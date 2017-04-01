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Стадион:
Перуджа
1:0
Конец матча
Виченца
0'
19' Желтая карточка
Адехо Даниэль
1:0
88' Гол
Мустаккьо Маттиа
89' Желтая карточка
Мустаккьо Маттиа
89' Красная карточка
Адехо Даниэль
90' Желтая карточка
Росати Антонио
90' Желтая карточка
Пучино Раффаэле
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Пучино Раффаэле получает желтую карточку.
Желтая карточка
90'
Росати Антонио получает желтую карточку.
89'
УДАЛЕНИЕ! Адехо Даниэль получил жёлтую карточку и покинул поле.
Желтая карточка
89'
Мустаккьо Маттиа получает желтую карточку.
Описание гола
88'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мустаккьо Маттиа.

85'
Виченца производит замену. Вита Алессио уходит, и Petar Zivkov заменяет его
79'
Виченца производит замену. Белломо Никола уходит, и Урсо Франческо заменяет его
67'
Перуджа производит замену. Matteo Ricci уходит, и Francesco Forte заменяет его
64'
Перуджа производит замену. Никастро Франческо уходит, и Мустаккьо Маттиа заменяет его
56'
Виченца производит замену. Francesco Orlando уходит, и Джакомелли Стефано заменяет его
56'
Перуджа производит замену. Губерти Стефано уходит, и Террани Джованни заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
19'
Адехо Даниэль получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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