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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 15000
Палермо
1:3
Конец матча
Кальяри
0'
5' Желтая карточка
Гацци Алессандро
16' Желтая карточка
Исла Маурисио
1:0
26' Гол
Гонсалес Джанкарло
1:1
48' Гол
Ионице Артур
1:2
58' Гол
Боррьелло Марко
75' Желтая карточка
Энрике Бруно
1:3
88' Гол
Ионице Артур
90' Желтая карточка
Трайковски Александар
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
95'
Тахцидис Панайотис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
94'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
94'
Рисполи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
93'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Тактическая замена. Боррьелло Марко уходит с поля и его заменяет Дейола Алессандро
Фол, нарушение
92'
Балог Норберт из команды Палермо делает подножку. Мурру Никола заработал фол.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Кальяри
91'
Чочев Ивайло бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
Рафаэл Биттенкур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Рисполи Андреа из команды Палермо делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Желтая карточка
90'
Трайковски Александар получает желтую карточку.
Фол, нарушение
90'
Трайковски Александар совершает грубый фол. Фараго Паоло был жертвой
90'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Рисполи Андреа из команды Палермо делает навес
88'
Тахцидис Панайотис сделал результативную передачу.
Описание гола
88'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ионице Артур записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
88'
Ионице Артур на финте ушёл от оппонента.
88'
Игроки ФК "Кальяри" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
Тактическая замена. Энрике Бруно уходит с поля и его заменяет Ло Фасо Симоне
87'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Рисполи Андреа из команды Палермо делает навес
86'
Сау Марко получил травму и заменен. Kwang-Song Han выходит на поле.
Фол, нарушение
86'
Пеццелла Джузеппе из команды Палермо делает подножку. Исла Маурисио заработал фол.
86'
Балог Норберт нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Удар от ворот произведет Палермо
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Травма, повреждение
85'
Сау Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Боррьелло Марко из команды Кальяри бьет головой мимо ворот
84'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает пас партнеру.
84'
Сау Марко из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Фулиньяти Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает навес
84'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Тахцидис Панайотис и мяч снова в игре
83'
Энрике Бруно из команды Палермо делает навес
Фол, нарушение
82'
Ионице Артур из команды Кальяри делает подножку. Несторовски Илья заработал фол.
81'
Тактическая замена. Педру Жоау III уходит с поля и его заменяет Фараго Паоло
80'
Тактическая замена. Витиелло Роберто уходит с поля и его заменяет Шаллаи Роланд
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
80'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Рисполи Андреа из команды Палермо делает навес
79'
Гольданига Эдоардо пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
79'
Трайковски Александар из команды Палермо подал угловой справа.
78'
Сау Марко выбил мяч на угловой.
78'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Рисполи Андреа из команды Палермо делает навес
Фол, нарушение
77'
Рисполи Андреа совершает грубый фол. Тахцидис Панайотис был жертвой
Фол, нарушение
77'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри делает подножку. Энрике Бруно заработал фол.
Желтая карточка
75'
Энрике Бруно получает желтую карточку.
Фол, нарушение
75'
Энрике Бруно атакует сзади соперника. Сау Марко пострадал.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
Рисполи Андреа из команды Палермо сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Балог Норберт мяча так и не получил
Фол, нарушение
74'
Чочев Ивайло наказан за толчок Исла Маурисио
73'
Удар от ворот произведет Кальяри
73'
Гонсалес Джанкарло нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Гонсалес Джанкарло из команды Палермо нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
73'
Энрике Бруно из команды Палермо делает передачу одноклубнику.
72'
Трайковски Александар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Мурру Никола из команды Кальяри делает подножку. Рисполи Андреа заработал фол.
71'
Удар от ворот произведет Палермо
71'
Сау Марко из команды Кальяри делает пас партнеру.
70'
Удар от ворот произведет Кальяри
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
70'
Энрике Бруно из команды Палермо делает навес
69'
Удар от ворот произведет Кальяри
68'
Рафаэл Биттенкур вышел из ворот и забрал мяч.
68'
Пеццелла Джузеппе из команды Палермо делает навес
68'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Трайковски Александар из команды Палермо подал угловой слева.
67'
Тактическая замена. Гацци Алессандро уходит с поля и его заменяет Балог Норберт
67'
Пеццелла Джузеппе из команды Палермо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
65'
Боррьелло Марко пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
64'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри подал угловой слева.
64'
Гольданига Эдоардо выбил мяч на угловой.
64'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает навес
62'
Удар от ворот произведет Палермо
61'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Рисполи Андреа из команды Палермо делает навес
61'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Пеццелла Джузеппе из команды Палермо делает навес
61'
Сегодняшная посещаемость составляет 15000 болельщиков
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
60'
Удар от ворот произведет Кальяри
60'
Пеццелла Джузеппе из команды Палермо делает навес
58'
Сау Марко сделал результативную передачу.
58'
Сау Марко сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Боррьелло Марко записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
58'
Сау Марко из команды Кальяри делает пас партнеру.
58'
Вратарь парирует удар, который нанес Педру Жоау III, и мяч снова в игре
58'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри делает навес
Фол, нарушение
57'
Алвеш Бруну наказан за толчок Несторовски Илья
57'
Удар от ворот произведет Палермо
57'
Боррьелло Марко из команды Кальяри бьет головой мимо ворот
57'
Исла Маурисио из команды Кальяри делает навес
57'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Мурру Никола из команды Кальяри делает навес
56'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри делает навес
55'
Гацци Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри делает навес
55'
Гацци Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри подал угловой справа.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
55'
Боррьелло Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Энрике Бруно из команды Палермо делает навес
Фол, нарушение
52'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри делает подножку. Чочев Ивайло заработал фол.
Фол, нарушение
52'
Гольданига Эдоардо из команды Палермо делает подножку. Педру Жоау III заработал фол.
Угловой
51'
Трайковски Александар из команды Палермо подал угловой справа.
51'
Гонсалес Джанкарло из команды Палермо нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
51'
Трайковски Александар из команды Палермо подал угловой справа.
51'
Пизакане Фабио выбил мяч на угловой.
50'
Рисполи Андреа из команды Палермо делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
48'
Тахцидис Панайотис сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ионице Артур из клуба "Кальяри" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
48'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри подал угловой слева.
48'
Гацци Алессандро выбил мяч на угловой.
47'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
47'
Рисполи Андреа пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
47'
Трайковски Александар из команды Палермо подал угловой слева.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Несторовски Илья наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
47'
Трайковски Александар из команды Палермо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Несторовски Илья из команды Палермо делает навес
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
46'
Несторовски Илья из команды Палермо в офсайде
45'
Фулиньяти Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
45'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри подал угловой справа.
45'
Ионице Артур нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
44'
Гольданига Эдоардо из команды Палермо сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Угловой
44'
Трайковски Александар из команды Палермо подал угловой справа.
44'
Боррьелло Марко выбил мяч на угловой.
Угловой
44'
Трайковски Александар из команды Палермо подал угловой справа.
43'
Пеццелла Джузеппе бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Угловой
43'
Гацци Алессандро из команды Палермо разыграл угловой с правого угла.
42'
Рафаэл Биттенкур выбил мяч на угловой.
Угловой
42'
Трайковски Александар из команды Палермо подал угловой слева.
42'
Чочев Ивайло заслужил этот голевой момент, но мяч после его удара головой был выбит прямо с линии ворот.
42'
Несторовски Илья из команды Палермо делает пас партнеру.
41'
Удар от ворот произведет Палермо
41'
Педру Жоау III из команды Кальяри бьет головой мимо ворот
41'
Мурру Никола из команды Кальяри делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
39'
Педру Жоау III наказан за толчок Витиелло Роберто
Фол, нарушение
36'
Несторовски Илья из команды Палермо делает подножку. Пизакане Фабио заработал фол.
Фол, нарушение
36'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри делает подножку. Трайковски Александар заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
35'
Алвеш Бруну из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
35'
Тахцидис Панайотис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Пеццелла Джузеппе из команды Палермо делает подножку. Педру Жоау III заработал фол.
34'
Удар от ворот произведет Кальяри
34'
Гольданига Эдоардо из команды Палермо бьет головой мимо ворот
34'
Трайковски Александар из команды Палермо делает навес
Угловой
34'
Энрике Бруно из команды Палермо разыграл угловой с правого угла.
33'
Трайковски Александар из команды Палермо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
33'
Ионице Артур из команды Кальяри делает подножку. Пеццелла Джузеппе заработал фол.
32'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
32'
Несторовски Илья из команды Палермо делает подножку. Алвеш Бруну заработал фол.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
31'
Удар от ворот произведет Палермо
31'
Боррьелло Марко отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
31'
Сау Марко из команды Кальяри делает навес
30'
Сау Марко не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
30'
Сау Марко оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
30'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает навес
30'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Трайковски Александар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Ионице Артур из команды Кальяри делает подножку. Трайковски Александар заработал фол.
28'
Боррьелло Марко из команды Кальяри бьет головой мимо ворот
28'
Мурру Никола из команды Кальяри делает навес
26'
Чочев Ивайло сделал результативную передачу.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гонсалес Джанкарло записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
26'
Чочев Ивайло из команды Палермо делает передачу одноклубнику.
Угловой
26'
Трайковски Александар из команды Палермо подал угловой слева.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
24'
Педру Жоау III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Исла Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Трайковски Александар из команды Палермо подал угловой слева.
21'
Несторовски Илья нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
21'
Удар от ворот произведет Кальяри
21'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Рисполи Андреа из команды Палермо делает навес
20'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
19'
Трайковски Александар нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Пеццелла Джузеппе из команды Палермо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
Рафаэл Биттенкур вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Рисполи Андреа из команды Палермо делает навес
Желтая карточка
16'
Исла Маурисио - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
16'
Исла Маурисио из команды Кальяри делает подножку. Несторовски Илья заработал фол.
16'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри делает навес
15'
Витиелло Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Исла Маурисио из команды Кальяри делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
15'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Удар от ворот произведет Кальяри
14'
Трайковски Александар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Исла Маурисио из команды Кальяри делает подножку. Пеццелла Джузеппе заработал фол.
13'
Пеццелла Джузеппе нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Пеццелла Джузеппе на финте ушёл от оппонента.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
11'
Сау Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
После дальнего удара, который нанес Мурру Никола мяч отбит вратарем
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
9'
Удар от ворот произведет Кальяри
9'
Чочев Ивайло бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
Мурру Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Пеццелла Джузеппе из команды Палермо делает навес
8'
Чочев Ивайло из команды Палермо делает навес
8'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Рисполи Андреа из команды Палермо делает навес
Фол, нарушение
7'
Тахцидис Панайотис коснулся мяча рукой.
Желтая карточка
5'
Гацци Алессандро получает желтую карточку.
Фол, нарушение
5'
Гацци Алессандро атакует сзади соперника. Сау Марко пострадал.
Фол, нарушение
5'
Гацци Алессандро из команды Палермо делает подножку. Тахцидис Панайотис заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
4'
Рафаэл Биттенкур вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Пеццелла Джузеппе из команды Палермо делает навес
Угловой
4'
Трайковски Александар из команды Палермо подал угловой слева.
4'
Тахцидис Панайотис выбил мяч на угловой.
3'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Сау Марко из команды Кальяри делает навес
Фол, нарушение
2'
Энрике Бруно из команды Палермо делает подножку. Сау Марко заработал фол.
2'
Рафаэл Биттенкур вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Трайковски Александар из команды Палермо делает навес
Фол, нарушение
2'
Алвеш Бруну наказан за толчок Несторовски Илья
Фол, нарушение
1'
Мурру Никола из команды Кальяри делает подножку. Рисполи Андреа заработал фол.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кальяри". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Палермо 1:3 Кальяри
Палермо
47.9% (101)
Ничья:
37.4% (79)
Кальяри
14.7% (31)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
30.8% (65)
Палермо:
21.3% (45)
Палермо:
19.4% (41)
Кальяри:
6.6% (14)
Кальяри:
6.6% (14)
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