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Стадион: Эштадиу да Луш
Предыдущие игры
Бенфика (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 18.03.2017 Пасуш де Феррейра 0:0 Бенфика ПЛ
- 13.03.2017 Бенфика 4:0 Белененсеш ПЛ
- 04.03.2017 Фейренсе 0:1 Бенфика ПЛ
- 25.02.2017 Бенфика 3:1 Шавиш ПЛ
- 19.02.2017 Брага 0:1 Бенфика ПЛ
- 10.02.2017 Бенфика 3:0 Арока ПЛ
- 05.02.2017 Бенфика 3:0 Насьонал Мадейра ПЛ
- 30.01.2017 Витория Сетубал 1:0 Бенфика ПЛ
- 22.01.2017 Бенфика 4:0 Тондела ПЛ
- 14.01.2017 Бенфика 3:3 Боавишта ПЛ
- 07.01.2017 Витория Гимарайнш 0:2 Бенфика ПЛ
- 21.12.2016 Бенфика 2:0 Риу Аве ПЛ
- 17.12.2016 Эшторил 0:1 Бенфика ПЛ
- 11.12.2016 Бенфика 2:1 Спортинг Л ПЛ
- 06.12.2016 Бенфика 1:2 Наполи ЛЧ
- 02.12.2016 Маритиму 2:1 Бенфика ПЛ
- 27.11.2016 Бенфика 3:0 Морейренсе ПЛ
- 23.11.2016 Бешикташ 3:3 Бенфика ЛЧ
- 06.11.2016 Порту 1:1 Бенфика ПЛ
- 01.11.2016 Бенфика 1:0 Динамо Киев ЛЧ
Порту (последние 20 матчей: +15 =5 -0)
- 19.03.2017 Порту 1:1 Витория Сетубал ПЛ
- 10.03.2017 Арока 0:4 Порту ПЛ
- 04.03.2017 Порту 7:0 Насьонал Мадейра ПЛ
- 26.02.2017 Боавишта 0:1 Порту ПЛ
- 17.02.2017 Порту 4:0 Тондела ПЛ
- 11.02.2017 Витория Гимарайнш 0:2 Порту ПЛ
- 04.02.2017 Порту 2:1 Спортинг Л ПЛ
- 28.01.2017 Эшторил 1:2 Порту ПЛ
- 21.01.2017 Порту 4:2 Риу Аве ПЛ
- 15.01.2017 Порту 3:0 Морейренсе ПЛ
- 07.01.2017 Пасуш де Феррейра 0:0 Порту ПЛ
- 19.12.2016 Порту 2:1 Шавиш ПЛ
- 15.12.2016 Порту 2:1 Маритиму ПЛ
- 11.12.2016 Фейренсе 0:4 Порту ПЛ
- 07.12.2016 Порту 5:0 Лестер ЛЧ
- 03.12.2016 Порту 1:0 Брага ПЛ
- 26.11.2016 Белененсеш 0:0 Порту ПЛ
- 22.11.2016 Копенгаген 0:0 Порту ЛЧ
- 06.11.2016 Порту 1:1 Бенфика ПЛ
- 02.11.2016 Порту 1:0 Брюгге ЛЧ
Последние игры между собой
Бенфика: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Порту: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
- 06.11.2016 Порту 1:1 Бенфика Примейра-лига
- 12.02.2016 Бенфика 1:2 Порту Примейра-лига
- 20.09.2015 Порту 1:0 Бенфика Примейра-лига
- 26.04.2015 Бенфика 0:0 Порту Примейра-лига
- 14.12.2014 Порту 0:2 Бенфика Примейра-лига
- 10.05.2014 Порту 2:1 Бенфика Примейра-лига
- 27.04.2014 Порту 0:0 Бенфика Товарищеские матчи. Сборные
- 16.04.2014 Бенфика 3:1 Порту Кубок Португалии
- 27.03.2014 Порту 1:0 Бенфика Кубок Португалии
- 12.01.2014 Бенфика 2:0 Порту Примейра-лига
- 11.05.2013 Порту 2:1 Бенфика Примейра-лига
- 14.01.2013 Бенфика 2:2 Порту Примейра-лига
- 21.03.2012 Бенфика 3:2 Порту Кубок лиги
- 03.03.2012 Бенфика 2:3 Порту Примейра-лига
- 23.09.2011 Порту 2:2 Бенфика Примейра-лига
- 20.04.2011 Бенфика 1:3 Порту Кубок
- 03.04.2011 Бенфика 1:2 Порту Примейра-лига
- 02.02.2011 Порту 0:2 Бенфика Кубок
- 07.11.2010 Порту 5:0 Бенфика Примейра-лига
- 07.08.2010 Порту 2:0 Бенфика Суперкубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|26
|20
|4
|2
|56 - 13
|64
|2.
|Порту
|26
|19
|6
|1
|58 - 12
|63
|3.
|Спортинг Л
|26
|16
|6
|4
|49 - 26
|54
|4.
|Брага
|26
|13
|7
|6
|38 - 22
|46
|5.
|Витория Гимарайнш
|26
|12
|8
|6
|38 - 29
|44
|6.
|Маритиму
|26
|11
|7
|8
|23 - 21
|40
|7.
|Риу Аве
|26
|10
|5
|11
|30 - 34
|35
|8.
|Боавишта
|26
|8
|10
|8
|27 - 25
|34
|9.
|Шавиш
|26
|7
|12
|7
|27 - 27
|33
|10.
|Фейренсе
|26
|9
|5
|12
|23 - 39
|32
|11.
|Белененсеш
|26
|8
|8
|10
|20 - 28
|32
|12.
|Витория Сетубал
|26
|8
|7
|11
|25 - 27
|31
|13.
|Арока
|26
|8
|3
|15
|24 - 42
|27
|14.
|Пасуш де Феррейра
|26
|6
|9
|11
|25 - 36
|27
|15.
|Эшторил
|26
|5
|7
|14
|20 - 34
|22
|16.
|Морейренсе
|26
|5
|6
|15
|24 - 40
|21
|17.
|Насьонал Мадейра
|26
|3
|8
|15
|17 - 43
|17
|18.
|Тондела
|26
|3
|8
|15
|18 - 44
|17
-
До начала матча осталось 2 дня 16 часов 34 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бенфика - Порту, который состоится 01.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бенфика - Порту, который состоится 01.04.2017.
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Прогнозы на матч Бенфика - Порту
Бенфика
52.2% (48)
Ничья:
33.7% (31)
Порту
14.1% (13)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Бенфика:
31.5% (29)
1:1 Ничья:
25% (23)
1:0 Бенфика:
15.2% (14)
2:2 Ничья:
7.6% (7)
1:2 Порту:
6.5% (6)
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