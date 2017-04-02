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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 27000
Фиорентина
1:0
Конец матча
Болонья
0'
29' Желтая карточка
Дестро Маттиа
1:0
51' Гол
Бабакар Хоума
59' Желтая карточка
Бадель Милан
70' Желтая карточка
Томович Ненад
79' Желтая карточка
Кристофоро Себастьян
90' Желтая карточка
Крейчи Ладислав
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
94'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 27000 болельщиков
91'
После штрафного удара,который нанес Валеро Борха мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Желтая карточка
90'
Крейчи Ладислав тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
90'
Крейчи Ладислав из команды Болонья. Это Сапонара Риккардо заработал фол.
Фол, нарушение
89'
Бабакар Хоума из команды Фиорентина делает подножку. Ди Франческо Федерико заработал фол.
88'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
86'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья делает подножку. Валеро Борха заработал фол.
Офсайд
86'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина в офсайде
86'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
84'
Тактическая замена. Тельо Кристиан уходит с поля и его заменяет Кьеза Федерико
84'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Фол, нарушение
82'
Дестро Маттиа из команды Болонья делает подножку. Томович Ненад заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
79'
Майетта Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Валеро Борха из команды Фиорентина подал угловой слева.
Желтая карточка
79'
Кристофоро Себастьян из команды Фиорентина был наказан за старое нарушение.
78'
Сапонара Риккардо бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
77'
Тактическая замена. Торосидис Василис уходит с поля и его заменяет Ди Франческо Федерико
76'
Крейчи Ладислав попал в створ, но вратарь справился с ударом.
76'
Торосидис Василис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Хрвое Милич из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
75'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья делает подножку. Астори Давид заработал фол.
74'
Татарушану Чиприан вышел из ворот и забрал мяч.
74'
Крейчи Ладислав из команды Болонья делает навес
71'
Удар от ворот произведет Фиорентина
71'
Майетта Доменико из команды Болонья бьет головой мимо ворот
Угловой
71'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой справа.
71'
Астори Давид выбил мяч на угловой.
71'
Верди Симоне из команды Болонья делает навес
70'
Тактическая замена. Иличич Йосип уходит с поля и его заменяет Сапонара Риккардо
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Желтая карточка
70'
Томович Ненад - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
70'
Томович Ненад из команды Фиорентина делает подножку. Джемаили Блерим заработал фол.
67'
Удар от ворот произведет Болонья
67'
Карлос Санчес из команды Фиорентина бьет головой мимо ворот
Угловой
67'
Бадель Милан из команды Фиорентина подал угловой справа.
67'
Майетта Доменико выбил мяч на угловой.
67'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает навес
Фол, нарушение
66'
М'Байе Ибрахим наказан за толчок Астори Давид
66'
Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
65'
Хрвое Милич наказан за толчок М'Байе Ибрахим
Офсайд
64'
Бабакар Хоума из команды Фиорентина в офсайде
62'
Удар от ворот произведет Фиорентина
62'
Крейчи Ладислав отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Верди Симоне из команды Болонья делает навес
62'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
60'
Валеро Борха из команды Фиорентина делает подножку. М'Байе Ибрахим заработал фол.
Желтая карточка
59'
Бадель Милан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
59'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает подножку. Джемаили Блерим заработал фол.
59'
Томович Ненад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья делает навес
58'
Гастальделло Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Валеро Борха из команды Фиорентина подал угловой слева.
58'
Валеро Борха из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
Миранте Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Валеро Борха из команды Фиорентина подал угловой слева.
57'
Гастальделло Даниэле выбил мяч на угловой.
57'
Валеро Борха из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Миранте Антонио вышел из ворот и забрал мяч.
56'
Валеро Борха из команды Фиорентина делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
54'
Тактическая замена. Тайдер Сафир уходит с поля и его заменяет Надь Адам
54'
Тактическая замена. Вивиани Федерико уходит с поля и его заменяет Джемаили Блерим
Фол, нарушение
54'
Майетта Доменико из команды Болонья опасно играет. Чуть не пострадал Иличич Йосип.
53'
Валеро Борха из команды Фиорентина наносит очень неточный удар.
53'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает навес
51'
Хрвое Милич сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Бабакар Хоума из клуба "Фиорентина" отправил мяч головой в ворота.
51'
Хрвое Милич из команды Фиорентина делает навес
51'
Астори Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
49'
Бабакар Хоума коснулся мяча рукой.
48'
Торосидис Василис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает навес
Угловой
48'
Иличич Йосип из команды Фиорентина разыграл угловой с правого угла.
48'
Иличич Йосип бьет и мяч от рикошета проходит мимо
48'
Гастальделло Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Валеро Борха из команды Фиорентина подал угловой слева.
48'
М'Байе Ибрахим выбил мяч на угловой.
47'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает навес
Фол, нарушение
47'
Тайдер Сафир из команды Болонья делает подножку. Иличич Йосип заработал фол.
47'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Крейчи Ладислав из команды Болонья делает навес
Фол, нарушение
46'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает подножку. Крейчи Ладислав заработал фол.
46'
Здесь на стадионе разыгрался ураган
46'
Тактическая замена. Калинич Никола уходит с поля и его заменяет Бабакар Хоума
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Офсайд
48'
Валеро Борха из команды Фиорентина в офсайде
48'
Иличич Йосип из команды Фиорентина делает навес
Фол, нарушение
47'
М'Байе Ибрахим наказан за толчок Астори Давид
Травма, повреждение
46'
Торосидис Василис возвращается на поле, всё в порядке.
46'
Гастальделло Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Валеро Борха из команды Фиорентина подал угловой справа.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
45'
Торосидис Василис получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Травма, повреждение
45'
Торосидис Василис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Тельо Кристиан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
42'
Крейчи Ладислав из команды Болонья делает навес
Офсайд
42'
Иличич Йосип из команды Фиорентина в офсайде
Фол, нарушение
41'
Хрвое Милич из команды Фиорентина делает подножку. Вивиани Федерико заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Офсайд
40'
Томович Ненад из команды Фиорентина в офсайде
40'
Валеро Борха из команды Фиорентина делает навес
40'
Тайдер Сафир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Валеро Борха из команды Фиорентина подал угловой слева.
40'
Майетта Доменико выбил мяч на угловой.
40'
Вратарь парирует удар, который нанес Валеро Борха, и мяч снова в игре
39'
Удар от ворот произведет Болонья
39'
Валеро Борха из команды Фиорентина делает неудачный навес.
Офсайд
38'
Валеро Борха из команды Фиорентина в офсайде
37'
Иличич Йосип нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Гастальделло Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Томович Ненад из команды Фиорентина делает навес
36'
Астори Давид имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
Угловой
36'
Валеро Борха из команды Фиорентина подал угловой справа.
36'
Тайдер Сафир выбил мяч на угловой.
36'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
35'
Донса Годфред коснулся мяча рукой.
34'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
33'
Карлос Санчес коснулся мяча рукой.
32'
Миранте Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Валеро Борха из команды Фиорентина подал угловой слева.
31'
Хрвое Милич из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
30'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
29'
Дестро Маттиа сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
29'
Дестро Маттиа совершает грубый фол. Кристофоро Себастьян был жертвой
29'
Удар от ворот произведет Фиорентина
29'
Донса Годфред бьет из пределов штрафной и упускает момент!
28'
Карлос Санчес из команды Фиорентина остановил атаку, перехватив мяч.
28'
Крейчи Ладислав из команды Болонья делает навес
27'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
26'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает подножку. Верди Симоне заработал фол.
Травма, повреждение
26'
Гастальделло Даниэле возвращается на поле, всё в порядке.
26'
Торосидис Василис из команды Болонья остановил атаку, перехватив мяч.
26'
Астори Давид из команды Фиорентина делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
23'
Гастальделло Даниэле получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
23'
Гастальделло Даниэле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Удар от ворот произведет Болонья
22'
Валеро Борха бьет из пределов штрафной и упускает момент!
21'
Томович Ненад из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Офсайд
19'
Калинич Никола из команды Фиорентина в офсайде
18'
Хрвое Милич из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
18'
Иличич Йосип из команды Фиорентина сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
17'
Удар от ворот произведет Болонья
17'
Иличич Йосип отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
17'
Калинич Никола из команды Фиорентина сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
17'
Астори Давид выбил мяч подальше от ворот.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
15'
Калинич Никола нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Валеро Борха из команды Фиорентина делает навес
15'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
М'Байе Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Валеро Борха из команды Фиорентина подал угловой справа.
14'
Торосидис Василис выбил мяч на угловой.
14'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Иличич Йосип из команды Фиорентина сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Офсайд
13'
Верди Симоне из команды Болонья в офсайде
12'
Иличич Йосип из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
12'
Майетта Доменико из команды Болонья. Это Калинич Никола заработал фол.
11'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
10'
Удар от ворот произведет Фиорентина
10'
Валеро Борха бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
Миранте Антонио ошибается в защите.
10'
Гастальделло Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает навес
Травма, повреждение
8'
Майетта Доменико возвращается на поле, всё в порядке.
8'
Верди Симоне нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Крейчи Ладислав из команды Болонья делает навес
7'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Донса Годфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Валеро Борха навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
7'
Майетта Доменико получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
6'
Майетта Доменико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
6'
Майетта Доменико наказан за толчок Иличич Йосип
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
5'
Иличич Йосип нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает навес
Фол, нарушение
4'
Кристофоро Себастьян из команды Фиорентина делает подножку. Верди Симоне заработал фол.
2'
Хрвое Милич нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Гастальделло Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Томович Ненад из команды Фиорентина делает навес
Фол, нарушение
1'
Кристофоро Себастьян из команды Фиорентина опасно играет. Чуть не пострадал М'Байе Ибрахим.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фиорентина". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фиорентина 1:0 Болонья
Фиорентина
97.1% (204)
Ничья:
2.9% (6)
Болонья
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Фиорентина:
31% (65)
Фиорентина:
27.6% (58)
Фиорентина:
27.6% (58)
Фиорентина:
4.8% (10)
Ничья:
1.9% (4)
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