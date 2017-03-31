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Стадион:
Чезена
1:1
Конец матча
Фрозиноне
0'
1:0
21' Гол
Кокко Андреа
25' Желтая карточка
Соддимо Данило
37' Желтая карточка
Гарритано Лука
40' Желтая карточка
Чано Камилло
53' Желтая карточка
Дионизи Федерико
72' Желтая карточка
Крими Марко
90' Желтая карточка
Терранова Эмануэле
1:1
90' Гол
Мокулу Бенжамен
90'+5
Второй тайм
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мокулу Бенжамен.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Терранова Эмануэле получает желтую карточку.
86'
Чезена производит замену. Гарритано Лука уходит, и Лариби Карим заменяет его
81'
Фрозиноне производит замену. Саммарко Паоло уходит, и Мокулу Бенжамен заменяет его
73'
Фрозиноне производит замену. Соддимо Данило уходит, и Крагль Оливер заменяет его

Желтая карточка
72'
Крими Марко получает желтую карточку.
67'
Фрозиноне производит замену. Крайнц Лука уходит, и Гори Мирко заменяет его
Желтая карточка
53'
Дионизи Федерико получает желтую карточку.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
40'
Чано Камилло получает желтую карточку.
Желтая карточка
37'
Гарритано Лука получает желтую карточку.
Желтая карточка
25'
Соддимо Данило получает желтую карточку.
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кокко Андреа.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Dino Manuzzi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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