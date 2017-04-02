Стадион: Ренцо Барбера Зрители: 15000
5' Желтая карточкаГацци Алессандро
16' Желтая карточкаИсла Маурисио
1:0
26' ГолГонсалес Джанкарло
1:1
48' ГолИонице Артур
1:2
58' ГолБоррьелло Марко
75' Желтая карточкаЭнрике Бруно
1:3
88' ГолИонице Артур
90' Желтая карточкаТрайковски Александар
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
95'
Тахцидис Панайотис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
94'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
94'
Рисполи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
93'
93'
Тактическая замена. Боррьелло Марко уходит с поля и его заменяет Дейола Алессандро
92'
Балог Норберт из команды Палермо делает подножку. Мурру Никола заработал фол.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Чочев Ивайло бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
Рафаэл Биттенкур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
Трайковски Александар получает желтую карточку.
90'
Трайковски Александар совершает грубый фол. Фараго Паоло был жертвой
90'
90'
88'
Тахцидис Панайотис сделал результативную передачу.
88'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ионице Артур записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
88'
Ионице Артур на финте ушёл от оппонента.
88'
Игроки ФК "Кальяри" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
Тактическая замена. Энрике Бруно уходит с поля и его заменяет Ло Фасо Симоне
87'
87'
86'
Сау Марко получил травму и заменен. Kwang-Song Han выходит на поле.
86'
Пеццелла Джузеппе из команды Палермо делает подножку. Исла Маурисио заработал фол.
86'
Балог Норберт нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
Сау Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
84'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает пас партнеру.
84'
84'
Фулиньяти Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает навес
84'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Тахцидис Панайотис и мяч снова в игре
83'
82'
Ионице Артур из команды Кальяри делает подножку. Несторовски Илья заработал фол.
81'
Тактическая замена. Педру Жоау III уходит с поля и его заменяет Фараго Паоло
80'
Тактическая замена. Витиелло Роберто уходит с поля и его заменяет Шаллаи Роланд
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
80'
80'
79'
Гольданига Эдоардо пробил головой, вратарь справился с ударом.
79'
78'
Сау Марко выбил мяч на угловой.
78'
78'
77'
Рисполи Андреа совершает грубый фол. Тахцидис Панайотис был жертвой
77'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри делает подножку. Энрике Бруно заработал фол.
75'
Энрике Бруно получает желтую карточку.
75'
Энрике Бруно атакует сзади соперника. Сау Марко пострадал.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
Рисполи Андреа из команды Палермо сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Балог Норберт мяча так и не получил
74'
Чочев Ивайло наказан за толчок Исла Маурисио
73'
73'
Гонсалес Джанкарло нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Гонсалес Джанкарло из команды Палермо нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
73'
Энрике Бруно из команды Палермо делает передачу одноклубнику.
72'
72'
Мурру Никола из команды Кальяри делает подножку. Рисполи Андреа заработал фол.
71'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
70'
69'
68'
68'
68'
67'
67'
67'
Тактическая замена. Гацци Алессандро уходит с поля и его заменяет Балог Норберт
67'
Пеццелла Джузеппе из команды Палермо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
65'
Боррьелло Марко пробил головой, вратарь справился с ударом.
64'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри подал угловой слева.
64'
Гольданига Эдоардо выбил мяч на угловой.
64'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает навес
62'
61'
61'
61'
61'
61'
Сегодняшная посещаемость составляет 15000 болельщиков
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
60'
60'
58'
Сау Марко сделал результативную передачу.
58'
Сау Марко сделал результативную передачу.
58'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Боррьелло Марко записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
58'
Вратарь парирует удар, который нанес Педру Жоау III, и мяч снова в игре
58'
57'
Алвеш Бруну наказан за толчок Несторовски Илья
57'
57'
57'
Исла Маурисио из команды Кальяри делает навес
57'
57'
56'
56'
55'
Гацци Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Гацци Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри подал угловой справа.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
55'
Боррьелло Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
53'
53'
52'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри делает подножку. Чочев Ивайло заработал фол.
52'
Гольданига Эдоардо из команды Палермо делает подножку. Педру Жоау III заработал фол.
51'
51'
Гонсалес Джанкарло из команды Палермо нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
51'
51'
Пизакане Фабио выбил мяч на угловой.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
48'
Тахцидис Панайотис сделал результативную передачу.
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ионице Артур из клуба "Кальяри" отправил мяч головой в ворота.
48'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри подал угловой слева.
48'
Гацци Алессандро выбил мяч на угловой.
47'
47'
Рисполи Андреа пробил головой, вратарь справился с ударом.
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Несторовски Илья наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
47'
Трайковски Александар из команды Палермо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
47'
Несторовски Илья из команды Палермо делает навес
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Несторовски Илья из команды Палермо в офсайде
45'
Фулиньяти Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
45'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри подал угловой справа.
45'
Ионице Артур нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
44'
Гольданига Эдоардо из команды Палермо сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
44'
44'
Боррьелло Марко выбил мяч на угловой.
44'
43'
Пеццелла Джузеппе бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
43'
Гацци Алессандро из команды Палермо разыграл угловой с правого угла.
42'
Рафаэл Биттенкур выбил мяч на угловой.
42'
42'
Чочев Ивайло заслужил этот голевой момент, но мяч после его удара головой был выбит прямо с линии ворот.
42'
Несторовски Илья из команды Палермо делает пас партнеру.
41'
41'
Педру Жоау III из команды Кальяри бьет головой мимо ворот
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
39'
Педру Жоау III наказан за толчок Витиелло Роберто
36'
Несторовски Илья из команды Палермо делает подножку. Пизакане Фабио заработал фол.
36'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри делает подножку. Трайковски Александар заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
35'
Алвеш Бруну из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
35'
Тахцидис Панайотис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Пеццелла Джузеппе из команды Палермо делает подножку. Педру Жоау III заработал фол.
34'
34'
Гольданига Эдоардо из команды Палермо бьет головой мимо ворот
34'
Трайковски Александар из команды Палермо делает навес
34'
Энрике Бруно из команды Палермо разыграл угловой с правого угла.
33'
Трайковски Александар из команды Палермо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
Ионице Артур из команды Кальяри делает подножку. Пеццелла Джузеппе заработал фол.
32'
32'
Несторовски Илья из команды Палермо делает подножку. Алвеш Бруну заработал фол.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
31'
31'
Боррьелло Марко отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
30'
Сау Марко не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
30'
Сау Марко оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
30'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает навес
30'
30'
29'
Ионице Артур из команды Кальяри делает подножку. Трайковски Александар заработал фол.
28'
28'
26'
Чочев Ивайло сделал результативную передачу.
26'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гонсалес Джанкарло записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
26'
Чочев Ивайло из команды Палермо делает передачу одноклубнику.
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Педру Жоау III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
22'
Исла Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
21'
Несторовски Илья нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
21'
21'
20'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
19'
Трайковски Александар нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
18'
Пеццелла Джузеппе из команды Палермо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
18'
16'
Исла Маурисио - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
16'
Исла Маурисио из команды Кальяри делает подножку. Несторовски Илья заработал фол.
16'
15'
15'
Витиелло Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Исла Маурисио из команды Кальяри делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
15'
14'
14'
13'
Исла Маурисио из команды Кальяри делает подножку. Пеццелла Джузеппе заработал фол.
13'
Пеццелла Джузеппе нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Пеццелла Джузеппе на финте ушёл от оппонента.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Сау Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
После дальнего удара, который нанес Мурру Никола мяч отбит вратарем
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
9'
9'
Чочев Ивайло бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
Мурру Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
Чочев Ивайло из команды Палермо делает навес
8'
8'
7'
Тахцидис Панайотис коснулся мяча рукой.
5'
Гацци Алессандро получает желтую карточку.
5'
Гацци Алессандро атакует сзади соперника. Сау Марко пострадал.
5'
Гацци Алессандро из команды Палермо делает подножку. Тахцидис Панайотис заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
4'
4'
4'
4'
Тахцидис Панайотис выбил мяч на угловой.
3'
Боррьелло Марко наказан за толчок Пеццелла Джузеппе
3'
2'
Энрике Бруно из команды Палермо делает подножку. Сау Марко заработал фол.
2'
2'
Трайковски Александар из команды Палермо делает навес
2'
Алвеш Бруну наказан за толчок Несторовски Илья
1'
Мурру Никола из команды Кальяри делает подножку. Рисполи Андреа заработал фол.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кальяри". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Палермо 1:3 Кальяри
Палермо
47.9% (101)
Ничья:
37.4% (79)
Кальяри
14.7% (31)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
30.8% (65)
2:1 Палермо:
21.3% (45)
1:0 Палермо:
19.4% (41)
0:1 Кальяри:
6.6% (14)
1:2 Кальяри:
6.6% (14)
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