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Стадион:
Кайсериспор
1:4
Конец матча
Османлыспор
0'
11' Желтая карточка
Прохазка Вацлав
0:1
15' Гол
Умар Амину
23' Желтая карточка
Мабьяла Ларрис
1:1
39' Пенальти
Тюрюдж Дениз
1:2
44' Пенальти
Умар Амину
45' Желтая карточка
Вебо Пьер
1:3
55' Гол
Гювен Мехмет
63' Желтая карточка
Гювен Мехмет
1:4
67' Пенальти
Вебо Пьер
72' Желтая карточка
Сов Самба
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
77'
Кайсериспор производит замену. Лаваль Рахим уходит, и Н'Гуэмо Ландри заменяет его
77'
Османлыспор производит замену. Вебо Пьер уходит, и Кылычаслан Эрдал заменяет его
Желтая карточка
72'
Сов Самба получает желтую карточку.
72'
Османлыспор производит замену. Адам Майер уходит, и Регаттен Адриен заменяет его
69'
Османлыспор производит замену. Врсайевич Авдийя уходит, и Алтынай Корай заменяет его

Описание гола
67'
Г О О О О О Л - Вебо Пьер из команды Османлыспор забивает пенальти
Желтая карточка
63'
Гювен Мехмет получает желтую карточку.
61'
Кайсериспор производит замену. Кана-Бийик Жан-Армель уходит, и Дуглас Феррейра заменяет его
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гювен Мехмет.
46'
Кайсериспор производит замену. Варела Силвештре уходит, и Булут Умут заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Вебо Пьер получает желтую карточку.
Описание гола
44'
Г О О О О О Л - Умар Амину из команды Османлыспор забивает пенальти
Описание гола
39'
Г О О О О О Л - Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор забивает пенальти
Желтая карточка
23'
Мабьяла Ларрис получает желтую карточку.
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Умар Амину.
Желтая карточка
11'
Прохазка Вацлав получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kadir Has Sehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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