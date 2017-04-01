  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Про Верчелли
1:0
Конец матча
Бари
0'
1:0
32' Гол
Simone Emmanuello
37' Желтая карточка
Мацек Роман
76' Желтая карточка
Морас Евангелос
84' Желтая карточка
Вивес Джузеппе
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
87'
Про Верчелли производит замену. Вивес Джузеппе уходит, и Альтобелли Даниэле заменяет его
Желтая карточка
84'
Вивес Джузеппе получает желтую карточку.
78'
Про Верчелли производит замену. Араму Маттиа уходит, и Claudio Morra заменяет его
Желтая карточка
76'
Морас Евангелос получает желтую карточку.
72'
Про Верчелли производит замену. Simone Emmanuello уходит, и Джермано Умберто заменяет его

66'
Бари производит замену. Райчевич Филип уходит, и Маньеро Риккардо заменяет его
50'
Бари производит замену. Париджини Витторио уходит, и Флоро Флорес Антонио заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
Бари производит замену. Бриенца Франко уходит, и Галано Кристиан заменяет его
Желтая карточка
37'
Мацек Роман получает желтую карточку.
Описание гола
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Simone Emmanuello.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Vercelli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация