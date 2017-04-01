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  5. Серия B
Стадион:
Асколи
1:2
Конец матча
Карпи
0'
35' Желтая карточка
Поли Фабрицио
1:0
40' Гол
Качиа Даниэле
1:1
44' Гол
Гальоло Риккардо
55' Желтая карточка
Бьянко Раффаэле
60' Желтая карточка
Альмичи Альберто
62' Желтая карточка
Джорджи Луиджи
64' Желтая карточка
Лолло Лоренцо
76' Желтая карточка
Alessio Sabbione
83' Вторая желтая карточка
Альмичи Альберто
1:2
87' Гол
Alessio Sabbione
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Карпи производит замену. Ласанья Кевин уходит, и Maodo Mbaye заменяет его
Описание гола
87'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Alessio Sabbione.
83'
Альмичи Альберто получает вторую желтую карточку. Удаление.
79'
Асколи производит замену. Джорджи Луиджи уходит, и Флавио Лаззари заменяет его
79'
Карпи производит замену. Федато Франческо уходит, и Fabio Concas заменяет его

Желтая карточка
76'
Alessio Sabbione получает желтую карточку.
73'
Асколи производит замену. Качиа Даниэле уходит, и Перес Леонардо заменяет его
65'
Карпи производит замену. Бьянко Раффаэле уходит, и Alessio Sabbione заменяет его
Желтая карточка
64'
Лолло Лоренцо получает желтую карточку.
Желтая карточка
62'
Джорджи Луиджи получает желтую карточку.
Желтая карточка
60'
Альмичи Альберто получает желтую карточку.
58'
Асколи производит замену. Менгони Андреа уходит, и Чиналья Давиде заменяет его
Желтая карточка
55'
Бьянко Раффаэле получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гальоло Риккардо.
Описание гола
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Качиа Даниэле.
Желтая карточка
35'
Поли Фабрицио получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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