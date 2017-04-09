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Стадион: Кадир Хас
1:4
Конец матча
11' Желтая карточкаПрохазка Вацлав
0:1
15' ГолУмар Амину
23' Желтая карточкаМабьяла Ларрис
1:1
39' ПенальтиТюрюдж Дениз
1:2
44' ПенальтиУмар Амину
45' Желтая карточкаВебо Пьер
1:3
55' ГолГювен Мехмет
63' Желтая карточкаГювен Мехмет
1:4
67' ПенальтиВебо Пьер
72' Желтая карточкаСов Самба
|
11'
15'
0:1
23'
39'
1:1
44'
1:2
45'
55'
1:3
63'
67'
1:4
72'
Состав команд
Кайсериспор
- Основной состав
- 1 Йилдирим Муаммер Вратарь
- 76 Кана-Бийик Жан-Армель Защитник
- 42 Асланташ Хакан Защитник
- 6 Мабьяла Ларрис Защитник
- 4 Гюлен Левент Защитник
- 77 Вурал Гюрай Полузащитник
- 18 Варела Силвештре Полузащитник
- 10 Тюрюдж Дениз Полузащитник
- 12 Лаваль Рахим Полузащитник
- 7 Сов Самба Полузащитник
- 11 Веллитон Соарес Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Аамада Али Вратарь
- 38 Озарслан Эфе Защитник
- 2 Дуглас Феррейра Защитник
- 24 Н'Гуэмо Ландри Полузащитник
- 20 Траоре Ален Нападающий
- 9 Булут Умут Нападающий
- 26 Erdem Beytas
- Главный тренер: Ялчын Серген
Османлыспор
- Основной состав
- 99 Карчемарскас Жидрунас Вратарь
- 61 Чюрюксу Нуман Защитник
- 21 Прохазка Вацлав Защитник
- 15 Пинту Тьягу Защитник
- 93 Adam Mager II Полузащитник
- 27 Умар Амину Полузащитник
- 6 Гювен Мехмет Полузащитник
- 20 Карлос Луис Полузащитник
- 2 Врсайевич Авдийя Полузащитник
- 39 Тьеви Бифума Нападающий
- 9 Вебо Пьер Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Арыкан Хакан Вратарь
- 3 Шукала Лукаш Защитник
- 4 Алтынай Корай Защитник
- 33 Байыр Мухаммед Защитник
- 17 Регаттен Адриен Полузащитник
- 11 Кылычаслан Эрдал Полузащитник
- 22 Sinan Kurt II
- Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
Предыдущие игры
Кайсериспор (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 01.04.2017 Антальяспор 2:1 Кайсериспор С
- 18.03.2017 Кайсериспор 3:4 Газиантепспор С
- 12.03.2017 Бешикташ 2:2 Кайсериспор С
- 05.03.2017 Кайсериспор 2:2 Касымпаша С
- 24.02.2017 Ризеспор 2:4 Кайсериспор С
- 17.02.2017 Кайсериспор 2:0 Бурсаспор С
- 12.02.2017 Галатасарай 1:2 Кайсериспор С
- 29.01.2017 Кайсериспор 4:1 Фенербахче С
- 21.01.2017 Акхисар Беледиеспор 0:0 Кайсериспор С
- 14.01.2017 Истанбул Башакшехир 5:0 Кайсериспор С
- 25.12.2016 Кайсериспор 2:0 Карабюкспор С
- 18.12.2016 Аданаспор 2:1 Кайсериспор С
- 11.12.2016 Коньяспор 1:0 Кайсериспор С
- 05.12.2016 Кайсериспор 0:1 Трабзонспор С
- 25.11.2016 Аланьяспор 3:0 Кайсериспор С
- 20.11.2016 Кайсериспор 0:2 Генчлербирлиги С
- 06.11.2016 Османлыспор 1:1 Кайсериспор С
- 31.10.2016 Кайсериспор 0:1 Антальяспор С
- 21.10.2016 Газиантепспор 1:2 Кайсериспор С
- 15.10.2016 Кайсериспор 0:1 Бешикташ С
Османлыспор (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 02.04.2017 Османлыспор 0:2 Газиантепспор С
- 18.03.2017 Касымпаша 3:2 Османлыспор С
- 11.03.2017 Османлыспор 1:1 Бурсаспор С
- 05.03.2017 Фенербахче 1:0 Османлыспор С
- 26.02.2017 Османлыспор 0:1 Истанбул Башакшехир С
- 19.02.2017 Аданаспор 1:5 Османлыспор С
- 11.02.2017 Османлыспор 0:1 Трабзонспор С
- 29.01.2017 Генчлербирлиги 1:1 Османлыспор С
- 22.01.2017 Османлыспор 1:2 Антальяспор С
- 16.01.2017 Османлыспор 0:2 Бешикташ С
- 25.12.2016 Ризеспор 0:1 Османлыспор С
- 18.12.2016 Османлыспор 2:2 Галатасарай С
- 11.12.2016 Акхисар Беледиеспор 1:2 Османлыспор С
- 08.12.2016 Османлыспор 2:0 Цюрих ЛЕ
- 04.12.2016 Османлыспор 2:1 Карабюкспор С
- 28.11.2016 Коньяспор 1:1 Османлыспор С
- 24.11.2016 Стяуа 2:1 Османлыспор ЛЕ
- 19.11.2016 Османлыспор 2:0 Аланьяспор С
- 06.11.2016 Османлыспор 1:1 Кайсериспор С
- 03.11.2016 Вильярреал 1:2 Османлыспор ЛЕ
Последние игры между собой
Кайсериспор: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Османлыспор: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|27
|18
|7
|2
|54 - 23
|61
|2.
|Истанбул Башакшехир
|26
|15
|8
|3
|47 - 22
|53
|3.
|Галатасарай
|26
|15
|4
|7
|50 - 28
|49
|4.
|Фенербахче
|0:0
|27
|13
|9
|5
|47 - 25
|48
|5.
|Трабзонспор
|27
|13
|5
|9
|31 - 27
|44
|6.
|Антальяспор
|27
|12
|7
|8
|32 - 32
|43
|7.
|Коньяспор
|26
|10
|8
|8
|31 - 32
|38
|8.
|Касымпаша
|26
|10
|5
|11
|37 - 35
|35
|9.
|Бурсаспор
|27
|10
|5
|12
|29 - 35
|35
|10.
|Аланьяспор
|27
|10
|4
|13
|45 - 50
|34
|11.
|Карабюкспор
|27
|10
|4
|13
|30 - 37
|34
|12.
|Османлыспор
|27
|8
|10
|9
|35 - 32
|34
|13.
|Генчлербирлиги
|26
|8
|9
|9
|25 - 27
|33
|14.
|Акхисар Беледиеспор
|0:0
|27
|8
|7
|12
|20 - 35
|31
|15.
|Кайсериспор
|27
|7
|6
|14
|35 - 49
|27
|16.
|Газиантепспор
|26
|6
|4
|16
|26 - 45
|22
|17.
|Ризеспор
|0:0
|27
|5
|6
|16
|24 - 42
|21
|18.
|Аданаспор
|0:0
|27
|5
|6
|16
|22 - 44
|21
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
77'
Кайсериспор производит замену. Лаваль Рахим уходит, и Н'Гуэмо Ландри заменяет его
77'
Османлыспор производит замену. Вебо Пьер уходит, и Кылычаслан Эрдал заменяет его
72'
Сов Самба получает желтую карточку.
72'
Османлыспор производит замену. Адам Майер уходит, и Регаттен Адриен заменяет его
69'
Османлыспор производит замену. Врсайевич Авдийя уходит, и Алтынай Корай заменяет его
67'
Г О О О О О Л - Вебо Пьер из команды Османлыспор забивает пенальти
63'
Гювен Мехмет получает желтую карточку.
61'
Кайсериспор производит замену. Кана-Бийик Жан-Армель уходит, и Дуглас Феррейра заменяет его
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гювен Мехмет.
46'
Кайсериспор производит замену. Варела Силвештре уходит, и Булут Умут заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Вебо Пьер получает желтую карточку.
44'
Г О О О О О Л - Умар Амину из команды Османлыспор забивает пенальти
39'
Г О О О О О Л - Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор забивает пенальти
23'
Мабьяла Ларрис получает желтую карточку.
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Умар Амину.
11'
Прохазка Вацлав получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kadir Has Sehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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