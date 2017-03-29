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Стадион: Олимпийский (Рим)
Предыдущие игры
Рома (последние 20 матчей: +15 =1 -4)
- 19.03.2017 Рома 3:1 Сассуоло СA
- 12.03.2017 Палермо 0:3 Рома СA
- 04.03.2017 Рома 1:2 Наполи СA
- 26.02.2017 Интер Милан 1:3 Рома СA
- 19.02.2017 Рома 4:1 Торино СA
- 12.02.2017 Кротоне 0:2 Рома СA
- 07.02.2017 Рома 4:0 Фиорентина СA
- 29.01.2017 Сампдория 3:2 Рома СA
- 22.01.2017 Рома 1:0 Кальяри СA
- 19.01.2017 Рома 4:0 Сампдория КИ
- 15.01.2017 Удинезе 0:1 Рома СA
- 08.01.2017 Дженоа 0:1 Рома СA
- 22.12.2016 Рома 3:1 Кьево СA
- 17.12.2016 Ювентус 1:0 Рома СA
- 12.12.2016 Рома 1:0 Милан СA
- 08.12.2016 Астра 0:0 Рома ЛЕ
- 04.12.2016 Лацио 0:2 Рома СA
- 27.11.2016 Рома 3:2 Пескара СA
- 24.11.2016 Рома 4:1 Виктория Пльзень ЛЕ
- 20.11.2016 Аталанта 2:1 Рома СA
Эмполи (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 19.03.2017 Эмполи 2:3 Наполи СA
- 12.03.2017 Кьево 4:0 Эмполи СA
- 05.03.2017 Эмполи 0:2 Дженоа СA
- 25.02.2017 Ювентус 2:0 Эмполи СA
- 18.02.2017 Эмполи 1:2 Лацио СA
- 12.02.2017 Интер Милан 2:0 Эмполи СA
- 05.02.2017 Эмполи 1:1 Торино СA
- 29.01.2017 Кротоне 4:1 Эмполи СA
- 22.01.2017 Эмполи 1:0 Удинезе СA
- 15.01.2017 Сампдория 0:0 Эмполи СA
- 07.01.2017 Эмполи 1:0 Палермо СA
- 20.12.2016 Аталанта 2:1 Эмполи СA
- 17.12.2016 Эмполи 2:0 Кальяри СA
- 11.12.2016 Болонья 0:0 Эмполи СA
- 04.12.2016 Сассуоло 3:0 Эмполи СA
- 29.11.2016 Эмполи 1:2 Чезена КИ
- 26.11.2016 Эмполи 1:4 Милан СA
- 20.11.2016 Эмполи 0:4 Фиорентина СA
- 06.11.2016 Пескара 0:4 Эмполи СA
- 30.10.2016 Эмполи 0:0 Рома СA
Последние игры между собой
Рома: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
Эмполи: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|29
|24
|1
|4
|59 - 19
|73
|2.
|Рома
|Заявка
|29
|21
|2
|6
|64 - 26
|65
|3.
|Наполи
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|68 - 32
|63
|4.
|Лацио
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|50 - 30
|57
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|55 - 31
|55
|6.
|Аталанта
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|46 - 33
|55
|7.
|Милан
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|42 - 32
|53
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|46 - 37
|48
|9.
|Сампдория
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|35 - 34
|41
|10.
|Торино
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|54 - 48
|40
|11.
|Кьево
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|34 - 41
|38
|12.
|Удинезе
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|36 - 38
|36
|13.
|Болонья
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|29 - 42
|34
|14.
|Кальяри
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|36 - 58
|32
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|36 - 46
|31
|16.
|Дженоа
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|30 - 43
|29
|17.
|Эмполи
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|17 - 46
|22
|18.
|Палермо
|Заявка
|29
|3
|6
|20
|24 - 60
|15
|19.
|Кротоне
|Заявка
|29
|3
|5
|21
|21 - 49
|14
|20.
|Пескара
|Заявка
|29
|2
|6
|21
|29 - 66
|12
-
До начала матча осталось 2 дня 15 часов 49 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рома - Эмполи, который состоится 01.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рома - Эмполи, который состоится 01.04.2017.
Новости матча
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Мончи сменит "Севилью" на "Рому" — 21:05
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Рюдигер заинтересовал "Челси" — 22:51
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Прогнозы на матч Рома - Эмполи
Рома
96.2% (102)
Ничья:
2.8% (3)
Эмполи
0.9% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Рома:
44.3% (47)
2:1 Рома:
12.3% (13)
1:0 Рома:
12.3% (13)
3:0 Рома:
11.3% (12)
3:1 Рома:
8.5% (9)
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