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Стадион:
Бенфика
 
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Порту
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 16 часов 34 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бенфика - Порту, который состоится 01.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Бенфика - Порту
Бенфика
52.2% (48)
Ничья:
33.7% (31)
Порту
14.1% (13)

Вы не участвовали в прогнозе

Бенфика:
31.5% (29)
Ничья:
25% (23)
Бенфика:
15.2% (14)
Ничья:
7.6% (7)
Порту:
6.5% (6)
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