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  5. Серия B
Стадион:
Новара
1:2
Конец матча
Тернана
0'
20' Желтая карточка
Кьоза Марко
36' Желтая карточка
Диаките Мобидо
0:1
54' Гол
Паломби Симоне
66' Желтая карточка
Сансоне Джанлука
73' Желтая карточка
Арести Симоне
1:1
78' Гол
Кальдерони Марко
80' Желтая карточка
Адорьян Кристиан
1:2
84' Гол
Паломби Симоне
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Тернана производит замену. Коппола Мануэль уходит, и Вальент Мартин заменяет его
Описание гола
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Паломби Симоне.
Желтая карточка
80'
Адорьян Кристиан получает желтую карточку.
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кальдерони Марко.
76'
Тернана производит замену. Фалетти Сезар уходит, и Контини Маттео заменяет его

Желтая карточка
73'
Арести Симоне получает желтую карточку.
72'
Новара производит замену. Мантовани Андреа уходит, и Lorenzo Dickman заменяет его
72'
Новара производит замену. Купиш Томаш уходит, и Македа Федерико заменяет его
Желтая карточка
66'
Сансоне Джанлука получает желтую карточку.
55'
Новара производит замену. Орланди Андреа уходит, и Адорьян Кристиан заменяет его
Описание гола
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Паломби Симоне.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
36'
Диаките Мобидо получает желтую карточку.
Желтая карточка
20'
Кьоза Марко получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Novara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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