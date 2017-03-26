- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Сандро Кабасси
17' Желтая карточкаБьянко Раффаэле
26' Желтая карточкаSalvatore Monaco II
41' Желтая карточкаБриги Маттео
|
17'
41'
Состав команд
Карпи 4-4-2
- Основной состав
- 22 Петкович Лазарь Вратарь
- 13 Поли Фабрицио Защитник
- 6 Гальоло Риккардо Защитник
- 4 Alessio Sabbione Защитник
- 3 Летиция Гаэтано Защитник
- 21 Романьоли Симоне Полузащитник
- 8 Бьянко Раффаэле Полузащитник
- 20 Лолло Лоренцо Полузащитник
- 28 Федато Франческо Полузащитник
- 15 Ласанья Кевин Нападающий
- 9 Беретта Джакомо Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Сек Мустафа Защитник
- 24 Maodo Mbaye Полузащитник
- 33 Форте Лука Нападающий
- 18 Cristian Carletti
- 7 Fabio Concas
- 30 Francesco Mezzoni
- 25 Edoardo Sarri
- Главный тренер: Кастори Фабрицио
Перуджа 4-3-3
- Основной состав
- 16 Бриньоли Альберто Вратарь
- 18 Дель Прете Лоренцо Защитник
- 14 Вольта Массимо Защитник
- 6 Salvatore Monaco II Защитник
- 5 Гнаоре Эдди Защитник
- 8 Matteo Ricci II Полузащитник
- 27 Gianluca Di Chiara Полузащитник
- 33 Бриги Маттео Полузащитник
- 7 Губерти Стефано Нападающий
- 10 Ди Кармине Самуэль Нападающий
- 21 Никастро Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Alberto Dossena Защитник
- 2 Фацци Николо Защитник
- 4 Акампора Дженнаро Полузащитник
- 24 Raphael Mirval Полузащитник
- 26 Террани Джованни Нападающий
- 9 Мустаккьо Маттиа Нападающий
- 31 Edoardo Ceccuzzi
- 22 Entonjo Elezaj
- 37 Francesco Forte I
- Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Предыдущие игры
Карпи (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 18.03.2017 Карпи 1:4 Спал-2013 СB
- 11.03.2017 Латина 0:1 Карпи СB
- 04.03.2017 Карпи 1:0 Специя СB
- 28.02.2017 Пиза 0:0 Карпи СB
- 25.02.2017 Виртус Энтелла 2:0 Карпи СB
- 18.02.2017 Карпи 2:1 Брешия СB
- 11.02.2017 Фрозиноне 1:0 Карпи СB
- 05.02.2017 Карпи 1:2 Чезена СB
- 28.01.2017 Беневенто 3:0 Карпи СB
- 21.01.2017 Карпи 0:0 Виченца СB
- 30.12.2016 Новара 2:1 Карпи СB
- 24.12.2016 Карпи 1:1 Верона СB
- 17.12.2016 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 10.12.2016 Карпи 1:1 Тернана СB
- 02.12.2016 Трапани 0:1 Карпи СB
- 26.11.2016 Карпи 2:0 Читтаделла СB
- 19.11.2016 Бари 2:0 Карпи СB
- 13.11.2016 Карпи 1:1 Авеллино СB
- 05.11.2016 Про Верчелли 0:0 Карпи СB
- 29.10.2016 Карпи 0:2 Асколи СB
Перуджа (последние 20 матчей: +6 =10 -4)
- 17.03.2017 Перуджа 3:1 Беневенто СB
- 11.03.2017 Читтаделла 1:1 Перуджа СB
- 04.03.2017 Авеллино 0:5 Перуджа СB
- 28.02.2017 Перуджа 1:1 Фрозиноне СB
- 25.02.2017 Спал-2013 2:0 Перуджа СB
- 18.02.2017 Перуджа 0:0 Виртус Энтелла СB
- 12.02.2017 Тернана 0:1 Перуджа СB
- 04.02.2017 Перуджа 3:2 Брешия СB
- 28.01.2017 Бари 0:0 Перуджа СB
- 23.01.2017 Перуджа 3:3 Чезена СB
- 30.12.2016 Салернитана 2:1 Перуджа СB
- 24.12.2016 Перуджа 1:1 Латина СB
- 17.12.2016 Специя 2:1 Перуджа СB
- 10.12.2016 Перуджа 1:0 Про Верчелли СB
- 04.12.2016 Верона 2:2 Перуджа СB
- 01.12.2016 Дженоа 4:3 Перуджа КИ
- 26.11.2016 Перуджа 0:0 Новара СB
- 20.11.2016 Асколи 2:2 Перуджа СB
- 13.11.2016 Перуджа 1:1 Трапани СB
- 05.11.2016 Пиза 0:1 Перуджа СB
Последние игры между собой
Карпи: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Перуджа: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спал-2013
|0:0
|32
|16
|11
|5
|52 - 29
|59
|2.
|Фрозиноне
|0:0
|32
|16
|9
|7
|41 - 30
|57
|3.
|Верона
|32
|15
|10
|7
|49 - 32
|55
|4.
|Беневенто
|32
|13
|10
|9
|42 - 31
|49
|5.
|Перуджа
|0:0
|32
|11
|15
|6
|43 - 30
|48
|6.
|Читтаделла
|32
|14
|5
|13
|43 - 41
|47
|7.
|Бари
|31
|12
|10
|9
|35 - 34
|46
|8.
|Новара
|31
|12
|9
|10
|36 - 33
|45
|9.
|Специя
|32
|11
|12
|9
|32 - 28
|45
|10.
|Карпи
|0:0
|32
|11
|11
|10
|29 - 32
|44
|11.
|Виртус Энтелла
|1:1
|32
|10
|14
|8
|43 - 36
|44
|12.
|Салернитана
|0:0
|32
|9
|13
|10
|34 - 34
|40
|13.
|Асколи
|0:0
|32
|8
|15
|9
|36 - 39
|39
|14.
|Авеллино
|0:2
|32
|9
|10
|13
|30 - 43
|37
|15.
|Чезена
|1:1
|32
|7
|14
|11
|37 - 39
|35
|16.
|Про Верчелли
|0:0
|32
|7
|14
|11
|28 - 39
|35
|17.
|Пиза
|32
|6
|17
|9
|19 - 22
|35
|18.
|Виченца
|1:1
|32
|7
|13
|12
|27 - 41
|34
|19.
|Брешия
|1:1
|32
|7
|12
|13
|34 - 45
|33
|20.
|Латина
|0:0
|32
|5
|18
|9
|31 - 36
|33
|21.
|Трапани
|32
|6
|14
|12
|34 - 44
|32
|22.
|Тернана
|2:0
|32
|7
|8
|17
|27 - 44
|29
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
Бриги Маттео получает желтую карточку.
26'
Salvatore Monaco получает желтую карточку.
17'
Бьянко Раффаэле получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
- Кубок Англии
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация