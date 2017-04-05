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Стадион:
Атромитос
0:2
Конец матча
ПАОК
0'
0:1
2' Гол
Бисесвар Диего
0:2
38' Гол
Кулурис Эфтимос
69' Желтая карточка
Каче Эргюс
88' Желтая карточка
Ле Таллек Энтони
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
88'
Ле Таллек Энтони получает желтую карточку.
83'
Атромитос производит замену. Катранис Александрос уходит, и Контоэс Яннис заменяет его
83'
ПАОК производит замену. Кампуш Джалма уходит, и Матос Леонардо заменяет его
77'
ПАОК производит замену. Бисесвар Диего уходит, и Варда Амр заменяет его
77'
Атромитос производит замену. Николя Дигини уходит, и Плателлас Вангелис заменяет его

69'
ПАОК производит замену. Каче Эргюс уходит, и Шахов Евгений заменяет его
Желтая карточка
69'
Каче Эргюс получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
Атромитос производит замену. Кивракидис Кириакос уходит, и Лимниос Димитрис заменяет его
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Команда "ПАОК" забила мяч!
Описание гола
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Команда "ПАОК" забила мяч!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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