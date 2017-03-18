Стадион: Ипуруа Зрители: 5340
7' Желтая карточкаЭскаланте Гонсало
1:0
20' ГолКике Гарсия
28' Желтая карточкаПапа Диоп
1:1
50' ГолХурадо Хосе Мануэль
61' Желтая карточкаРейес Диего
70' Желтая карточкаГальвес Алехандро
81' Желтая карточкаКайседо Фелипе
89' Желтая карточкаКариколь Аарон
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
96'
Рамис Иван из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
96'
96'
Бебе Тьягу из команды Эйбар делает навес
95'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
95'
Эспаньол остается без одного игрока, потому что Дуарте Оскар уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
93'
Дуарте Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает подножку. Хурадо Хосе Мануэль заработал фол.
92'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Бебе Тьягу из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
90'
89'
Капа Андер из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
89'
89'
Кариколь Аарон получил жёлтую карточку за затяжку времени.
88'
88'
Альваро Васкес из команды Эспаньол делает навес
87'
Морено Херард из команды Эспаньол в офсайде
87'
Пенья Рубен наказан за толчок Дуарте Оскар
86'
86'
Бебе Тьягу из команды Эйбар делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
85'
Леон Педро из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
84'
Бебе Тьягу мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
84'
83'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол делает подножку. Эскаланте Гонсало заработал фол.
82'
Тактическая замена. Кайседо Фелипе уходит с поля и его заменяет Альваро Васкес
82'
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Тактическая замена. Инуи Такаси уходит с поля и его заменяет Бебе Тьягу
81'
Кайседо Фелипе получил жёлтую карточку за затяжку времени.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
78'
76'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
75'
Тактическая замена. Кике Гарсия уходит с поля и его заменяет Пенья Рубен
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
73'
Леон Педро из команды Эйбар делает подножку. Рока Марк заработал фол.
73'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
70'
70'
Гальвес Алехандро получает желтую карточку за неспортивное поведение
69'
Кайседо Фелипе из команды Эспаньол в офсайде
69'
Морено Херард из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников.
69'
Игроки ФК "Эспаньол" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
68'
Энрич Серхи из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
66'
Тактическая замена. Перес Эрнан уходит с поля и его заменяет Рока Марк
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
65'
Гарсия Дани из команды Эйбар делает подножку. Кайседо Фелипе заработал фол.
64'
Морено Херард наказан за толчок Арбилья Анайц
63'
62'
Рамис Иван из команды Эйбар бьет головой мимо ворот
62'
61'
Рейес Диего получает желтую карточку.
61'
Рейес Диего совершает грубый фол. Кике Гарсия был жертвой
61'
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
60'
59'
Инуи Такаси имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
59'
58'
Лежён Флорьян из команды Эйбар бьет головой мимо ворот
58'
58'
Дуарте Оскар выбил мяч на угловой.
58'
58'
Леон Педро на финте ушёл от оппонента.
57'
57'
57'
56'
Кайседо Фелипе возвращается на поле, всё в порядке.
56'
Санчес Виктор из команды Эспаньол делает подножку. Леон Педро заработал фол.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Кайседо Фелипе получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
55'
Кайседо Фелипе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
53'
Тактическая замена. Папа Диоп уходит с поля и его заменяет Санчес Виктор
52'
Кике Гарсия из команды Эйбар бьет головой мимо ворот
52'
52'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Кике Гарсия попал в створ, но вратарь справился с ударом.
51'
50'
Морено Херард сделал результативную передачу.
50'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Хурадо Хосе Мануэль эффектным ударом переправил мяч в ворота.
50'
Морено Херард из команды Эспаньол делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
49'
49'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар бьет головой мимо ворот
49'
49'
Хурадо Хосе Мануэль выбил мяч на угловой.
49'
48'
48'
47'
46'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар в офсайде
46'
46'
Давид Лопес из команды Эспаньол делает подножку. Кике Гарсия заработал фол.
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 5340 болельщиков
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
46'
Морено Херард из команды Эспаньол бьет головой мимо ворот
46'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол подал угловой слева.
45'
Рамис Иван выбил мяч на угловой.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает подножку. Кариколь Аарон заработал фол.
44'
Гарсия Дани нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
44'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой слева.
44'
Леон Педро нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Папа Диоп из команды Эспаньол делает подножку. Инуи Такаси заработал фол.
41'
41'
Эскаланте Гонсало бьет из пределов штрафной и упускает момент!
41'
41'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
38'
38'
Удар от ворот произведет Эйбар
37'
Кайседо Фелипе бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
37'
37'
Перес Эрнан из команды Эспаньол делает навес
37'
37'
Капа Андер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
36'
36'
36'
36'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает подножку. Кике Гарсия заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
34'
Капа Андер совершает грубый фол. Хурадо Хосе Мануэль был жертвой
34'
34'
33'
Лежён Флорьян из команды Эйбар отвел угрозу отличным подкатом
33'
Кайседо Фелипе из команды Эспаньол устремляется вперед с мячом.
33'
Рамис Иван ошибается в защите.
32'
32'
31'
Перес Эрнан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
29'
28'
Папа Диоп получает желтую карточку.
28'
Папа Диоп из команды Эспаньол. Это Эскаланте Гонсало заработал фол.
27'
Энрич Серхи наказан за толчок Папа Диоп
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
Леон Педро из команды Эйбар разыграл угловой с левого угла.
25'
Кариколь Аарон выбил мяч на угловой.
25'
Арбилья Анайц из команды Эйбар делает навес
24'
24'
Гарсия Дани бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
24'
23'
23'
Рейес Диего наказан за толчок Кике Гарсия
22'
Диего Лопес вышел из ворот и забрал мяч.
22'
20'
Леон Педро сделал результативную передачу.
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Кике Гарсия из клуба "Эйбар" отправил мяч головой в ворота.
20'
Леон Педро из команды Эйбар делает отличный навес.
20'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
20'
Капа Андер из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
19'
19'
17'
16'
Йоэл Родригес вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол делает навес
15'
Гарсия Дани наказан за толчок Хурадо Хосе Мануэль
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
15'
Капа Андер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Морено Херард из команды Эспаньол делает навес
15'
14'
Давид Лопес из команды Эспаньол делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
14'
Хурадо Хосе Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Лежён Флорьян наказан за толчок Кайседо Фелипе
13'
12'
12'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
12'
Кике Гарсия навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает подножку. Леон Педро заработал фол.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
9'
Капа Андер наказан за толчок Хурадо Хосе Мануэль
8'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Хурадо Хосе Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Эскаланте Гонсало получает желтую карточку.
7'
Эскаланте Гонсало совершает грубый фол. Кайседо Фелипе был жертвой
6'
6'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол подал угловой справа.
6'
Хави Лопеc из команды Эспаньол попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
Энрич Серхи попал в створ, но вратарь справился с ударом.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
4'
Капа Андер наказан за толчок Хурадо Хосе Мануэль
3'
3'
3'
2'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эспаньол". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эйбар 1:1 Эспаньол
Эйбар
65.2% (129)
Ничья:
24.2% (48)
Эспаньол
10.6% (21)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Эйбар:
38.9% (77)
1:1 Ничья:
22.2% (44)
1:0 Эйбар:
21.2% (42)
2:0 Эйбар:
4% (8)
0:1 Эспаньол:
3.5% (7)
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