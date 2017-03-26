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Стадион:
Салернитана
0:0
Перерыв
Асколи
0'
16' Желтая карточка
Бьянки Томмазо
36' Желтая карточка
Витале Луиджи
45' Желтая карточка
Бернардини Алессандро
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Бернардини Алессандро получает желтую карточку.
Желтая карточка
36'
Витале Луиджи получает желтую карточку.
Желтая карточка
16'
Бьянки Томмазо получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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