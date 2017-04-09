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Стадион: Шюкрю Сараджоглу
0:0
Первый тайм: 11'
Состав команд
92
Шахешух
Атиф
13
Лопеш
Мигел
22
Юмлу
Мустафа
19
Байрам
Омер
29
Адын
Олкан
89
Келеш
Кадир
Фенербахче 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Демирель Волкан Вратарь
- 23 Ван дер Виль Грегори Защитник
- 4 Кьяер Симон Защитник
- 37 Шкртел Мартин Защитник
- 3 Калдырым Хассан Али Защитник
- 6 Соуза Жосеф Полузащитник
- 5 Топал Мехмет Полузащитник
- 77 Ленс Джермейн Полузащитник
- 7 Потук Алпер Полузащитник
- 92 Шахешух Атиф Полузащитник
- 10 Ван Перси Робин Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Фабиано Фрейтас Вратарь
- 19 Озбайракли Шенер Защитник
- 22 Кейбаши Исмаил Защитник
- 33 Нойштедтер Роман Защитник
- 20 Шен Волкан Полузащитник
- 8 Туфан Озан Полузащитник
- 17 Соу Мусса Нападающий
- Главный тренер: Дик Адвокаат
- Травмы и дисквалификации
- Зейбек Уйгар Травмирован
- Фернандао Травмирован
Акхисар Беледиеспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Лукач Милан Вратарь
- 13 Лопеш Мигел Защитник
- 88 Османпаша Джанер Защитник
- 22 Юмлу Мустафа Защитник
- 19 Байрам Омер Защитник
- 10 Айдогду Сонер Полузащитник
- 27 Куштодиу Диаш Полузащитник
- 29 Адын Олкан Полузащитник
- 5 Хурмаджи Озер Полузащитник
- 89 Келеш Кадир Полузащитник
- 9 Ваш Те Рикарду Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Тасделен Орхан Защитник
- 14 Юнлю Толга Защитник
- 12 Ларссон Даниэль Полузащитник
- 7 Челик Мугдат Полузащитник
- 6 Джевикер Айкут Полузащитник
- 37 Чикалеши Сокол Нападающий
- 26 Fatih Ozturk II
- Главный тренер: Бурук Окан
Предыдущие игры
Фенербахче (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 01.04.2017 Карабюкспор 0:1 Фенербахче С
- 17.03.2017 Фенербахче 2:3 Коньяспор С
- 10.03.2017 Аланьяспор 2:3 Фенербахче С
- 05.03.2017 Фенербахче 1:0 Османлыспор С
- 26.02.2017 Газиантепспор 1:1 Фенербахче С
- 19.02.2017 Фенербахче 0:0 Касымпаша С
- 11.02.2017 Бурсаспор 1:1 Фенербахче С
- 29.01.2017 Кайсериспор 4:1 Фенербахче С
- 22.01.2017 Фенербахче 1:0 Истанбул Башакшехир С
- 15.01.2017 Фенербахче 2:2 Аданаспор С
- 26.12.2016 Трабзонспор 0:3 Фенербахче С
- 19.12.2016 Фенербахче 3:0 Генчлербирлиги С
- 12.12.2016 Антальяспор 1:0 Фенербахче С
- 08.12.2016 Фейеноорд 0:1 Фенербахче ЛЕ
- 03.12.2016 Фенербахче 0:0 Бешикташ С
- 27.11.2016 Ризеспор 1:5 Фенербахче С
- 24.11.2016 Фенербахче 2:0 Заря ЛЕ
- 20.11.2016 Фенербахче 2:0 Галатасарай С
- 06.11.2016 Акхисар Беледиеспор 1:3 Фенербахче С
- 03.11.2016 Фенербахче 2:1 Манчестер Юнайтед ЛЕ
Акхисар Беледиеспор (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 01.04.2017 Акхисар Беледиеспор 2:1 Истанбул Башакшехир С
- 18.03.2017 Аданаспор 2:1 Акхисар Беледиеспор С
- 13.03.2017 Акхисар Беледиеспор 1:3 Трабзонспор С
- 06.03.2017 Генчлербирлиги 2:0 Акхисар Беледиеспор С
- 25.02.2017 Акхисар Беледиеспор 3:0 Антальяспор С
- 19.02.2017 Бешикташ 3:1 Акхисар Беледиеспор С
- 12.02.2017 Акхисар Беледиеспор 1:0 Ризеспор С
- 28.01.2017 Галатасарай 6:0 Акхисар Беледиеспор С
- 21.01.2017 Акхисар Беледиеспор 0:0 Кайсериспор С
- 14.01.2017 Карабюкспор 1:0 Акхисар Беледиеспор С
- 25.12.2016 Акхисар Беледиеспор 1:0 Коньяспор С
- 18.12.2016 Аланьяспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 11.12.2016 Акхисар Беледиеспор 1:2 Османлыспор С
- 04.12.2016 Газиантепспор 1:2 Акхисар Беледиеспор С
- 26.11.2016 Акхисар Беледиеспор 1:0 Касымпаша С
- 19.11.2016 Бурсаспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 06.11.2016 Акхисар Беледиеспор 1:3 Фенербахче С
- 30.10.2016 Истанбул Башакшехир 5:1 Акхисар Беледиеспор С
- 22.10.2016 Акхисар Беледиеспор 1:0 Аданаспор С
- 16.10.2016 Трабзонспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
Последние игры между собой
Фенербахче: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Акхисар Беледиеспор: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
- 06.11.2016 Акхисар Беледиеспор 1:3 Фенербахче Суперлига
- 06.03.2016 Акхисар Беледиеспор 0:3 Фенербахче Суперлига
- 04.10.2015 Фенербахче 2:2 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 23.02.2015 Фенербахче 1:2 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 28.09.2014 Акхисар Беледиеспор 2:0 Фенербахче Суперлига
- 04.05.2014 Акхисар Беледиеспор 3:1 Фенербахче Суперлига
- 13.12.2013 Фенербахче 4:0 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 31.03.2013 Фенербахче 2:0 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 03.11.2012 Акхисар Беледиеспор 1:2 Фенербахче Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|27
|18
|7
|2
|54 - 23
|61
|2.
|Истанбул Башакшехир
|26
|15
|8
|3
|47 - 22
|53
|3.
|Галатасарай
|26
|15
|4
|7
|50 - 28
|49
|4.
|Фенербахче
|0:0
|27
|13
|9
|5
|47 - 25
|48
|5.
|Трабзонспор
|27
|13
|5
|9
|31 - 27
|44
|6.
|Антальяспор
|27
|12
|7
|8
|32 - 32
|43
|7.
|Коньяспор
|26
|10
|8
|8
|31 - 32
|38
|8.
|Касымпаша
|26
|10
|5
|11
|37 - 35
|35
|9.
|Бурсаспор
|27
|10
|5
|12
|29 - 35
|35
|10.
|Аланьяспор
|27
|10
|4
|13
|45 - 50
|34
|11.
|Карабюкспор
|27
|10
|4
|13
|30 - 37
|34
|12.
|Османлыспор
|27
|8
|10
|9
|35 - 32
|34
|13.
|Генчлербирлиги
|26
|8
|9
|9
|25 - 27
|33
|14.
|Акхисар Беледиеспор
|0:0
|27
|8
|7
|12
|20 - 35
|31
|15.
|Кайсериспор
|27
|7
|6
|14
|35 - 49
|27
|16.
|Газиантепспор
|26
|6
|4
|16
|26 - 45
|22
|17.
|Ризеспор
|26
|5
|5
|16
|24 - 42
|20
|18.
|Аданаспор
|26
|5
|5
|16
|22 - 44
|20
Первый тайм
11'
Ван дер Виль Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Лопеш Мигел из команды Акхизар Беледье делает навес
10'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Лопеш Мигел.
9'
Лукач Милан вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче подал угловой слева.
9'
Лопеш Мигел выбил мяч на угловой.
9'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает навес
9'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче разыграл угловой с левого угла.
8'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
8'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче подал угловой слева.
8'
Османпаша Джанер выбил мяч на угловой.
8'
Соуза Жосеф имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
8'
Соуза Жосеф на финте ушёл от оппонента.
8'
Ван Перси Робин из команды Фенербахче делает навес
7'
Куштодиу Диаш имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
7'
Адын Олкан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает подножку. Байрам Омер заработал фол.
5'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче в офсайде
5'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников.
4'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче в офсайде
4'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает неудачный навес.
2'
Фенербахче совершает вбрасывание на своей половине поля
2'
Кьяер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Айдогду Сонер и мяч снова в игре
2'
Келеш Кадир из команды Акхизар Беледье разыграл угловой с правого угла.
1'
Лопеш Мигел из команды Акхизар Беледье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Акхизар Беледье". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sukru Saracoglu Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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