  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Беневенто
1:2
Второй тайм: 84'
Трапани
0'
22' Желтая карточка
Пальяруло Лука
27' Желтая карточка
Чибсах Юссиф
0:1
29' Пенальти
Коронадо Игор
1:1
33' Гол
Чераволо Фабио
34' Желтая карточка
Барилла Антонио
1:2
58' Гол
Коронадо Игор
74' Желтая карточка
Tiago Casasola
84'
Второй тайм
77'
Беневенто производит замену. Чибсах Юссиф уходит, и Фабрицио Мелара заменяет его
75'
Трапани производит замену. Ниццетто Лука уходит, и Фацио Паскуале заменяет его
Желтая карточка
74'
Tiago Casasola получает желтую карточку.
65'
Беневенто производит замену. Lorenzo Del Pinto уходит, и Буццеголи Даниэле заменяет его
63'
Трапани производит замену. Росси Фаусто уходит, и Давиде Раффаелло заменяет его
58'
Беневенто производит замену. Antonio Matera уходит, и Эрамо Мирко заменяет его
Описание гола
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Коронадо Игор.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
34'
Барилла Антонио получает желтую карточку.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чераволо Фабио.
Описание гола
29'
Г О О О О О Л - Коронадо Игор из команды Трапани забивает пенальти
Желтая карточка
27'
Чибсах Юссиф получает желтую карточку.
Желтая карточка
22'
Пальяруло Лука получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito (Santa Colomba). Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация