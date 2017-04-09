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Стадион: 5 Очак
0:1
5' ПенальтиКвеуке Леони
|
5'
0:1
Состав команд
Аданаспор
- Основной состав
- 1 Акьюз Хайрулла Вратарь
- 53 Didi Защитник
- 5 Mauricio Ramos Защитник
- 77 Коман Владимир Полузащитник
- 20 Tevfik Altindag Полузащитник
- 32 Renan Foguinho Полузащитник
- 9 Гуэйе Магайе Нападающий
- 7 Ahmet Dereli Нападающий
- 21 Emre Uruc
- 33 Renan Diniz
- 80 Roni II
- Запасные игроки
- 26 Итанж Шарль Вратарь
- 3 Виера Усман Защитник
- 99 Рейналдо Нападающий
- 10 Vinicius XII
- 8 Ahmet Bahcivan
- 30 Firat Kaplan
- 27 Cem Ozdemir
- Главный тренер: Levent Sahin
Ризеспор
- Основной состав
- 23 Gokhan Akkan II Вратарь
- 16 Marwane Saadane Защитник
- 30 Али Якуби Мохамед Защитник
- 77 Оваджиклы Орхан Защитник
- 53 Исмаил Дхурхам Защитник
- 34 Эдомвоньи Брайт Полузащитник
- 18 Коч Сулейман Полузащитник
- 4 Петруччи Давиде Полузащитник
- 6 Ялчин Робин Полузащитник
- 20 Айнаоглу Огужан Полузащитник
- 9 Квеуке Леони Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Диалло Абдулайе Вратарь
- 5 Ali Faez Atiyah Защитник
- 60 Чек Озгюр Защитник
- 40 Носа Игьебор Полузащитник
- 21 Нияз Реджеп Полузащитник
- 7 Янтшер Якоб Полузащитник
- 19 Чаглаян Огулджан Нападающий
- Главный тренер: Караман Хикмет
Предыдущие игры
Аданаспор (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 03.04.2017 Галатасарай 4:0 Аданаспор С
- 18.03.2017 Аданаспор 2:1 Акхисар Беледиеспор С
- 11.03.2017 Карабюкспор 2:0 Аданаспор С
- 05.03.2017 Аданаспор 0:1 Коньяспор С
- 25.02.2017 Аланьяспор 4:1 Аданаспор С
- 19.02.2017 Аданаспор 1:5 Османлыспор С
- 13.02.2017 Газиантепспор 1:0 Аданаспор С
- 30.01.2017 Аданаспор 2:0 Касымпаша С
- 21.01.2017 Бурсаспор 0:1 Аданаспор С
- 15.01.2017 Фенербахче 2:2 Аданаспор С
- 24.12.2016 Аданаспор 1:1 Истанбул Башакшехир С
- 18.12.2016 Аданаспор 2:1 Кайсериспор С
- 09.12.2016 Трабзонспор 4:1 Аданаспор С
- 04.12.2016 Аданаспор 0:2 Генчлербирлиги С
- 26.11.2016 Антальяспор 1:0 Аданаспор С
- 19.11.2016 Аданаспор 1:2 Бешикташ С
- 06.11.2016 Ризеспор 2:2 Аданаспор С
- 29.10.2016 Аданаспор 0:1 Галатасарай С
- 22.10.2016 Акхисар Беледиеспор 1:0 Аданаспор С
- 15.10.2016 Аданаспор 1:2 Карабюкспор С
Ризеспор (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 02.04.2017 Ризеспор 0:1 Трабзонспор С
- 19.03.2017 Генчлербирлиги 1:0 Ризеспор С
- 12.03.2017 Ризеспор 1:2 Антальяспор С
- 04.03.2017 Бешикташ 1:0 Ризеспор С
- 24.02.2017 Ризеспор 2:4 Кайсериспор С
- 18.02.2017 Ризеспор 1:1 Галатасарай С
- 12.02.2017 Акхисар Беледиеспор 1:0 Ризеспор С
- 28.01.2017 Ризеспор 1:0 Карабюкспор С
- 21.01.2017 Коньяспор 2:1 Ризеспор С
- 14.01.2017 Аланьяспор 2:3 Ризеспор С
- 25.12.2016 Ризеспор 0:1 Османлыспор С
- 18.12.2016 Газиантепспор 1:2 Ризеспор С
- 10.12.2016 Ризеспор 0:1 Касымпаша С
- 05.12.2016 Бурсаспор 2:1 Ризеспор С
- 27.11.2016 Ризеспор 1:5 Фенербахче С
- 21.11.2016 Истанбул Башакшехир 2:1 Ризеспор С
- 06.11.2016 Ризеспор 2:2 Аданаспор С
- 30.10.2016 Трабзонспор 2:2 Ризеспор С
- 21.10.2016 Ризеспор 2:1 Генчлербирлиги С
- 17.10.2016 Антальяспор 1:1 Ризеспор С
Последние игры между собой
Аданаспор: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Ризеспор: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
- 06.11.2016 Ризеспор 2:2 Аданаспор Суперлига
- 30.03.2013 Ризеспор 1:0 Аданаспор Турецкая первая лига
- 10.11.2012 Аданаспор 2:0 Ризеспор Турецкая первая лига
- 22.05.2012 Ризеспор 0:1 Аданаспор Турецкая первая лига
- 18.05.2012 Аданаспор 3:1 Ризеспор Турецкая первая лига
- 29.01.2012 Ризеспор 1:1 Аданаспор Лига А
- 16.09.2011 Аданаспор 0:2 Ризеспор Лига А
- 30.04.2011 Аданаспор 2:1 Ризеспор Лига А
- 05.12.2010 Ризеспор 2:1 Аданаспор Лига А
- 30.01.2010 Ризеспор 0:0 Аданаспор Лига А
- 07.09.2009 Аданаспор 3:4 Ризеспор Лига А
- 23.11.2008 Аданаспор 0:2 Ризеспор Лига А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|27
|18
|7
|2
|54 - 23
|61
|2.
|Истанбул Башакшехир
|26
|15
|8
|3
|47 - 22
|53
|3.
|Галатасарай
|26
|15
|4
|7
|50 - 28
|49
|4.
|Фенербахче
|0:0
|27
|13
|9
|5
|47 - 25
|48
|5.
|Трабзонспор
|27
|13
|5
|9
|31 - 27
|44
|6.
|Антальяспор
|27
|12
|7
|8
|32 - 32
|43
|7.
|Коньяспор
|26
|10
|8
|8
|31 - 32
|38
|8.
|Касымпаша
|26
|10
|5
|11
|37 - 35
|35
|9.
|Бурсаспор
|27
|10
|5
|12
|29 - 35
|35
|10.
|Аланьяспор
|27
|10
|4
|13
|45 - 50
|34
|11.
|Карабюкспор
|27
|10
|4
|13
|30 - 37
|34
|12.
|Османлыспор
|27
|8
|10
|9
|35 - 32
|34
|13.
|Генчлербирлиги
|26
|8
|9
|9
|25 - 27
|33
|14.
|Акхисар Беледиеспор
|0:0
|27
|8
|7
|12
|20 - 35
|31
|15.
|Кайсериспор
|27
|7
|6
|14
|35 - 49
|27
|16.
|Газиантепспор
|26
|6
|4
|16
|26 - 45
|22
|17.
|Ризеспор
|0:0
|27
|5
|6
|16
|24 - 42
|21
|18.
|Аданаспор
|0:0
|27
|5
|6
|16
|22 - 44
|21
Первый тайм
5'
Г О О О О О Л - Квеуке Леони из команды Ризеспор забивает пенальти
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на 5 Ocak Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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