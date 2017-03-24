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Стадион:
Анжи
 
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Урал
Видеотрансляция
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 23 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Анжи - Урал, который состоится 31.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Анжи - Урал
Анжи
61.2% (85)
Ничья:
28.8% (40)
Урал
10.1% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Анжи:
40.3% (56)
Ничья:
23% (32)
Анжи:
16.5% (23)
Ничья:
3.6% (5)
Урал:
2.9% (4)
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