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Стадион: Stadio Silvio Piola, Novara
20' Желтая карточкаКьоза Марко
36' Желтая карточкаДиаките Мобидо
0:1
54' ГолПаломби Симоне
66' Желтая карточкаСансоне Джанлука
73' Желтая карточкаАрести Симоне
1:1
78' ГолКальдерони Марко
80' Желтая карточкаАдорьян Кристиан
1:2
84' ГолПаломби Симоне
|
20'
36'
54'
0:1
66'
73'
78'
1:1
80'
84'
1:2
Состав команд
20
Купиш
Томаш
Новара 3-5-2
- Основной состав
- 1 Да Коста Давид Вратарь
- 2 Трост Магнус Защитник
- 8 Кьоза Марко Защитник
- 3 Мантовани Андреа Защитник
- 20 Купиш Томаш Полузащитник
- 5 Казарини Федерико Полузащитник
- 29 Орланди Андреа Полузащитник
- 7 Чинелли Антонио Полузащитник
- 27 Кальдерони Марко Полузащитник
- 16 Галабинов Андрей Нападающий
- 18 Сансоне Джанлука Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Кох Филипп Защитник
- 6 Сконьямильо Дженнаро Защитник
- 24 Lorenzo Dickman Полузащитник
- 19 Больцони Франческо Полузащитник
- 32 Antonio Lukanovic Нападающий
- 9 Ди Мариано Франческо Нападающий
- 10 Македа Федерико Нападающий
- 23 Адорьян Кристиан Нападающий
- 25 Lorenzo Montipo
- Главный тренер: Барони Марко
Тернана 4-3-1-2
- Основной состав
- 22 Арести Симоне Вратарь
- 2 Дзанон Дамиано Защитник
- 33 Диаките Мобидо Защитник
- 6 Меккарьелло Бьяджо Защитник
- 18 Джермони Лука Защитник
- 17 Jacopo Petriccione Полузащитник
- 27 Ледесма Кристиан Полузащитник
- 8 Коппола Мануэль Полузащитник
- 10 Фалетти Сезар Полузащитник
- 20 Авенатти Фелипе Нападающий
- 14 Паломби Симоне Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ди Дженнаро Раффаэле Вратарь
- 30 Контини Маттео Защитник
- 4 Вальент Мартин Защитник
- 3 Росси Андреа Защитник
- 25 Дефенди Марино Полузащитник
- 28 Палумбо Антонио Полузащитник
- 34 Петтинари Стефано Нападающий
- 9 Ла Гумина Антонино Нападающий
- 7 Моначелло Гаетано Нападающий
- Главный тренер: Бреда Роберто
Предыдущие игры
Новара (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 26.03.2017 Бари 0:0 Новара СB
- 18.03.2017 Авеллино 1:1 Новара СB
- 12.03.2017 Новара 0:0 Про Верчелли СB
- 04.03.2017 Асколи 1:2 Новара СB
- 28.02.2017 Новара 1:0 Беневенто СB
- 25.02.2017 Новара 2:1 Специя СB
- 17.02.2017 Латина 0:1 Новара СB
- 11.02.2017 Новара 1:1 Читтаделла СB
- 04.02.2017 Салернитана 0:0 Новара СB
- 28.01.2017 Новара 1:1 Пиза СB
- 21.01.2017 Трапани 2:1 Новара СB
- 30.12.2016 Новара 2:1 Карпи СB
- 24.12.2016 Виртус Энтелла 4:1 Новара СB
- 17.12.2016 Новара 3:1 Чезена СB
- 11.12.2016 Брешия 0:0 Новара СB
- 03.12.2016 Новара 2:1 Виченца СB
- 29.11.2016 Кьево 3:0 Новара КИ
- 26.11.2016 Перуджа 0:0 Новара СB
- 20.11.2016 Новара 1:2 Фрозиноне СB
- 13.11.2016 Верона 0:4 Новара СB
Тернана (последние 20 матчей: +5 =2 -13)
- 26.03.2017 Тернана 4:1 Авеллино СB
- 19.03.2017 Чезена 1:0 Тернана СB
- 12.03.2017 Тернана 2:1 Трапани СB
- 04.03.2017 Тернана 1:2 Про Верчелли СB
- 28.02.2017 Верона 2:0 Тернана СB
- 25.02.2017 Тернана 0:1 Латина СB
- 18.02.2017 Бари 3:1 Тернана СB
- 12.02.2017 Тернана 0:1 Перуджа СB
- 04.02.2017 Специя 2:0 Тернана СB
- 28.01.2017 Тернана 1:0 Читтаделла СB
- 21.01.2017 Пиза 1:0 Тернана СB
- 30.12.2016 Тернана 0:1 Асколи СB
- 24.12.2016 Спал-2013 4:0 Тернана СB
- 17.12.2016 Тернана 1:2 Виченца СB
- 10.12.2016 Карпи 1:1 Тернана СB
- 03.12.2016 Тернана 1:0 Брешия СB
- 26.11.2016 Фрозиноне 1:1 Тернана СB
- 19.11.2016 Тернана 3:0 Виртус Энтелла СB
- 13.11.2016 Салернитана 4:2 Тернана СB
- 07.11.2016 Тернана 0:1 Беневенто СB
Последние игры между собой
Новара: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
Тернана: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
- 29.10.2016 Тернана 4:3 Новара Серия B
- 20.02.2016 Новара 1:2 Тернана Серия B
- 03.10.2015 Тернана 2:0 Новара Серия B
- 25.03.2014 Новара 1:1 Тернана Серия B
- 19.10.2013 Тернана 5:0 Новара Серия B
- 26.02.2013 Тернана 1:1 Новара Серия B
- 29.09.2012 Новара 1:2 Тернана Серия B
- 20.01.2008 Тернана 3:0 Новара Серия C1 A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|33
|17
|9
|7
|44 - 31
|60
|2.
|Спал-2013
|33
|16
|10
|7
|52 - 32
|58
|3.
|Верона
|33
|16
|10
|7
|51 - 32
|58
|4.
|Беневенто
|33
|14
|10
|9
|45 - 32
|52
|5.
|Перуджа
|33
|12
|15
|6
|44 - 30
|51
|6.
|Читтаделла
|33
|15
|5
|13
|45 - 41
|50
|7.
|Бари
|33
|12
|11
|10
|35 - 35
|47
|8.
|Карпи
|33
|12
|11
|10
|31 - 33
|47
|9.
|Виртус Энтелла
|33
|11
|14
|8
|46 - 38
|47
|10.
|Новара
|33
|12
|10
|11
|37 - 35
|46
|11.
|Салернитана
|33
|11
|12
|10
|37 - 34
|45
|12.
|Специя
|33
|11
|12
|10
|33 - 31
|45
|13.
|Авеллино
|33
|10
|10
|13
|32 - 45
|40
|14.
|Асколи
|33
|8
|14
|11
|37 - 43
|38
|15.
|Про Верчелли
|33
|8
|14
|11
|29 - 39
|38
|16.
|Чезена
|33
|7
|14
|12
|38 - 41
|35
|17.
|Пиза
|33
|6
|17
|10
|19 - 23
|35
|18.
|Брешия
|33
|7
|13
|13
|36 - 47
|34
|19.
|Виченца
|33
|7
|13
|13
|27 - 42
|34
|20.
|Латина
|33
|5
|18
|10
|31 - 38
|33
|21.
|Тернана
|33
|8
|8
|17
|31 - 46
|32
|22.
|Трапани
|33
|6
|14
|13
|34 - 46
|32
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Тернана производит замену. Коппола Мануэль уходит, и Вальент Мартин заменяет его
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Паломби Симоне.
80'
Адорьян Кристиан получает желтую карточку.
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кальдерони Марко.
76'
Тернана производит замену. Фалетти Сезар уходит, и Контини Маттео заменяет его
73'
Арести Симоне получает желтую карточку.
72'
Новара производит замену. Мантовани Андреа уходит, и Lorenzo Dickman заменяет его
72'
Новара производит замену. Купиш Томаш уходит, и Македа Федерико заменяет его
66'
Сансоне Джанлука получает желтую карточку.
55'
Новара производит замену. Орланди Андреа уходит, и Адорьян Кристиан заменяет его
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Паломби Симоне.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
36'
Диаките Мобидо получает желтую карточку.
20'
Кьоза Марко получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Novara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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