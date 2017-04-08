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Стадион:
Газиантепспор
0:1
Перерыв
Аланьяспор
0'
0:1
22' Гол
Вагнер Лав
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вагнер Лав.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gaziantep Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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