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Стадион: Зрители: 5340
Эйбар
1:1
Конец матча
Эспаньол
0'
7' Желтая карточка
Эскаланте Гонсало
1:0
20' Гол
Кике Гарсия
28' Желтая карточка
Папа Диоп
1:1
50' Гол
Хурадо Хосе Мануэль
61' Желтая карточка
Рейес Диего
70' Желтая карточка
Гальвес Алехандро
81' Желтая карточка
Кайседо Фелипе
89' Желтая карточка
Кариколь Аарон
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
96'
Рамис Иван из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
96'
Диего Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
Бебе Тьягу из команды Эйбар делает навес
95'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

Травма, повреждение
95'
Эспаньол остается без одного игрока, потому что Дуарте Оскар уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
Травма, повреждение
93'
Дуарте Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
93'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает подножку. Хурадо Хосе Мануэль заработал фол.
92'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Бебе Тьягу из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
90'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Капа Андер из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
89'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
89'
Кариколь Аарон получил жёлтую карточку за затяжку времени.
88'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Альваро Васкес из команды Эспаньол делает навес
Офсайд
87'
Морено Херард из команды Эспаньол в офсайде
Фол, нарушение
87'
Пенья Рубен наказан за толчок Дуарте Оскар
86'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Бебе Тьягу из команды Эйбар делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
85'
Леон Педро из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
84'
Бебе Тьягу мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
84'
Леон Педро из команды Эйбар делает навес
Фол, нарушение
83'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол делает подножку. Эскаланте Гонсало заработал фол.
82'
Тактическая замена. Кайседо Фелипе уходит с поля и его заменяет Альваро Васкес
82'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Тактическая замена. Инуи Такаси уходит с поля и его заменяет Бебе Тьягу
Желтая карточка
81'
Кайседо Фелипе получил жёлтую карточку за затяжку времени.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
78'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Тактическая замена. Кике Гарсия уходит с поля и его заменяет Пенья Рубен
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
73'
Леон Педро из команды Эйбар делает подножку. Рока Марк заработал фол.
73'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
70'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
70'
Гальвес Алехандро получает желтую карточку за неспортивное поведение
Офсайд
69'
Кайседо Фелипе из команды Эспаньол в офсайде
69'
Морено Херард из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников.
69'
Игроки ФК "Эспаньол" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Энрич Серхи из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Тактическая замена. Перес Эрнан уходит с поля и его заменяет Рока Марк
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
65'
Гарсия Дани из команды Эйбар делает подножку. Кайседо Фелипе заработал фол.
Фол, нарушение
64'
Морено Херард наказан за толчок Арбилья Анайц
63'
Удар от ворот произведет Эспаньол
62'
Рамис Иван из команды Эйбар бьет головой мимо ворот
62'
Леон Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
61'
Рейес Диего получает желтую карточку.
Фол, нарушение
61'
Рейес Диего совершает грубый фол. Кике Гарсия был жертвой
61'
Удар от ворот произведет Эспаньол
60'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
60'
Удар от ворот произведет Эспаньол
59'
Инуи Такаси имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
59'
Удар от ворот произведет Эспаньол
58'
Лежён Флорьян из команды Эйбар бьет головой мимо ворот
Угловой
58'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой справа.
58'
Дуарте Оскар выбил мяч на угловой.
58'
Леон Педро из команды Эйбар делает навес
58'
Леон Педро на финте ушёл от оппонента.
57'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Диего Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Леон Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
56'
Кайседо Фелипе возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
56'
Санчес Виктор из команды Эспаньол делает подножку. Леон Педро заработал фол.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
56'
Кайседо Фелипе получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
55'
Кайседо Фелипе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Тактическая замена. Папа Диоп уходит с поля и его заменяет Санчес Виктор
52'
Кике Гарсия из команды Эйбар бьет головой мимо ворот
Угловой
52'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой справа.
52'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Кике Гарсия попал в створ, но вратарь справился с ударом.
51'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес
50'
Морено Херард сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Хурадо Хосе Мануэль эффектным ударом переправил мяч в ворота.
50'
Морено Херард из команды Эспаньол делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
49'
Удар от ворот произведет Эспаньол
49'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар бьет головой мимо ворот
Угловой
49'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой справа.
49'
Хурадо Хосе Мануэль выбил мяч на угловой.
49'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес
48'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Удар от ворот произведет Эспаньол
47'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
46'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар в офсайде
46'
Леон Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Давид Лопес из команды Эспаньол делает подножку. Кике Гарсия заработал фол.
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 5340 болельщиков
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
46'
Морено Херард из команды Эспаньол бьет головой мимо ворот
Угловой
46'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол подал угловой слева.
45'
Рамис Иван выбил мяч на угловой.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
45'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает подножку. Кариколь Аарон заработал фол.
44'
Гарсия Дани нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Диего Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой слева.
44'
Леон Педро нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
43'
Папа Диоп из команды Эспаньол делает подножку. Инуи Такаси заработал фол.
41'
Удар от ворот произведет Эспаньол
41'
Эскаланте Гонсало бьет из пределов штрафной и упускает момент!
41'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Леон Педро из команды Эйбар делает навес
40'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
38'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Удар от ворот произведет Эйбар
37'
Кайседо Фелипе бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
37'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Перес Эрнан из команды Эспаньол делает навес
37'
Удар от ворот произведет Эспаньол
37'
Капа Андер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Леон Педро из команды Эйбар делает навес
36'
Папа Диоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Леон Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает подножку. Кике Гарсия заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
34'
Капа Андер совершает грубый фол. Хурадо Хосе Мануэль был жертвой
34'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес
33'
Лежён Флорьян из команды Эйбар отвел угрозу отличным подкатом
33'
Кайседо Фелипе из команды Эспаньол устремляется вперед с мячом.
33'
Рамис Иван ошибается в защите.
32'
Удар от ворот произведет Эспаньол
32'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес
31'
Перес Эрнан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
29'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
28'
Папа Диоп получает желтую карточку.
Фол, нарушение
28'
Папа Диоп из команды Эспаньол. Это Эскаланте Гонсало заработал фол.
Фол, нарушение
27'
Энрич Серхи наказан за толчок Папа Диоп
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Леон Педро из команды Эйбар делает навес
Угловой
25'
Леон Педро из команды Эйбар разыграл угловой с левого угла.
25'
Кариколь Аарон выбил мяч на угловой.
25'
Арбилья Анайц из команды Эйбар делает навес
24'
Удар от ворот произведет Эспаньол
24'
Гарсия Дани бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
Папа Диоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Леон Педро из команды Эйбар делает навес
23'
Леон Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Рейес Диего наказан за толчок Кике Гарсия
22'
Диего Лопес вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес
20'
Леон Педро сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Кике Гарсия из клуба "Эйбар" отправил мяч головой в ворота.
20'
Леон Педро из команды Эйбар делает отличный навес.
20'
Папа Диоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой справа.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
20'
Капа Андер из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес
17'
Удар от ворот произведет Эспаньол
16'
Йоэл Родригес вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол делает навес
Фол, нарушение
15'
Гарсия Дани наказан за толчок Хурадо Хосе Мануэль
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
15'
Капа Андер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Морено Херард из команды Эспаньол делает навес
15'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Давид Лопес из команды Эспаньол делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
14'
Хурадо Хосе Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Лежён Флорьян наказан за толчок Кайседо Фелипе
13'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Эспаньол
12'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
12'
Кике Гарсия навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает подножку. Леон Педро заработал фол.
11'
Удар от ворот произведет Эспаньол
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
9'
Капа Андер наказан за толчок Хурадо Хосе Мануэль
8'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Хурадо Хосе Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
7'
Эскаланте Гонсало получает желтую карточку.
Фол, нарушение
7'
Эскаланте Гонсало совершает грубый фол. Кайседо Фелипе был жертвой
6'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол подал угловой справа.
6'
Хави Лопеc из команды Эспаньол попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
Энрич Серхи попал в створ, но вратарь справился с ударом.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
4'
Капа Андер наказан за толчок Хурадо Хосе Мануэль
3'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес
3'
Удар от ворот произведет Эспаньол
2'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эспаньол". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эйбар 1:1 Эспаньол
Эйбар
65.2% (129)
Ничья:
24.2% (48)
Эспаньол
10.6% (21)

Вы не участвовали в прогнозе

Эйбар:
38.9% (77)
Ничья:
22.2% (44)
Эйбар:
21.2% (42)
Эйбар:
4% (8)
Эспаньол:
3.5% (7)
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