса Унаи из команды Леганес. Это Кеко Серхио заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
74'
73'
73'
Jose Rodriguez наказан за толчок Перес Рубен
70'
Тактическая замена. Сандро Рамирес уходит с поля и его заменяет Кеко Серхио
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
69'
Льоренте Диего из команды Малага делает подножку. Герреро Мигель Анхель заработал фол.
69'
Хони Родригес из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Тактическая замена. Эль-Жар Набиль уходит с поля и его заменяет Лопес Унаи
67'
67'
Сандро Рамирес из команды Малага подал угловой слева.
67'
Хони Родригес из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
66'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес делает подножку. Росалес Роберто заработал фол.
66'
Jose Rodriguez из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
64'
Шимановски Александер из команды Леганес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
63'
62'
Тактическая замена. Чори Кастро уходит с поля и его заменяет Хони Родригес
62'
Эрнандес Луис наказан за толчок Перес Рубен
60'
Тактическая замена. Тито Роберто уходит с поля и его заменяет Саму Гарсия
60'
Перес Рубен получает желтую карточку.
60'
Перес Рубен из команды Леганес делает подножку. Сандро Рамирес заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
60'
60'
Эль-Жар Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Шарлес Диас получает желтую карточку.
59'
Шарлес Диас из команды Малага. Это Тито Роберто заработал фол.
59'
Бустинса Унаи из команды Леганес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
58'
58'
Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
57'
Рико Диего нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
57'
Тито Роберто из команды Леганес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
54'
54'
53'
53'
52'
Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля
52'
Хуан Карлос Перес наказан за толчок Моран Эрик
51'
51'
Эль-Жар Набиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Сандро Рамирес из команды Малага подал угловой слева.
50'
Чори Кастро из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
49'
Моран Эрик из команды Леганес был наказан за старое нарушение.
49'
49'
Сандро Рамирес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
Шарлес Диас из команды Малага делает передачу за спину защитников.
47'
47'
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Камачо Начо наказан за толчок Эль-Жар Набиль
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
Jose Rodriguez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
Эрнандес Луис выбил мяч на угловой.
44'
44'
44'
Эррерин Яго вышел из ворот и забрал мяч.
43'
43'
43'
Рико Диего бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
42'
Шарлес Диас наказан за толчок Моран Эрик
41'
41'
Тито Роберто имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
41'
Шимановски Александер из команды Леганес делает пас партнеру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
40'
40'
Мантовани Мартин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
40'
Льоренте Диего сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
40'
Перес Рубен из команды Леганес делает передачу за спину защитников.
39'
38'
Шарлес Диас из команды Малага в офсайде
38'
38'
Рико Диего из команды Леганес наносит неточный удар с лета
37'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес подал угловой справа.
37'
Чори Кастро выбил мяч на угловой.
37'
36'
36'
Рико Диего бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
Шимановски Александер из команды Леганес делает навес
35'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Шимановски Александер из команды Леганес делает навес
34'
Форнальс Пабло наказан за толчок Рико Диего
34'
Росалес Роберто получает желтую карточку.
34'
Росалес Роберто из команды Малага делает подножку. Перес Рубен заработал фол.
32'
Тито Роберто получает желтую карточку.
32'
Тито Роберто из команды Леганес опасно играет. Чуть не пострадал Росалес Роберто.
32'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Камени Карлос сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
Бустинса Унаи получает желтую карточку.
29'
Бустинса Унаи из команды Леганес опасно играет. Чуть не пострадал Хуан Карлос Перес.
29'
Сандро Рамирес коснулся мяча рукой.
28'
28'
Сандро Рамирес из команды Малага делает неудачный навес.
28'
Сандро Рамирес из команды Малага разыграл угловой с левого угла.
27'
Чори Кастро из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
26'
Росалес Роберто из команды Малага наносит неточный удар с лета
25'
Рико Диего наказан за толчок Камачо Начо
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
24'
Сандро Рамирес из команды Малага делает навес прямо в штрафную.
24'
23'
Шарлес Диас из команды Малага в офсайде
23'
23'
Мантовани Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Jose Rodriguez из команды Малага делает навес
23'
23'
22'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес. Это Льоренте Диего заработал фол.
21'
Сандро Рамирес из команды Малага в офсайде
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
20'
Jose Rodriguez из команды Малага делает подножку. Сиовас Димитрис заработал фол.
19'
19'
Шимановски Александер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
19'
19'
Бустинса Унаи имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
19'
Моран Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Jose Rodriguez из команды Малага делает подножку. Моран Эрик заработал фол.
17'
17'
Камачо Начо наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
17'
Мантовани Мартин сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
17'
Чори Кастро из команды Малага подал угловой справа.
16'
Сандро Рамирес из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Форнальс Пабло из команды Малага делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
14'
14'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес делает навес
13'
13'
Сиовас Димитрис из команды Леганес бьет головой мимо ворот
12'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес подал угловой справа.
12'
Герреро Мигель Анхель исполняет штрафной удар, но его блокируют
11'
Эрнандес Луис наказан за толчок Шимановски Александер
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
9'
8'
8'
Хуан Карлос Перес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
8'
Шарлес Диас нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Герреро Мигель Анхель наказан за толчок Камачо Начо
7'
Камени Карлос вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес делает навес прямо в штрафную.
6'
6'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
Тито Роберто из команды Леганес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
4'
3'
3'
Перес Рубен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
2'
Тито Роберто из команды Леганес делает навес
1'
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Малага". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Леганес 0:0 Малага
Леганес
36.7% (76)
Ничья:
41.5% (86)
Малага
21.7% (45)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
36.7% (76)
1:0 Леганес:
22.7% (47)
2:1 Леганес:
11.1% (23)
1:2 Малага:
9.2% (19)
0:1 Малага:
8.7% (18)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация