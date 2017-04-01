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Стадион: Доменико Франкиони
0:2
Конец матча
5' Желтая карточкаДе Джорджо Пьетро
42' Желтая карточкаВальцания Лука
45' Желтая карточкаLuca Strizzolo
47' Желтая карточкаПаскали Мануэль
59' Желтая карточкаAmedeo Benedetti
0:1
60' ГолLuca Strizzolo
0:2
79' ГолLucas Cossenzo Chiaretti
85' Желтая карточкаFilippo Bandinelli
|
42'
45'
47'
59'
60'
0:1
79'
0:2
Состав команд
Латина 3-4-2-1
- Основной состав
- 12 Пинсольо Карло Вратарь
- 23 Броско Риккардо Защитник
- 5 Деллафьоре Паоло Защитник
- 4 Гарсия Пол Защитник
- 3 Брускаджин Маттео Полузащитник
- 30 Alessandro De Vitis I Полузащитник
- 8 Рокка Микеле Полузащитник
- 33 Gabriele Rolando Полузащитник
- 19 Filippo Bandinelli Полузащитник
- 18 Де Джорджо Пьетро Полузащитник
- 10 Cristian Buonaiuto Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Копполаро Мауро Защитник
- 17 Марига Макдоналд Полузащитник
- 31 Ника Константин Полузащитник
- 21 Ди Маттео Лука Полузащитник
- 28 Йордан Марко Полузащитник
- 9 Инсинье Роберто Нападающий
- 6 Antonio Di Nardo
- 14 Пинато Марко
- 1 Гранди Маттео
- Главный тренер: Сомма Марио
Читтаделла 4-4-2
- Основной состав
- 1 Enrico Alfonso Вратарь
- 2 Alessandro Salvi Защитник
- 29 Паскали Мануэль Защитник
- 19 Пелагатти Карло Защитник
- 3 Amedeo Benedetti Защитник
- 16 Paolo Bartolomei Полузащитник
- 4 Manuel Iori Полузащитник
- 5 Вальцания Лука Полузащитник
- 10 Lucas Cossenzo Chiaretti Полузащитник
- 27 Cristian Kouame Нападающий
- 17 Luca Strizzolo Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Marco Martin Защитник
- 13 Marco Varnier Защитник
- 6 Скалья Филиппо Защитник
- 11 Ivan Pedrelli Защитник
- 23 Andrea Paolucci Полузащитник
- 28 Видо Лука Нападающий
- 26 Юнко Антимо Нападающий
- 18 Andrea Arrighini Нападающий
- 22 Alberto Paleari
Предыдущие игры
Латина (последние 20 матчей: +4 =11 -5)
- 26.03.2017 Латина 0:0 Про Верчелли СB
- 18.03.2017 Пиза 1:1 Латина СB
- 11.03.2017 Латина 0:1 Карпи СB
- 04.03.2017 Трапани 1:1 Латина СB
- 28.02.2017 Латина 1:1 Чезена СB
- 25.02.2017 Тернана 0:1 Латина СB
- 17.02.2017 Латина 0:1 Новара СB
- 11.02.2017 Беневенто 2:1 Латина СB
- 04.02.2017 Латина 0:1 Фрозиноне СB
- 30.01.2017 Специя 3:2 Латина СB
- 21.01.2017 Латина 2:0 Верона СB
- 30.12.2016 Латина 0:0 Авеллино СB
- 24.12.2016 Перуджа 1:1 Латина СB
- 17.12.2016 Латина 1:1 Брешия СB
- 10.12.2016 Асколи 2:2 Латина СB
- 03.12.2016 Латина 1:1 Виртус Энтелла СB
- 26.11.2016 Спал-2013 0:0 Латина СB
- 19.11.2016 Латина 1:1 Салернитана СB
- 12.11.2016 Виченца 0:1 Латина СB
- 05.11.2016 Латина 2:1 Бари СB
Читтаделла (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 25.03.2017 Читтаделла 1:0 Специя СB
- 18.03.2017 Асколи 2:1 Читтаделла СB
- 11.03.2017 Читтаделла 1:1 Перуджа СB
- 06.03.2017 Фрозиноне 1:1 Читтаделла СB
- 28.02.2017 Читтаделла 3:2 Трапани СB
- 24.02.2017 Брешия 4:1 Читтаделла СB
- 18.02.2017 Читтаделла 1:3 Авеллино СB
- 11.02.2017 Новара 1:1 Читтаделла СB
- 04.02.2017 Читтаделла 0:0 Про Верчелли СB
- 28.01.2017 Тернана 1:0 Читтаделла СB
- 21.01.2017 Читтаделла 2:0 Бари СB
- 30.12.2016 Читтаделла 2:1 Виртус Энтелла СB
- 24.12.2016 Виченца 2:0 Читтаделла СB
- 17.12.2016 Читтаделла 1:0 Пиза СB
- 10.12.2016 Чезена 3:0 Читтаделла СB
- 03.12.2016 Читтаделла 1:2 Спал-2013 СB
- 26.11.2016 Карпи 2:0 Читтаделла СB
- 18.11.2016 Читтаделла 5:1 Верона СB
- 13.11.2016 Беневенто 1:0 Читтаделла СB
- 05.11.2016 Читтаделла 2:0 Салернитана СB
Последние игры между собой
Латина: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Читтаделла: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|33
|17
|9
|7
|44 - 31
|60
|2.
|Спал-2013
|33
|16
|10
|7
|52 - 32
|58
|3.
|Верона
|33
|16
|10
|7
|51 - 32
|58
|4.
|Беневенто
|33
|14
|10
|9
|45 - 32
|52
|5.
|Перуджа
|33
|12
|15
|6
|44 - 30
|51
|6.
|Читтаделла
|33
|15
|5
|13
|45 - 41
|50
|7.
|Бари
|33
|12
|11
|10
|35 - 35
|47
|8.
|Карпи
|33
|12
|11
|10
|31 - 33
|47
|9.
|Виртус Энтелла
|33
|11
|14
|8
|46 - 38
|47
|10.
|Новара
|33
|12
|10
|11
|37 - 35
|46
|11.
|Салернитана
|33
|11
|12
|10
|37 - 34
|45
|12.
|Специя
|33
|11
|12
|10
|33 - 31
|45
|13.
|Авеллино
|33
|10
|10
|13
|32 - 45
|40
|14.
|Асколи
|33
|8
|14
|11
|37 - 43
|38
|15.
|Про Верчелли
|33
|8
|14
|11
|29 - 39
|38
|16.
|Чезена
|33
|7
|14
|12
|38 - 41
|35
|17.
|Пиза
|33
|6
|17
|10
|19 - 23
|35
|18.
|Брешия
|33
|7
|13
|13
|36 - 47
|34
|19.
|Виченца
|33
|7
|13
|13
|27 - 42
|34
|20.
|Латина
|33
|5
|18
|10
|31 - 38
|33
|21.
|Тернана
|33
|8
|8
|17
|31 - 46
|32
|22.
|Трапани
|33
|6
|14
|13
|34 - 46
|32
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Filippo Bandinelli получает желтую карточку.
79'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Lucas Cossenzo Chiaretti.
75'
Читтаделла производит замену. Вальцания Лука уходит, и Иван Педрелли заменяет его
68'
Латина производит замену. Gabriele Rolando уходит, и Antonio Di Nardo заменяет его
68'
Читтаделла производит замену. Paolo Bartolomei уходит, и Андреа Паолуччи заменяет его
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Luca Strizzolo.
59'
Amedeo Benedetti получает желтую карточку.
52'
Латина производит замену. Броско Риккардо уходит, и Копполаро Мауро заменяет его
47'
Паскали Мануэль получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Латина производит замену. Деллафьоре Паоло уходит, и Инсинье Роберто заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Luca Strizzolo получает желтую карточку.
42'
Вальцания Лука получает желтую карточку.
17'
Читтаделла производит замену. Cristian Kouame уходит, и Видо Лука заменяет его
5'
Де Джорджо Пьетро получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Domenico Francioni. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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