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Стадион: Казань-Арена
Предыдущие игры
Рубин (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 18.03.2017 Урал 1:0 Рубин ПЛ
- 11.03.2017 Рубин 0:0 Оренбург ПЛ
- 06.03.2017 Анжи 0:1 Рубин ПЛ
- 05.12.2016 Спартак Москва 2:1 Рубин ПЛ
- 30.11.2016 Рубин 1:0 Арсенал Тула ПЛ
- 26.11.2016 ЦСКА Москва 0:0 Рубин ПЛ
- 18.11.2016 Рубин 0:0 Ростов ПЛ
- 05.11.2016 Уфа 2:3 Рубин ПЛ
- 31.10.2016 Рубин 2:0 Локомотив Москва ПЛ
- 26.10.2016 Рубин 1:0 СКА-Хабаровск К
- 22.10.2016 Терек 3:1 Рубин ПЛ
- 15.10.2016 Рубин 3:0 Крылья Советов ПЛ
- 02.10.2016 Краснодар 1:0 Рубин ПЛ
- 26.09.2016 Рубин 2:1 Томь ПЛ
- 22.09.2016 Чита 0:1 Рубин К
- 19.09.2016 Зенит 4:1 Рубин ПЛ
- 12.09.2016 Рубин 3:1 Урал ПЛ
- 27.08.2016 Оренбург 1:1 Рубин ПЛ
- 19.08.2016 Рубин 1:2 Анжи ПЛ
- 13.08.2016 Рубин 1:1 Спартак Москва ПЛ
Зенит (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 12.03.2017 Амкар 1:0 Зенит ПЛ
- 04.03.2017 ЦСКА Москва 0:0 Зенит ПЛ
- 08.12.2016 АЗ Алкмаар 3:2 Зенит ЛЕ
- 03.12.2016 Ростов 0:0 Зенит ПЛ
- 30.11.2016 Зенит 2:0 Уфа ПЛ
- 27.11.2016 Краснодар 2:1 Зенит ПЛ
- 24.11.2016 Зенит 2:0 Маккаби Тель-Авив ЛЕ
- 20.11.2016 Зенит 3:1 Крылья Советов ПЛ
- 06.11.2016 Терек 2:1 Зенит ПЛ
- 03.11.2016 Зенит 2:1 Дандолк ЛЕ
- 30.10.2016 Зенит 1:0 Томь ПЛ
- 27.10.2016 Анжи 4:0 Зенит К
- 24.10.2016 Зенит 1:0 Оренбург ПЛ
- 20.10.2016 Дандолк 1:2 Зенит ЛЕ
- 16.10.2016 Урал 0:2 Зенит ПЛ
- 02.10.2016 Зенит 4:2 Спартак Москва ПЛ
- 29.09.2016 Зенит 5:0 АЗ Алкмаар ЛЕ
- 25.09.2016 Анжи 2:2 Зенит ПЛ
- 22.09.2016 Тамбов 0:5 Зенит К
- 19.09.2016 Зенит 4:1 Рубин ПЛ
Последние игры между собой
Рубин: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Зенит: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
- 19.09.2016 Зенит 4:1 Рубин Премьер-лига
- 13.03.2016 Зенит 4:2 Рубин Премьер-лига
- 24.08.2015 Рубин 1:3 Зенит Премьер-лига
- 12.04.2015 Зенит 1:1 Рубин Премьер-лига
- 03.12.2014 Рубин 0:1 Зенит Премьер-лига
- 06.04.2014 Зенит 6:2 Рубин Премьер-лига
- 21.07.2013 Рубин 2:1 Зенит Премьер-лига
- 10.03.2013 Рубин 1:0 Зенит Премьер-лига
- 25.08.2012 Зенит 1:2 Рубин Премьер-лига
- 14.07.2012 Зенит 0:2 Рубин Суперкубок
- 02.05.2012 Рубин 2:2 Зенит Премьер-лига
- 25.03.2012 Зенит 1:1 Рубин Премьер-лига
- 18.09.2011 Рубин 2:3 Зенит Премьер-лига
- 15.05.2011 Зенит 2:2 Рубин Премьер-лига
- 20.11.2010 Рубин 2:2 Зенит Премьер-лига
- 31.07.2010 Зенит 2:0 Рубин Премьер-лига
- 21.11.2009 Рубин 0:0 Зенит Премьер-лига
- 25.07.2009 Зенит 0:0 Рубин Премьер-лига
- 10.08.2008 Рубин 4:1 Зенит Премьер-лига
- 30.03.2008 Зенит 1:3 Рубин Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|30 - 16
|45
|2.
|Зенит
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|35 - 14
|39
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|26 - 11
|39
|4.
|Краснодар
|Заявка
|20
|8
|9
|3
|28 - 17
|33
|5.
|Уфа
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|14 - 13
|32
|6.
|Ростов
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|25 - 12
|30
|7.
|Амкар
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|17 - 14
|30
|8.
|Терек
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|21 - 23
|29
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|20
|6
|9
|5
|26 - 16
|27
|10.
|Рубин
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|21 - 20
|27
|11.
|Анжи
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|14 - 20
|23
|12.
|Урал
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|13 - 27
|20
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|17 - 24
|16
|14.
|Оренбург
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|14 - 22
|16
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|8 - 28
|15
|16.
|Томь
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|9 - 41
|12
-
До начала матча осталось 2 дня 10 часов 12 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рубин - Зенит, который состоится 02.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рубин - Зенит, который состоится 02.04.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Рубин - Зенит
Рубин
13.4% (17)
Ничья:
25.2% (32)
Зенит
61.4% (78)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Зенит:
29.1% (37)
1:1 Ничья:
22.8% (29)
0:1 Зенит:
18.1% (23)
2:1 Рубин:
6.3% (8)
0:2 Зенит:
6.3% (8)
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