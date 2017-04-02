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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 21000
Дженоа
0:5
Конец матча
Аталанта
0'
0:1
25' Гол
Конти Андреа
26' Желтая карточка
Ригони Лука
0:2
32' Пенальти
Гомес Алехандро
47' Желтая карточка
Бурдиссо Николас
60' Желтая карточка
Пинилья Маурисио
60' Красная карточка
Пинилья Маурисио
0:3
63' Гол
Гомес Алехандро
74' Желтая карточка
Кесси Франк
0:4
76' Гол
Кальдара Маттиа
0:5
83' Гол
Гомес Алехандро
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
92'
Спинаццола Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Бегетто Андреа из команды Дженоа делает навес
91'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает навес
90'
Толой Рафаэл из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.

90'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
89'
Удар от ворот произведет Дженоа
89'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает неудачный навес.
Фол, нарушение
89'
Грасси Альберто из команды Аталанта делает подножку. Ригони Лука заработал фол.
88'
После дальнего удара, который нанес Ригони Лука мяч отбит вратарем
87'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Фол, нарушение
85'
Грасси Альберто из команды Аталанта делает подножку. Симеоне Джованни заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
83'
Кесси Франк сделал результативную передачу.
Описание гола
83'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гомес Алехандро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
83'
Кесси Франк из команды Аталанта сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
83'
Д'Аллесандро Марко из команды Аталанта делает передачу за спину защитников.
83'
Тактическая замена. Гомес Алехандро уходит с поля и его заменяет Хатебур Ханс
82'
Толой Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Бегетто Андреа из команды Дженоа делает навес
81'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Тактическая замена. Фройлер Ремо уходит с поля и его заменяет Грасси Альберто
80'
После дальнего удара, который нанес Куртич Ясмин мяч отбит вратарем
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Офсайд
79'
Кесси Франк из команды Аталанта в офсайде
79'
Тактическая замена. Конти Андреа уходит с поля и его заменяет Д'Аллесандро Марко
79'
Петанья Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Петанья Андреа на финте ушёл от оппонента.
79'
Игроки ФК "Аталанта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
78'
Морозини Леонардо не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
78'
Хильемарк Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Кальдара Маттиа из команды Аталанта делает подножку. Симеоне Джованни заработал фол.
76'
Муньос Эсекьель выбил мяч на угловой.
Угловой
76'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
76'
Петанья Андреа сделал результативную передачу.
76'
Кесси Франк из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Описание гола
76'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кальдара Маттиа записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
75'
Морозини Леонардо отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Желтая карточка
74'
Кесси Франк - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
74'
Кесси Франк совершает грубый фол. Лашальт Диего был жертвой
74'
Лашальт Диего из команды Дженоа устремляется вперед с мячом.
74'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
74'
Гомес Алехандро нарушает правила. Бегетто Андреа пострадал
72'
Тактическая замена. Лазович Дарко уходит с поля и его заменяет Бегетто Андреа
Фол, нарушение
72'
Куртич Ясмин наказан за толчок Лашальт Диего
71'
Рубиньо Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
71'
Фройлер Ремо из команды Аталанта подал угловой слева.
70'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Спинаццола Леонардо на финте ушёл от оппонента.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
70'
Куртич Ясмин не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
70'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Фол, нарушение
66'
Морозини Леонардо из команды Дженоа делает подножку. Гомес Алехандро заработал фол.
66'
Кесси Франк из команды Аталанта делает пас партнеру.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
65'
Лашальт Диего попал в створ, но вратарь справился с ударом.
65'
Игрок команды Дженоа делает подачу своему товарищу по команде.
63'
Куртич Ясмин сделал результативную передачу.
Описание гола
63'
Гомес Алехандро из команды Аталанта добил мяч в ворота.
63'
Куртич Ясмин из команды Аталанта сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
63'
Куртич Ясмин из команды Аталанта устремляется вперед с мячом.
63'
Игроки ФК "Аталанта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
63'
Симеоне Джованни наказан за толчок Фройлер Ремо
62'
Кесси Франк попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
61'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа делает подножку. Кесси Франк заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
60'
ВОПИЮЩЕЕ НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ! Пинилья Маурисио оскорбил судью, получив за это заслуженную красную карточку.
Желтая карточка
60'
Пинилья Маурисио сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
59'
Пинилья Маурисио совершает грубый фол. Бериша Этрит был жертвой
Фол, нарушение
59'
Пинилья Маурисио совершает грубый фол. Кальдара Маттиа был жертвой
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает навес
57'
Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Морозини Леонардо из команды Дженоа подал угловой справа.
56'
Тактическая замена. Нтшан Жюль уходит с поля и его заменяет Морозини Леонардо
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
56'
Рубиньо Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
55'
Конти Андреа из команды Аталанта подал угловой справа.
55'
Кесси Франк бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
55'
Гомес Алехандро из команды Аталанта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
55'
Игроки ФК "Аталанта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
52'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа. Это Петанья Андреа заработал фол.
51'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
51'
Ригони Лука из команды Дженоа делает подножку. Куртич Ясмин заработал фол.
50'
Кесси Франк из команды Аталанта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Кесси Франк из команды Аталанта устремляется вперед с мячом.
50'
Игроки ФК "Аталанта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
49'
Сегодняшная посещаемость составляет 21000 болельщиков
Фол, нарушение
49'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа делает подножку. Гомес Алехандро заработал фол.
Офсайд
48'
Петанья Андреа из команды Аталанта в офсайде
48'
Удар от ворот произведет Дженоа
48'
После штрафного удара,который нанес Гомес Алехандро мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Желтая карточка
47'
Бурдиссо Николас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
47'
Бурдиссо Николас из команды Дженоа делает подножку. Фройлер Ремо заработал фол.
47'
Фройлер Ремо на финте ушёл от оппонента.
46'
Тактическая замена. Хентилетти Сантьяго уходит с поля и его заменяет Хильемарк Оскар
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
45'
Пинилья Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
Фол, нарушение
44'
Конти Андреа из команды Аталанта делает подножку. Лашальт Диего заработал фол.
43'
Лашальт Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Кальдара Маттиа наказан за толчок Пинилья Маурисио
Офсайд
42'
Петанья Андреа из команды Аталанта в офсайде
42'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает передачу за спину защитников.
42'
Петанья Андреа на финте ушёл от оппонента.
42'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает пас партнеру.
42'
Игроки ФК "Аталанта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
Спинаццола Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес
40'
Симеоне Джованни из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Фол, нарушение
40'
Спинаццола Леонардо наказан за толчок Ригони Лука
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
39'
Гомес Алехандро попал в створ, но вратарь справился с ударом.
39'
Гомес Алехандро из команды Аталанта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
39'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает пас партнеру.
39'
Кесси Франк из команды Аталанта устремляется вперед с мячом.
39'
Игроки ФК "Аталанта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
38'
Хентилетти Сантьяго из команды Дженоа делает подножку. Петанья Андреа заработал фол.
37'
Удар от ворот произведет Дженоа
37'
Фройлер Ремо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
37'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
37'
Петанья Андреа из команды Аталанта подал угловой слева.
37'
Хентилетти Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Петанья Андреа из команды Аталанта подал угловой слева.
36'
Лазович Дарко выбил мяч на угловой.
36'
Куртич Ясмин из команды Аталанта делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
34'
Куртич Ясмин из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Описание гола
32'
Г О О О О О Л - Гомес Алехандро из команды Аталанта забивает пенальти
Фол, нарушение
32'
ПЕНАЛТИ! - Бурдиссо Николас тянет соперника за майку в штрафной площади. Петанья Андреа заработал пенальти для своей команды
31'
Петанья Андреа на финте ушёл от оппонента.
31'
Игроки ФК "Аталанта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
30'
Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Лазович Дарко из команды Дженоа подал угловой справа.
29'
Кальдара Маттиа выбил мяч на угловой.
Угловой
29'
Лазович Дарко из команды Дженоа подал угловой справа.
29'
Симеоне Джованни нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Ригони Лука из команды Дженоа делает отличный навес.
Фол, нарушение
27'
Кальдара Маттиа нарушает правила. Симеоне Джованни пострадал
27'
Удар от ворот произведет Дженоа
27'
Петанья Андреа из команды Аталанта бьет головой мимо ворот
27'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает отличный навес.
Желтая карточка
26'
Ригони Лука - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
26'
Ригони Лука из команды Дженоа. Это Фройлер Ремо заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
25'
Спинаццола Леонардо сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Конти Андреа забил мяч в ворота ударом через себя! Классические "ножницы"!
25'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает отличный навес.
25'
Куртич Ясмин из команды Аталанта делает навес
Фол, нарушение
24'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа делает подножку. Мазиелло Андреа заработал фол.
24'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Куртич Ясмин из команды Аталанта подал угловой слева.
23'
Кесси Франк бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
23'
Кесси Франк из команды Аталанта устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
21'
Конти Андреа из команды Аталанта делает подножку. Пинилья Маурисио заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
19'
[player1] из команды [team] делает подножку. [player2] заработал фол.
19'
Удар от ворот произведет Дженоа
Фол, нарушение
18'
Ригони Лука из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Гомес Алехандро.
18'
Удар от ворот произведет Аталанта
18'
Симеоне Джованни имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
17'
Симеоне Джованни на финте ушёл от оппонента.
17'
Игроки ФК "Дженоа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Удар от ворот произведет Аталанта
17'
Пинилья Маурисио бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Фол, нарушение
16'
Фройлер Ремо нарушает правила. Муньос Эсекьель пострадал
16'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Муньос Эсекьель сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
15'
Кесси Франк из команды Аталанта делает отличный пас
15'
Конти Андреа из команды Аталанта делает передачу за спину защитников.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
14'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Спинаццола Леонардо на финте ушёл от оппонента.
14'
Игроки ФК "Аталанта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Муньос Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Гомес Алехандро на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
12'
Петанья Андреа из команды Аталанта. Это Иццо Армандо заработал фол.
Фол, нарушение
11'
Конти Андреа из команды Аталанта делает подножку. Иццо Армандо заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
9'
Фройлер Ремо нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Куртич Ясмин из команды Аталанта делает передачу за спину защитников.
Офсайд
8'
Гомес Алехандро из команды Аталанта в офсайде
8'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Ригони Лука имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
7'
Хентилетти Сантьяго из команды Дженоа делает пас партнеру.
7'
Симеоне Джованни из команды Дженоа делает отличный навес.
6'
Игроки ФК "Дженоа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
5'
Бериша Этрит вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает навес
4'
Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
2'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает подножку. Лазович Дарко заработал фол.
2'
Иццо Армандо из команды Дженоа отвел угрозу отличным подкатом
2'
Спинаццола Леонардо на финте ушёл от оппонента.
2'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта устремляется вперед с мячом.
2'
Игроки ФК "Аталанта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
2'
Куртич Ясмин из команды Аталанта делает подножку. Иццо Армандо заработал фол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дженоа". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Дженоа 0:5 Аталанта
Дженоа
16.7% (35)
Ничья:
35.9% (75)
Аталанта
47.4% (99)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.1% (67)
Аталанта:
23.9% (50)
Аталанта:
18.7% (39)
Дженоа:
9.6% (20)
Дженоа:
4.3% (9)
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