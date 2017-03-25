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Стадион: Stadio Ciro Vigorito (Santa Colomba)
22' Желтая карточкаПальяруло Лука
27' Желтая карточкаЧибсах Юссиф
0:1
29' ПенальтиКоронадо Игор
1:1
33' ГолЧераволо Фабио
34' Желтая карточкаБарилла Антонио
1:2
58' ГолКоронадо Игор
74' Желтая карточкаTiago Casasola
|
22'
27'
29'
0:1
33'
1:1
34'
58'
1:2
74'
Состав команд
13
Чибсах
Юссиф
Беневенто 4-4-2
- Основной состав
- 12 Pier Graziano Gori Вратарь
- 23 Венути Лоренцо Защитник
- 15 Кампорезе Микеле Защитник
- 5 Fabio Lucioni Защитник
- 6 Lopez Walter II Защитник
- 10 Amato Ciciretti Полузащитник
- 13 Чибсах Юссиф Полузащитник
- 4 Lorenzo Del Pinto Полузащитник
- 36 Antonio Matera Полузащитник
- 9 Чераволо Фабио Нападающий
- 19 Karamoko Cisse Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Аластра Фабрицио Вратарь
- 2 Enrico Pezzi Защитник
- 7 Fabrizio Melara Полузащитник
- 21 Де Фалко Андреа Полузащитник
- 35 Виола Николас Полузащитник
- 34 Эрамо Мирко Полузащитник
- 30 Буццеголи Даниэле Полузащитник
- 18 Гьямфи Брайт
- 33 Vincenzo Pinto
Трапани 4-3-1-2
- Основной состав
- 16 Пильячелли Мирко Вратарь
- 32 Tiago Casasola Защитник
- 4 Пальяруло Лука Защитник
- 6 Matteo Legittimo Защитник
- 29 Риццато Симоне Защитник
- 19 Federico Maracchi Полузащитник
- 5 Росси Фаусто Полузащитник
- 17 Барилла Антонио Полузащитник
- 7 Ниццетто Лука Полузащитник
- 20 Коронадо Игор Нападающий
- 9 Манкони Якопо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гуерриери Гуидо Вратарь
- 23 Висконти Пьетро Защитник
- 34 Крешич Антон Защитник
- 13 Фацио Паскуале Защитник
- 25 Luigi Canotto Полузащитник
- 14 Чарамитаро Маурицио Полузащитник
- 11 Davis Curiale Нападающий
- 3 Даи Антонино
- 24 Davide Raffaello
- Главный тренер: Косми Серсе
Предыдущие игры
Беневенто (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 17.03.2017 Перуджа 3:1 Беневенто СB
- 11.03.2017 Беневенто 0:0 Виртус Энтелла СB
- 05.03.2017 Беневенто 1:1 Салернитана СB
- 28.02.2017 Новара 1:0 Беневенто СB
- 24.02.2017 Беневенто 3:4 Бари СB
- 18.02.2017 Про Верчелли 0:1 Беневенто СB
- 11.02.2017 Беневенто 2:1 Латина СB
- 03.02.2017 Верона 2:2 Беневенто СB
- 28.01.2017 Беневенто 3:0 Карпи СB
- 21.01.2017 Спал-2013 2:0 Беневенто СB
- 30.12.2016 Беневенто 1:0 Пиза СB
- 24.12.2016 Фрозиноне 3:2 Беневенто СB
- 18.12.2016 Беневенто 0:0 Асколи СB
- 10.12.2016 Авеллино 1:1 Беневенто СB
- 05.12.2016 Беневенто 2:1 Чезена СB
- 26.11.2016 Виченца 0:0 Беневенто СB
- 19.11.2016 Беневенто 4:0 Брешия СB
- 13.11.2016 Беневенто 1:0 Читтаделла СB
- 07.11.2016 Тернана 0:1 Беневенто СB
- 29.10.2016 Беневенто 1:0 Специя СB
Трапани (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 18.03.2017 Трапани 4:0 Бари СB
- 12.03.2017 Тернана 2:1 Трапани СB
- 04.03.2017 Трапани 1:1 Латина СB
- 28.02.2017 Читтаделла 3:2 Трапани СB
- 25.02.2017 Трапани 1:0 Салернитана СB
- 18.02.2017 Специя 2:2 Трапани СB
- 11.02.2017 Асколи 2:2 Трапани СB
- 06.02.2017 Трапани 0:0 Авеллино СB
- 28.01.2017 Про Верчелли 1:3 Трапани СB
- 21.01.2017 Трапани 2:1 Новара СB
- 30.12.2016 Трапани 0:0 Брешия СB
- 24.12.2016 Чезена 3:1 Трапани СB
- 16.12.2016 Трапани 1:4 Фрозиноне СB
- 10.12.2016 Виртус Энтелла 2:2 Трапани СB
- 02.12.2016 Трапани 0:1 Карпи СB
- 26.11.2016 Пиза 1:0 Трапани СB
- 21.11.2016 Трапани 1:1 Спал-2013 СB
- 13.11.2016 Перуджа 1:1 Трапани СB
- 05.11.2016 Трапани 0:1 Виченца СB
- 30.10.2016 Верона 2:0 Трапани СB
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Трапани: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 25.10.2016 Трапани 1:0 Беневенто Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спал-2013
|31
|16
|10
|5
|52 - 29
|58
|2.
|Фрозиноне
|31
|16
|8
|7
|41 - 30
|56
|3.
|Верона
|31
|15
|9
|7
|48 - 31
|54
|4.
|Беневенто
|1:2
|32
|13
|10
|9
|42 - 30
|49
|5.
|Перуджа
|31
|11
|14
|6
|43 - 30
|47
|6.
|Читтаделла
|32
|14
|5
|13
|43 - 41
|47
|7.
|Бари
|31
|12
|10
|9
|35 - 34
|46
|8.
|Новара
|31
|12
|9
|10
|36 - 33
|45
|9.
|Специя
|32
|11
|12
|9
|32 - 28
|45
|10.
|Карпи
|31
|11
|10
|10
|29 - 32
|43
|11.
|Виртус Энтелла
|31
|10
|13
|8
|42 - 35
|43
|12.
|Салернитана
|31
|9
|12
|10
|34 - 34
|39
|13.
|Асколи
|31
|8
|14
|9
|36 - 39
|38
|14.
|Авеллино
|31
|9
|10
|12
|30 - 41
|37
|15.
|Чезена
|31
|7
|13
|11
|36 - 38
|34
|16.
|Про Верчелли
|31
|7
|13
|11
|28 - 39
|34
|17.
|Пиза
|31
|6
|16
|9
|18 - 21
|34
|18.
|Виченца
|31
|7
|12
|12
|26 - 40
|33
|19.
|Брешия
|31
|7
|11
|13
|33 - 44
|32
|20.
|Латина
|31
|5
|17
|9
|31 - 36
|32
|21.
|Трапани
|2:1
|32
|6
|14
|12
|33 - 44
|32
|22.
|Тернана
|31
|6
|8
|17
|25 - 44
|26
Второй тайм
77'
Беневенто производит замену. Чибсах Юссиф уходит, и Фабрицио Мелара заменяет его
75'
Трапани производит замену. Ниццетто Лука уходит, и Фацио Паскуале заменяет его
74'
Tiago Casasola получает желтую карточку.
65'
Беневенто производит замену. Lorenzo Del Pinto уходит, и Буццеголи Даниэле заменяет его
63'
Трапани производит замену. Росси Фаусто уходит, и Давиде Раффаелло заменяет его
58'
Беневенто производит замену. Antonio Matera уходит, и Эрамо Мирко заменяет его
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Коронадо Игор.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
34'
Барилла Антонио получает желтую карточку.
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чераволо Фабио.
29'
Г О О О О О Л - Коронадо Игор из команды Трапани забивает пенальти
27'
Чибсах Юссиф получает желтую карточку.
22'
Пальяруло Лука получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito (Santa Colomba). Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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