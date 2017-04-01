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Стадион: Ренато Кури
19' Желтая карточкаАдехо Даниэль
1:0
88' ГолМустаккьо Маттиа
89' Желтая карточкаМустаккьо Маттиа
89' Красная карточкаАдехо Даниэль
90' Желтая карточкаРосати Антонио
90' Желтая карточкаПучино Раффаэле
|
19'
88'
1:0
89'
89'
90'
90'
Состав команд
33
Бриги
Маттео
Перуджа 4-3-3
- Основной состав
- 1 Росати Антонио Вратарь
- 18 Дель Прете Лоренцо Защитник
- 14 Вольта Массимо Защитник
- 17 Бельмонте Никола Защитник
- 27 Gianluca Di Chiara Защитник
- 4 Акампора Дженнаро Полузащитник
- 33 Бриги Маттео Полузащитник
- 8 Matteo Ricci II Полузащитник
- 7 Губерти Стефано Нападающий
- 10 Ди Кармине Самуэль Нападающий
- 21 Никастро Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Alberto Dossena Защитник
- 5 Гнаоре Эдди Защитник
- 2 Фацци Николо Защитник
- 11 Дези Якопо Полузащитник
- 9 Мустаккьо Маттиа Нападающий
- 26 Террани Джованни Нападающий
- 37 Francesco Forte I
- 22 Entonjo Elezaj
- 6 Salvatore Monaco II
- Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Виченца 4-4-1-1
- Основной состав
- 22 Вигорито Мауро Вратарь
- 9 Дзаккардо Кристиан Защитник
- 7 Вита Алессио Защитник
- 23 Адехо Даниэль Защитник
- 2 Пучино Раффаэле Защитник
- 20 Francesco Orlando Полузащитник
- 8 Синьори Франческо Полузащитник
- 15 Гухер Роберт Полузащитник
- 26 Davide Bianchi Полузащитник
- 16 Белломо Никола Полузащитник
- 11 Де Лука Джузеппе Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Амелиа Марко Вратарь
- 17 Эспозито Андреа Защитник
- 21 Урсо Франческо Полузащитник
- 27 Petar Zivkov Полузащитник
- 10 Джакомелли Стефано Нападающий
- 28 Iacopo Cernigoi Нападающий
- 5 Renato Vischi
- 4 Luka Bogdan
- 13 Luigi Cuppone
- Главный тренер: Марино Паскуале
Предыдущие игры
Перуджа (последние 20 матчей: +5 =11 -4)
- 26.03.2017 Карпи 0:0 Перуджа СB
- 17.03.2017 Перуджа 3:1 Беневенто СB
- 11.03.2017 Читтаделла 1:1 Перуджа СB
- 04.03.2017 Авеллино 0:5 Перуджа СB
- 28.02.2017 Перуджа 1:1 Фрозиноне СB
- 25.02.2017 Спал-2013 2:0 Перуджа СB
- 18.02.2017 Перуджа 0:0 Виртус Энтелла СB
- 12.02.2017 Тернана 0:1 Перуджа СB
- 04.02.2017 Перуджа 3:2 Брешия СB
- 28.01.2017 Бари 0:0 Перуджа СB
- 23.01.2017 Перуджа 3:3 Чезена СB
- 30.12.2016 Салернитана 2:1 Перуджа СB
- 24.12.2016 Перуджа 1:1 Латина СB
- 17.12.2016 Специя 2:1 Перуджа СB
- 10.12.2016 Перуджа 1:0 Про Верчелли СB
- 04.12.2016 Верона 2:2 Перуджа СB
- 01.12.2016 Дженоа 4:3 Перуджа КИ
- 26.11.2016 Перуджа 0:0 Новара СB
- 20.11.2016 Асколи 2:2 Перуджа СB
- 13.11.2016 Перуджа 1:1 Трапани СB
Виченца (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 26.03.2017 Виченца 1:1 Брешия СB
- 18.03.2017 Фрозиноне 3:1 Виченца СB
- 12.03.2017 Виченца 2:1 Пиза СB
- 04.03.2017 Чезена 1:1 Виченца СB
- 28.02.2017 Виченца 2:2 Виртус Энтелла СB
- 25.02.2017 Авеллино 3:1 Виченца СB
- 18.02.2017 Виченца 1:1 Асколи СB
- 10.02.2017 Виченца 0:1 Салернитана СB
- 04.02.2017 Бари 2:1 Виченца СB
- 28.01.2017 Виченца 1:1 Спал-2013 СB
- 21.01.2017 Карпи 0:0 Виченца СB
- 28.12.2016 Специя 0:0 Виченца СB
- 24.12.2016 Виченца 2:0 Читтаделла СB
- 17.12.2016 Тернана 1:2 Виченца СB
- 10.12.2016 Виченца 1:0 Верона СB
- 03.12.2016 Новара 2:1 Виченца СB
- 26.11.2016 Виченца 0:0 Беневенто СB
- 19.11.2016 Про Верчелли 1:1 Виченца СB
- 12.11.2016 Виченца 0:1 Латина СB
- 05.11.2016 Трапани 0:1 Виченца СB
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|33
|17
|9
|7
|44 - 31
|60
|2.
|Спал-2013
|33
|16
|10
|7
|52 - 32
|58
|3.
|Верона
|33
|16
|10
|7
|51 - 32
|58
|4.
|Беневенто
|33
|14
|10
|9
|45 - 32
|52
|5.
|Перуджа
|33
|12
|15
|6
|44 - 30
|51
|6.
|Читтаделла
|33
|15
|5
|13
|45 - 41
|50
|7.
|Бари
|33
|12
|11
|10
|35 - 35
|47
|8.
|Карпи
|33
|12
|11
|10
|31 - 33
|47
|9.
|Виртус Энтелла
|33
|11
|14
|8
|46 - 38
|47
|10.
|Новара
|33
|12
|10
|11
|37 - 35
|46
|11.
|Салернитана
|33
|11
|12
|10
|37 - 34
|45
|12.
|Специя
|33
|11
|12
|10
|33 - 31
|45
|13.
|Авеллино
|33
|10
|10
|13
|32 - 45
|40
|14.
|Асколи
|33
|8
|14
|11
|37 - 43
|38
|15.
|Про Верчелли
|33
|8
|14
|11
|29 - 39
|38
|16.
|Чезена
|33
|7
|14
|12
|38 - 41
|35
|17.
|Пиза
|33
|6
|17
|10
|19 - 23
|35
|18.
|Брешия
|33
|7
|13
|13
|36 - 47
|34
|19.
|Виченца
|33
|7
|13
|13
|27 - 42
|34
|20.
|Латина
|33
|5
|18
|10
|31 - 38
|33
|21.
|Тернана
|33
|8
|8
|17
|31 - 46
|32
|22.
|Трапани
|33
|6
|14
|13
|34 - 46
|32
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Пучино Раффаэле получает желтую карточку.
90'
Росати Антонио получает желтую карточку.
89'
УДАЛЕНИЕ! Адехо Даниэль получил жёлтую карточку и покинул поле.
89'
Мустаккьо Маттиа получает желтую карточку.
88'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мустаккьо Маттиа.
85'
Виченца производит замену. Вита Алессио уходит, и Petar Zivkov заменяет его
79'
Виченца производит замену. Белломо Никола уходит, и Урсо Франческо заменяет его
67'
Перуджа производит замену. Matteo Ricci уходит, и Francesco Forte заменяет его
64'
Перуджа производит замену. Никастро Франческо уходит, и Мустаккьо Маттиа заменяет его
56'
Виченца производит замену. Francesco Orlando уходит, и Джакомелли Стефано заменяет его
56'
Перуджа производит замену. Губерти Стефано уходит, и Террани Джованни заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
19'
Адехо Даниэль получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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