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  5. Серия B
Стадион:
Трапани
0:2
Конец матча
Верона
0'
26' Желтая карточка
Santiago Colombatto
28' Желтая карточка
Караччоло Антонио
42' Желтая карточка
Цаканьи Маттиа
49' Желтая карточка
Пизано Эрос
0:1
54' Гол
Паццини Джампаоло
56' Желтая карточка
Паццини Джампаоло
76' Желтая карточка
Валоти Матиа
86' Желтая карточка
Matteo Legittimo
0:2
90' Гол
Луппи Давиде
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Луппи Давиде.
Желтая карточка
86'
Matteo Legittimo получает желтую карточку.
83'
Трапани производит замену. Барилла Антонио уходит, и Давиде Раффаелло заменяет его
81'
Верона производит замену. Силигарди Лука уходит, и Фоссати Марко заменяет его
78'
Трапани производит замену. Джаллоу Ламин уходит, и Дэвис Куриале заменяет его

Желтая карточка
76'
Валоти Матиа получает желтую карточку.
72'
Трапани производит замену. Ниццетто Лука уходит, и Манкони Якопо заменяет его
70'
Верона производит замену. Цаканьи Маттиа уходит, и Луппи Давиде заменяет его
Желтая карточка
56'
Паццини Джампаоло получает желтую карточку.
Описание гола
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Паццини Джампаоло.
Желтая карточка
49'
Пизано Эрос получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
42'
Цаканьи Маттиа получает желтую карточку.
41'
Верона производит замену. Сукулини Франко уходит, и Валоти Матиа заменяет его
Желтая карточка
28'
Караччоло Антонио получает желтую карточку.
Желтая карточка
26'
Santiago Colombatto получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Provinciale. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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