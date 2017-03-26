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Стадион:
Виртус Энтелла
1:1
Перерыв
Чезена
0'
0:1
2' Гол
Крими Марко
22' Желтая карточка
Донкор Исаак
32' Желтая карточка
Трояно Микеле
1:1
35' Пенальти
Капуто Франческо
41' Желтая карточка
Marco Moscati
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
41'
Marco Moscati получает желтую карточку.
Описание гола
35'
Г О О О О О Л - Капуто Франческо из команды Виртус Энтелла забивает пенальти
Желтая карточка
32'
Трояно Микеле получает желтую карточку.
Желтая карточка
22'
Донкор Исаак получает желтую карточку.
Описание гола
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Крими Марко.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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