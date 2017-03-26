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Стадион: Stadio Comunale Romeo Menti, Vicenza
14' Желтая карточкаПучино Раффаэле
0:1
14' ГолБланкард Леонардо
17' Желтая карточкаРоманья Филиппо
1:1
25' ГолПучино Раффаэле
|
14'
14'
0:1
17'
25'
1:1
Состав команд
33
Амелиа
Марко
15
Гухер
Роберт
Виченца 4-4-1-1
- Основной состав
- 33 Амелиа Марко Вратарь
- 9 Дзаккардо Кристиан Защитник
- 17 Эспозито Андреа Защитник
- 23 Адехо Даниэль Защитник
- 2 Пучино Раффаэле Защитник
- 20 Francesco Orlando Полузащитник
- 21 Урсо Франческо Полузащитник
- 15 Гухер Роберт Полузащитник
- 7 Вита Алессио Полузащитник
- 16 Белломо Никола Полузащитник
- 11 Де Лука Джузеппе Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Вигорито Мауро Вратарь
- 14 Думбия Сулейман Защитник
- 26 Davide Bianchi Защитник
- 27 Petar Zivkov Полузащитник
- 8 Синьори Франческо Полузащитник
- 28 Iacopo Cernigoi Нападающий
- 10 Джакомелли Стефано Нападающий
- 19 Эбагуа Осариемен Нападающий
- 4 Luka Bogdan
- Главный тренер: Марино Паскуале
Брешия 4-3-3
- Основной состав
- 15 Минелли Стефано Вратарь
- 2 Унтерзее Жоэль Защитник
- 19 Романья Филиппо Защитник
- 6 Бланкард Леонардо Защитник
- 11 Nicola Lancini Защитник
- 25 Dimitri Bisoli Полузащитник
- 23 Маури Стефано Полузащитник
- 28 Мартинелли Алессандро Полузащитник
- 18 Jonathan Alexis Ferrante Нападающий
- 9 Караччоло Андреа Нападающий
- 7 Камара Гастон Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Аркари Микеле Вратарь
- 16 Прце Фране Защитник
- 33 Сбрисса Джованни Полузащитник
- 14 Крочьята Джованни Полузащитник
- 31 Фонтанези Леонардо Полузащитник
- 3 Пинци Джампьеро Полузащитник
- 4 Колин Расин Полузащитник
- 32 Торрегросса Эрнесто Нападающий
- 21 Бонаццоли Федерико Нападающий
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Предыдущие игры
Виченца (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 18.03.2017 Фрозиноне 3:1 Виченца СB
- 12.03.2017 Виченца 2:1 Пиза СB
- 04.03.2017 Чезена 1:1 Виченца СB
- 28.02.2017 Виченца 2:2 Виртус Энтелла СB
- 25.02.2017 Авеллино 3:1 Виченца СB
- 18.02.2017 Виченца 1:1 Асколи СB
- 10.02.2017 Виченца 0:1 Салернитана СB
- 04.02.2017 Бари 2:1 Виченца СB
- 28.01.2017 Виченца 1:1 Спал-2013 СB
- 21.01.2017 Карпи 0:0 Виченца СB
- 28.12.2016 Специя 0:0 Виченца СB
- 24.12.2016 Виченца 2:0 Читтаделла СB
- 17.12.2016 Тернана 1:2 Виченца СB
- 10.12.2016 Виченца 1:0 Верона СB
- 03.12.2016 Новара 2:1 Виченца СB
- 26.11.2016 Виченца 0:0 Беневенто СB
- 19.11.2016 Про Верчелли 1:1 Виченца СB
- 12.11.2016 Виченца 0:1 Латина СB
- 05.11.2016 Трапани 0:1 Виченца СB
- 30.10.2016 Виченца 1:4 Перуджа СB
Брешия (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 18.03.2017 Брешия 1:1 Специя СB
- 11.03.2017 Салернитана 2:0 Брешия СB
- 05.03.2017 Брешия 0:1 Верона СB
- 27.02.2017 Бари 2:0 Брешия СB
- 24.02.2017 Брешия 4:1 Читтаделла СB
- 18.02.2017 Карпи 2:1 Брешия СB
- 11.02.2017 Брешия 1:1 Пиза СB
- 04.02.2017 Перуджа 3:2 Брешия СB
- 27.01.2017 Фрозиноне 1:0 Брешия СB
- 21.01.2017 Брешия 0:2 Авеллино СB
- 30.12.2016 Трапани 0:0 Брешия СB
- 24.12.2016 Брешия 2:1 Про Верчелли СB
- 17.12.2016 Латина 1:1 Брешия СB
- 11.12.2016 Брешия 0:0 Новара СB
- 03.12.2016 Тернана 1:0 Брешия СB
- 26.11.2016 Брешия 1:0 Асколи СB
- 19.11.2016 Беневенто 4:0 Брешия СB
- 12.11.2016 Спал-2013 3:2 Брешия СB
- 04.11.2016 Брешия 3:2 Чезена СB
- 29.10.2016 Виртус Энтелла 4:0 Брешия СB
Последние игры между собой
Виченца: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
Брешия: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
- 25.10.2016 Брешия 2:1 Виченца Серия B
- 30.04.2016 Брешия 0:1 Виченца Серия B
- 12.12.2015 Виченца 1:2 Брешия Серия B
- 28.04.2015 Брешия 3:0 Виченца Серия B
- 08.12.2014 Виченца 2:0 Брешия Серия B
- 16.02.2013 Брешия 0:1 Виченца Серия B
- 22.09.2012 Виченца 2:2 Брешия Серия B
- 14.01.2012 Виченца 0:1 Брешия Серия B
- 27.08.2011 Брешия 2:0 Виченца Серия B
- 12.03.2010 Виченца 1:0 Брешия Серия B
- 03.10.2009 Брешия 0:1 Виченца Серия B
- 18.04.2009 Виченца 1:2 Брешия Серия B
- 22.11.2008 Брешия 2:1 Виченца Серия B
- 26.01.2008 Виченца 1:1 Брешия Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спал-2013
|0:0
|32
|16
|11
|5
|52 - 29
|59
|2.
|Фрозиноне
|0:0
|32
|16
|9
|7
|41 - 30
|57
|3.
|Верона
|32
|15
|10
|7
|49 - 32
|55
|4.
|Беневенто
|32
|13
|10
|9
|42 - 31
|49
|5.
|Перуджа
|0:0
|32
|11
|15
|6
|43 - 30
|48
|6.
|Читтаделла
|32
|14
|5
|13
|43 - 41
|47
|7.
|Бари
|31
|12
|10
|9
|35 - 34
|46
|8.
|Новара
|31
|12
|9
|10
|36 - 33
|45
|9.
|Специя
|32
|11
|12
|9
|32 - 28
|45
|10.
|Карпи
|0:0
|32
|11
|11
|10
|29 - 32
|44
|11.
|Виртус Энтелла
|1:1
|32
|10
|14
|8
|43 - 36
|44
|12.
|Салернитана
|0:0
|32
|9
|13
|10
|34 - 34
|40
|13.
|Асколи
|0:0
|32
|8
|15
|9
|36 - 39
|39
|14.
|Авеллино
|0:2
|32
|9
|10
|13
|30 - 43
|37
|15.
|Чезена
|1:1
|32
|7
|14
|11
|37 - 39
|35
|16.
|Про Верчелли
|0:0
|32
|7
|14
|11
|28 - 39
|35
|17.
|Пиза
|32
|6
|17
|9
|19 - 22
|35
|18.
|Виченца
|1:1
|32
|7
|13
|12
|27 - 41
|34
|19.
|Брешия
|1:1
|32
|7
|12
|13
|34 - 45
|33
|20.
|Латина
|0:0
|32
|5
|18
|9
|31 - 36
|33
|21.
|Трапани
|32
|6
|14
|12
|34 - 44
|32
|22.
|Тернана
|2:0
|32
|7
|8
|17
|27 - 44
|29
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пучино Раффаэле.
17'
Романья Филиппо получает желтую карточку.
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бланкард Леонардо.
14'
Пучино Раффаэле получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale Romeo Menti, Vicenza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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