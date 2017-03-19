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Стадион: Зрители: 10127
Леганес
0:0
Конец матча
Малага
0'
29' Желтая карточка
Бустинса Унаи
32' Желтая карточка
Тито Роберто
34' Желтая карточка
Росалес Роберто
49' Желтая карточка
Моран Эрик
59' Желтая карточка
Шарлес Диас
60' Желтая карточка
Перес Рубен
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
93'
Мачис Дарвин наказан за толчок Дуда Барбоса
92'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Удар от ворот произведет Леганес

91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Дуда Барбоса из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
90'
Росалес Роберто из команды Малага делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
89'
Моран Эрик из команды Леганес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
89'
Хони Родригес из команды Малага. Это Мантовани Мартин заработал фол.
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 10127 болельщиков
86'
Тактическая замена. Jose Rodriguez уходит с поля и его заменяет Дуда Барбоса
86'
Тактическая замена. Шимановски Александер уходит с поля и его заменяет Мачис Дарвин
Офсайд
86'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес в офсайде
85'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Лопес Унаи из команды Леганес подал угловой справа.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Эррерин Яго вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
85'
Камачо Начо из команды Малага подал угловой слева.
85'
После удара головой, который сделал Камачо Начо мяч выносится вратарем на угловой
84'
Росалес Роберто из команды Малага делает отличный навес.
84'
Хони Родригес из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
84'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Хони Родригес из команды Малага подал угловой справа.
84'
Герреро Мигель Анхель выбил мяч на угловой.
Угловой
83'
Хони Родригес из команды Малага подал угловой справа.
83'
Росалес Роберто из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Кеко Серхио из команды Малага делает навес
83'
Удар от ворот произведет Малага
83'
Шимановски Александер бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
82'
Льоренте Диего из команды Малага делает подножку. Герреро Мигель Анхель заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
78'
Удар от ворот произведет Леганес
78'
Хони Родригес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
78'
Бустинса Унаи из команды Леганес. Это Кеко Серхио заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
74'
Удар от ворот произведет Леганес
73'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
73'
Jose Rodriguez наказан за толчок Перес Рубен
70'
Тактическая замена. Сандро Рамирес уходит с поля и его заменяет Кеко Серхио
70'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
69'
Льоренте Диего из команды Малага делает подножку. Герреро Мигель Анхель заработал фол.
69'
Хони Родригес из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Тактическая замена. Эль-Жар Набиль уходит с поля и его заменяет Лопес Унаи
67'
Удар от ворот произведет Леганес
Угловой
67'
Сандро Рамирес из команды Малага подал угловой слева.
67'
Хони Родригес из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
Росалес Роберто из команды Малага делает навес
Фол, нарушение
66'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес делает подножку. Росалес Роберто заработал фол.
66'
Jose Rodriguez из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
64'
Шимановски Александер из команды Леганес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
63'
Удар от ворот произведет Малага
62'
Тактическая замена. Чори Кастро уходит с поля и его заменяет Хони Родригес
Фол, нарушение
62'
Эрнандес Луис наказан за толчок Перес Рубен
60'
Тактическая замена. Тито Роберто уходит с поля и его заменяет Саму Гарсия
Желтая карточка
60'
Перес Рубен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
60'
Перес Рубен из команды Леганес делает подножку. Сандро Рамирес заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
60'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Эль-Жар Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
59'
Шарлес Диас получает желтую карточку.
Фол, нарушение
59'
Шарлес Диас из команды Малага. Это Тито Роберто заработал фол.
59'
Бустинса Унаи из команды Леганес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
58'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Шимановски Александер из команды Леганес подал угловой слева.
57'
Рико Диего нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
57'
Тито Роберто из команды Леганес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Удар от ворот произведет Малага
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
54'
Удар от ворот произведет Малага
54'
Рико Диего из команды Леганес делает навес
53'
Удар от ворот произведет Малага
53'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
52'
Хуан Карлос Перес наказан за толчок Моран Эрик
51'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Эль-Жар Набиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Сандро Рамирес из команды Малага подал угловой слева.
50'
Чори Кастро из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Желтая карточка
49'
Моран Эрик из команды Леганес был наказан за старое нарушение.
49'
Удар от ворот произведет Леганес
49'
Сандро Рамирес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
Шарлес Диас из команды Малага делает передачу за спину защитников.
47'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Рико Диего из команды Леганес делает навес
47'
Удар от ворот произведет Малага
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Камачо Начо наказан за толчок Эль-Жар Набиль
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
Jose Rodriguez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Шимановски Александер из команды Леганес подал угловой слева.
45'
Эрнандес Луис выбил мяч на угловой.
44'
Рико Диего из команды Леганес делает навес
44'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Эррерин Яго вышел из ворот и забрал мяч.
43'
Росалес Роберто из команды Малага делает навес
43'
Удар от ворот произведет Малага
43'
Рико Диего бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
42'
Шарлес Диас наказан за толчок Моран Эрик
41'
Удар от ворот произведет Малага
41'
Тито Роберто имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
41'
Шимановски Александер из команды Леганес делает пас партнеру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
40'
Удар от ворот произведет Малага
40'
Мантовани Мартин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
40'
Льоренте Диего сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
40'
Перес Рубен из команды Леганес делает передачу за спину защитников.
39'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
38'
Шарлес Диас из команды Малага в офсайде
38'
Удар от ворот произведет Малага
38'
Рико Диего из команды Леганес наносит неточный удар с лета
Угловой
37'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес подал угловой справа.
37'
Чори Кастро выбил мяч на угловой.
37'
Рико Диего из команды Леганес делает навес
36'
Удар от ворот произведет Малага
36'
Рико Диего бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
36'
Шимановски Александер из команды Леганес подал угловой слева.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
Шимановски Александер из команды Леганес делает навес
35'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Шимановски Александер из команды Леганес делает навес
Фол, нарушение
34'
Форнальс Пабло наказан за толчок Рико Диего
Желтая карточка
34'
Росалес Роберто получает желтую карточку.
Фол, нарушение
34'
Росалес Роберто из команды Малага делает подножку. Перес Рубен заработал фол.
Желтая карточка
32'
Тито Роберто получает желтую карточку.
Фол, нарушение
32'
Тито Роберто из команды Леганес опасно играет. Чуть не пострадал Росалес Роберто.
32'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Камени Карлос сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Желтая карточка
29'
Бустинса Унаи получает желтую карточку.
Фол, нарушение
29'
Бустинса Унаи из команды Леганес опасно играет. Чуть не пострадал Хуан Карлос Перес.
Фол, нарушение
29'
Сандро Рамирес коснулся мяча рукой.
28'
Удар от ворот произведет Леганес
28'
Сандро Рамирес из команды Малага делает неудачный навес.
Угловой
28'
Сандро Рамирес из команды Малага разыграл угловой с левого угла.
27'
Чори Кастро из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
Удар от ворот произведет Леганес
26'
Росалес Роберто из команды Малага наносит неточный удар с лета
Фол, нарушение
25'
Рико Диего наказан за толчок Камачо Начо
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Сандро Рамирес из команды Малага делает навес прямо в штрафную.
24'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
23'
Шарлес Диас из команды Малага в офсайде
23'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Мантовани Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Jose Rodriguez из команды Малага делает навес
23'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Росалес Роберто из команды Малага делает навес
Фол, нарушение
22'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес. Это Льоренте Диего заработал фол.
Офсайд
21'
Сандро Рамирес из команды Малага в офсайде
20'
Удар от ворот произведет Малага
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
20'
Jose Rodriguez из команды Малага делает подножку. Сиовас Димитрис заработал фол.
19'
Удар от ворот произведет Малага
19'
Шимановски Александер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
19'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Бустинса Унаи имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
19'
Моран Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Jose Rodriguez из команды Малага делает подножку. Моран Эрик заработал фол.
17'
Удар от ворот произведет Леганес
17'
Камачо Начо наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
17'
Мантовани Мартин сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
17'
Чори Кастро из команды Малага подал угловой справа.
16'
Сандро Рамирес из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Форнальс Пабло из команды Малага делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
14'
Удар от ворот произведет Малага
14'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес делает навес
13'
Удар от ворот произведет Малага
13'
Сиовас Димитрис из команды Леганес бьет головой мимо ворот
Угловой
12'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес подал угловой справа.
12'
Герреро Мигель Анхель исполняет штрафной удар, но его блокируют
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
9'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Леганес
8'
Хуан Карлос Перес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Шарлес Диас нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Камени Карлос вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес делает навес прямо в штрафную.
6'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
Тито Роберто из команды Леганес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Рико Диего из команды Леганес делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
4'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Малага
3'
Перес Рубен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
2'
Тито Роберто из команды Леганес делает навес
1'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Малага". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Леганес 0:0 Малага
Леганес
36.7% (76)
Ничья:
41.5% (86)
Малага
21.7% (45)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
36.7% (76)
Леганес:
22.7% (47)
Леганес:
11.1% (23)
Малага:
9.2% (19)
Малага:
8.7% (18)
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