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Стадион:
Пиза
0:1
Конец матча
Салернитана
0'
38' Желтая карточка
Оджер Мозес
42' Желтая карточка
Лизуццо Андреа
0:1
72' Гол
Розина Алессандро
90' Желтая карточка
Roberto Zammarini
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Roberto Zammarini получает желтую карточку.
81'
Салернитана производит замену. Оджер Мозес уходит, и Помпеу Роналдо заменяет его
79'
Пиза производит замену. Federico Angiulli уходит, и Гатто Массимилиано заменяет его
74'
Пиза производит замену. Luca Verna уходит, и Roberto Zammarini заменяет его
Описание гола
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Розина Алессандро.

65'
Салернитана производит замену. Жоао Силва уходит, и Розина Алессандро заменяет его
53'
Салернитана производит замену. Перико Габриэле уходит, и Биттанте Лука заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Пиза производит замену. Лаццари Андреа уходит, и Diego Peralta заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
42'
Лизуццо Андреа получает желтую карточку.
Желтая карточка
38'
Оджер Мозес получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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