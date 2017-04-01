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Стадион: Сильвио Пиола
1:0
Конец матча
1:0
32' ГолSimone Emmanuello
37' Желтая карточкаМацек Роман
76' Желтая карточкаМорас Евангелос
84' Желтая карточкаВивес Джузеппе
|
32'
1:0
37'
76'
84'
Состав команд
13
Легати
Элия
30
Араму
Маттиа
Про Верчелли 3-5-2
- Основной состав
- 1 Проведель Иван Вратарь
- 13 Легати Элия Защитник
- 4 Бани Маттиа Защитник
- 24 Луперто Себастьяно Защитник
- 2 Берра Филиппо Полузащитник
- 8 Палацци Андреа Полузащитник
- 11 Вивес Джузеппе Полузащитник
- 20 Simone Emmanuello Полузащитник
- 6 Fabio Eguelfi Полузащитник
- 30 Араму Маттиа Нападающий
- 16 Бьянки Роландо Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Дзакканьо Андреа Вратарь
- 15 Dramane Konate Защитник
- 25 Альтобелли Даниэле Полузащитник
- 3 Джермано Умберто Полузащитник
- 21 Кастилья Лука Полузащитник
- 26 Коми Джанмарио Нападающий
- 9 Claudio Morra Нападающий
- 17 Ernesto Starita
- 7 Riccardo Nardini
- Главный тренер: Фоскарини Клаудио
Бари 4-3-3
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 23 Сабелли Стефано Защитник
- 30 Капрадосси Элио Защитник
- 18 Морас Евангелос Защитник
- 3 Дапрела Фабио Защитник
- 21 Сальцано Аньелло Полузащитник
- 4 Ромици Марко Полузащитник
- 7 Мацек Роман Полузащитник
- 27 Париджини Витторио Нападающий
- 9 Райчевич Филип Нападающий
- 20 Бриенца Франко Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гори Стефано Вратарь
- 25 Морлео Арчимеде Защитник
- 16 Мартиньо Рафаэль Полузащитник
- 17 Фурлан Федерико Полузащитник
- 8 Баша Мигьен Полузащитник
- 19 Маньеро Риккардо Нападающий
- 33 Флоро Флорес Антонио Нападающий
- 11 Галано Кристиан Нападающий
- 37 Davide Viola
- Главный тренер: Каплоне Андреа
Предыдущие игры
Про Верчелли (последние 20 матчей: +4 =10 -6)
- 26.03.2017 Латина 0:0 Про Верчелли СB
- 18.03.2017 Про Верчелли 1:1 Верона СB
- 12.03.2017 Новара 0:0 Про Верчелли СB
- 04.03.2017 Тернана 1:2 Про Верчелли СB
- 28.02.2017 Про Верчелли 1:1 Авеллино СB
- 25.02.2017 Чезена 1:2 Про Верчелли СB
- 18.02.2017 Про Верчелли 0:1 Беневенто СB
- 14.02.2017 Асколи 3:1 Про Верчелли СB
- 11.02.2017 Про Верчелли 0:2 Специя СB
- 04.02.2017 Читтаделла 0:0 Про Верчелли СB
- 28.01.2017 Про Верчелли 1:3 Трапани СB
- 30.12.2016 Про Верчелли 2:0 Фрозиноне СB
- 24.12.2016 Брешия 2:1 Про Верчелли СB
- 17.12.2016 Про Верчелли 3:1 Спал-2013 СB
- 10.12.2016 Перуджа 1:0 Про Верчелли СB
- 03.12.2016 Про Верчелли 0:0 Пиза СB
- 28.11.2016 Салернитана 1:1 Про Верчелли СB
- 19.11.2016 Про Верчелли 1:1 Виченца СB
- 13.11.2016 Виртус Энтелла 0:0 Про Верчелли СB
- 05.11.2016 Про Верчелли 0:0 Карпи СB
Бари (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 26.03.2017 Бари 0:0 Новара СB
- 18.03.2017 Трапани 4:0 Бари СB
- 11.03.2017 Бари 1:0 Фрозиноне СB
- 04.03.2017 Виртус Энтелла 2:0 Бари СB
- 27.02.2017 Бари 2:0 Брешия СB
- 24.02.2017 Беневенто 3:4 Бари СB
- 18.02.2017 Бари 3:1 Тернана СB
- 11.02.2017 Чезена 1:1 Бари СB
- 04.02.2017 Бари 2:1 Виченца СB
- 28.01.2017 Бари 0:0 Перуджа СB
- 21.01.2017 Читтаделла 2:0 Бари СB
- 29.12.2016 Бари 1:1 Спал-2013 СB
- 24.12.2016 Асколи 1:1 Бари СB
- 17.12.2016 Бари 2:1 Авеллино СB
- 09.12.2016 Пиза 0:0 Бари СB
- 03.12.2016 Бари 2:0 Салернитана СB
- 27.11.2016 Верона 1:0 Бари СB
- 19.11.2016 Бари 2:0 Карпи СB
- 13.11.2016 Бари 1:1 Специя СB
- 05.11.2016 Латина 2:1 Бари СB
Последние игры между собой
Про Верчелли: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Бари: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|33
|17
|9
|7
|44 - 31
|60
|2.
|Спал-2013
|33
|16
|10
|7
|52 - 32
|58
|3.
|Верона
|33
|16
|10
|7
|51 - 32
|58
|4.
|Беневенто
|33
|14
|10
|9
|45 - 32
|52
|5.
|Перуджа
|33
|12
|15
|6
|44 - 30
|51
|6.
|Читтаделла
|33
|15
|5
|13
|45 - 41
|50
|7.
|Бари
|33
|12
|11
|10
|35 - 35
|47
|8.
|Карпи
|33
|12
|11
|10
|31 - 33
|47
|9.
|Виртус Энтелла
|33
|11
|14
|8
|46 - 38
|47
|10.
|Новара
|33
|12
|10
|11
|37 - 35
|46
|11.
|Салернитана
|33
|11
|12
|10
|37 - 34
|45
|12.
|Специя
|33
|11
|12
|10
|33 - 31
|45
|13.
|Авеллино
|33
|10
|10
|13
|32 - 45
|40
|14.
|Асколи
|33
|8
|14
|11
|37 - 43
|38
|15.
|Про Верчелли
|33
|8
|14
|11
|29 - 39
|38
|16.
|Чезена
|33
|7
|14
|12
|38 - 41
|35
|17.
|Пиза
|33
|6
|17
|10
|19 - 23
|35
|18.
|Брешия
|33
|7
|13
|13
|36 - 47
|34
|19.
|Виченца
|33
|7
|13
|13
|27 - 42
|34
|20.
|Латина
|33
|5
|18
|10
|31 - 38
|33
|21.
|Тернана
|33
|8
|8
|17
|31 - 46
|32
|22.
|Трапани
|33
|6
|14
|13
|34 - 46
|32
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
87'
Про Верчелли производит замену. Вивес Джузеппе уходит, и Альтобелли Даниэле заменяет его
84'
Вивес Джузеппе получает желтую карточку.
78'
Про Верчелли производит замену. Араму Маттиа уходит, и Claudio Morra заменяет его
76'
Морас Евангелос получает желтую карточку.
72'
Про Верчелли производит замену. Simone Emmanuello уходит, и Джермано Умберто заменяет его
66'
Бари производит замену. Райчевич Филип уходит, и Маньеро Риккардо заменяет его
50'
Бари производит замену. Париджини Витторио уходит, и Флоро Флорес Антонио заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
Бари производит замену. Бриенца Франко уходит, и Галано Кристиан заменяет его
37'
Мацек Роман получает желтую карточку.
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Simone Emmanuello.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Vercelli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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