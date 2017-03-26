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Стадион:
Тернана
2:0
Перерыв
Авеллино
0'
9' Желтая карточка
Лавероне Лоренцо
12' Желтая карточка
Росси Андреа
1:0
16' Пенальти
Авенатти Фелипе
19' Желтая карточка
Фалетти Сезар
33' Желтая карточка
Дзанон Дамиано
2:0
35' Гол
Паломби Симоне
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Паломби Симоне.
Желтая карточка
33'
Дзанон Дамиано получает желтую карточку.
26'
Тернана производит замену. Ди Ноя Джованни уходит, и Дефенди Марино заменяет его
Желтая карточка
19'
Фалетти Сезар получает желтую карточку.
Описание гола
16'
Г О О О О О Л - Авенатти Фелипе из команды Тернана забивает пенальти
Желтая карточка
12'
Росси Андреа получает желтую карточку.
Желтая карточка
9'
Лавероне Лоренцо получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Libero Liberati. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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