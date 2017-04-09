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Стадион:
Фенербахче
0:0
Первый тайм: 11'
Акхисар Беледиеспор
0' 11'
Первый тайм
11'
Ван дер Виль Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Лопеш Мигел из команды Акхизар Беледье делает навес
Фол, нарушение
10'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Лопеш Мигел.
9'
Лукач Милан вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
9'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче подал угловой слева.
9'
Лопеш Мигел выбил мяч на угловой.
9'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает навес
Угловой
9'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче разыграл угловой с левого угла.
8'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
8'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче подал угловой слева.
8'
Османпаша Джанер выбил мяч на угловой.
8'
Соуза Жосеф имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
8'
Соуза Жосеф на финте ушёл от оппонента.
8'
Ван Перси Робин из команды Фенербахче делает навес
7'
Куштодиу Диаш имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
7'
Адын Олкан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает подножку. Байрам Омер заработал фол.
Офсайд
5'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче в офсайде
5'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников.
Офсайд
4'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче в офсайде
4'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает неудачный навес.
2'
Фенербахче совершает вбрасывание на своей половине поля
2'
Кьяер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Айдогду Сонер и мяч снова в игре
Угловой
2'
Келеш Кадир из команды Акхизар Беледье разыграл угловой с правого угла.
1'
Лопеш Мигел из команды Акхизар Беледье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Акхизар Беледье". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sukru Saracoglu Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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