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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Перистери
0:1
2' ГолБисесвар Диего
0:2
38' ГолКулурис Эфтимос
69' Желтая карточкаКаче Эргюс
88' Желтая карточкаЛе Таллек Энтони
|
2'
0:1
38'
0:2
69'
88'
Состав команд
10
Тонсо
Мартин
23
Бркич
Желько
15
Креспо
Хосе
26
Каче
Эргюс
87
Каньяс
Хосе
Атромитос 4-2-3-1
- Основной состав
- 35 Горбунов Андрей Вратарь
- 19 Кивракидис Кириакос Защитник
- 13 Зисопулос Гиоргос Защитник
- 6 Фитанидис Сократис Защитник
- 30 Катранис Александрос Защитник
- 8 Умбидес Хавьер Полузащитник
- 22 Маниатис Яннис Полузащитник
- 10 Тонсо Мартин Полузащитник
- 14 Nicolas Diguiny Полузащитник
- 21 Pavlos Kyriakidis Полузащитник
- 9 Ле Таллек Энтони Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Nikolaos Lazaridis II Защитник
- 2 Контоэс Яннис Защитник
- 5 Бага Дмитрий Полузащитник
- 29 Лимниос Димитрис Полузащитник
- 17 Плателлас Вангелис Полузащитник
- 27 Дауда Абиола Нападающий
- 1 Nikos Papadopoulos II
- Главный тренер: Са Пинту Рикарду
ПАОК 4-3-3
- Основной состав
- 23 Бркич Желько Вратарь
- 70 Кициу Стелиос Защитник
- 15 Креспо Хосе Защитник
- 13 Малезас Стелиос Защитник
- 4 Леовац Марин Защитник
- 26 Каче Эргюс Полузащитник
- 87 Каньяс Хосе Полузащитник
- 16 Цимирот Гойко Полузащитник
- 10 Кампуш Джалма Нападающий
- 20 Кулурис Эфтимос Нападающий
- 21 Бисесвар Диего Нападающий
- Запасные игроки
- 71 Гликос Панайотис Вратарь
- 43 Варела Фернанду Защитник
- 3 Матос Леонардо Защитник
- 7 Варда Амр Полузащитник
- 33 Атанасиадис Стефанос Нападающий
- 11 Энрике Педро Нападающий
- 28 Шахов Евгений Нападающий
- Главный тренер: Ивич Владимир
Предыдущие игры
Атромитос (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 02.04.2017 Паниониос 2:1 Атромитос С
- 18.03.2017 Атромитос 0:1 АЕК С
- 12.03.2017 Олимпиакос 2:0 Атромитос С
- 05.03.2017 Атромитос 1:0 Ираклис С
- 27.02.2017 Верия 0:1 Атромитос С
- 18.02.2017 Атромитос 2:1 Ксанти С
- 11.02.2017 Астерас 0:1 Атромитос С
- 04.02.2017 Панаитоликос 2:0 Атромитос С
- 29.01.2017 Атромитос 1:1 ПАС Янина С
- 22.01.2017 Левадиакос 1:1 Атромитос С
- 18.01.2017 Атромитос 1:4 АОК Керкира С
- 15.01.2017 Атромитос 1:2 Паниониос С
- 07.01.2017 Атромитос 2:0 Левадиакос С
- 04.01.2017 АОК Керкира 1:1 Атромитос С
- 17.12.2016 Платаниас 3:0 Атромитос С
- 11.12.2016 Атромитос 0:1 Панатинаикос С
- 04.12.2016 Лариса 1:2 Атромитос С
- 28.11.2016 ПАОК 3:4 Атромитос С
- 05.11.2016 АЕК 2:2 Атромитос С
- 29.10.2016 Атромитос 0:1 Олимпиакос С
ПАОК (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 02.04.2017 ПАОК 2:0 Лариса С
- 19.03.2017 ПАОК 1:0 Паниониос С
- 12.03.2017 АЕК 3:0 ПАОК С
- 05.03.2017 ПАОК 2:0 Олимпиакос С
- 26.02.2017 Ираклис 1:1 ПАОК С
- 19.02.2017 ПАОК 4:0 Верия С
- 12.02.2017 Ксанти 0:0 ПАОК С
- 05.02.2017 ПАОК 3:2 Астерас С
- 01.02.2017 Лариса 0:2 ПАОК С
- 29.01.2017 Панаитоликос 0:1 ПАОК С
- 23.01.2017 ПАС Янина 0:1 ПАОК С
- 19.01.2017 ПАОК 3:0 Левадиакос С
- 08.01.2017 ПАОК 0:1 ПАС Янина С
- 03.01.2017 Левадиакос 0:1 ПАОК С
- 17.12.2016 АОК Керкира 0:5 ПАОК С
- 11.12.2016 ПАОК 3:0 Платаниас С
- 08.12.2016 ПАОК 2:0 Слован Либерец ЛЕ
- 04.12.2016 Панатинаикос 1:0 ПАОК С
- 28.11.2016 ПАОК 3:4 Атромитос С
- 24.11.2016 Фиорентина 2:3 ПАОК ЛЕ
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
ПАОК: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
- 28.11.2016 ПАОК 3:4 Атромитос Суперлига
- 30.01.2016 ПАОК 1:1 Атромитос Суперлига
- 27.09.2015 Атромитос 1:2 ПАОК Суперлига
- 03.06.2015 ПАОК 0:1 Атромитос Суперлига
- 20.05.2015 Атромитос 1:1 ПАОК Суперлига
- 15.02.2015 Атромитос 4:0 ПАОК Суперлига
- 15.02.2015 Атромитос 4:0 ПАОК Суперлига
- 19.10.2014 ПАОК 2:1 Атромитос Суперлига
- 11.05.2014 Атромитос 1:2 ПАОК Суперлига
- 07.05.2014 ПАОК 3:0 Атромитос Суперлига
- 06.04.2014 ПАОК 2:0 Атромитос Суперлига
- 18.12.2013 Атромитос 1:1 ПАОК Суперлига
- 29.05.2013 ПАОК 1:2 Атромитос Суперлига
- 15.05.2013 Атромитос 2:1 ПАОК Суперлига
- 13.01.2013 ПАОК 0:0 Атромитос Суперлига
- 03.09.2012 Атромитос 1:0 ПАОК Суперлига
- 20.05.2012 ПАОК 0:1 Атромитос Суперлига
- 07.05.2012 Атромитос 1:1 ПАОК Суперлига
- 08.04.2012 Атромитос 0:0 ПАОК Суперлига
- 25.01.2012 ПАОК 1:2 Атромитос Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|27
|19
|3
|5
|48 - 15
|60
|2.
|ПАОК
|27
|17
|4
|6
|41 - 17
|55
|3.
|Паниониос
|26
|15
|6
|5
|33 - 17
|51
|4.
|Панатинаикос
|26
|13
|9
|4
|41 - 16
|48
|5.
|Ксанти
|27
|12
|8
|7
|31 - 24
|44
|6.
|АЕК
|26
|11
|10
|5
|44 - 22
|43
|7.
|Платаниас
|26
|11
|8
|7
|31 - 28
|41
|8.
|Атромитос
|27
|10
|5
|12
|25 - 36
|35
|9.
|ПАС Янина
|27
|8
|11
|8
|28 - 29
|35
|10.
|АОК Керкира
|0:1
|27
|7
|8
|12
|20 - 32
|29
|11.
|Панаитоликос
|27
|7
|7
|13
|27 - 36
|28
|12.
|Астерас
|27
|6
|8
|13
|29 - 43
|26
|13.
|Лариса
|27
|5
|9
|13
|22 - 40
|24
|14.
|Левадиакос
|27
|5
|7
|15
|23 - 45
|22
|15.
|Ираклис
|27
|4
|10
|13
|22 - 35
|22
|16.
|Верия
|27
|4
|7
|16
|19 - 49
|19
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Ле Таллек Энтони получает желтую карточку.
83'
Атромитос производит замену. Катранис Александрос уходит, и Контоэс Яннис заменяет его
83'
ПАОК производит замену. Кампуш Джалма уходит, и Матос Леонардо заменяет его
77'
ПАОК производит замену. Бисесвар Диего уходит, и Варда Амр заменяет его
77'
Атромитос производит замену. Николя Дигини уходит, и Плателлас Вангелис заменяет его
69'
ПАОК производит замену. Каче Эргюс уходит, и Шахов Евгений заменяет его
69'
Каче Эргюс получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
Атромитос производит замену. Кивракидис Кириакос уходит, и Лимниос Димитрис заменяет его
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Команда "ПАОК" забила мяч!
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Команда "ПАОК" забила мяч!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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