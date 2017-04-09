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Стадион:
Аданаспор
0:1
Первый тайм: 8'
Ризеспор
0'
0:1
5' Пенальти
Квеуке Леони
8'
Первый тайм
Описание гола
5'
Г О О О О О Л - Квеуке Леони из команды Ризеспор забивает пенальти
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на 5 Ocak Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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