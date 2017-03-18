Стадион: Мендисорроса Зрители: 19840
1:0
Конец матча
40' Желтая карточкаЭли Родриго
1:0
44' ГолДейверсон Силва
56' Желтая карточкаДейверсон Силва
59' Желтая карточкаГранеро Эстебан
67' Вторая желтая карточкаГранеро Эстебан
70' Желтая карточкаХуанми Мигель
80' Желтая карточкаВела Карлос
81' Желтая карточкаМану Гарсия
90' Желтая карточкаРульи Херонимо
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
94'
Тео Эрнандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Рульи Херонимо получает желтую карточку за споры
93'
Кико из команды Алавес делает подножку. Юри Берчиче заработал фол.
93'
93'
92'
92'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
92'
Хуанми Мигель бьет и мяч от рикошета проходит мимо
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тео Эрнандес возвращается на поле, всё в порядке.
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
Тео Эрнандес получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
90'
Тео Эрнандес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
89'
Ману Гарсия из команды Алавес делает подножку. Вела Карлос заработал фол.
88'
88'
Игрок из команды Реал Сосьедад делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
88'
Кико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
87'
87'
Арсальюс Альваро нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
86'
Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Льоренте Маркос из команды Алавес делает подножку. Вела Карлос заработал фол.
85'
Сантос Кристиан из команды Алавес опасно играет. Чуть не пострадал Микель Гонсалес.
85'
Тактическая замена. Ибай Гомес уходит с поля и его заменяет Токеро Гаиcка
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
84'
84'
83'
83'
Юри Берчиче навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Кико коснулся мяча рукой.
83'
82'
82'
82'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад устремляется вперед с мячом.
81'
Ману Гарсия получает желтую карточку.
81'
Ману Гарсия из команды Алавес. Это Вела Карлос заработал фол.
80'
Вела Карлос получает желтую карточку.
80'
Вела Карлос совершает грубый фол. Сантос Кристиан был жертвой
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
79'
Edgar Antonio Mendez из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
78'
Бергара Маркель наказан за толчок Тео Эрнандес
78'
76'
Тактическая замена. Jon Guridi уходит с поля и его заменяет Каналес Серхио
75'
Тактическая замена. Дейверсон Силва уходит с поля и его заменяет Сантос Кристиан
75'
Бергара Маркель из команды Реал Сосьедад делает подножку. Ману Гарсия заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
74'
71'
Edgar Antonio Mendez из команды Алавес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
70'
Тактическая замена. Баутиста Хон уходит с поля и его заменяет Бергара Маркель
70'
Хуанми Мигель получает желтую карточку.
70'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад опасно играет. Чуть не пострадал Льоренте Маркос.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
69'
69'
69'
Edgar Antonio Mendez из команды Алавес делает подножку. Навас Рауль заработал фол.
68'
68'
Тактическая замена. Ромеро Оскар уходит с поля и его заменяет Edgar Antonio Mendez
67'
ПОЗОР! Гранеро Эстебан получил вторую жёлтую карточку за симуляцию. Да, такой футбол нам не нужен. КРАСНАЯ!
66'
66'
66'
66'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с правого угла.
66'
Эли Родриго выбил мяч на угловой.
66'
Гранеро Эстебан из команды Реал Сосьедад делает навес
66'
65'
Дейверсон Силва нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
65'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
65'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой слева.
64'
Ибай Гомес из команды Алавес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
64'
Ромеро Оскар атакует сзади соперника. Jon Guridi пострадал.
63'
63'
Гранеро Эстебан из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
63'
Лагуардия Виктор выбил мяч на угловой.
63'
61'
61'
Тактическая замена. Оярсабаль Микель уходит с поля и его заменяет Хуанми Мигель
60'
Рульи Херонимо вышел из ворот и забрал мяч.
60'
Ромеро Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
59'
Гранеро Эстебан получает желтую карточку за неспортивное поведение
59'
Гранеро Эстебан из команды Реал Сосьедад делает подножку. Ибай Гомес заработал фол.
59'
59'
59'
Ибай Гомес из команды Алавес разыграл угловой с левого угла.
59'
Арсальюс Альваро выбил мяч на угловой.
59'
ШТАНГА! – Дейверсон Силва ударом головой попадает в штангу
59'
Камараса Виктор из команды Алавес делает отличный пас
58'
Ману Гарсия коснулся мяча рукой.
56'
Дейверсон Силва получает желтую карточку.
56'
Дейверсон Силва из команды Алавес опасно играет. Чуть не пострадал Навас Рауль.
56'
56'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает навес
56'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
55'
Кико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
55'
54'
Навас Рауль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
54'
53'
53'
Льоренте Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
53'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
52'
Гранеро Эстебан атакует сзади соперника. Камараса Виктор пострадал.
51'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
49'
49'
Ромеро Оскар из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
49'
После удара головой, который нанес Дейверсон Силва, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
49'
Ману Гарсия из команды Алавес делает навес
48'
Jon Guridi из команды Реал Сосьедад опасно играет. Чуть не пострадал Дейверсон Силва.
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 19840 болельщиков
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Льоренте Маркос из команды Алавес делает подножку. Прието Хаби заработал фол.
45'
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
44'
Тео Эрнандес сделал результативную передачу.
44'
Дейверсон Силва из команды Алавес добил мяч в ворота.
44'
Тео Эрнандес из команды Алавес делает отличный пас
44'
Тео Эрнандес из команды Алавес устремляется вперед с мячом.
43'
Гранеро Эстебан из команды Реал Сосьедад опасно играет. Чуть не пострадал Дейверсон Силва.
42'
Тео Эрнандес из команды Алавес остановил атаку, перехватив мяч.
42'
42'
42'
Эли Родриго из команды Алавес бьет головой мимо ворот
41'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой слева.
41'
Микель Гонсалес из команды Реал Сосьедад. Это Дейверсон Силва заработал фол.
41'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
40'
Эли Родриго получает желтую карточку за неспортивное поведение
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
39'
38'
38'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
38'
Ману Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
Оярсабаль Микель бьет и мяч от рикошета проходит мимо
38'
37'
36'
Кико из команды Алавес. Это Вела Карлос заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
34'
Камараса Виктор из команды Алавес в офсайде
34'
Ромеро Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
31'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
30'
Камараса Виктор выбил мяч на угловой.
30'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
29'
Баутиста Хон из команды Реал Сосьедад попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
28'
Рульи Херонимо из команды Реал Сосьедад остановил атаку, перехватив мяч.
28'
27'
Jon Guridi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой справа.
27'
Ромеро Оскар имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
25'
25'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с правого угла.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
24'
24'
24'
Дейверсон Силва отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
24'
Ману Гарсия из команды Алавес делает передачу за спину защитников.
23'
23'
22'
22'
22'
Тео Эрнандес из команды Алавес делает навес
21'
21'
21'
Гранеро Эстебан из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
19'
Льоренте Маркос из команды Алавес делает подножку. Прието Хаби заработал фол.
18'
18'
Гранеро Эстебан из команды Реал Сосьедад делает навес
17'
17'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает навес
16'
Микель Гонсалес атакует сзади соперника. Дейверсон Силва пострадал.
16'
Ибай Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
После дальнего удара, который нанес Вела Карлос мяч отбит вратарем
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
14'
13'
13'
12'
Ромеро Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Рульи Херонимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Тео Эрнандес из команды Алавес делает навес
11'
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
9'
9'
9'
8'
8'
Юри Берчиче не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
8'
Юри Берчиче на финте ушёл от оппонента.
6'
Ману Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Гранеро Эстебан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Лагуардия Виктор атакует сзади соперника. Прието Хаби пострадал.
5'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад остановил атаку, перехватив мяч.
5'
Дейверсон Силва из команды Алавес делает навес
5'
Дейверсон Силва из команды Алавес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
5'
Тео Эрнандес из команды Алавес делает неудачный навес.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
4'
4'
Микель Гонсалес из команды Реал Сосьедад делает подножку. Ромеро Оскар заработал фол.
2'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает подножку. Кико заработал фол.
2'
1'
Рульи Херонимо вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой справа.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Алавес". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Алавес 1:0 Реал Сосьедад
Алавес
18.9% (38)
Ничья:
41.8% (84)
Реал Сосьедад
39.3% (79)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
36.8% (74)
1:2 Реал Сосьедад:
22.4% (45)
0:1 Реал Сосьедад:
9.5% (19)
1:0 Алавес:
9.5% (19)
2:1 Алавес:
8% (16)
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