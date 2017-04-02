Стадион: Олимпийский стадион (Турин) Зрители: 19000
5' Желтая карточкаРоссеттини Лука
9' Желтая карточкаКумс Свен
0:1
50' ГолЯнкто Якуб
54' Желтая карточкаАнджелла Габриэле
0:2
68' ГолПерица Стипе
1:2
70' ГолМоретти Эмилиано
2:2
83' ГолБелотти Андреа
90' Желтая карточкаЯнкто Якуб
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
94'
94'
Белотти Андреа из команды Торино бьет головой мимо ворот
94'
Итурбе Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Аднан Али из команды Удинезе делает подножку. Дзаппакоста Давиде заработал фол.
92'
Янкто Якуб получает желтую карточку.
92'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает подножку. Аскуа Африйе заработал фол.
92'
91'
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
90'
Лопес Макси из команды Торино делает подножку. Видмер Сильван заработал фол.
90'
89'
Ляич Адем имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
89'
Ляич Адем из команды Торино играет в стеночку. Лопес Макси был стеночкой.
89'
Бое Лукас на финте ушёл от оппонента.
88'
88'
87'
86'
Молинаро Кристиан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
86'
85'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает подножку. Бое Лукас заработал фол.
85'
Тактическая замена. Перица Стипе уходит с поля и его заменяет Матос Ридер
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
83'
Дзаппакоста Давиде сделал результативную передачу.
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Белотти Андреа из клуба "Торино" отправил мяч головой в ворота.
83'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает отличный навес.
83'
Янкто Якуб возвращается на поле, всё в порядке.
83'
Янкто Якуб получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
83'
Янкто Якуб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 19000 болельщиков
80'
Белотти Андреа из команды Торино делает подножку. Данило Ларанжера заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
80'
Бое Лукас мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
79'
78'
78'
77'
Лопес Макси коснулся мяча рукой.
77'
76'
Лопес Макси нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
74'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
74'
Сапата Дуван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Итурбе Хуан из команды Торино подал угловой слева.
74'
Данило Ларанжера выбил мяч на угловой.
74'
Лопес Макси из команды Торино делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
73'
72'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино подал угловой слева.
72'
Тактическая замена. Базелли Даниэле уходит с поля и его заменяет Лопес Макси
72'
Бое Лукас нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Моретти Эмилиано оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
70'
Итурбе Хуан нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
70'
68'
Сапата Дуван сделал результативную передачу.
68'
Перица Стипе из команды Удинезе добил мяч в ворота.
68'
Вратарь парирует удар, который нанес Сапата Дуван, и мяч снова в игре
68'
Агеманг-Баду Эммануэль из команды Удинезе делает передачу за спину защитников.
67'
67'
После удара головой, который сделал Белотти Андреа мяч попадает в перекладину
67'
67'
67'
66'
66'
66'
Молинаро Кристиан из команды Торино делает навес
66'
Сапата Дуван из команды Удинезе в офсайде
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
65'
65'
Итурбе Хуан из команды Торино устремляется вперед с мячом.
64'
64'
Белотти Андреа из команды Торино бьет головой мимо ворот
64'
63'
Белотти Андреа бьет и мяч от рикошета проходит мимо
63'
63'
Перица Стипе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
63'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает пас партнеру.
61'
Тактическая замена. Де Пауль Родриго уходит с поля и его заменяет Эрто Томас
60'
60'
Базелли Даниэле из команды Торино делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
58'
Сапата Дуван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Перица Стипе из команды Удинезе опасно играет. Чуть не пострадал Итурбе Хуан.
57'
57'
57'
Бое Лукас наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
56'
55'
Тактическая замена. Лукич Саша уходит с поля и его заменяет Бое Лукас
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
54'
Дзаппакоста Давиде навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Анджелла Габриэле получает желтую карточку.
54'
Анджелла Габриэле из команды Удинезе делает подножку. Итурбе Хуан заработал фол.
53'
53'
52'
Моретти Эмилиано из команды Торино делает подножку. Сапата Дуван заработал фол.
52'
51'
Сапата Дуван из команды Удинезе. Это Моретти Эмилиано заработал фол.
51'
50'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Янкто Якуб!
50'
Янкто Якуб из команды Удинезе устремляется вперед с мячом.
50'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
Россеттини Лука ошибается в защите.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
48'
Анджелла Габриэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
Аскуа Африйе имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
48'
48'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино подал угловой слева.
48'
47'
Итурбе Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Анджелла Габриэле из команды Удинезе. Это Ляич Адем заработал фол.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Дзаппакоста Давиде навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
48'
47'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает подножку. Итурбе Хуан заработал фол.
47'
Янкто Якуб из команды Удинезе. Это Белотти Андреа заработал фол.
46'
Моретти Эмилиано возвращается на поле, всё в порядке.
46'
46'
Моретти Эмилиано получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Моретти Эмилиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
44'
Моретти Эмилиано наказан за толчок Сапата Дуван
42'
Ляич Адем попал в створ, но вратарь справился с ударом.
42'
ШТАНГА! – Россеттини Лука ударом головой попадает в штангу
42'
42'
41'
41'
После удара головой, который сделал Белотти Андреа мяч попадает в перекладину
41'
40'
Белотти Андреа бьет и мяч от рикошета проходит мимо
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
40'
Сапата Дуван имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
39'
Перица Стипе из команды Удинезе делает навес прямо в штрафную.
39'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает передачу за спину защитников.
39'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе устремляется вперед с мячом.
38'
37'
37'
37'
Белотти Андреа из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
36'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает навес
36'
36'
Янкто Якуб имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
35'
Агеманг-Баду Эммануэль из команды Удинезе делает пас партнеру.
35'
После удара головой, который нанес Сапата Дуван, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
35'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает навес
35'
35'
Базелли Даниэле из команды Торино делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
Янкто Якуб из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
34'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино в офсайде
32'
31'
31'
Ляич Адем нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
Молинаро Кристиан наказан за толчок Видмер Сильван
29'
29'
Сапата Дуван из команды Удинезе бьет головой мимо ворот
29'
Агеманг-Баду Эммануэль из команды Удинезе делает навес
28'
Скуффет Симоне вышел из ворот и забрал мяч.
27'
27'
27'
Дзаппакоста Давиде бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
Россеттини Лука из команды Торино опасно играет. Чуть не пострадал Перица Стипе.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
24'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает подножку. Базелли Даниэле заработал фол.
23'
23'
23'
22'
Сапата Дуван наказан за толчок Моретти Эмилиано
22'
20'
20'
Ляич Адем отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
20'
20'
Анджелла Габриэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
20'
Анджелла Габриэле выбил мяч на угловой.
20'
Итурбе Хуан из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
19'
18'
Данило Ларанжера наказан за толчок Россеттини Лука
18'
Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Белотти Андреа наказан за толчок Агеманг-Баду Эммануэль
17'
17'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает навес
16'
16'
Агеманг-Баду Эммануэль из команды Удинезе подал угловой справа.
16'
Молинаро Кристиан выбил мяч на угловой.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
14'
14'
Россеттини Лука из команды Торино опасно играет. Чуть не пострадал Агеманг-Баду Эммануэль.
13'
Фальке Яго получил травму и заменен. Итурбе Хуан выходит на поле.
13'
12'
Скуффет Симоне вышел из ворот и забрал мяч.
12'
12'
Фальке Яго из команды Торино делает навес
11'
Харт Джо вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Сапата Дуван из команды Удинезе подал угловой слева.
11'
Видмер Сильван выбил мяч на угловой.
10'
Белотти Андреа из команды Торино делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
10'
10'
Россеттини Лука из команды Торино бьет головой мимо ворот
10'
Фальке Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Кумс Свен получает желтую карточку.
9'
Кумс Свен атакует сзади соперника. Белотти Андреа пострадал.
7'
Фальке Яго из команды Торино делает подножку. Де Пауль Родриго заработал фол.
6'
6'
6'
Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Россеттини Лука получает желтую карточку.
5'
Россеттини Лука из команды Торино делает подножку. Перица Стипе заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
4'
Молинаро Кристиан из команды Торино делает подножку. Де Пауль Родриго заработал фол.
4'
3'
3'
3'
3'
3'
3'
3'
Аскуа Африйе из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает подножку. Молинаро Кристиан заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Удинезе". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Торино 2:2 Удинезе
Торино
79.6% (168)
Ничья:
13.3% (28)
Удинезе
7.1% (15)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Торино:
42.7% (90)
1:0 Торино:
24.6% (52)
1:1 Ничья:
10.9% (23)
2:0 Торино:
5.7% (12)
1:2 Удинезе:
4.3% (9)
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