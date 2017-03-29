  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Наполи
 
Позже
Ювентус
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 17 часов 57 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Наполи - Ювентус, который состоится 02.04.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Наполи - Ювентус
Наполи
24.1% (27)
Ничья:
43.8% (49)
Ювентус
32.1% (36)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
40.2% (45)
Наполи:
17% (19)
Ювентус:
15.2% (17)
Ювентус:
9.8% (11)
Наполи:
5.4% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация