  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Турция
  5. Суперлига
Стадион:
Генчлербирлиги
1:1
Второй тайм: 67'
Антальяспор
0'
1:0
7' Гол
Карабулут Айдын
12' Желтая карточка
Айтач Сакыб
1:1
25' Гол
Это'О Самюэль
56' Желтая карточка
Политевич Сергей
59' Желтая карточка
Халили Абдул
61' Желтая карточка
Кадах Дениз
67'
Второй тайм
61'
Генчлербирлиги производит замену. Халили Абдул уходит, и Исса Камал заменяет его
Желтая карточка
61'
Кадах Дениз получает желтую карточку.
Желтая карточка
59'
Халили Абдул получает желтую карточку.
Желтая карточка
56'
Политевич Сергей получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
33'
Генчлербирлиги производит замену. Чифтчи Угюр уходит, и Дуруэр Мурат заменяет его
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Это'О Самюэль.
Желтая карточка
12'
Айтач Сакыб получает желтую карточку.
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Карабулут Айдын.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ankara 19 Mayis Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация