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Стадион: Сан Никола
18' Желтая карточкаЛанчини Эдоардо
38' Желтая карточкаТонуччи Денис
51' Желтая карточкаФеделе Маттео
60' Желтая карточкаЧинелли Антонио
70' Желтая карточкаСабелли Стефано
72' Желтая карточкаДапрела Фабио
79' Желтая карточкаКазарини Федерико
|
18'
38'
51'
60'
70'
72'
Состав команд
Бари 4-3-1-2
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 23 Сабелли Стефано Защитник
- 5 Тонуччи Денис Защитник
- 30 Капрадосси Элио Защитник
- 3 Дапрела Фабио Защитник
- 14 Феделе Маттео Полузащитник
- 4 Ромици Марко Полузащитник
- 21 Сальцано Аньелло Полузащитник
- 20 Бриенца Франко Полузащитник
- 11 Галано Кристиан Нападающий
- 33 Флоро Флорес Антонио Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гори Стефано Вратарь
- 6 Кассани Маттиа Защитник
- 18 Морас Евангелос Защитник
- 17 Фурлан Федерико Полузащитник
- 16 Мартиньо Рафаэль Полузащитник
- 19 Маньеро Риккардо Нападающий
- 27 Париджини Витторио Нападающий
- 37 Davide Viola
- 24 Nicola Turi
- Главный тренер: Каплоне Андреа
Новара 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Да Коста Давид Вратарь
- 2 Трост Магнус Защитник
- 17 Ланчини Эдоардо Защитник
- 3 Мантовани Андреа Защитник
- 20 Купиш Томаш Полузащитник
- 7 Чинелли Антонио Полузащитник
- 5 Казарини Федерико Полузащитник
- 8 Кьоза Марко Полузащитник
- 29 Орланди Андреа Полузащитник
- 18 Сансоне Джанлука Нападающий
- 10 Македа Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Сконьямильо Дженнаро Защитник
- 30 Кох Филипп Защитник
- 24 Lorenzo Dickman Полузащитник
- 28 Селаси Рансфорд Полузащитник
- 23 Адорьян Кристиан Нападающий
- 32 Antonio Lukanovic Нападающий
- 16 Галабинов Андрей Нападающий
- 26 Moutir Chaija
- 25 Lorenzo Montipo
- Главный тренер: Барони Марко
Предыдущие игры
Бари (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 18.03.2017 Трапани 4:0 Бари СB
- 11.03.2017 Бари 1:0 Фрозиноне СB
- 04.03.2017 Виртус Энтелла 2:0 Бари СB
- 27.02.2017 Бари 2:0 Брешия СB
- 24.02.2017 Беневенто 3:4 Бари СB
- 18.02.2017 Бари 3:1 Тернана СB
- 11.02.2017 Чезена 1:1 Бари СB
- 04.02.2017 Бари 2:1 Виченца СB
- 28.01.2017 Бари 0:0 Перуджа СB
- 21.01.2017 Читтаделла 2:0 Бари СB
- 29.12.2016 Бари 1:1 Спал-2013 СB
- 24.12.2016 Асколи 1:1 Бари СB
- 17.12.2016 Бари 2:1 Авеллино СB
- 09.12.2016 Пиза 0:0 Бари СB
- 03.12.2016 Бари 2:0 Салернитана СB
- 27.11.2016 Верона 1:0 Бари СB
- 19.11.2016 Бари 2:0 Карпи СB
- 13.11.2016 Бари 1:1 Специя СB
- 05.11.2016 Латина 2:1 Бари СB
- 29.10.2016 Бари 2:0 Про Верчелли СB
Новара (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 18.03.2017 Авеллино 1:1 Новара СB
- 12.03.2017 Новара 0:0 Про Верчелли СB
- 04.03.2017 Асколи 1:2 Новара СB
- 28.02.2017 Новара 1:0 Беневенто СB
- 25.02.2017 Новара 2:1 Специя СB
- 17.02.2017 Латина 0:1 Новара СB
- 11.02.2017 Новара 1:1 Читтаделла СB
- 04.02.2017 Салернитана 0:0 Новара СB
- 28.01.2017 Новара 1:1 Пиза СB
- 21.01.2017 Трапани 2:1 Новара СB
- 30.12.2016 Новара 2:1 Карпи СB
- 24.12.2016 Виртус Энтелла 4:1 Новара СB
- 17.12.2016 Новара 3:1 Чезена СB
- 11.12.2016 Брешия 0:0 Новара СB
- 03.12.2016 Новара 2:1 Виченца СB
- 29.11.2016 Кьево 3:0 Новара КИ
- 26.11.2016 Перуджа 0:0 Новара СB
- 20.11.2016 Новара 1:2 Фрозиноне СB
- 13.11.2016 Верона 0:4 Новара СB
- 05.11.2016 Новара 0:1 Спал-2013 СB
Последние игры между собой
Бари: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Новара: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|32
|17
|8
|7
|43 - 30
|59
|2.
|Спал-2013
|32
|16
|10
|6
|52 - 31
|58
|3.
|Верона
|32
|15
|10
|7
|49 - 32
|55
|4.
|Беневенто
|32
|13
|10
|9
|42 - 31
|49
|5.
|Перуджа
|32
|11
|15
|6
|43 - 30
|48
|6.
|Читтаделла
|32
|14
|5
|13
|43 - 41
|47
|7.
|Бари
|0:0
|32
|12
|11
|9
|35 - 34
|47
|8.
|Новара
|0:0
|32
|12
|10
|10
|36 - 33
|46
|9.
|Виртус Энтелла
|32
|11
|13
|8
|44 - 36
|46
|10.
|Специя
|32
|11
|12
|9
|32 - 28
|45
|11.
|Карпи
|32
|11
|11
|10
|29 - 32
|44
|12.
|Салернитана
|32
|10
|12
|10
|36 - 34
|42
|13.
|Асколи
|32
|8
|14
|10
|36 - 41
|38
|14.
|Авеллино
|32
|9
|10
|13
|31 - 45
|37
|15.
|Про Верчелли
|32
|7
|14
|11
|28 - 39
|35
|16.
|Пиза
|32
|6
|17
|9
|19 - 22
|35
|17.
|Чезена
|32
|7
|13
|12
|37 - 40
|34
|18.
|Виченца
|32
|7
|13
|12
|27 - 41
|34
|19.
|Брешия
|32
|7
|12
|13
|34 - 45
|33
|20.
|Латина
|32
|5
|18
|9
|31 - 36
|33
|21.
|Трапани
|32
|6
|14
|12
|34 - 44
|32
|22.
|Тернана
|32
|7
|8
|17
|29 - 45
|29
Второй тайм
79'
Казарини Федерико получает желтую карточку.
77'
Новара производит замену. Сансоне Джанлука уходит, и Адорьян Кристиан заменяет его
72'
Дапрела Фабио получает желтую карточку.
70'
Сабелли Стефано получает желтую карточку.
65'
Бари производит замену. Сальцано Аньелло уходит, и Маньеро Риккардо заменяет его
60'
Чинелли Антонио получает желтую карточку.
56'
Новара производит замену. Македа Федерико уходит, и Галабинов Андрей заменяет его
51'
Феделе Маттео получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Новара производит замену. Кьоза Марко уходит, и Lorenzo Dickman заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
38'
Тонуччи Денис получает желтую карточку.
18'
Ланчини Эдоардо получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Nicola. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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