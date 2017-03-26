  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Спал-2013
0:0
Перерыв
Фрозиноне
0'
5' Желтая карточка
Соддимо Данило
11' Желтая карточка
Скьяттарелла Паскуале
31' Желтая карточка
Кремонези Микеле
42' Желтая карточка
Daniele Gasparetto
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
42'
Даниэле Гаспаретто получает желтую карточку.
Желтая карточка
31'
Кремонези Микеле получает желтую карточку.
Желтая карточка
11'
Скьяттарелла Паскуале получает желтую карточку.
Желтая карточка
5'
Соддимо Данило получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация