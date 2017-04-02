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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Кьево
1:2
Конец матча
Кротоне
0'
0:1
51' Гол
Феррари Джанмарко
1:1
57' Гол
Пеллиссье Серхио
66' Желтая карточка
Чеккерини Федерико
68' Желтая карточка
Кастро Лукас
74' Желтая карточка
Рози Алеандро
1:2
82' Гол
Фальчинелли Диего
90' Желтая карточка
Радованович Иван
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
93'
Радованович Иван из команды Кьево. Это Налини Андреа заработал фол.
93'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
93'
Радованович Иван получает желтую карточку.
Офсайд
92'
Пеллиссье Серхио из команды Кьево в офсайде

91'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Кьево
90'
Феррари Джанмарко из команды Кротоне наносит неточный удар с лета
90'
Дайнелли Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Барберис Андреа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
90'
Фрей Николя из команды Кьево делает подножку. Рози Алеандро заработал фол.
89'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Дайнелли Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает навес
88'
Удар от ворот произведет Кьево
88'
Феррари Джанмарко из команды Кротоне бьет головой мимо ворот
Угловой
87'
Стоян Адриан из команды Кротоне подал угловой справа.
87'
Дайнелли Дарио выбил мяч на угловой.
Угловой
87'
Стоян Адриан из команды Кротоне подал угловой слева.
Травма, повреждение
86'
Фальчинелли Диего получил травму и заменен. Сампиризи Марио выходит на поле.
Травма, повреждение
85'
Фальчинелли Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Стоян Адриан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
85'
Стоян Адриан на финте ушёл от оппонента.
84'
Фальчинелли Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Тактическая замена. Инглесе Роберто уходит с поля и его заменяет Гакпе Серж
82'
Стоян Адриан сделал результативную передачу.
Описание гола
82'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фальчинелли Диего записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
82'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает передачу за спину защитников.
82'
Игроки ФК "Кротоне" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Де Гузман Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Чеккерини Федерико из команды Кротоне делает подножку. Инглесе Роберто заработал фол.
81'
Удар от ворот произведет Кьево
81'
Кордац Алекс вышел из ворот и забрал мяч.
81'
Де Гузман Джонатан из команды Кьево делает навес
80'
Удар от ворот произведет Кротоне
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
80'
Тактическая замена. Капецци Леонардо уходит с поля и его заменяет Барберис Андреа
79'
Инглесе Роберто отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
78'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Меджорини Риккардо нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Удар от ворот произведет Кьево
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Травма, повреждение
75'
Рози Алеандро возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
75'
Фрей Николя возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
75'
Кастро Лукас из команды Кьево. Это Чеккерини Федерико заработал фол.
75'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Де Гузман Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
74'
Рози Алеандро получает желтую карточку.
Травма, повреждение
74'
Рози Алеандро получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
74'
Фрей Николя получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
74'
Рози Алеандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
74'
Фрей Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
73'
Рози Алеандро из команды Кротоне опасно играет. Чуть не пострадал Фрей Николя.
72'
Удар от ворот произведет Кротоне
72'
Кастро Лукас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
71'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Кастро Лукас бьет в штангу головой и упускает момент забить!
71'
Фрей Николя из команды Кьево делает навес
71'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Пеллиссье Серхио из команды Кьево делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
70'
Секулин Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
70'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает навес
Угловой
70'
Кризетиг Лоренцо из команды Кротоне подал угловой справа.
70'
Дайнелли Дарио выбил мяч на угловой.
70'
Стоян Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
68'
Кастро Лукас получает желтую карточку.
Фол, нарушение
68'
Кастро Лукас из команды Кьево опасно играет. Чуть не пострадал Фальчинелли Диего.
68'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Рози Алеандро из команды Кротоне делает навес
68'
Дайнелли Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Кризетиг Лоренцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Удар от ворот произведет Кротоне
Желтая карточка
66'
Чеккерини Федерико получает желтую карточку.
66'
Де Гузман Джонатан бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
64'
Гамберини Алессандро получил травму и заменен. Сполли Николас выходит на поле.
63'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Меджорини Риккардо из команды Кьево делает навес
62'
После дальнего удара, который нанес Пеллиссье Серхио мяч отбит вратарем
61'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Тактическая замена. Роден Маркус уходит с поля и его заменяет Налини Андреа
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Офсайд
60'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне в офсайде
59'
Удар от ворот произведет Кротоне
59'
Фрей Николя из команды Кьево делает неудачный навес.
57'
Тактическая замена. Бирса Вальтер уходит с поля и его заменяет Меджорини Риккардо
57'
Кастро Лукас сделал результативную передачу.
Описание гола
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Пеллиссье Серхио из клуба "Кьево" отправил мяч головой в ворота.
57'
Кастро Лукас из команды Кьево делает отличный навес.
Фол, нарушение
56'
Фрей Николя из команды Кьево делает подножку. Роден Маркус заработал фол.
Офсайд
56'
Тротта Марселло из команды Кротоне в офсайде
56'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает навес
56'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне делает пас партнеру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Удар от ворот произведет Кьево
54'
Тротта Марселло имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
54'
Кризетиг Лоренцо из команды Кротоне делает передачу за спину защитников.
51'
Кризетиг Лоренцо сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Феррари Джанмарко из клуба "Кротоне" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
51'
Кризетиг Лоренцо из команды Кротоне подал угловой справа.
51'
Тротта Марселло нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
Удар от ворот произведет Кротоне
50'
Кастро Лукас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
49'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне делает подножку. Гамберини Алессандро заработал фол.
48'
Удар от ворот произведет Кьево
47'
Удар от ворот произведет Кротоне
46'
Роден Маркус из команды Кротоне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
46'
Кордац Алекс вышел из ворот и забрал мяч.
45'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
45'
Фрей Николя наказан за толчок Стоян Адриан
Фол, нарушение
44'
Рози Алеандро наказан за толчок Каччаторе Фабрицио
44'
Секулин Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Рози Алеандро из команды Кротоне делает навес
42'
Кастро Лукас имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
42'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Удар от ворот произведет Кьево
41'
Капецци Леонардо из команды Кротоне наносит неточный удар с лета
41'
Дайнелли Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Рози Алеандро из команды Кротоне делает навес
41'
Кастро Лукас из команды Кьево делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
37'
Фрей Николя из команды Кьево опасно играет. Чуть не пострадал Кризетиг Лоренцо.
36'
Удар от ворот произведет Кротоне
36'
Дайнелли Дарио выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
35'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
34'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Радованович Иван из команды Кьево подал угловой справа.
34'
Мартелла Бруно выбил мяч на угловой.
33'
Удар от ворот произведет Кротоне
33'
Каччаторе Фабрицио отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
Кастро Лукас из команды Кьево делает пас партнеру.
32'
Пеллиссье Серхио из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Дайнелли Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Роден Маркус из команды Кротоне делает навес
30'
Мартелла Бруно из команды Кротоне устремляется вперед с мячом.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
28'
Удар от ворот произведет Кротоне
Угловой
28'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
28'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
27'
Роден Маркус из команды Кротоне подал угловой справа.
27'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
27'
Тротта Марселло нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
27'
Капецци Леонардо из команды Кротоне делает передачу за спину защитников.
26'
Рози Алеандро из команды Кротоне делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
Дайнелли Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает навес
25'
Вратарь парирует удар, который нанес Капецци Леонардо, и мяч снова в игре
Угловой
24'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне подал угловой справа.
24'
Фальчинелли Диего бьет и мяч от рикошета проходит мимо
23'
Дайнелли Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне подал угловой справа.
23'
Секулин Андреа выбил мяч на угловой.
23'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает навес
20'
Удар от ворот произведет Кьево
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
20'
Дайнелли Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне подал угловой справа.
19'
Каччаторе Фабрицио выбил мяч на угловой.
18'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает навес
18'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает неудачный навес.
16'
Тротта Марселло из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Феррари Джанмарко из команды Кротоне делает подножку. Бирса Вальтер заработал фол.
14'
Удар от ворот произведет Кьево
14'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне наносит неточный удар с лета
13'
Рози Алеандро из команды Кротоне делает навес
12'
Тротта Марселло попал в створ, но вратарь справился с ударом.
12'
Дайнелли Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Рози Алеандро из команды Кротоне делает навес
11'
Удар от ворот произведет Кьево
11'
Фальчинелли Диего бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
9'
Фрей Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Рози Алеандро из команды Кротоне делает подножку. Фрей Николя заработал фол.
8'
Бирса Вальтер нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Кордац Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Фрей Николя из команды Кьево делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
4'
Кордац Алекс вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
4'
Удар от ворот произведет Кротоне
4'
Бирса Вальтер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
4'
Пеллиссье Серхио имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
3'
Фрей Николя из команды Кьево делает навес
3'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает навес
3'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Фрей Николя из команды Кьево делает навес
3'
Вратарь парирует удар, который нанес Инглесе Роберто, и мяч снова в игре
3'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает навес
Фол, нарушение
2'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне делает подножку. Дайнелли Дарио заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кротоне". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кьево 1:2 Кротоне
Кьево
94.2% (196)
Ничья:
4.8% (10)
Кротоне
1% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Кьево:
45.7% (95)
Кьево:
27.4% (57)
Кьево:
15.9% (33)
Ничья:
2.9% (6)
Ничья:
1.9% (4)
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