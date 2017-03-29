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Стадион:
Пескара
 
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Милан
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Прогнозы на матч Пескара - Милан
Пескара
0% (0)
Ничья:
2.7% (3)
Милан
97.3% (110)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
36.3% (41)
Милан:
27.4% (31)
Милан:
18.6% (21)
Милан:
5.3% (6)
Милан:
4.4% (5)
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