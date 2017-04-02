Стадион: Артемио Франки Зрители: 27000
1:0
Конец матча
29' Желтая карточкаДестро Маттиа
1:0
51' ГолБабакар Хоума
59' Желтая карточкаБадель Милан
70' Желтая карточкаТомович Ненад
79' Желтая карточкаКристофоро Себастьян
90' Желтая карточкаКрейчи Ладислав
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
94'
93'
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 27000 болельщиков
91'
После штрафного удара,который нанес Валеро Борха мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
90'
Крейчи Ладислав тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
90'
Крейчи Ладислав из команды Болонья. Это Сапонара Риккардо заработал фол.
89'
Бабакар Хоума из команды Фиорентина делает подножку. Ди Франческо Федерико заработал фол.
88'
86'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья делает подножку. Валеро Борха заработал фол.
86'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина в офсайде
86'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
84'
Тактическая замена. Тельо Кристиан уходит с поля и его заменяет Кьеза Федерико
84'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
82'
Дестро Маттиа из команды Болонья делает подножку. Томович Ненад заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
79'
Майетта Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
Кристофоро Себастьян из команды Фиорентина был наказан за старое нарушение.
78'
Сапонара Риккардо бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
77'
Тактическая замена. Торосидис Василис уходит с поля и его заменяет Ди Франческо Федерико
76'
Крейчи Ладислав попал в створ, но вратарь справился с ударом.
76'
Торосидис Василис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Хрвое Милич из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
75'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья делает подножку. Астори Давид заработал фол.
74'
Татарушану Чиприан вышел из ворот и забрал мяч.
74'
71'
71'
Майетта Доменико из команды Болонья бьет головой мимо ворот
71'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой справа.
71'
Астори Давид выбил мяч на угловой.
71'
Верди Симоне из команды Болонья делает навес
70'
Тактическая замена. Иличич Йосип уходит с поля и его заменяет Сапонара Риккардо
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
70'
Томович Ненад - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
70'
Томович Ненад из команды Фиорентина делает подножку. Джемаили Блерим заработал фол.
67'
67'
Карлос Санчес из команды Фиорентина бьет головой мимо ворот
67'
Бадель Милан из команды Фиорентина подал угловой справа.
67'
Майетта Доменико выбил мяч на угловой.
67'
66'
М'Байе Ибрахим наказан за толчок Астори Давид
66'
Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
65'
Хрвое Милич наказан за толчок М'Байе Ибрахим
64'
Бабакар Хоума из команды Фиорентина в офсайде
62'
62'
Крейчи Ладислав отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Верди Симоне из команды Болонья делает навес
62'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
60'
Валеро Борха из команды Фиорентина делает подножку. М'Байе Ибрахим заработал фол.
59'
Бадель Милан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
59'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает подножку. Джемаили Блерим заработал фол.
59'
Томович Ненад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья делает навес
58'
58'
58'
Валеро Борха из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
Миранте Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
57'
Гастальделло Даниэле выбил мяч на угловой.
57'
Валеро Борха из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
56'
Миранте Антонио вышел из ворот и забрал мяч.
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
54'
Тактическая замена. Тайдер Сафир уходит с поля и его заменяет Надь Адам
54'
Тактическая замена. Вивиани Федерико уходит с поля и его заменяет Джемаили Блерим
54'
Майетта Доменико из команды Болонья опасно играет. Чуть не пострадал Иличич Йосип.
53'
Валеро Борха из команды Фиорентина наносит очень неточный удар.
53'
51'
Хрвое Милич сделал результативную передачу.
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Бабакар Хоума из клуба "Фиорентина" отправил мяч головой в ворота.
51'
Хрвое Милич из команды Фиорентина делает навес
51'
Астори Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
49'
Бабакар Хоума коснулся мяча рукой.
48'
Торосидис Василис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает навес
48'
Иличич Йосип из команды Фиорентина разыграл угловой с правого угла.
48'
Иличич Йосип бьет и мяч от рикошета проходит мимо
48'
48'
48'
М'Байе Ибрахим выбил мяч на угловой.
47'
47'
Тайдер Сафир из команды Болонья делает подножку. Иличич Йосип заработал фол.
47'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает подножку. Крейчи Ладислав заработал фол.
46'
Здесь на стадионе разыгрался ураган
46'
Тактическая замена. Калинич Никола уходит с поля и его заменяет Бабакар Хоума
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
48'
Валеро Борха из команды Фиорентина в офсайде
48'
Иличич Йосип из команды Фиорентина делает навес
47'
М'Байе Ибрахим наказан за толчок Астори Давид
46'
Торосидис Василис возвращается на поле, всё в порядке.
46'
46'
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
Торосидис Василис получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
45'
Торосидис Василис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Тельо Кристиан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
42'
42'
Иличич Йосип из команды Фиорентина в офсайде
41'
Хрвое Милич из команды Фиорентина делает подножку. Вивиани Федерико заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
40'
Томович Ненад из команды Фиорентина в офсайде
40'
40'
Тайдер Сафир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
Майетта Доменико выбил мяч на угловой.
40'
Вратарь парирует удар, который нанес Валеро Борха, и мяч снова в игре
39'
39'
Валеро Борха из команды Фиорентина делает неудачный навес.
38'
Валеро Борха из команды Фиорентина в офсайде
37'
Иличич Йосип нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
37'
Томович Ненад из команды Фиорентина делает навес
36'
Астори Давид имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
36'
36'
Тайдер Сафир выбил мяч на угловой.
36'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
35'
Донса Годфред коснулся мяча рукой.
34'
33'
Карлос Санчес коснулся мяча рукой.
32'
Миранте Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
31'
Хрвое Милич из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
30'
29'
Дестро Маттиа сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
29'
Дестро Маттиа совершает грубый фол. Кристофоро Себастьян был жертвой
29'
29'
Донса Годфред бьет из пределов штрафной и упускает момент!
28'
Карлос Санчес из команды Фиорентина остановил атаку, перехватив мяч.
28'
27'
26'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает подножку. Верди Симоне заработал фол.
26'
Гастальделло Даниэле возвращается на поле, всё в порядке.
26'
Торосидис Василис из команды Болонья остановил атаку, перехватив мяч.
26'
Астори Давид из команды Фиорентина делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Гастальделло Даниэле получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
23'
Гастальделло Даниэле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
22'
Валеро Борха бьет из пределов штрафной и упускает момент!
21'
Томович Ненад из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
19'
Калинич Никола из команды Фиорентина в офсайде
18'
Хрвое Милич из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
18'
Иличич Йосип из команды Фиорентина сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
17'
17'
Иличич Йосип отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
17'
Калинич Никола из команды Фиорентина сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
17'
Астори Давид выбил мяч подальше от ворот.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
15'
Калинич Никола нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
15'
14'
М'Байе Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Торосидис Василис выбил мяч на угловой.
14'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Иличич Йосип из команды Фиорентина сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
13'
Верди Симоне из команды Болонья в офсайде
12'
Иличич Йосип из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
12'
Майетта Доменико из команды Болонья. Это Калинич Никола заработал фол.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
10'
10'
Валеро Борха бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
Миранте Антонио ошибается в защите.
10'
10'
8'
Майетта Доменико возвращается на поле, всё в порядке.
8'
Верди Симоне нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
7'
7'
Донса Годфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Валеро Борха навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Майетта Доменико получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
6'
Майетта Доменико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Майетта Доменико наказан за толчок Иличич Йосип
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
5'
Иличич Йосип нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
4'
Кристофоро Себастьян из команды Фиорентина делает подножку. Верди Симоне заработал фол.
2'
Хрвое Милич нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
2'
Томович Ненад из команды Фиорентина делает навес
1'
Кристофоро Себастьян из команды Фиорентина опасно играет. Чуть не пострадал М'Байе Ибрахим.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фиорентина". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фиорентина 1:0 Болонья
Фиорентина
97.1% (204)
Ничья:
2.9% (6)
Болонья
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Фиорентина:
31% (65)
2:0 Фиорентина:
27.6% (58)
1:0 Фиорентина:
27.6% (58)
3:1 Фиорентина:
4.8% (10)
1:1 Ничья:
1.9% (4)
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