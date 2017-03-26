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Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
14' Желтая карточкаБолдор Деян
21' Желтая карточкаЛизуццо Андреа
23' Желтая карточкаСукулини Франко
1:0
24' ГолСилигарди Лука
34' Желтая карточкаFrancesco Di Tacchio
40' Желтая карточкаМаннини Даниэле
75' Желтая карточкаСукулини Бруно
1:1
83' ГолТабанелли Андреа
85' Желтая карточкаЛонги Алессандро
90' Желтая карточкаБесса Даниэль
90' Желтая карточкаРомуло Соуза
|
14'
21'
23'
24'
1:0
40'
75'
83'
1:1
85'
90'
90'
Состав команд
Верона 4-3-3
- Основной состав
- 1 Николас Давид Вратарь
- 3 Пизано Эрос Защитник
- 30 Караччоло Антонио Защитник
- 5 Болдор Деян Защитник
- 18 Супрайен Самуэль Защитник
- 2 Ромуло Соуза Полузащитник
- 33 Сукулини Бруно Полузащитник
- 14 Сукулини Франко Полузащитник
- 24 Бесса Даниэль Нападающий
- 11 Паццини Джампаоло Нападающий
- 26 Силигарди Лука Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Коппола Фердинандо Вратарь
- 4 Бьянкетти Маттео Защитник
- 8 Фоссати Марко Полузащитник
- 20 Цаканьи Маттиа Полузащитник
- 10 Луппи Давиде Полузащитник
- 7 Трояниэлло Дженнаро Нападающий
- 9 Ганц Симоне Нападающий
- 23 Фарес Мохамед Нападающий
- 25 Каппеллуццо Пьерлуиджи Нападающий
- Главный тренер: Fabio Pecchia
Пиза 4-3-3
- Основной состав
- 1 Уйкани Самир Вратарь
- 14 Samuele Birindelli Защитник
- 4 Лизуццо Андреа Защитник
- 15 Дель Фабро Дарио Защитник
- 3 Лонги Алессандро Защитник
- 21 Табанелли Андреа Полузащитник
- 6 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 19 Лаццари Андреа Полузащитник
- 7 Маннини Даниэле Нападающий
- 28 Гатто Массимилиано Нападающий
- 38 Мазуччи Гаэтано Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Миланович Милан Защитник
- 18 Federico Angiulli Полузащитник
- 8 Luca Verna Полузащитник
- 23 Дзонта Лорис Полузащитник
- 36 Roberto Zammarini Полузащитник
- 9 Цани Эдгар Нападающий
- 20 Diego Peralta II
- 22 Daniele Cardelli
- 10 Ignacio Lores
Предыдущие игры
Верона (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 18.03.2017 Про Верчелли 1:1 Верона СB
- 13.03.2017 Верона 0:0 Асколи СB
- 05.03.2017 Брешия 0:1 Верона СB
- 28.02.2017 Верона 2:0 Тернана СB
- 25.02.2017 Фрозиноне 1:0 Верона СB
- 20.02.2017 Верона 0:0 Спал-2013 СB
- 11.02.2017 Авеллино 2:0 Верона СB
- 03.02.2017 Верона 2:2 Беневенто СB
- 29.01.2017 Верона 2:0 Салернитана СB
- 21.01.2017 Латина 2:0 Верона СB
- 30.12.2016 Верона 3:0 Чезена СB
- 24.12.2016 Карпи 1:1 Верона СB
- 19.12.2016 Верона 1:0 Виртус Энтелла СB
- 10.12.2016 Виченца 1:0 Верона СB
- 04.12.2016 Верона 2:2 Перуджа СB
- 01.12.2016 Болонья 4:0 Верона КИ
- 27.11.2016 Верона 1:0 Бари СB
- 18.11.2016 Читтаделла 5:1 Верона СB
- 13.11.2016 Верона 0:4 Новара СB
- 05.11.2016 Специя 1:4 Верона СB
Пиза (последние 20 матчей: +3 =10 -7)
- 18.03.2017 Пиза 1:1 Латина СB
- 12.03.2017 Виченца 2:1 Пиза СB
- 04.03.2017 Спал-2013 1:1 Пиза СB
- 28.02.2017 Пиза 0:0 Карпи СB
- 25.02.2017 Асколи 2:4 Пиза СB
- 19.02.2017 Пиза 0:0 Фрозиноне СB
- 11.02.2017 Брешия 1:1 Пиза СB
- 04.02.2017 Пиза 1:1 Виртус Энтелла СB
- 28.01.2017 Новара 1:1 Пиза СB
- 21.01.2017 Пиза 1:0 Тернана СB
- 30.12.2016 Беневенто 1:0 Пиза СB
- 24.12.2016 Пиза 0:0 Специя СB
- 17.12.2016 Читтаделла 1:0 Пиза СB
- 09.12.2016 Пиза 0:0 Бари СB
- 03.12.2016 Про Верчелли 0:0 Пиза СB
- 29.11.2016 Торино 4:0 Пиза КИ
- 26.11.2016 Пиза 1:0 Трапани СB
- 19.11.2016 Авеллино 1:0 Пиза СB
- 13.11.2016 Чезена 2:0 Пиза СB
- 05.11.2016 Пиза 0:1 Перуджа СB
Последние игры между собой
Верона: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Пиза: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 25.10.2016 Пиза 0:0 Верона Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спал-2013
|0:0
|32
|16
|11
|5
|52 - 29
|59
|2.
|Фрозиноне
|0:0
|32
|16
|9
|7
|41 - 30
|57
|3.
|Верона
|32
|15
|10
|7
|49 - 32
|55
|4.
|Беневенто
|32
|13
|10
|9
|42 - 31
|49
|5.
|Перуджа
|0:0
|32
|11
|15
|6
|43 - 30
|48
|6.
|Читтаделла
|32
|14
|5
|13
|43 - 41
|47
|7.
|Бари
|31
|12
|10
|9
|35 - 34
|46
|8.
|Новара
|31
|12
|9
|10
|36 - 33
|45
|9.
|Специя
|32
|11
|12
|9
|32 - 28
|45
|10.
|Карпи
|0:0
|32
|11
|11
|10
|29 - 32
|44
|11.
|Виртус Энтелла
|1:1
|32
|10
|14
|8
|43 - 36
|44
|12.
|Салернитана
|0:0
|32
|9
|13
|10
|34 - 34
|40
|13.
|Асколи
|0:0
|32
|8
|15
|9
|36 - 39
|39
|14.
|Авеллино
|0:2
|32
|9
|10
|13
|30 - 43
|37
|15.
|Чезена
|1:1
|32
|7
|14
|11
|37 - 39
|35
|16.
|Про Верчелли
|0:0
|32
|7
|14
|11
|28 - 39
|35
|17.
|Пиза
|32
|6
|17
|9
|19 - 22
|35
|18.
|Виченца
|1:1
|32
|7
|13
|12
|27 - 41
|34
|19.
|Брешия
|1:1
|32
|7
|12
|13
|34 - 45
|33
|20.
|Латина
|0:0
|32
|5
|18
|9
|31 - 36
|33
|21.
|Трапани
|32
|6
|14
|12
|34 - 44
|32
|22.
|Тернана
|2:0
|32
|7
|8
|17
|27 - 44
|29
Второй тайм
90'
Ромуло Соуза получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Бесса Даниэль получает желтую карточку.
85'
Лонги Алессандро получает желтую карточку.
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Табанелли Андреа.
78'
Пиза производит замену. Гатто Массимилиано уходит, и Ignacio Lores заменяет его
76'
Верона производит замену. Паццини Джампаоло уходит, и Ганц Симоне заменяет его
75'
Сукулини Бруно получает желтую карточку.
69'
Верона производит замену. Силигарди Лука уходит, и Цаканьи Маттиа заменяет его
58'
Пиза производит замену. Франческо Ди Тачио уходит, и Roberto Zammarini заменяет его
56'
Верона производит замену. Сукулини Франко уходит, и Фоссати Марко заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Пиза производит замену. Samuele Birindelli уходит, и Diego Peralta заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
40'
Маннини Даниэле получает желтую карточку.
34'
Франческо Ди Тачио получает желтую карточку.
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Силигарди Лука.
23'
Сукулини Франко получает желтую карточку.
21'
Лизуццо Андреа получает желтую карточку.
14'
Болдор Деян получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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