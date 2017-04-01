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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Сассуоло
1:1
Перерыв
Лацио
0'
5' Желтая карточка
Лулич Сенад
26' Желтая карточка
Стракоша Томас
1:0
26' Пенальти
Берарди Доменико
32' Желтая карточка
Пеллегрини Лоренцо
33' Желтая карточка
Худт Уэсли
1:1
42' Гол
Иммобиле Чиро
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
46'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Угловой
46'
Билья Лукас из команды Лацио подал угловой справа.
45'
После рикошета мяч залетел бы в ворота, но Иммобиле Чиро выбил его с линии ворот
45'
Лулич Сенад из команды Лацио делает пас партнеру.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Травма, повреждение
45'
Андерсон Фелипе возвращается на поле, всё в порядке.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
44'
Андерсон Фелипе получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
44'
Андерсон Фелипе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Пароло Марко из команды Лацио делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
42'
Андерсон Фелипе сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Иммобиле Чиро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
42'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает передачу за спину защитников.
41'
Дель Орко Кристиан из команды Сассуоло делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
39'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
39'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло делает подножку. Билья Лукас заработал фол.
38'
Удар от ворот произведет Лацио
38'
Лирола Поль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
38'
Лирола Поль на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
37'
Милинкович-Савич Сергей нарушает правила. Ачерби Франческо пострадал
Офсайд
36'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
36'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Желтая карточка
33'
Худт Уэсли получает желтую карточку.
Фол, нарушение
33'
Худт Уэсли из команды Лацио делает подножку. Берарди Доменико заработал фол.
Желтая карточка
32'
Пеллегрини Лоренцо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
32'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло делает подножку. Габаррон Патрисио заработал фол.
31'
Политано Маттео попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
31'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает подножку. Ачерби Франческо заработал фол.
30'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
29'
Иммобиле Чиро наказан за толчок Ачерби Франческо
29'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Дефрель Грегоре отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Офсайд
27'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
Описание гола
26'
Г О О О О О Л - Берарди Доменико из команды Сассуоло забивает пенальти
Желтая карточка
26'
Стракоша Томас получает желтую карточку.
Фол, нарушение
26'
ПЕНАЛЬТИ! – Стракоша Томас фолит в штрафной площади. Берарди Доменико пострадал
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
24'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Удар от ворот произведет Лацио
23'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает навес
23'
Дель Орко Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
22'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Удар от ворот произведет Сассуоло
22'
Пароло Марко из команды Лацио бьет головой мимо ворот
22'
Андерсон Фелипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает подножку. Раду Стефан заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
17'
Удар от ворот произведет Лацио
16'
Аквилани Альберто бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
15'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает навес
Угловой
15'
Андерсон Фелипе из команды Лацио разыграл угловой с левого угла.
15'
Лирола Поль выбил мяч на угловой.
15'
Пароло Марко из команды Лацио делает навес
14'
Удар от ворот произведет Сассуоло
Угловой
13'
Билья Лукас из команды Лацио подал угловой слева.
13'
Билья Лукас бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
12'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло делает подножку. Милинкович-Савич Сергей заработал фол.
11'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
Удар от ворот произведет Сассуоло
10'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает навес
8'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Раду Стефан из команды Лацио делает навес
7'
Стракоша Томас вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло делает навес
Желтая карточка
5'
Лулич Сенад получает желтую карточку.
Фол, нарушение
5'
Лулич Сенад совершает грубый фол. Миссироли Симоне был жертвой
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Офсайд
4'
Габаррон Патрисио из команды Лацио в офсайде
4'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
3'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
2'
Худт Уэсли из команды Лацио делает подножку. Пеллегрини Лоренцо заработал фол.
2'
Дефрель Грегоре из команды Сассуоло сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сассуоло". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сассуоло 1:1 Лацио
Сассуоло
3.8% (8)
Ничья:
9.5% (20)
Лацио
86.7% (182)

Вы не участвовали в прогнозе

Лацио:
46.7% (98)
Лацио:
22.4% (47)
Ничья:
8.1% (17)
Лацио:
7.6% (16)
Лацио:
5.7% (12)
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