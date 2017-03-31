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Стадион:
Интер Милан
 
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Сампдория
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Прогнозы на матч Интер Милан - Сампдория
Интер Милан
96.1% (122)
Ничья:
2.4% (3)
Сампдория
1.6% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Интер Милан:
40.9% (52)
Интер Милан:
21.3% (27)
Интер Милан:
19.7% (25)
Интер Милан:
8.7% (11)
Интер Милан:
2.4% (3)
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