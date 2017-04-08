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Стадион: Анкара 19 Майис
1:1
Второй тайм: 67'
1:0
7' ГолКарабулут Айдын
12' Желтая карточкаАйтач Сакыб
1:1
25' ГолЭто'О Самюэль
56' Желтая карточкаПолитевич Сергей
59' Желтая карточкаХалили Абдул
61' Желтая карточкаКадах Дениз
|
7'
1:0
12'
25'
1:1
56'
59'
61'
Состав команд
Генчлербирлиги
- Основной состав
- 1 Хопф Йоханнес Вратарь
- 2 Огюз Ахмет Защитник
- 12 Luccas Claro Защитник
- 15 Политевич Сергей Защитник
- 3 Чифтчи Угюр Защитник
- 79 Караер Аныл Полузащитник
- 20 Карабулут Айдын Полузащитник
- 55 Халили Абдул Полузащитник
- 9 Мурики Ведат Нападающий
- 7 Гюрлер Сердар Нападающий
- 21 Selcuk Sahin II
- Запасные игроки
- 13 Шахин Нихат Вратарь
- 67 Шам Орхан Защитник
- 14 Ринг Джонатан Полузащитник
- 11 Милинкович Марко Полузащитник
- 23 Исса Камал Полузащитник
- 77 Дуруэр Мурат Полузащитник
- 88 Великонья Этьен Нападающий
- Главный тренер: Умит Озат
Антальяспор
- Основной состав
- 35 Каплан Ферхат Вратарь
- 3 Анжело Диего Защитник
- 23 Айтач Сакыб Защитник
- 24 Дурсун Салих Защитник
- 28 Челюстка Ондржей Защитник
- 99 Serge Mbilla Etame Полузащитник
- 14 Эль-Кабир Мустафа Полузащитник
- 7 Йылдырым Зеки Полузащитник
- 63 Кадах Дениз Полузащитник
- 9 Это'О Самюэль Нападающий
- 33 Raniere Sandro VI
- Запасные игроки
- 1 Озенч Озан Вратарь
- 90 Данило Кампос Полузащитник
- 18 Куртулуш Йекта Полузащитник
- 10 Озкан Сердар Полузащитник
- 77 Гюрал Эмре Нападающий
- 55 Дроле Жан-Армель Нападающий
- 97 Yusuf Celik
- Главный тренер: Джалимбай Риза
Предыдущие игры
Генчлербирлиги (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 02.04.2017 Бешикташ 3:0 Генчлербирлиги С
- 19.03.2017 Генчлербирлиги 1:0 Ризеспор С
- 11.03.2017 Галатасарай 3:2 Генчлербирлиги С
- 06.03.2017 Генчлербирлиги 2:0 Акхисар Беледиеспор С
- 26.02.2017 Карабюкспор 1:0 Генчлербирлиги С
- 19.02.2017 Генчлербирлиги 2:0 Коньяспор С
- 11.02.2017 Аланьяспор 3:0 Генчлербирлиги С
- 29.01.2017 Генчлербирлиги 1:1 Османлыспор С
- 15.01.2017 Касымпаша 3:0 Генчлербирлиги С
- 26.12.2016 Генчлербирлиги 3:1 Бурсаспор С
- 19.12.2016 Фенербахче 3:0 Генчлербирлиги С
- 10.12.2016 Генчлербирлиги 0:0 Истанбул Башакшехир С
- 04.12.2016 Аданаспор 0:2 Генчлербирлиги С
- 27.11.2016 Генчлербирлиги 0:0 Трабзонспор С
- 20.11.2016 Кайсериспор 0:2 Генчлербирлиги С
- 05.11.2016 Антальяспор 1:0 Генчлербирлиги С
- 28.10.2016 Генчлербирлиги 1:1 Бешикташ С
- 21.10.2016 Ризеспор 2:1 Генчлербирлиги С
- 15.10.2016 Генчлербирлиги 0:1 Галатасарай С
- 30.09.2016 Акхисар Беледиеспор 0:0 Генчлербирлиги С
Антальяспор (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 01.04.2017 Антальяспор 2:1 Кайсериспор С
- 19.03.2017 Антальяспор 0:0 Бешикташ С
- 12.03.2017 Ризеспор 1:2 Антальяспор С
- 06.03.2017 Антальяспор 2:3 Галатасарай С
- 25.02.2017 Акхисар Беледиеспор 3:0 Антальяспор С
- 18.02.2017 Антальяспор 1:0 Карабюкспор С
- 12.02.2017 Коньяспор 1:1 Антальяспор С
- 28.01.2017 Антальяспор 2:1 Аланьяспор С
- 22.01.2017 Османлыспор 1:2 Антальяспор С
- 15.01.2017 Газиантепспор 0:3 Антальяспор С
- 25.12.2016 Антальяспор 2:1 Касымпаша С
- 19.12.2016 Бурсаспор 2:1 Антальяспор С
- 12.12.2016 Антальяспор 1:0 Фенербахче С
- 03.12.2016 Истанбул Башакшехир 2:2 Антальяспор С
- 26.11.2016 Антальяспор 1:0 Аданаспор С
- 21.11.2016 Трабзонспор 0:1 Антальяспор С
- 05.11.2016 Антальяспор 1:0 Генчлербирлиги С
- 31.10.2016 Кайсериспор 0:1 Антальяспор С
- 23.10.2016 Бешикташ 3:0 Антальяспор С
- 17.10.2016 Антальяспор 1:1 Ризеспор С
Последние игры между собой
Генчлербирлиги: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 8
Антальяспор: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 7
- 05.11.2016 Антальяспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 24.01.2016 Генчлербирлиги 1:0 Антальяспор Суперлига
- 23.08.2015 Антальяспор 3:1 Генчлербирлиги Суперлига
- 10.05.2014 Генчлербирлиги 1:2 Антальяспор Суперлига
- 22.12.2013 Антальяспор 2:3 Генчлербирлиги Суперлига
- 20.01.2013 Антальяспор 3:5 Генчлербирлиги Суперлига
- 20.08.2012 Генчлербирлиги 3:1 Антальяспор Суперлига
- 13.05.2012 Антальяспор 1:3 Генчлербирлиги Spor Toto Cup
- 20.04.2012 Генчлербирлиги 3:2 Антальяспор Spor Toto Cup
- 28.01.2012 Антальяспор 2:2 Генчлербирлиги Суперлига
- 16.10.2011 Генчлербирлиги 3:0 Антальяспор Суперлига
- 13.03.2011 Антальяспор 0:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 17.10.2010 Генчлербирлиги 2:3 Антальяспор Суперлига
- 24.04.2010 Генчлербирлиги 0:2 Антальяспор Суперлига
- 29.11.2009 Антальяспор 2:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 05.04.2009 Антальяспор 4:2 Генчлербирлиги Суперлига
- 02.11.2008 Генчлербирлиги 1:2 Антальяспор Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|26
|17
|7
|2
|50 - 20
|58
|2.
|Истанбул Башакшехир
|26
|15
|8
|3
|47 - 22
|53
|3.
|Галатасарай
|26
|15
|4
|7
|50 - 28
|49
|4.
|Фенербахче
|26
|13
|8
|5
|47 - 25
|47
|5.
|Трабзонспор
|26
|13
|5
|8
|28 - 23
|44
|6.
|Антальяспор
|1:1
|27
|12
|7
|8
|32 - 32
|43
|7.
|Коньяспор
|26
|10
|8
|8
|31 - 32
|38
|8.
|Касымпаша
|26
|10
|5
|11
|37 - 35
|35
|9.
|Бурсаспор
|27
|10
|5
|12
|29 - 35
|35
|10.
|Аланьяспор
|1:0
|27
|10
|4
|13
|43 - 48
|34
|11.
|Карабюкспор
|27
|10
|4
|13
|30 - 37
|34
|12.
|Генчлербирлиги
|1:1
|26
|8
|9
|9
|25 - 27
|33
|13.
|Османлыспор
|26
|7
|10
|9
|31 - 31
|31
|14.
|Акхисар Беледиеспор
|26
|8
|6
|12
|20 - 35
|30
|15.
|Кайсериспор
|26
|7
|6
|13
|34 - 45
|27
|16.
|Газиантепспор
|0:1
|26
|6
|4
|16
|24 - 43
|22
|17.
|Ризеспор
|26
|5
|5
|16
|24 - 42
|20
|18.
|Аданаспор
|26
|5
|5
|16
|22 - 44
|20
Второй тайм
61'
Генчлербирлиги производит замену. Халили Абдул уходит, и Исса Камал заменяет его
61'
Кадах Дениз получает желтую карточку.
59'
Халили Абдул получает желтую карточку.
56'
Политевич Сергей получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
33'
Генчлербирлиги производит замену. Чифтчи Угюр уходит, и Дуруэр Мурат заменяет его
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Это'О Самюэль.
12'
Айтач Сакыб получает желтую карточку.
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Карабулут Айдын.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ankara 19 Mayis Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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