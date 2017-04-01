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  5. Серия B
Стадион:
Латина
0:2
Конец матча
Читтаделла
0'
5' Желтая карточка
Де Джорджо Пьетро
42' Желтая карточка
Вальцания Лука
45' Желтая карточка
Luca Strizzolo
47' Желтая карточка
Паскали Мануэль
59' Желтая карточка
Amedeo Benedetti
0:1
60' Гол
Luca Strizzolo
0:2
79' Гол
Lucas Cossenzo Chiaretti
85' Желтая карточка
Filippo Bandinelli
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
85'
Filippo Bandinelli получает желтую карточку.
Описание гола
79'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Lucas Cossenzo Chiaretti.
75'
Читтаделла производит замену. Вальцания Лука уходит, и Иван Педрелли заменяет его
68'
Латина производит замену. Gabriele Rolando уходит, и Antonio Di Nardo заменяет его
68'
Читтаделла производит замену. Paolo Bartolomei уходит, и Андреа Паолуччи заменяет его

Описание гола
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Luca Strizzolo.
Желтая карточка
59'
Amedeo Benedetti получает желтую карточку.
52'
Латина производит замену. Броско Риккардо уходит, и Копполаро Мауро заменяет его
Желтая карточка
47'
Паскали Мануэль получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Латина производит замену. Деллафьоре Паоло уходит, и Инсинье Роберто заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Luca Strizzolo получает желтую карточку.
Желтая карточка
42'
Вальцания Лука получает желтую карточку.
17'
Читтаделла производит замену. Cristian Kouame уходит, и Видо Лука заменяет его
Желтая карточка
5'
Де Джорджо Пьетро получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Domenico Francioni. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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