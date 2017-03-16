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Стадион:
Атлетико М
 
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Севилья
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До начала матча осталось 2 дня 54 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Атлетико М - Севилья, который состоится 19.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Атлетико М - Севилья
Атлетико М
90.1% (100)
Ничья:
9.9% (11)
Севилья
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
49.5% (55)
Атлетико М:
20.7% (23)
Атлетико М:
10.8% (12)
Ничья:
6.3% (7)
Атлетико М:
3.6% (4)
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