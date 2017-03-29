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Стадион:
Рома
 
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Прогнозы на матч Рома - Эмполи
Рома
96.2% (102)
Ничья:
2.8% (3)
Эмполи
0.9% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
44.3% (47)
Рома:
12.3% (13)
Рома:
12.3% (13)
Рома:
11.3% (12)
Рома:
8.5% (9)
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