  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Испания
  5. Примера
Стадион:
Севилья
 
Позже
Спортинг Хихон
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 9 часов 12 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Севилья - Спортинг Хихон, который состоится 02.04.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Севилья - Спортинг Хихон
Севилья
98.3% (118)
Ничья:
1.7% (2)
Спортинг Хихон
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
33.3% (40)
Севилья:
30.8% (37)
Севилья:
10% (12)
Севилья:
9.2% (11)
Севилья:
9.2% (11)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация