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Стадион:
Рубин
 
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Зенит
Видеотрансляция
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До начала матча осталось 2 дня 10 часов 12 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рубин - Зенит, который состоится 02.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Рубин - Зенит
Рубин
13.4% (17)
Ничья:
25.2% (32)
Зенит
61.4% (78)

Вы не участвовали в прогнозе

Зенит:
29.1% (37)
Ничья:
22.8% (29)
Зенит:
18.1% (23)
Рубин:
6.3% (8)
Зенит:
6.3% (8)
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