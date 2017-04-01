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  5. Серия B
Стадион:
Специя
1:3
Конец матча
Беневенто
0'
1:0
12' Гол
Пикколо Антонио
15' Желтая карточка
Джокович Дамьян
27' Желтая карточка
Фаббрини Диего
35' Желтая карточка
Karamoko Cisse
1:1
38' Гол
Чераволо Фабио
68' Желтая карточка
Пульцетти Нико
71' Желтая карточка
Буццеголи Даниэле
1:2
80' Гол
Fabrizio Melara
1:3
90' Гол
Amato Ciciretti
90' Желтая карточка
Lopez Walter II
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Вальтер Лопес получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Amato Ciciretti.
88'
Беневенто производит замену. Буццеголи Даниэле уходит, и Чибсах Юссиф заменяет его
84'
Специя производит замену. Синьорелли Франко уходит, и Баэс Хайме заменяет его
Описание гола
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фабрицио Мелара.

75'
Специя производит замену. Пульцетти Нико уходит, и Шаудоне Даниэле заменяет его
Желтая карточка
71'
Буццеголи Даниэле получает желтую карточку.
Желтая карточка
68'
Пульцетти Нико получает желтую карточку.
66'
Беневенто производит замену. Гьямфи Брайт уходит, и Вальтер Лопес заменяет его
63'
Специя производит замену. Фаббрини Диего уходит, и Джаннетти Никколо заменяет его
59'
Беневенто производит замену. Карамоко Сиссе уходит, и Фабрицио Мелара заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чераволо Фабио.
Желтая карточка
35'
Карамоко Сиссе получает желтую карточку.
Желтая карточка
27'
Фаббрини Диего получает желтую карточку.
Желтая карточка
15'
Джокович Дамьян получает желтую карточку.
Описание гола
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пикколо Антонио.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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