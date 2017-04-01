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Стадион: Читта-дель-Триколоре
5' Желтая карточкаЛулич Сенад
26' Желтая карточкаСтракоша Томас
1:0
26' ПенальтиБерарди Доменико
32' Желтая карточкаПеллегрини Лоренцо
33' Желтая карточкаХудт Уэсли
1:1
42' ГолИммобиле Чиро
|
5'
26'
26'
1:0
33'
42'
1:1
Состав команд
20
Лирола
Поль
26
Раду
Стефан
16
Пароло
Марко
20
Билья
Лукас
19
Лулич
Сенад
Сассуоло 4-3-3
- Основной состав
- 47 Консильи Андреа Вратарь
- 20 Лирола Поль Защитник
- 28 Каннаваро Паоло Защитник
- 15 Ачерби Франческо Защитник
- 39 Дель Орко Кристиан Защитник
- 6 Пеллегрини Лоренцо Полузащитник
- 21 Аквилани Альберто Полузащитник
- 7 Миссироли Симоне Полузащитник
- 25 Берарди Доменико Нападающий
- 11 Дефрель Грегоре Нападающий
- 16 Политано Маттео Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Помини Альберто Вратарь
- 79 Пеголо Джанлука Вратарь
- 55 Летсерт Тимо Защитник
- 13 Пелузо Федерико Защитник
- 98 Адьяпонг Клод Защитник
- 5 Антей Лука Защитник
- 32 Дункан Альфред Полузащитник
- 12 Сенси Стефано Полузащитник
- 22 Маццители Лука Полузащитник
- 9 Йемелло Пьетро Нападающий
- 10 Матри Алессандро Нападающий
- 90 Рагуза Антонио Нападающий
- Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Гаццола Марчелло Травмирован
- Маньянелли Франческо Травмирован
- Биондини Давид Травмирован
Лацио 4-3-3
- Основной состав
- 1 Стракоша Томас Вратарь
- 4 Габаррон Патрисио Защитник
- 3 Де Врей Стефан Защитник
- 2 Худт Уэсли Защитник
- 26 Раду Стефан Защитник
- 16 Пароло Марко Полузащитник
- 20 Билья Лукас Полузащитник
- 21 Милинкович-Савич Сергей Полузащитник
- 10 Андерсон Фелипе Нападающий
- 17 Иммобиле Чиро Нападающий
- 19 Лулич Сенад Нападающий
- Запасные игроки
- 55 Варгич Иван Вратарь
- 41 Боррелли Лука Вратарь
- 15 Баштуш Бартоломеу Защитник
- 13 Уоллас Оливейра Защитник
- 8 Баста Душан Защитник
- 6 Лукаку Джордан Полузащитник
- 18 Альберто Луис Полузащитник
- 96 Мурджа Алессандро Полузащитник
- 11 Крекко Лука Полузащитник
- 14 Кейта Бальде Нападающий
- 9 Джорджевич Филип Нападающий
- 25 Ломбарди Кристиано Нападающий
- Главный тренер: Индзаги Симоне
Предыдущие игры
Сассуоло (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 19.03.2017 Рома 3:1 Сассуоло СA
- 12.03.2017 Сассуоло 0:1 Болонья СA
- 05.03.2017 Кротоне 0:0 Сассуоло СA
- 26.02.2017 Сассуоло 0:1 Милан СA
- 19.02.2017 Удинезе 1:2 Сассуоло СA
- 12.02.2017 Сассуоло 1:3 Кьево СA
- 05.02.2017 Дженоа 0:1 Сассуоло СA
- 29.01.2017 Сассуоло 0:2 Ювентус СA
- 22.01.2017 Пескара 1:3 Сассуоло СA
- 18.01.2017 Сассуоло 1:2 Чезена КИ
- 15.01.2017 Сассуоло 4:1 Палермо СA
- 08.01.2017 Сассуоло 0:0 Торино СA
- 22.12.2016 Кальяри 4:3 Сассуоло СA
- 18.12.2016 Сассуоло 0:1 Интер Милан СA
- 12.12.2016 Фиорентина 2:1 Сассуоло СA
- 09.12.2016 Сассуоло 0:2 Генк ЛЕ
- 04.12.2016 Сассуоло 3:0 Эмполи СA
- 28.11.2016 Наполи 1:1 Сассуоло СA
- 24.11.2016 Атлетик Б 3:2 Сассуоло ЛЕ
- 20.11.2016 Сампдория 3:2 Сассуоло СA
Лацио (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 19.03.2017 Кальяри 0:0 Лацио СA
- 13.03.2017 Лацио 3:1 Торино СA
- 05.03.2017 Болонья 0:2 Лацио СA
- 26.02.2017 Лацио 1:0 Удинезе СA
- 18.02.2017 Эмполи 1:2 Лацио СA
- 13.02.2017 Лацио 1:1 Милан СA
- 05.02.2017 Пескара 2:6 Лацио СA
- 28.01.2017 Лацио 0:1 Кьево СA
- 22.01.2017 Ювентус 2:0 Лацио СA
- 18.01.2017 Лацио 4:2 Дженоа КИ
- 15.01.2017 Лацио 2:1 Аталанта СA
- 08.01.2017 Лацио 1:0 Кротоне СA
- 21.12.2016 Интер Милан 3:0 Лацио СA
- 18.12.2016 Лацио 3:1 Фиорентина СA
- 10.12.2016 Сампдория 1:2 Лацио СA
- 04.12.2016 Лацио 0:2 Рома СA
- 27.11.2016 Палермо 0:1 Лацио СA
- 20.11.2016 Лацио 3:1 Дженоа СA
- 05.11.2016 Наполи 1:1 Лацио СA
- 30.10.2016 Лацио 2:1 Сассуоло СA
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Лацио: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|29
|24
|1
|4
|59 - 19
|73
|2.
|Рома
|Заявка
|29
|21
|2
|6
|64 - 26
|65
|3.
|Наполи
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|68 - 32
|63
|4.
|Лацио
|1:1 Заявка
|30
|17
|7
|6
|51 - 31
|58
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|55 - 31
|55
|6.
|Аталанта
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|46 - 33
|55
|7.
|Милан
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|42 - 32
|53
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|46 - 37
|48
|9.
|Сампдория
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|35 - 34
|41
|10.
|Торино
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|54 - 48
|40
|11.
|Кьево
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|34 - 41
|38
|12.
|Удинезе
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|36 - 38
|36
|13.
|Болонья
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|29 - 42
|34
|14.
|Кальяри
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|36 - 58
|32
|15.
|Сассуоло
|1:1 Заявка
|30
|9
|5
|16
|37 - 47
|32
|16.
|Дженоа
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|30 - 43
|29
|17.
|Эмполи
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|17 - 46
|22
|18.
|Палермо
|Заявка
|29
|3
|6
|20
|24 - 60
|15
|19.
|Кротоне
|Заявка
|29
|3
|5
|21
|21 - 49
|14
|20.
|Пескара
|Заявка
|29
|2
|6
|21
|29 - 66
|12
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
46'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Билья Лукас из команды Лацио подал угловой справа.
45'
После рикошета мяч залетел бы в ворота, но Иммобиле Чиро выбил его с линии ворот
45'
Лулич Сенад из команды Лацио делает пас партнеру.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
Андерсон Фелипе возвращается на поле, всё в порядке.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Андерсон Фелипе получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
44'
Андерсон Фелипе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Пароло Марко из команды Лацио делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
42'
Андерсон Фелипе сделал результативную передачу.
42'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Иммобиле Чиро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
42'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает передачу за спину защитников.
41'
Дель Орко Кристиан из команды Сассуоло делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
39'
39'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло делает подножку. Билья Лукас заработал фол.
38'
38'
Лирола Поль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
38'
Лирола Поль на финте ушёл от оппонента.
37'
Милинкович-Савич Сергей нарушает правила. Ачерби Франческо пострадал
36'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
33'
Худт Уэсли получает желтую карточку.
33'
Худт Уэсли из команды Лацио делает подножку. Берарди Доменико заработал фол.
32'
Пеллегрини Лоренцо получает желтую карточку.
32'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло делает подножку. Габаррон Патрисио заработал фол.
31'
Политано Маттео попал в створ, но вратарь справился с ударом.
31'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает подножку. Ачерби Франческо заработал фол.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
29'
Иммобиле Чиро наказан за толчок Ачерби Франческо
29'
28'
Дефрель Грегоре отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
27'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
26'
Г О О О О О Л - Берарди Доменико из команды Сассуоло забивает пенальти
26'
Стракоша Томас получает желтую карточку.
26'
ПЕНАЛЬТИ! – Стракоша Томас фолит в штрафной площади. Берарди Доменико пострадал
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
24'
24'
23'
23'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает навес
23'
Дель Орко Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
22'
22'
22'
Пароло Марко из команды Лацио бьет головой мимо ворот
22'
Андерсон Фелипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает подножку. Раду Стефан заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
18'
Милинкович-Савич Сергей наказан за толчок Берарди Доменико
17'
16'
Аквилани Альберто бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
15'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает навес
15'
Андерсон Фелипе из команды Лацио разыграл угловой с левого угла.
15'
Лирола Поль выбил мяч на угловой.
15'
Пароло Марко из команды Лацио делает навес
14'
13'
Билья Лукас из команды Лацио подал угловой слева.
13'
Билья Лукас бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
12'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло делает подножку. Милинкович-Савич Сергей заработал фол.
11'
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
10'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает навес
8'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Раду Стефан из команды Лацио делает навес
7'
Стракоша Томас вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло делает навес
5'
Лулич Сенад получает желтую карточку.
5'
Лулич Сенад совершает грубый фол. Миссироли Симоне был жертвой
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
4'
Габаррон Патрисио из команды Лацио в офсайде
4'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
3'
3'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Худт Уэсли из команды Лацио делает подножку. Пеллегрини Лоренцо заработал фол.
2'
Дефрель Грегоре из команды Сассуоло сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сассуоло". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сассуоло 1:1 Лацио
Сассуоло
3.8% (8)
Ничья:
9.5% (20)
Лацио
86.7% (182)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Лацио:
46.7% (98)
0:1 Лацио:
22.4% (47)
1:1 Ничья:
8.1% (17)
0:2 Лацио:
7.6% (16)
1:3 Лацио:
5.7% (12)
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