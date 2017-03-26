  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Верона
1:1
Конец матча
Пиза
0'
14' Желтая карточка
Болдор Деян
21' Желтая карточка
Лизуццо Андреа
23' Желтая карточка
Сукулини Франко
1:0
24' Гол
Силигарди Лука
34' Желтая карточка
Francesco Di Tacchio
40' Желтая карточка
Маннини Даниэле
75' Желтая карточка
Сукулини Бруно
1:1
83' Гол
Табанелли Андреа
85' Желтая карточка
Лонги Алессандро
90' Желтая карточка
Бесса Даниэль
90' Желтая карточка
Ромуло Соуза
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Ромуло Соуза получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Бесса Даниэль получает желтую карточку.
Желтая карточка
85'
Лонги Алессандро получает желтую карточку.
Описание гола
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Табанелли Андреа.
78'
Пиза производит замену. Гатто Массимилиано уходит, и Ignacio Lores заменяет его

76'
Верона производит замену. Паццини Джампаоло уходит, и Ганц Симоне заменяет его
Желтая карточка
75'
Сукулини Бруно получает желтую карточку.
69'
Верона производит замену. Силигарди Лука уходит, и Цаканьи Маттиа заменяет его
58'
Пиза производит замену. Франческо Ди Тачио уходит, и Roberto Zammarini заменяет его
56'
Верона производит замену. Сукулини Франко уходит, и Фоссати Марко заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Пиза производит замену. Samuele Birindelli уходит, и Diego Peralta заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
40'
Маннини Даниэле получает желтую карточку.
Желтая карточка
34'
Франческо Ди Тачио получает желтую карточку.
Описание гола
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Силигарди Лука.
Желтая карточка
23'
Сукулини Франко получает желтую карточку.
Желтая карточка
21'
Лизуццо Андреа получает желтую карточку.
Желтая карточка
14'
Болдор Деян получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация