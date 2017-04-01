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  5. Серия B
Стадион:
Брешия
2:2
Конец матча
Виртус Энтелла
0'
0:1
18' Гол
Marco Moscati
45' Желтая карточка
Филиппини Лоренцо
1:1
53' Гол
Jonathan Alexis Ferrante
54' Желтая карточка
Jonathan Alexis Ferrante
69' Желтая карточка
Колин Расин
1:2
74' Гол
Капуто Франческо
2:2
90' Гол
Караччоло Андреа
90' Желтая карточка
Бенедетти Симоне
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Бенедетти Симоне получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Караччоло Андреа.
83'
Виртус Энтелла производит замену. Аммари Нажиб уходит, и Пекорини Симоне заменяет его
79'
Брешия производит замену. Nicola Lancini уходит, и Торрегросса Эрнесто заменяет его
75'
Брешия производит замену. Jonathan Alexis Ferrante уходит, и Камара Гастон заменяет его

Описание гола
74'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Капуто Франческо.
Желтая карточка
69'
Колин Расин получает желтую карточку.
63'
Виртус Энтелла производит замену. Кателлани Андреа уходит, и Davide Diaw заменяет его
Желтая карточка
54'
Jonathan Alexis Ferrante получает желтую карточку.
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Jonathan Alexis Ferrante.
46'
Виртус Энтелла производит замену. Симоне Палермо уходит, и Сини Симоне заменяет его
46'
Брешия производит замену. Маури Стефано уходит, и Крочьята Джованни заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Филиппини Лоренцо получает желтую карточку.
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Marco Moscati.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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