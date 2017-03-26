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Стадион:
Виченца
1:1
Перерыв
Брешия
0'
14' Желтая карточка
Пучино Раффаэле
0:1
14' Гол
Бланкард Леонардо
17' Желтая карточка
Романья Филиппо
1:1
25' Гол
Пучино Раффаэле
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пучино Раффаэле.
Желтая карточка
17'
Романья Филиппо получает желтую карточку.
Описание гола
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бланкард Леонардо.
Желтая карточка
14'
Пучино Раффаэле получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale Romeo Menti, Vicenza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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