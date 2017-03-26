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Стадион: Либеро Либерати
9' Желтая карточкаЛавероне Лоренцо
12' Желтая карточкаРосси Андреа
1:0
16' ПенальтиАвенатти Фелипе
19' Желтая карточкаФалетти Сезар
33' Желтая карточкаДзанон Дамиано
2:0
35' ГолПаломби Симоне
|
12'
16'
1:0
19'
33'
35'
2:0
Состав команд
Тернана 4-3-1-2
- Основной состав
- 22 Арести Симоне Вратарь
- 2 Дзанон Дамиано Защитник
- 33 Диаките Мобидо Защитник
- 6 Меккарьелло Бьяджо Защитник
- 3 Росси Андреа Защитник
- 17 Jacopo Petriccione Полузащитник
- 27 Ледесма Кристиан Полузащитник
- 19 Ди Ноя Джованни Полузащитник
- 10 Фалетти Сезар Полузащитник
- 20 Авенатти Фелипе Нападающий
- 14 Паломби Симоне Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Контини Маттео Защитник
- 28 Палумбо Антонио Полузащитник
- 8 Коппола Мануэль Полузащитник
- 25 Дефенди Марино Полузащитник
- 9 Ла Гумина Антонино Нападающий
- 34 Петтинари Стефано Нападающий
- 7 Моначелло Гаетано Нападающий
- 32 Alessandro Piacenti
- Andrea Tinti
- Главный тренер: Бреда Роберто
Авеллино 4-4-2
- Основной состав
- 1 Леццерини Лука Вратарь
- 32 Alejandro Gonzalez V Защитник
- 25 Джидайи Виллиам Защитник
- 5 Джимсити Берат Защитник
- 19 Лавероне Лоренцо Защитник
- 15 Лашик Ричард Полузащитник
- 21 Stephane Omeonga Полузащитник
- 8 Д'Анджело Анджело Полузащитник
- 11 Беллони Никколо Полузащитник
- 7 Верде Даниэле Нападающий
- 33 Ардеманьи Маттео Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Marco Perrotta Защитник
- 6 Мильорини Марко Защитник
- 20 Пагера Фабрицио Полузащитник
- 23 Matthias Solerio Полузащитник
- 30 Камара Идрисса Нападающий
- 26 Бидуи Софьян Нападающий
- 9 Эусепи Умберто Нападающий
- 10 Luigi Castaldo I
- 12 Rino Iuliano
- Главный тренер: Тессер Аттилио
Предыдущие игры
Тернана (последние 20 матчей: +5 =2 -13)
- 19.03.2017 Чезена 1:0 Тернана СB
- 12.03.2017 Тернана 2:1 Трапани СB
- 04.03.2017 Тернана 1:2 Про Верчелли СB
- 28.02.2017 Верона 2:0 Тернана СB
- 25.02.2017 Тернана 0:1 Латина СB
- 18.02.2017 Бари 3:1 Тернана СB
- 12.02.2017 Тернана 0:1 Перуджа СB
- 04.02.2017 Специя 2:0 Тернана СB
- 28.01.2017 Тернана 1:0 Читтаделла СB
- 21.01.2017 Пиза 1:0 Тернана СB
- 30.12.2016 Тернана 0:1 Асколи СB
- 24.12.2016 Спал-2013 4:0 Тернана СB
- 17.12.2016 Тернана 1:2 Виченца СB
- 10.12.2016 Карпи 1:1 Тернана СB
- 03.12.2016 Тернана 1:0 Брешия СB
- 26.11.2016 Фрозиноне 1:1 Тернана СB
- 19.11.2016 Тернана 3:0 Виртус Энтелла СB
- 13.11.2016 Салернитана 4:2 Тернана СB
- 07.11.2016 Тернана 0:1 Беневенто СB
- 29.10.2016 Тернана 4:3 Новара СB
Авеллино (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 18.03.2017 Авеллино 1:1 Новара СB
- 11.03.2017 Специя 2:1 Авеллино СB
- 04.03.2017 Авеллино 0:5 Перуджа СB
- 28.02.2017 Про Верчелли 1:1 Авеллино СB
- 25.02.2017 Авеллино 3:1 Виченца СB
- 18.02.2017 Читтаделла 1:3 Авеллино СB
- 11.02.2017 Авеллино 2:0 Верона СB
- 06.02.2017 Трапани 0:0 Авеллино СB
- 28.01.2017 Авеллино 2:2 Виртус Энтелла СB
- 21.01.2017 Брешия 0:2 Авеллино СB
- 30.12.2016 Латина 0:0 Авеллино СB
- 24.12.2016 Авеллино 3:2 Салернитана СB
- 17.12.2016 Бари 2:1 Авеллино СB
- 10.12.2016 Авеллино 1:1 Беневенто СB
- 03.12.2016 Авеллино 1:2 Асколи СB
- 26.11.2016 Чезена 3:0 Авеллино СB
- 19.11.2016 Авеллино 1:0 Пиза СB
- 13.11.2016 Карпи 1:1 Авеллино СB
- 06.11.2016 Авеллино 0:1 Фрозиноне СB
- 31.10.2016 Спал-2013 3:0 Авеллино СB
Последние игры между собой
Тернана: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Авеллино: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
- 25.10.2016 Авеллино 1:0 Тернана Серия B
- 21.03.2016 Авеллино 0:2 Тернана Серия B
- 31.10.2015 Тернана 0:3 Авеллино Серия B
- 28.02.2015 Авеллино 1:1 Тернана Серия B
- 06.10.2014 Тернана 2:2 Авеллино Серия B
- 08.02.2014 Тернана 1:1 Авеллино Серия B
- 08.09.2013 Авеллино 1:0 Тернана Серия B
- 11.03.2012 Тернана 2:1 Авеллино Серия C1 A
- 23.10.2011 Авеллино 1:3 Тернана Серия C1 A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спал-2013
|0:0
|32
|16
|11
|5
|52 - 29
|59
|2.
|Фрозиноне
|0:0
|32
|16
|9
|7
|41 - 30
|57
|3.
|Верона
|32
|15
|10
|7
|49 - 32
|55
|4.
|Беневенто
|32
|13
|10
|9
|42 - 31
|49
|5.
|Перуджа
|0:0
|32
|11
|15
|6
|43 - 30
|48
|6.
|Читтаделла
|32
|14
|5
|13
|43 - 41
|47
|7.
|Бари
|31
|12
|10
|9
|35 - 34
|46
|8.
|Новара
|31
|12
|9
|10
|36 - 33
|45
|9.
|Специя
|32
|11
|12
|9
|32 - 28
|45
|10.
|Карпи
|0:0
|32
|11
|11
|10
|29 - 32
|44
|11.
|Виртус Энтелла
|1:1
|32
|10
|14
|8
|43 - 36
|44
|12.
|Салернитана
|0:0
|32
|9
|13
|10
|34 - 34
|40
|13.
|Асколи
|0:0
|32
|8
|15
|9
|36 - 39
|39
|14.
|Авеллино
|0:2
|32
|9
|10
|13
|30 - 43
|37
|15.
|Чезена
|1:1
|32
|7
|14
|11
|37 - 39
|35
|16.
|Про Верчелли
|0:0
|32
|7
|14
|11
|28 - 39
|35
|17.
|Пиза
|32
|6
|17
|9
|19 - 22
|35
|18.
|Виченца
|1:1
|32
|7
|13
|12
|27 - 41
|34
|19.
|Брешия
|1:1
|32
|7
|12
|13
|34 - 45
|33
|20.
|Латина
|0:0
|32
|5
|18
|9
|31 - 36
|33
|21.
|Трапани
|32
|6
|14
|12
|34 - 44
|32
|22.
|Тернана
|2:0
|32
|7
|8
|17
|27 - 44
|29
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Паломби Симоне.
33'
Дзанон Дамиано получает желтую карточку.
26'
Тернана производит замену. Ди Ноя Джованни уходит, и Дефенди Марино заменяет его
19'
Фалетти Сезар получает желтую карточку.
16'
Г О О О О О Л - Авенатти Фелипе из команды Тернана забивает пенальти
12'
Росси Андреа получает желтую карточку.
9'
Лавероне Лоренцо получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Libero Liberati. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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