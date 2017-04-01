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Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
35' Желтая карточкаПоли Фабрицио
1:0
40' ГолКачиа Даниэле
1:1
44' ГолГальоло Риккардо
55' Желтая карточкаБьянко Раффаэле
60' Желтая карточкаАльмичи Альберто
62' Желтая карточкаДжорджи Луиджи
64' Желтая карточкаЛолло Лоренцо
76' Желтая карточкаAlessio Sabbione
83' Вторая желтая карточкаАльмичи Альберто
1:2
87' ГолAlessio Sabbione
|
35'
40'
1:0
44'
1:1
55'
60'
62'
64'
76'
83'
87'
1:2
Состав команд
42
Vasile
Mogos
19
Аддэ
Брайт
12
Белек
Вид
Асколи 4-4-2
- Основной состав
- 1 Ланни Иван Вратарь
- 39 Альмичи Альберто Защитник
- 5 Менгони Андреа Защитник
- 13 Guillame Gigliotti Защитник
- 42 Vasile Mogos Защитник
- 11 Орсолини Риккардо Полузащитник
- 6 Бьянки Томмазо Полузащитник
- 19 Аддэ Брайт Полузащитник
- 10 Джорджи Луиджи Полузащитник
- 21 Качиа Даниэле Нападающий
- 30 Фавилли Андреа Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Чиналья Давиде Защитник
- 28 Гатто Леонардо Полузащитник
- 44 Сливка Выкинтас Полузащитник
- 29 Кассата Франческо Полузащитник
- 20 Флавио Лаззари Полузащитник
- 8 Карпани Джанлука Полузащитник
- 7 Бентивенья Аккурсио Нападающий
- 9 Перес Леонардо Нападающий
- 22 Riccardo Ragni
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Карпи 4-4-2
- Основной состав
- 12 Белек Вид Вратарь
- 5 Струна Альяж Защитник
- 21 Романьоли Симоне Защитник
- 6 Гальоло Риккардо Защитник
- 13 Поли Фабрицио Защитник
- 3 Летиция Гаэтано Полузащитник
- 8 Бьянко Раффаэле Полузащитник
- 20 Лолло Лоренцо Полузащитник
- 28 Федато Франческо Полузащитник
- 15 Ласанья Кевин Нападающий
- 10 Мбакогу Джерри Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Петкович Лазарь Вратарь
- 4 Alessio Sabbione Защитник
- 24 Maodo Mbaye Полузащитник
- 32 Ласицки Игор Полузащитник
- 23 Д'Урсо Кристиан Полузащитник
- 11 Ди Гаудио Антонио Полузащитник
- 9 Беретта Джакомо Нападающий
- 7 Fabio Concas
- 18 Cristian Carletti
- Главный тренер: Кастори Фабрицио
Предыдущие игры
Асколи (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 26.03.2017 Салернитана 2:0 Асколи СB
- 18.03.2017 Асколи 2:1 Читтаделла СB
- 13.03.2017 Верона 0:0 Асколи СB
- 04.03.2017 Асколи 1:2 Новара СB
- 28.02.2017 Специя 2:1 Асколи СB
- 25.02.2017 Асколи 2:4 Пиза СB
- 18.02.2017 Виченца 1:1 Асколи СB
- 14.02.2017 Асколи 3:1 Про Верчелли СB
- 11.02.2017 Асколи 2:2 Трапани СB
- 04.02.2017 Спал-2013 1:1 Асколи СB
- 28.01.2017 Чезена 2:2 Асколи СB
- 30.12.2016 Тернана 0:1 Асколи СB
- 24.12.2016 Асколи 1:1 Бари СB
- 18.12.2016 Беневенто 0:0 Асколи СB
- 13.12.2016 Асколи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 10.12.2016 Асколи 2:2 Латина СB
- 03.12.2016 Авеллино 1:2 Асколи СB
- 26.11.2016 Брешия 1:0 Асколи СB
- 20.11.2016 Асколи 2:2 Перуджа СB
- 13.11.2016 Фрозиноне 3:1 Асколи СB
Карпи (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 26.03.2017 Карпи 0:0 Перуджа СB
- 18.03.2017 Карпи 1:4 Спал-2013 СB
- 11.03.2017 Латина 0:1 Карпи СB
- 04.03.2017 Карпи 1:0 Специя СB
- 28.02.2017 Пиза 0:0 Карпи СB
- 25.02.2017 Виртус Энтелла 2:0 Карпи СB
- 18.02.2017 Карпи 2:1 Брешия СB
- 11.02.2017 Фрозиноне 1:0 Карпи СB
- 05.02.2017 Карпи 1:2 Чезена СB
- 28.01.2017 Беневенто 3:0 Карпи СB
- 21.01.2017 Карпи 0:0 Виченца СB
- 30.12.2016 Новара 2:1 Карпи СB
- 24.12.2016 Карпи 1:1 Верона СB
- 17.12.2016 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 10.12.2016 Карпи 1:1 Тернана СB
- 02.12.2016 Трапани 0:1 Карпи СB
- 26.11.2016 Карпи 2:0 Читтаделла СB
- 19.11.2016 Бари 2:0 Карпи СB
- 13.11.2016 Карпи 1:1 Авеллино СB
- 05.11.2016 Про Верчелли 0:0 Карпи СB
Последние игры между собой
Асколи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Карпи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 29.10.2016 Карпи 0:2 Асколи Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|33
|17
|9
|7
|44 - 31
|60
|2.
|Спал-2013
|33
|16
|10
|7
|52 - 32
|58
|3.
|Верона
|33
|16
|10
|7
|51 - 32
|58
|4.
|Беневенто
|33
|14
|10
|9
|45 - 32
|52
|5.
|Перуджа
|33
|12
|15
|6
|44 - 30
|51
|6.
|Читтаделла
|33
|15
|5
|13
|45 - 41
|50
|7.
|Бари
|33
|12
|11
|10
|35 - 35
|47
|8.
|Карпи
|33
|12
|11
|10
|31 - 33
|47
|9.
|Виртус Энтелла
|33
|11
|14
|8
|46 - 38
|47
|10.
|Новара
|33
|12
|10
|11
|37 - 35
|46
|11.
|Салернитана
|33
|11
|12
|10
|37 - 34
|45
|12.
|Специя
|33
|11
|12
|10
|33 - 31
|45
|13.
|Авеллино
|33
|10
|10
|13
|32 - 45
|40
|14.
|Асколи
|33
|8
|14
|11
|37 - 43
|38
|15.
|Про Верчелли
|33
|8
|14
|11
|29 - 39
|38
|16.
|Чезена
|33
|7
|14
|12
|38 - 41
|35
|17.
|Пиза
|33
|6
|17
|10
|19 - 23
|35
|18.
|Брешия
|33
|7
|13
|13
|36 - 47
|34
|19.
|Виченца
|33
|7
|13
|13
|27 - 42
|34
|20.
|Латина
|33
|5
|18
|10
|31 - 38
|33
|21.
|Тернана
|33
|8
|8
|17
|31 - 46
|32
|22.
|Трапани
|33
|6
|14
|13
|34 - 46
|32
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Карпи производит замену. Ласанья Кевин уходит, и Maodo Mbaye заменяет его
87'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Alessio Sabbione.
83'
Альмичи Альберто получает вторую желтую карточку. Удаление.
79'
Асколи производит замену. Джорджи Луиджи уходит, и Флавио Лаззари заменяет его
79'
Карпи производит замену. Федато Франческо уходит, и Fabio Concas заменяет его
76'
Alessio Sabbione получает желтую карточку.
73'
Асколи производит замену. Качиа Даниэле уходит, и Перес Леонардо заменяет его
65'
Карпи производит замену. Бьянко Раффаэле уходит, и Alessio Sabbione заменяет его
64'
Лолло Лоренцо получает желтую карточку.
62'
Джорджи Луиджи получает желтую карточку.
60'
Альмичи Альберто получает желтую карточку.
58'
Асколи производит замену. Менгони Андреа уходит, и Чиналья Давиде заменяет его
55'
Бьянко Раффаэле получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гальоло Риккардо.
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Качиа Даниэле.
35'
Поли Фабрицио получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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