Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
0:1
51' ГолФеррари Джанмарко
1:1
57' ГолПеллиссье Серхио
66' Желтая карточкаЧеккерини Федерико
68' Желтая карточкаКастро Лукас
74' Желтая карточкаРози Алеандро
1:2
82' ГолФальчинелли Диего
90' Желтая карточкаРадованович Иван
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
93'
Радованович Иван из команды Кьево. Это Налини Андреа заработал фол.
93'
93'
Радованович Иван получает желтую карточку.
92'
Пеллиссье Серхио из команды Кьево в офсайде
91'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Кьево
90'
Феррари Джанмарко из команды Кротоне наносит неточный удар с лета
90'
90'
Барберис Андреа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
90'
Фрей Николя из команды Кьево делает подножку. Рози Алеандро заработал фол.
89'
89'
89'
88'
Удар от ворот произведет Кьево
88'
Феррари Джанмарко из команды Кротоне бьет головой мимо ворот
87'
Стоян Адриан из команды Кротоне подал угловой справа.
87'
Дайнелли Дарио выбил мяч на угловой.
87'
Стоян Адриан из команды Кротоне подал угловой слева.
86'
Фальчинелли Диего получил травму и заменен. Сампиризи Марио выходит на поле.
85'
Фальчинелли Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Стоян Адриан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
85'
Стоян Адриан на финте ушёл от оппонента.
84'
Фальчинелли Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Тактическая замена. Инглесе Роберто уходит с поля и его заменяет Гакпе Серж
82'
Стоян Адриан сделал результативную передачу.
82'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фальчинелли Диего записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
82'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает передачу за спину защитников.
82'
Игроки ФК "Кротоне" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Де Гузман Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Чеккерини Федерико из команды Кротоне делает подножку. Инглесе Роберто заработал фол.
81'
Удар от ворот произведет Кьево
81'
81'
Де Гузман Джонатан из команды Кьево делает навес
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
80'
Тактическая замена. Капецци Леонардо уходит с поля и его заменяет Барберис Андреа
79'
Инглесе Роберто отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
78'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Меджорини Риккардо нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Удар от ворот произведет Кьево
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
75'
Рози Алеандро возвращается на поле, всё в порядке.
75'
Фрей Николя возвращается на поле, всё в порядке.
75'
Кастро Лукас из команды Кьево. Это Чеккерини Федерико заработал фол.
75'
74'
Де Гузман Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Рози Алеандро получает желтую карточку.
74'
Рози Алеандро получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
74'
Фрей Николя получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
74'
Рози Алеандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Фрей Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Рози Алеандро из команды Кротоне опасно играет. Чуть не пострадал Фрей Николя.
72'
72'
Кастро Лукас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
71'
71'
Кастро Лукас бьет в штангу головой и упускает момент забить!
71'
71'
71'
Пеллиссье Серхио из команды Кьево делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
70'
Секулин Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
70'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает навес
70'
Кризетиг Лоренцо из команды Кротоне подал угловой справа.
70'
Дайнелли Дарио выбил мяч на угловой.
70'
Стоян Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Кастро Лукас получает желтую карточку.
68'
Кастро Лукас из команды Кьево опасно играет. Чуть не пострадал Фальчинелли Диего.
68'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
68'
68'
Кризетиг Лоренцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
66'
Чеккерини Федерико получает желтую карточку.
66'
Чеккерини Федерико наказан за толчок Меджорини Риккардо
66'
Де Гузман Джонатан бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
64'
Гамберини Алессандро получил травму и заменен. Сполли Николас выходит на поле.
63'
63'
Меджорини Риккардо из команды Кьево делает навес
62'
После дальнего удара, который нанес Пеллиссье Серхио мяч отбит вратарем
61'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Тактическая замена. Роден Маркус уходит с поля и его заменяет Налини Андреа
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
60'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне в офсайде
59'
59'
Фрей Николя из команды Кьево делает неудачный навес.
57'
Тактическая замена. Бирса Вальтер уходит с поля и его заменяет Меджорини Риккардо
57'
Кастро Лукас сделал результативную передачу.
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Пеллиссье Серхио из клуба "Кьево" отправил мяч головой в ворота.
57'
Кастро Лукас из команды Кьево делает отличный навес.
56'
Фрей Николя из команды Кьево делает подножку. Роден Маркус заработал фол.
56'
Тротта Марселло из команды Кротоне в офсайде
56'
56'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне делает пас партнеру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Удар от ворот произведет Кьево
54'
Тротта Марселло имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
54'
Кризетиг Лоренцо из команды Кротоне делает передачу за спину защитников.
51'
Кризетиг Лоренцо сделал результативную передачу.
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Феррари Джанмарко из клуба "Кротоне" отправил мяч головой в ворота.
51'
Кризетиг Лоренцо из команды Кротоне подал угловой справа.
51'
Тротта Марселло нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
50'
Кастро Лукас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
49'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне делает подножку. Гамберини Алессандро заработал фол.
48'
Удар от ворот произведет Кьево
47'
Фальчинелли Диего наказан за толчок Каччаторе Фабрицио
47'
46'
Роден Маркус из команды Кротоне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
46'
45'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
Фрей Николя наказан за толчок Стоян Адриан
44'
Рози Алеандро наказан за толчок Каччаторе Фабрицио
44'
Секулин Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
44'
42'
Кастро Лукас имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
42'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Удар от ворот произведет Кьево
41'
Капецци Леонардо из команды Кротоне наносит неточный удар с лета
41'
41'
41'
Кастро Лукас из команды Кьево делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
Инглесе Роберто наказан за толчок Чеккерини Федерико
37'
Фрей Николя из команды Кьево опасно играет. Чуть не пострадал Кризетиг Лоренцо.
36'
36'
Дайнелли Дарио выбил мяч подальше от ворот.
35'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
34'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
34'
Радованович Иван из команды Кьево подал угловой справа.
34'
Мартелла Бруно выбил мяч на угловой.
33'
33'
Каччаторе Фабрицио отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
Кастро Лукас из команды Кьево делает пас партнеру.
32'
Пеллиссье Серхио из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
31'
Роден Маркус из команды Кротоне делает навес
30'
Мартелла Бруно из команды Кротоне устремляется вперед с мячом.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
28'
28'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
28'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
27'
Роден Маркус из команды Кротоне подал угловой справа.
27'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
27'
Тротта Марселло нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
27'
Капецци Леонардо из команды Кротоне делает передачу за спину защитников.
26'
Фальчинелли Диего наказан за толчок Гамберини Алессандро
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
25'
25'
Вратарь парирует удар, который нанес Капецци Леонардо, и мяч снова в игре
24'
24'
Фальчинелли Диего бьет и мяч от рикошета проходит мимо
23'
23'
23'
Секулин Андреа выбил мяч на угловой.
23'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает навес
20'
Удар от ворот произведет Кьево
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
20'
20'
19'
Каччаторе Фабрицио выбил мяч на угловой.
18'
18'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает неудачный навес.
16'
Тротта Марселло из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
15'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Феррари Джанмарко из команды Кротоне делает подножку. Бирса Вальтер заработал фол.
14'
Удар от ворот произведет Кьево
14'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне наносит неточный удар с лета
13'
12'
Тротта Марселло попал в створ, но вратарь справился с ударом.
12'
11'
11'
Удар от ворот произведет Кьево
11'
Фальчинелли Диего бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
9'
Фрей Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Рози Алеандро из команды Кротоне делает подножку. Фрей Николя заработал фол.
8'
Бирса Вальтер нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
6'
Кордац Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
4'
4'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
4'
4'
Бирса Вальтер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
4'
Пеллиссье Серхио имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
3'
3'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает навес
3'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
3'
3'
Вратарь парирует удар, который нанес Инглесе Роберто, и мяч снова в игре
3'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает навес
2'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне делает подножку. Дайнелли Дарио заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кротоне". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кьево 1:2 Кротоне
Кьево
94.2% (196)
Ничья:
4.8% (10)
Кротоне
1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Кьево:
45.7% (95)
2:0 Кьево:
27.4% (57)
2:1 Кьево:
15.9% (33)
1:1 Ничья:
2.9% (6)
0:0 Ничья:
1.9% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация