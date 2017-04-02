Стадион: Луиджи Феррарис Зрители: 21000
0:1
25' ГолКонти Андреа
26' Желтая карточкаРигони Лука
0:2
32' ПенальтиГомес Алехандро
47' Желтая карточкаБурдиссо Николас
60' Желтая карточкаПинилья Маурисио
60' Красная карточкаПинилья Маурисио
0:3
63' ГолГомес Алехандро
74' Желтая карточкаКесси Франк
0:4
76' ГолКальдара Маттиа
0:5
83' ГолГомес Алехандро
Новости после матча
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
92'
Спинаццола Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Бегетто Андреа из команды Дженоа делает навес
91'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает навес
90'
Толой Рафаэл из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
90'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
89'
89'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает неудачный навес.
89'
Грасси Альберто из команды Аталанта делает подножку. Ригони Лука заработал фол.
88'
После дальнего удара, который нанес Ригони Лука мяч отбит вратарем
87'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
85'
Грасси Альберто из команды Аталанта делает подножку. Симеоне Джованни заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
83'
Кесси Франк сделал результативную передачу.
83'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гомес Алехандро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
83'
Кесси Франк из команды Аталанта сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
83'
Д'Аллесандро Марко из команды Аталанта делает передачу за спину защитников.
83'
Тактическая замена. Гомес Алехандро уходит с поля и его заменяет Хатебур Ханс
82'
Толой Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Бегетто Андреа из команды Дженоа делает навес
81'
81'
Тактическая замена. Фройлер Ремо уходит с поля и его заменяет Грасси Альберто
80'
После дальнего удара, который нанес Куртич Ясмин мяч отбит вратарем
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
79'
Кесси Франк из команды Аталанта в офсайде
79'
Тактическая замена. Конти Андреа уходит с поля и его заменяет Д'Аллесандро Марко
79'
Петанья Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
79'
78'
Морозини Леонардо не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
78'
Хильемарк Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Кальдара Маттиа из команды Аталанта делает подножку. Симеоне Джованни заработал фол.
76'
Муньос Эсекьель выбил мяч на угловой.
76'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
76'
Петанья Андреа сделал результативную передачу.
76'
Кесси Франк из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кальдара Маттиа записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
75'
Морозини Леонардо отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
74'
Кесси Франк - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
74'
Кесси Франк совершает грубый фол. Лашальт Диего был жертвой
74'
Лашальт Диего из команды Дженоа устремляется вперед с мячом.
74'
74'
Гомес Алехандро нарушает правила. Бегетто Андреа пострадал
72'
Тактическая замена. Лазович Дарко уходит с поля и его заменяет Бегетто Андреа
72'
Куртич Ясмин наказан за толчок Лашальт Диего
71'
Рубиньо Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
71'
Фройлер Ремо из команды Аталанта подал угловой слева.
70'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
70'
Куртич Ясмин не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
70'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
66'
Морозини Леонардо из команды Дженоа делает подножку. Гомес Алехандро заработал фол.
66'
Кесси Франк из команды Аталанта делает пас партнеру.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
65'
Лашальт Диего попал в створ, но вратарь справился с ударом.
65'
Игрок команды Дженоа делает подачу своему товарищу по команде.
63'
Куртич Ясмин сделал результативную передачу.
63'
Гомес Алехандро из команды Аталанта добил мяч в ворота.
63'
Куртич Ясмин из команды Аталанта сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
63'
Куртич Ясмин из команды Аталанта устремляется вперед с мячом.
63'
63'
Симеоне Джованни наказан за толчок Фройлер Ремо
62'
Кесси Франк попал в створ, но вратарь справился с ударом.
61'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа делает подножку. Кесси Франк заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
60'
ВОПИЮЩЕЕ НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ! Пинилья Маурисио оскорбил судью, получив за это заслуженную красную карточку.
60'
Пинилья Маурисио сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
59'
Пинилья Маурисио совершает грубый фол. Бериша Этрит был жертвой
59'
Пинилья Маурисио совершает грубый фол. Кальдара Маттиа был жертвой
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
58'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает навес
57'
57'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
57'
Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Морозини Леонардо из команды Дженоа подал угловой справа.
56'
Тактическая замена. Нтшан Жюль уходит с поля и его заменяет Морозини Леонардо
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
56'
Рубиньо Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
55'
Конти Андреа из команды Аталанта подал угловой справа.
55'
Кесси Франк бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
55'
Гомес Алехандро из команды Аталанта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
55'
52'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа. Это Петанья Андреа заработал фол.
51'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Ригони Лука из команды Дженоа делает подножку. Куртич Ясмин заработал фол.
50'
Кесси Франк из команды Аталанта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
49'
Сегодняшная посещаемость составляет 21000 болельщиков
49'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа делает подножку. Гомес Алехандро заработал фол.
48'
Петанья Андреа из команды Аталанта в офсайде
48'
48'
После штрафного удара,который нанес Гомес Алехандро мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
47'
Бурдиссо Николас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
47'
Бурдиссо Николас из команды Дженоа делает подножку. Фройлер Ремо заработал фол.
47'
Фройлер Ремо на финте ушёл от оппонента.
46'
Тактическая замена. Хентилетти Сантьяго уходит с поля и его заменяет Хильемарк Оскар
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
45'
Пинилья Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
44'
Конти Андреа из команды Аталанта делает подножку. Лашальт Диего заработал фол.
43'
Лашальт Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Кальдара Маттиа наказан за толчок Пинилья Маурисио
42'
Петанья Андреа из команды Аталанта в офсайде
42'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает передачу за спину защитников.
42'
42'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает пас партнеру.
42'
42'
Спинаццола Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес
40'
Симеоне Джованни из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
40'
Спинаццола Леонардо наказан за толчок Ригони Лука
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
39'
Гомес Алехандро попал в створ, но вратарь справился с ударом.
39'
Гомес Алехандро из команды Аталанта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
39'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает пас партнеру.
39'
39'
38'
Хентилетти Сантьяго из команды Дженоа делает подножку. Петанья Андреа заработал фол.
37'
37'
Фройлер Ремо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
37'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
37'
Петанья Андреа из команды Аталанта подал угловой слева.
37'
Хентилетти Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Петанья Андреа из команды Аталанта подал угловой слева.
36'
Лазович Дарко выбил мяч на угловой.
36'
Куртич Ясмин из команды Аталанта делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
34'
Куртич Ясмин из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
32'
Г О О О О О Л - Гомес Алехандро из команды Аталанта забивает пенальти
32'
ПЕНАЛТИ! - Бурдиссо Николас тянет соперника за майку в штрафной площади. Петанья Андреа заработал пенальти для своей команды
31'
31'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
30'
29'
Лазович Дарко из команды Дженоа подал угловой справа.
29'
Кальдара Маттиа выбил мяч на угловой.
29'
Лазович Дарко из команды Дженоа подал угловой справа.
29'
Симеоне Джованни нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Ригони Лука из команды Дженоа делает отличный навес.
27'
Кальдара Маттиа нарушает правила. Симеоне Джованни пострадал
27'
27'
Петанья Андреа из команды Аталанта бьет головой мимо ворот
27'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает отличный навес.
26'
Ригони Лука - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
26'
Ригони Лука из команды Дженоа. Это Фройлер Ремо заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
25'
Спинаццола Леонардо сделал результативную передачу.
25'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Конти Андреа забил мяч в ворота ударом через себя! Классические "ножницы"!
25'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает отличный навес.
25'
Куртич Ясмин из команды Аталанта делает навес
24'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа делает подножку. Мазиелло Андреа заработал фол.
24'
24'
Куртич Ясмин из команды Аталанта подал угловой слева.
23'
Кесси Франк бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
23'
21'
Конти Андреа из команды Аталанта делает подножку. Пинилья Маурисио заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
19'
[player1] из команды [team] делает подножку. [player2] заработал фол.
19'
18'
Ригони Лука из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Гомес Алехандро.
18'
Удар от ворот произведет Аталанта
18'
Симеоне Джованни имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
17'
Симеоне Джованни на финте ушёл от оппонента.
17'
Игроки ФК "Дженоа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Удар от ворот произведет Аталанта
17'
Пинилья Маурисио бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
16'
Фройлер Ремо нарушает правила. Муньос Эсекьель пострадал
16'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Муньос Эсекьель сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
15'
Кесси Франк из команды Аталанта делает отличный пас
15'
Конти Андреа из команды Аталанта делает передачу за спину защитников.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
14'
14'
14'
13'
13'
Муньос Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Гомес Алехандро на финте ушёл от оппонента.
12'
Петанья Андреа из команды Аталанта. Это Иццо Армандо заработал фол.
11'
Конти Андреа из команды Аталанта делает подножку. Иццо Армандо заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
9'
Фройлер Ремо нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
9'
9'
Куртич Ясмин из команды Аталанта делает передачу за спину защитников.
8'
Гомес Алехандро из команды Аталанта в офсайде
8'
7'
Ригони Лука имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
7'
Хентилетти Сантьяго из команды Дженоа делает пас партнеру.
7'
Симеоне Джованни из команды Дженоа делает отличный навес.
6'
Игроки ФК "Дженоа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
5'
Бериша Этрит вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает навес
4'
Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает подножку. Лазович Дарко заработал фол.
2'
Иццо Армандо из команды Дженоа отвел угрозу отличным подкатом
2'
2'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта устремляется вперед с мячом.
2'
2'
Куртич Ясмин из команды Аталанта делает подножку. Иццо Армандо заработал фол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дженоа". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Дженоа 0:5 Аталанта
Дженоа
16.7% (35)
Ничья:
35.9% (75)
Аталанта
47.4% (99)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32.1% (67)
1:2 Аталанта:
23.9% (50)
0:1 Аталанта:
18.7% (39)
2:1 Дженоа:
9.6% (20)
1:0 Дженоа:
4.3% (9)
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