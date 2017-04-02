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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 19000
Торино
2:2
Конец матча
Удинезе
0'
5' Желтая карточка
Россеттини Лука
9' Желтая карточка
Кумс Свен
0:1
50' Гол
Янкто Якуб
54' Желтая карточка
Анджелла Габриэле
0:2
68' Гол
Перица Стипе
1:2
70' Гол
Моретти Эмилиано
2:2
83' Гол
Белотти Андреа
90' Желтая карточка
Янкто Якуб
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
94'
Удар от ворот произведет Удинезе
94'
Белотти Андреа из команды Торино бьет головой мимо ворот
94'
Итурбе Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
94'
Аднан Али из команды Удинезе делает подножку. Дзаппакоста Давиде заработал фол.

92'
Ляич Адем из команды Торино делает передачу за спину защитников.
Желтая карточка
92'
Янкто Якуб получает желтую карточку.
Фол, нарушение
92'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает подножку. Аскуа Африйе заработал фол.
Офсайд
92'
Белотти Андреа из команды Торино в офсайде
91'
Аднан Али из команды Удинезе делает навес
91'
Аднан Али из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
90'
Лопес Макси из команды Торино делает подножку. Видмер Сильван заработал фол.
90'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Ляич Адем из команды Торино подал угловой слева.
89'
Ляич Адем имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
89'
Ляич Адем из команды Торино играет в стеночку. Лопес Макси был стеночкой.
89'
Бое Лукас из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Бое Лукас на финте ушёл от оппонента.
88'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает навес
87'
Удар от ворот произведет Удинезе
86'
Молинаро Кристиан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
86'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
85'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает подножку. Бое Лукас заработал фол.
85'
Тактическая замена. Перица Стипе уходит с поля и его заменяет Матос Ридер
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
83'
Дзаппакоста Давиде сделал результативную передачу.
Описание гола
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Белотти Андреа из клуба "Торино" отправил мяч головой в ворота.
83'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает отличный навес.
Травма, повреждение
83'
Янкто Якуб возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
83'
Янкто Якуб получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
83'
Янкто Якуб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 19000 болельщиков
Фол, нарушение
80'
Белотти Андреа из команды Торино делает подножку. Данило Ларанжера заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
80'
Бое Лукас мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
79'
Итурбе Хуан из команды Торино делает навес
Офсайд
78'
Белотти Андреа из команды Торино в офсайде
78'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает навес
77'
Тактическая замена. Кумс Свен уходит с поля и его заменяет Аднан Али
Фол, нарушение
77'
Лопес Макси коснулся мяча рукой.
77'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает навес
76'
Лопес Макси нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает навес
76'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
74'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
74'
Сапата Дуван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Итурбе Хуан из команды Торино подал угловой слева.
74'
Данило Ларанжера выбил мяч на угловой.
74'
Лопес Макси из команды Торино делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
73'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино подал угловой слева.
72'
Тактическая замена. Базелли Даниэле уходит с поля и его заменяет Лопес Макси
72'
Бое Лукас нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Моретти Эмилиано оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
70'
Итурбе Хуан нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Ляич Адем из команды Торино делает пас партнеру.
Угловой
70'
Итурбе Хуан из команды Торино подал угловой справа.
70'
Каэтано Самир выбил мяч на угловой.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
70'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Сапата Дуван сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
Перица Стипе из команды Удинезе добил мяч в ворота.
68'
Вратарь парирует удар, который нанес Сапата Дуван, и мяч снова в игре
68'
Агеманг-Баду Эммануэль из команды Удинезе делает передачу за спину защитников.
67'
Удар от ворот произведет Удинезе
67'
После удара головой, который сделал Белотти Андреа мяч попадает в перекладину
Угловой
67'
Итурбе Хуан из команды Торино подал угловой справа.
67'
Каэтано Самир выбил мяч на угловой.
67'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
Удар от ворот произведет Торино
66'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Молинаро Кристиан из команды Торино делает навес
Офсайд
66'
Сапата Дуван из команды Удинезе в офсайде
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
65'
Удар от ворот произведет Удинезе
65'
Итурбе Хуан из команды Торино устремляется вперед с мячом.
64'
Удар от ворот произведет Удинезе
64'
Белотти Андреа из команды Торино бьет головой мимо ворот
Угловой
64'
Итурбе Хуан из команды Торино подал угловой справа.
63'
Белотти Андреа бьет и мяч от рикошета проходит мимо
63'
Удар от ворот произведет Торино
63'
Перица Стипе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
63'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает пас партнеру.
61'
Тактическая замена. Де Пауль Родриго уходит с поля и его заменяет Эрто Томас
60'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Базелли Даниэле из команды Торино делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
58'
Бое Лукас из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
58'
Сапата Дуван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Перица Стипе из команды Удинезе опасно играет. Чуть не пострадал Итурбе Хуан.
57'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Удар от ворот произведет Удинезе
57'
Бое Лукас наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
56'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает навес
55'
Тактическая замена. Лукич Саша уходит с поля и его заменяет Бое Лукас
55'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
54'
Дзаппакоста Давиде навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
54'
Анджелла Габриэле получает желтую карточку.
Фол, нарушение
54'
Анджелла Габриэле из команды Удинезе делает подножку. Итурбе Хуан заработал фол.
53'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает навес
Фол, нарушение
52'
Моретти Эмилиано из команды Торино делает подножку. Сапата Дуван заработал фол.
52'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает навес
Фол, нарушение
51'
Сапата Дуван из команды Удинезе. Это Моретти Эмилиано заработал фол.
51'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает навес
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Янкто Якуб!
50'
Янкто Якуб из команды Удинезе устремляется вперед с мячом.
50'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
Россеттини Лука ошибается в защите.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
48'
Анджелла Габриэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино подал угловой справа.
48'
Аскуа Африйе имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
48'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино подал угловой слева.
48'
Каэтано Самир выбил мяч на угловой.
47'
Итурбе Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Анджелла Габриэле из команды Удинезе. Это Ляич Адем заработал фол.
46'
Удар от ворот произведет Торино
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Дзаппакоста Давиде навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
48'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
47'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает подножку. Итурбе Хуан заработал фол.
Фол, нарушение
47'
Янкто Якуб из команды Удинезе. Это Белотти Андреа заработал фол.
Травма, повреждение
46'
Моретти Эмилиано возвращается на поле, всё в порядке.
46'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
46'
Моретти Эмилиано получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Травма, повреждение
45'
Моретти Эмилиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
44'
Моретти Эмилиано наказан за толчок Сапата Дуван
42'
Ляич Адем попал в створ, но вратарь справился с ударом.
42'
ШТАНГА! – Россеттини Лука ударом головой попадает в штангу
Угловой
42'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино подал угловой справа.
42'
Каэтано Самир выбил мяч на угловой.
41'
Удар от ворот произведет Удинезе
41'
После удара головой, который сделал Белотти Андреа мяч попадает в перекладину
Угловой
41'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино подал угловой справа.
40'
Белотти Андреа бьет и мяч от рикошета проходит мимо
40'
Итурбе Хуан из команды Торино делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
Удар от ворот произведет Торино
40'
Сапата Дуван имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
39'
Перица Стипе из команды Удинезе делает навес прямо в штрафную.
39'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает передачу за спину защитников.
39'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе устремляется вперед с мячом.
38'
Удар от ворот произведет Удинезе
37'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Белотти Андреа из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
36'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает навес
36'
Удар от ворот произведет Торино
36'
Янкто Якуб имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
35'
Агеманг-Баду Эммануэль из команды Удинезе делает пас партнеру.
35'
После удара головой, который нанес Сапата Дуван, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
35'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает навес
35'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Базелли Даниэле из команды Торино делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
Янкто Якуб из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
34'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино в офсайде
32'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Удар от ворот произведет Удинезе
31'
Ляич Адем из команды Торино делает навес
31'
Ляич Адем нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
30'
Молинаро Кристиан наказан за толчок Видмер Сильван
29'
Удар от ворот произведет Торино
29'
Сапата Дуван из команды Удинезе бьет головой мимо ворот
29'
Агеманг-Баду Эммануэль из команды Удинезе делает навес
28'
Скуффет Симоне вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Итурбе Хуан из команды Торино делает навес
27'
Удар от ворот произведет Удинезе
27'
Дзаппакоста Давиде бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
25'
Россеттини Лука из команды Торино опасно играет. Чуть не пострадал Перица Стипе.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
Удар от ворот произведет Удинезе
Фол, нарушение
24'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает подножку. Базелли Даниэле заработал фол.
23'
Удар от ворот произведет Удинезе
Угловой
23'
Итурбе Хуан из команды Торино подал угловой справа.
23'
Каэтано Самир выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
22'
Сапата Дуван наказан за толчок Моретти Эмилиано
22'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Удар от ворот произведет Удинезе
20'
Ляич Адем отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
20'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Ляич Адем из команды Торино делает навес
20'
Анджелла Габриэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Итурбе Хуан из команды Торино подал угловой справа.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
20'
Анджелла Габриэле выбил мяч на угловой.
20'
Итурбе Хуан из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
19'
Белотти Андреа из команды Торино в офсайде
19'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает навес
Фол, нарушение
18'
Данило Ларанжера наказан за толчок Россеттини Лука
18'
Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает навес
16'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Агеманг-Баду Эммануэль из команды Удинезе подал угловой справа.
16'
Молинаро Кристиан выбил мяч на угловой.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
Удар от ворот произведет Торино
14'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
14'
Россеттини Лука из команды Торино опасно играет. Чуть не пострадал Агеманг-Баду Эммануэль.
13'
Фальке Яго получил травму и заменен. Итурбе Хуан выходит на поле.
13'
Удар от ворот произведет Удинезе
12'
Скуффет Симоне вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Фальке Яго из команды Торино делает навес
11'
Харт Джо вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
11'
Сапата Дуван из команды Удинезе подал угловой слева.
11'
Видмер Сильван выбил мяч на угловой.
10'
Белотти Андреа из команды Торино делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
10'
Удар от ворот произведет Удинезе
10'
Россеттини Лука из команды Торино бьет головой мимо ворот
10'
Фальке Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
9'
Кумс Свен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
9'
Кумс Свен атакует сзади соперника. Белотти Андреа пострадал.
Фол, нарушение
7'
Фальке Яго из команды Торино делает подножку. Де Пауль Родриго заработал фол.
6'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
5'
Россеттини Лука получает желтую карточку.
Фол, нарушение
5'
Россеттини Лука из команды Торино делает подножку. Перица Стипе заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
4'
Молинаро Кристиан из команды Торино делает подножку. Де Пауль Родриго заработал фол.
4'
Удар от ворот произведет Удинезе
3'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает навес
3'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино подал угловой справа.
3'
Каэтано Самир выбил мяч на угловой.
3'
Аскуа Африйе из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
2'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает подножку. Молинаро Кристиан заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Удинезе". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Торино 2:2 Удинезе
Торино
79.6% (168)
Ничья:
13.3% (28)
Удинезе
7.1% (15)

Вы не участвовали в прогнозе

Торино:
42.7% (90)
Торино:
24.6% (52)
Ничья:
10.9% (23)
Торино:
5.7% (12)
Удинезе:
4.3% (9)
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