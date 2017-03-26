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  5. Серия B
Стадион:
Бари
0:0
Второй тайм: 82'
Новара
0'
18' Желтая карточка
Ланчини Эдоардо
38' Желтая карточка
Тонуччи Денис
51' Желтая карточка
Феделе Маттео
60' Желтая карточка
Чинелли Антонио
70' Желтая карточка
Сабелли Стефано
72' Желтая карточка
Дапрела Фабио
79' Желтая карточка
Казарини Федерико
82'
Второй тайм
Желтая карточка
79'
Казарини Федерико получает желтую карточку.
77'
Новара производит замену. Сансоне Джанлука уходит, и Адорьян Кристиан заменяет его
Желтая карточка
72'
Дапрела Фабио получает желтую карточку.
Желтая карточка
70'
Сабелли Стефано получает желтую карточку.
65'
Бари производит замену. Сальцано Аньелло уходит, и Маньеро Риккардо заменяет его
Желтая карточка
60'
Чинелли Антонио получает желтую карточку.
56'
Новара производит замену. Македа Федерико уходит, и Галабинов Андрей заменяет его
Желтая карточка
51'
Феделе Маттео получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Новара производит замену. Кьоза Марко уходит, и Lorenzo Dickman заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
38'
Тонуччи Денис получает желтую карточку.
Желтая карточка
18'
Ланчини Эдоардо получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Nicola. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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