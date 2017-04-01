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Стадион: Альберто Пиччи
1:0
12' ГолПикколо Антонио
15' Желтая карточкаДжокович Дамьян
27' Желтая карточкаФаббрини Диего
35' Желтая карточкаKaramoko Cisse
1:1
38' ГолЧераволо Фабио
68' Желтая карточкаПульцетти Нико
71' Желтая карточкаБуццеголи Даниэле
1:2
80' ГолFabrizio Melara
1:3
90' ГолAmato Ciciretti
90' Желтая карточкаLopez Walter II
|
12'
1:0
15'
27'
35'
38'
1:1
68'
80'
1:2
90'
1:3
90'
Состав команд
Специя 4-3-3
- Основной состав
- 1 Чичидзола Леандро Вратарь
- 3 Валентини Науэль Защитник
- 5 Де Кол Филиппо Защитник
- 6 Pietro Ceccaroni Защитник
- 17 Мильоре Франческо Защитник
- 14 Джокович Дамьян Полузащитник
- 8 Синьорелли Франко Полузащитник
- 30 Пульцетти Нико Полузащитник
- 21 Фаббрини Диего Нападающий
- 29 Граноче Пабло Нападающий
- 10 Пикколо Антонио Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Даткович Нико Защитник
- 25 Giulio Maggiore Полузащитник
- 7 Шаудоне Даниэле Полузащитник
- 11 Баэс Хайме Нападающий
- 26 Giuseppe Mastinu Нападающий
- 32 Джаннетти Никколо Нападающий
- 16 Marco Crocchianti
- 18 David Okereke
- 33 Валентини Алекс
- Главный тренер: Ди Карло Доменико
Беневенто 4-3-3
- Основной состав
- 12 Pier Graziano Gori Вратарь
- 2 Enrico Pezzi Защитник
- 15 Кампорезе Микеле Защитник
- 5 Fabio Lucioni Защитник
- 4 Lorenzo Del Pinto Защитник
- 34 Эрамо Мирко Полузащитник
- 18 Гьямфи Брайт Полузащитник
- 30 Буццеголи Даниэле Полузащитник
- 10 Amato Ciciretti Нападающий
- 9 Чераволо Фабио Нападающий
- 19 Karamoko Cisse Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Аластра Фабрицио Вратарь
- 23 Венути Лоренцо Защитник
- 36 Antonio Matera Полузащитник
- 7 Fabrizio Melara Полузащитник
- 35 Виола Николас Полузащитник
- 21 Де Фалко Андреа Полузащитник
- 13 Чибсах Юссиф Полузащитник
- 33 Vincenzo Pinto
- 6 Lopez Walter II
Предыдущие игры
Специя (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 25.03.2017 Читтаделла 1:0 Специя СB
- 18.03.2017 Брешия 1:1 Специя СB
- 11.03.2017 Специя 2:1 Авеллино СB
- 04.03.2017 Карпи 1:0 Специя СB
- 28.02.2017 Специя 2:1 Асколи СB
- 25.02.2017 Новара 2:1 Специя СB
- 18.02.2017 Специя 2:2 Трапани СB
- 11.02.2017 Про Верчелли 0:2 Специя СB
- 04.02.2017 Специя 2:0 Тернана СB
- 30.01.2017 Специя 3:2 Латина СB
- 22.01.2017 Салернитана 1:0 Специя СB
- 10.01.2017 Наполи 3:1 Специя КИ
- 28.12.2016 Специя 0:0 Виченца СB
- 24.12.2016 Пиза 0:0 Специя СB
- 17.12.2016 Специя 2:1 Перуджа СB
- 10.12.2016 Спал-2013 2:1 Специя СB
- 03.12.2016 Специя 0:0 Фрозиноне СB
- 30.11.2016 Палермо 0:0 Специя КИ
- 25.11.2016 Виртус Энтелла 1:1 Специя СB
- 19.11.2016 Специя 1:0 Чезена СB
Беневенто (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 25.03.2017 Беневенто 1:3 Трапани СB
- 17.03.2017 Перуджа 3:1 Беневенто СB
- 11.03.2017 Беневенто 0:0 Виртус Энтелла СB
- 05.03.2017 Беневенто 1:1 Салернитана СB
- 28.02.2017 Новара 1:0 Беневенто СB
- 24.02.2017 Беневенто 3:4 Бари СB
- 18.02.2017 Про Верчелли 0:1 Беневенто СB
- 11.02.2017 Беневенто 2:1 Латина СB
- 03.02.2017 Верона 2:2 Беневенто СB
- 28.01.2017 Беневенто 3:0 Карпи СB
- 21.01.2017 Спал-2013 2:0 Беневенто СB
- 30.12.2016 Беневенто 1:0 Пиза СB
- 24.12.2016 Фрозиноне 3:2 Беневенто СB
- 18.12.2016 Беневенто 0:0 Асколи СB
- 10.12.2016 Авеллино 1:1 Беневенто СB
- 05.12.2016 Беневенто 2:1 Чезена СB
- 26.11.2016 Виченца 0:0 Беневенто СB
- 19.11.2016 Беневенто 4:0 Брешия СB
- 13.11.2016 Беневенто 1:0 Читтаделла СB
- 07.11.2016 Тернана 0:1 Беневенто СB
Последние игры между собой
Специя: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Беневенто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 29.10.2016 Беневенто 1:0 Специя Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|33
|17
|9
|7
|44 - 31
|60
|2.
|Спал-2013
|33
|16
|10
|7
|52 - 32
|58
|3.
|Верона
|33
|16
|10
|7
|51 - 32
|58
|4.
|Беневенто
|33
|14
|10
|9
|45 - 32
|52
|5.
|Перуджа
|33
|12
|15
|6
|44 - 30
|51
|6.
|Читтаделла
|33
|15
|5
|13
|45 - 41
|50
|7.
|Бари
|33
|12
|11
|10
|35 - 35
|47
|8.
|Карпи
|33
|12
|11
|10
|31 - 33
|47
|9.
|Виртус Энтелла
|33
|11
|14
|8
|46 - 38
|47
|10.
|Новара
|33
|12
|10
|11
|37 - 35
|46
|11.
|Салернитана
|33
|11
|12
|10
|37 - 34
|45
|12.
|Специя
|33
|11
|12
|10
|33 - 31
|45
|13.
|Авеллино
|33
|10
|10
|13
|32 - 45
|40
|14.
|Асколи
|33
|8
|14
|11
|37 - 43
|38
|15.
|Про Верчелли
|33
|8
|14
|11
|29 - 39
|38
|16.
|Чезена
|33
|7
|14
|12
|38 - 41
|35
|17.
|Пиза
|33
|6
|17
|10
|19 - 23
|35
|18.
|Брешия
|33
|7
|13
|13
|36 - 47
|34
|19.
|Виченца
|33
|7
|13
|13
|27 - 42
|34
|20.
|Латина
|33
|5
|18
|10
|31 - 38
|33
|21.
|Тернана
|33
|8
|8
|17
|31 - 46
|32
|22.
|Трапани
|33
|6
|14
|13
|34 - 46
|32
Второй тайм
90'
Вальтер Лопес получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Amato Ciciretti.
88'
Беневенто производит замену. Буццеголи Даниэле уходит, и Чибсах Юссиф заменяет его
84'
Специя производит замену. Синьорелли Франко уходит, и Баэс Хайме заменяет его
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фабрицио Мелара.
75'
Специя производит замену. Пульцетти Нико уходит, и Шаудоне Даниэле заменяет его
71'
Буццеголи Даниэле получает желтую карточку.
68'
Пульцетти Нико получает желтую карточку.
66'
Беневенто производит замену. Гьямфи Брайт уходит, и Вальтер Лопес заменяет его
63'
Специя производит замену. Фаббрини Диего уходит, и Джаннетти Никколо заменяет его
59'
Беневенто производит замену. Карамоко Сиссе уходит, и Фабрицио Мелара заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чераволо Фабио.
35'
Карамоко Сиссе получает желтую карточку.
27'
Фаббрини Диего получает желтую карточку.
15'
Джокович Дамьян получает желтую карточку.
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пикколо Антонио.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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