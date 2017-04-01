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Стадион: Stadio Provinciale
26' Желтая карточкаSantiago Colombatto
28' Желтая карточкаКараччоло Антонио
42' Желтая карточкаЦаканьи Маттиа
49' Желтая карточкаПизано Эрос
0:1
54' ГолПаццини Джампаоло
56' Желтая карточкаПаццини Джампаоло
76' Желтая карточкаВалоти Матиа
86' Желтая карточкаMatteo Legittimo
0:2
90' ГолЛуппи Давиде
|
42'
49'
54'
0:1
76'
86'
90'
0:2
Состав команд
Трапани 4-3-1-2
- Основной состав
- 16 Пильячелли Мирко Вратарь
- 32 Tiago Casasola Защитник
- 4 Пальяруло Лука Защитник
- 6 Matteo Legittimo Защитник
- 29 Риццато Симоне Защитник
- 19 Federico Maracchi Полузащитник
- 26 Santiago Colombatto Полузащитник
- 17 Барилла Антонио Полузащитник
- 7 Ниццетто Лука Полузащитник
- 27 Джаллоу Ламин Нападающий
- 20 Коронадо Игор Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гуерриери Гуидо Вратарь
- 34 Крешич Антон Защитник
- 13 Фацио Паскуале Защитник
- 23 Висконти Пьетро Защитник
- 5 Росси Фаусто Полузащитник
- 14 Чарамитаро Маурицио Полузащитник
- 9 Манкони Якопо Нападающий
- 11 Davis Curiale Нападающий
- 24 Davide Raffaello
- Главный тренер: Косми Серсе
Верона 3-5-2
- Основной состав
- 1 Николас Давид Вратарь
- 4 Бьянкетти Маттео Защитник
- 28 Феррари Алекс Защитник
- 30 Караччоло Антонио Защитник
- 3 Пизано Эрос Полузащитник
- 14 Сукулини Франко Полузащитник
- 33 Сукулини Бруно Полузащитник
- 20 Цаканьи Маттиа Полузащитник
- 18 Супрайен Самуэль Полузащитник
- 26 Силигарди Лука Нападающий
- 11 Паццини Джампаоло Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Феррари Лоренцо Вратарь
- 12 Коппола Фердинандо Вратарь
- 5 Болдор Деян Защитник
- 10 Луппи Давиде Полузащитник
- 8 Фоссати Марко Полузащитник
- 27 Валоти Матиа Полузащитник
- 25 Каппеллуццо Пьерлуиджи Нападающий
- 23 Фарес Мохамед Нападающий
- 7 Трояниэлло Дженнаро Нападающий
- Главный тренер: Fabio Pecchia
Предыдущие игры
Трапани (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 25.03.2017 Беневенто 1:3 Трапани СB
- 18.03.2017 Трапани 4:0 Бари СB
- 12.03.2017 Тернана 2:1 Трапани СB
- 04.03.2017 Трапани 1:1 Латина СB
- 28.02.2017 Читтаделла 3:2 Трапани СB
- 25.02.2017 Трапани 1:0 Салернитана СB
- 18.02.2017 Специя 2:2 Трапани СB
- 11.02.2017 Асколи 2:2 Трапани СB
- 06.02.2017 Трапани 0:0 Авеллино СB
- 28.01.2017 Про Верчелли 1:3 Трапани СB
- 21.01.2017 Трапани 2:1 Новара СB
- 30.12.2016 Трапани 0:0 Брешия СB
- 24.12.2016 Чезена 3:1 Трапани СB
- 16.12.2016 Трапани 1:4 Фрозиноне СB
- 10.12.2016 Виртус Энтелла 2:2 Трапани СB
- 02.12.2016 Трапани 0:1 Карпи СB
- 26.11.2016 Пиза 1:0 Трапани СB
- 21.11.2016 Трапани 1:1 Спал-2013 СB
- 13.11.2016 Перуджа 1:1 Трапани СB
- 05.11.2016 Трапани 0:1 Виченца СB
Верона (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 26.03.2017 Верона 1:1 Пиза СB
- 18.03.2017 Про Верчелли 1:1 Верона СB
- 13.03.2017 Верона 0:0 Асколи СB
- 05.03.2017 Брешия 0:1 Верона СB
- 28.02.2017 Верона 2:0 Тернана СB
- 25.02.2017 Фрозиноне 1:0 Верона СB
- 20.02.2017 Верона 0:0 Спал-2013 СB
- 11.02.2017 Авеллино 2:0 Верона СB
- 03.02.2017 Верона 2:2 Беневенто СB
- 29.01.2017 Верона 2:0 Салернитана СB
- 21.01.2017 Латина 2:0 Верона СB
- 30.12.2016 Верона 3:0 Чезена СB
- 24.12.2016 Карпи 1:1 Верона СB
- 19.12.2016 Верона 1:0 Виртус Энтелла СB
- 10.12.2016 Виченца 1:0 Верона СB
- 04.12.2016 Верона 2:2 Перуджа СB
- 01.12.2016 Болонья 4:0 Верона КИ
- 27.11.2016 Верона 1:0 Бари СB
- 18.11.2016 Читтаделла 5:1 Верона СB
- 13.11.2016 Верона 0:4 Новара СB
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|33
|17
|9
|7
|44 - 31
|60
|2.
|Спал-2013
|33
|16
|10
|7
|52 - 32
|58
|3.
|Верона
|33
|16
|10
|7
|51 - 32
|58
|4.
|Беневенто
|33
|14
|10
|9
|45 - 32
|52
|5.
|Перуджа
|33
|12
|15
|6
|44 - 30
|51
|6.
|Читтаделла
|33
|15
|5
|13
|45 - 41
|50
|7.
|Бари
|33
|12
|11
|10
|35 - 35
|47
|8.
|Карпи
|33
|12
|11
|10
|31 - 33
|47
|9.
|Виртус Энтелла
|33
|11
|14
|8
|46 - 38
|47
|10.
|Новара
|33
|12
|10
|11
|37 - 35
|46
|11.
|Салернитана
|33
|11
|12
|10
|37 - 34
|45
|12.
|Специя
|33
|11
|12
|10
|33 - 31
|45
|13.
|Авеллино
|33
|10
|10
|13
|32 - 45
|40
|14.
|Асколи
|33
|8
|14
|11
|37 - 43
|38
|15.
|Про Верчелли
|33
|8
|14
|11
|29 - 39
|38
|16.
|Чезена
|33
|7
|14
|12
|38 - 41
|35
|17.
|Пиза
|33
|6
|17
|10
|19 - 23
|35
|18.
|Брешия
|33
|7
|13
|13
|36 - 47
|34
|19.
|Виченца
|33
|7
|13
|13
|27 - 42
|34
|20.
|Латина
|33
|5
|18
|10
|31 - 38
|33
|21.
|Тернана
|33
|8
|8
|17
|31 - 46
|32
|22.
|Трапани
|33
|6
|14
|13
|34 - 46
|32
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Луппи Давиде.
86'
Matteo Legittimo получает желтую карточку.
83'
Трапани производит замену. Барилла Антонио уходит, и Давиде Раффаелло заменяет его
81'
Верона производит замену. Силигарди Лука уходит, и Фоссати Марко заменяет его
78'
Трапани производит замену. Джаллоу Ламин уходит, и Дэвис Куриале заменяет его
76'
Валоти Матиа получает желтую карточку.
72'
Трапани производит замену. Ниццетто Лука уходит, и Манкони Якопо заменяет его
70'
Верона производит замену. Цаканьи Маттиа уходит, и Луппи Давиде заменяет его
56'
Паццини Джампаоло получает желтую карточку.
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Паццини Джампаоло.
49'
Пизано Эрос получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
Цаканьи Маттиа получает желтую карточку.
41'
Верона производит замену. Сукулини Франко уходит, и Валоти Матиа заменяет его
28'
Караччоло Антонио получает желтую карточку.
26'
Santiago Colombatto получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Provinciale. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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