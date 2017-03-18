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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 19840
Алавес
1:0
Конец матча
Реал Сосьедад
0'
40' Желтая карточка
Эли Родриго
1:0
44' Гол
Дейверсон Силва
56' Желтая карточка
Дейверсон Силва
59' Желтая карточка
Гранеро Эстебан
67' Вторая желтая карточка
Гранеро Эстебан
70' Желтая карточка
Хуанми Мигель
80' Желтая карточка
Вела Карлос
81' Желтая карточка
Ману Гарсия
90' Желтая карточка
Рульи Херонимо
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
94'
Тео Эрнандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
93'
Рульи Херонимо получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
93'
Кико из команды Алавес делает подножку. Юри Берчиче заработал фол.

93'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает навес
92'
Вела Карлос нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
92'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
92'
Хуанми Мигель бьет и мяч от рикошета проходит мимо
91'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает навес
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Травма, повреждение
91'
Тео Эрнандес возвращается на поле, всё в порядке.
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
90'
Тео Эрнандес получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Травма, повреждение
90'
Тео Эрнандес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Фол, нарушение
89'
Ману Гарсия из команды Алавес делает подножку. Вела Карлос заработал фол.
88'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Игрок из команды Реал Сосьедад делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
88'
Кико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает навес
87'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Арсальюс Альваро нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Льоренте Маркос из команды Алавес делает подножку. Вела Карлос заработал фол.
Фол, нарушение
85'
Сантос Кристиан из команды Алавес опасно играет. Чуть не пострадал Микель Гонсалес.
85'
Тактическая замена. Ибай Гомес уходит с поля и его заменяет Токеро Гаиcка
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
84'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает навес
83'
Пачеко Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
83'
Юри Берчиче навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Кико коснулся мяча рукой.
83'
Удар от ворот произведет Алавес
82'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Вела Карлос нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад устремляется вперед с мячом.
Желтая карточка
81'
Ману Гарсия получает желтую карточку.
Фол, нарушение
81'
Ману Гарсия из команды Алавес. Это Вела Карлос заработал фол.
Желтая карточка
80'
Вела Карлос получает желтую карточку.
Фол, нарушение
80'
Вела Карлос совершает грубый фол. Сантос Кристиан был жертвой
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
79'
Edgar Antonio Mendez из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
78'
Бергара Маркель наказан за толчок Тео Эрнандес
78'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Тактическая замена. Jon Guridi уходит с поля и его заменяет Каналес Серхио
75'
Тактическая замена. Дейверсон Силва уходит с поля и его заменяет Сантос Кристиан
Фол, нарушение
75'
Бергара Маркель из команды Реал Сосьедад делает подножку. Ману Гарсия заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
74'
Микель Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Кико из команды Алавес делает навес
71'
Edgar Antonio Mendez из команды Алавес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
70'
Тактическая замена. Баутиста Хон уходит с поля и его заменяет Бергара Маркель
Желтая карточка
70'
Хуанми Мигель получает желтую карточку.
Фол, нарушение
70'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад опасно играет. Чуть не пострадал Льоренте Маркос.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
69'
Пачеко Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
69'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает навес
Фол, нарушение
69'
Edgar Antonio Mendez из команды Алавес делает подножку. Навас Рауль заработал фол.
68'
Удар от ворот произведет Алавес
68'
Тактическая замена. Ромеро Оскар уходит с поля и его заменяет Edgar Antonio Mendez
67'
ПОЗОР! Гранеро Эстебан получил вторую жёлтую карточку за симуляцию. Да, такой футбол нам не нужен. КРАСНАЯ!
66'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает навес
Угловой
66'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с правого угла.
66'
Эли Родриго выбил мяч на угловой.
66'
Гранеро Эстебан из команды Реал Сосьедад делает навес
66'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает навес
65'
Дейверсон Силва нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Микель Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Ибай Гомес из команды Алавес делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
65'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой слева.
64'
Ибай Гомес из команды Алавес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
64'
Ромеро Оскар атакует сзади соперника. Jon Guridi пострадал.
63'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Гранеро Эстебан из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
63'
Лагуардия Виктор выбил мяч на угловой.
63'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает навес
61'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
61'
Тактическая замена. Оярсабаль Микель уходит с поля и его заменяет Хуанми Мигель
60'
Рульи Херонимо вышел из ворот и забрал мяч.
60'
Ромеро Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Желтая карточка
59'
Гранеро Эстебан получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
59'
Гранеро Эстебан из команды Реал Сосьедад делает подножку. Ибай Гомес заработал фол.
59'
Микель Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Ибай Гомес из команды Алавес делает навес
Угловой
59'
Ибай Гомес из команды Алавес разыграл угловой с левого угла.
59'
Арсальюс Альваро выбил мяч на угловой.
59'
ШТАНГА! – Дейверсон Силва ударом головой попадает в штангу
59'
Камараса Виктор из команды Алавес делает отличный пас
Фол, нарушение
58'
Ману Гарсия коснулся мяча рукой.
Желтая карточка
56'
Дейверсон Силва получает желтую карточку.
Фол, нарушение
56'
Дейверсон Силва из команды Алавес опасно играет. Чуть не пострадал Навас Рауль.
56'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает навес
56'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
55'
Кико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает навес
55'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
55'
Удар от ворот произведет Алавес
54'
Навас Рауль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
54'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Льоренте Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает навес
53'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
52'
Гранеро Эстебан атакует сзади соперника. Камараса Виктор пострадал.
51'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Вела Карлос нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
49'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
49'
Ромеро Оскар из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
49'
После удара головой, который нанес Дейверсон Силва, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
49'
Ману Гарсия из команды Алавес делает навес
Фол, нарушение
48'
Jon Guridi из команды Реал Сосьедад опасно играет. Чуть не пострадал Дейверсон Силва.
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 19840 болельщиков
46'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
46'
Льоренте Маркос из команды Алавес делает подножку. Прието Хаби заработал фол.
45'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
44'
Тео Эрнандес сделал результативную передачу.
Описание гола
44'
Дейверсон Силва из команды Алавес добил мяч в ворота.
44'
Тео Эрнандес из команды Алавес делает отличный пас
44'
Тео Эрнандес из команды Алавес устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
43'
Гранеро Эстебан из команды Реал Сосьедад опасно играет. Чуть не пострадал Дейверсон Силва.
42'
Тео Эрнандес из команды Алавес остановил атаку, перехватив мяч.
42'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает навес
42'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
42'
Эли Родриго из команды Алавес бьет головой мимо ворот
Угловой
41'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой слева.
Фол, нарушение
41'
Микель Гонсалес из команды Реал Сосьедад. Это Дейверсон Силва заработал фол.
41'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
Желтая карточка
40'
Эли Родриго получает желтую карточку за неспортивное поведение
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
39'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Удар от ворот произведет Алавес
38'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
38'
Ману Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
38'
Оярсабаль Микель бьет и мяч от рикошета проходит мимо
38'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
Фол, нарушение
36'
Кико из команды Алавес. Это Вела Карлос заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Офсайд
34'
Камараса Виктор из команды Алавес в офсайде
34'
Ромеро Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
30'
Камараса Виктор выбил мяч на угловой.
30'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
30'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
29'
Баутиста Хон из команды Реал Сосьедад попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Рульи Херонимо из команды Реал Сосьедад остановил атаку, перехватив мяч.
28'
Ибай Гомес из команды Алавес делает навес
27'
Jon Guridi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой справа.
27'
Ромеро Оскар имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
25'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
25'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с правого угла.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
24'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
24'
Дейверсон Силва отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
24'
Ману Гарсия из команды Алавес делает передачу за спину защитников.
23'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает навес
22'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Микель Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Тео Эрнандес из команды Алавес делает навес
21'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Гранеро Эстебан из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
19'
Льоренте Маркос из команды Алавес делает подножку. Прието Хаби заработал фол.
18'
Пачеко Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Гранеро Эстебан из команды Реал Сосьедад делает навес
17'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает навес
Фол, нарушение
16'
Микель Гонсалес атакует сзади соперника. Дейверсон Силва пострадал.
16'
Ибай Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает навес
15'
После дальнего удара, который нанес Вела Карлос мяч отбит вратарем
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
14'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает навес
13'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Ромеро Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Рульи Херонимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Тео Эрнандес из команды Алавес делает навес
11'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
9'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
9'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает навес
8'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Юри Берчиче не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
8'
Юри Берчиче на финте ушёл от оппонента.
6'
Ману Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Гранеро Эстебан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Лагуардия Виктор атакует сзади соперника. Прието Хаби пострадал.
5'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад остановил атаку, перехватив мяч.
5'
Дейверсон Силва из команды Алавес делает навес
5'
Дейверсон Силва из команды Алавес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
5'
Тео Эрнандес из команды Алавес делает неудачный навес.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
4'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
Фол, нарушение
4'
Микель Гонсалес из команды Реал Сосьедад делает подножку. Ромеро Оскар заработал фол.
Фол, нарушение
2'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает подножку. Кико заработал фол.
2'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Рульи Херонимо вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
1'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой справа.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Алавес". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Алавес 1:0 Реал Сосьедад
Алавес
18.9% (38)
Ничья:
41.8% (84)
Реал Сосьедад
39.3% (79)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
36.8% (74)
Реал Сосьедад:
22.4% (45)
Реал Сосьедад:
9.5% (19)
Алавес:
9.5% (19)
Алавес:
8% (16)
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