Стадион: Эль-Садар Зрители: 15694
0:1
12' ГолАдурис Ариц
22' Желтая карточкаРиера Ориоль
34' Желтая карточкаМуньяин Икер
36' Желтая карточкаМерида Фран
0:2
44' ГолУильямс Иньяки
60' Желтая карточкаОйер Санхурхо
1:2
79' ГолЛеон Серхио
81' Желтая карточкаКлерк Карлос
84' Желтая карточкаДе Маркос Оскар
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
93'
Клерк Карлос наказан за толчок Уильямс Иньяки
93'
93'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
89'
89'
Итурраспе Андер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Мерида Фран из команды Осасуна делает подножку. Рико Микель заработал фол.
88'
Олавиде Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Итурраспе Андер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Мерида Фран из команды Осасуна делает подножку. Адурис Ариц заработал фол.
85'
85'
Чаушич Горан из команды Осасуна делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
84'
Де Маркос Оскар получает желтую карточку.
84'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает подножку. Леон Серхио заработал фол.
84'
Ривьер Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Итурраспе Андер из команды Атлетик Б подал угловой справа.
83'
Клерк Карлос выбил мяч на угловой.
82'
Тактическая замена. Буньюэль Айтор уходит с поля и его заменяет Олавиде Мигель
82'
82'
Адурис Ариц отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
82'
Адурис Ариц на финте ушёл от оппонента.
81'
Клерк Карлос получает желтую карточку.
81'
Клерк Карлос из команды Осасуна. Это Баленсиага Микель заработал фол.
81'
81'
Мерида Фран из команды Осасуна подал угловой слева.
80'
Клерк Карлос из команды Осасуна попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
79'
Ривьер Эммануэль сделал результативную передачу.
79'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Леон Серхио записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
79'
Леон Серхио из команды Осасуна устремляется вперед с мячом.
79'
Тактическая замена. Беньят Эчебария уходит с поля и его заменяет Рико Микель
79'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б в офсайде
78'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б делает подножку. Ойер Санхурхо заработал фол.
78'
Итурраспе Андер из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
77'
Унаи Гарсия из команды Осасуна попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
76'
Боведа Энеко из команды Атлетик Б. Это Леон Серхио заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
75'
75'
75'
Мерида Фран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает подножку. Ойер Санхурхо заработал фол.
73'
73'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой слева.
73'
Адурис Ариц имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
73'
Адурис Ариц оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
72'
Итурраспе Андер из команды Атлетик Б делает отличный пас
71'
71'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б делает навес
71'
Тактическая замена. Де лас Куэвас Мигель уходит с поля и его заменяет Беренгер Алекс
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
70'
Гарсия Давид III из команды Осасуна опасно играет. Чуть не пострадал Адурис Ариц.
69'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б в офсайде
69'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
69'
Тактическая замена. Муньяин Икер уходит с поля и его заменяет Лекуе Иньиго
67'
67'
66'
Тактическая замена. Риера Ориоль уходит с поля и его заменяет Леон Серхио
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
64'
64'
63'
Ривьер Эммануэль из команды Осасуна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
63'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
61'
Тактическая замена. Гарсия Рауль уходит с поля и его заменяет Итурраспе Андер
60'
Ойер Санхурхо получает желтую карточку.
60'
Ойер Санхурхо совершает грубый фол. Беньят Эчебария был жертвой
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
58'
Де лас Куэвас Мигель из команды Осасуна в офсайде
58'
57'
Сегодняшная посещаемость составляет 15694 болельщиков
57'
57'
Де Маркос Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Де лас Куэвас Мигель из команды Осасуна подал угловой слева.
57'
Де лас Куэвас Мигель нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
56'
Де лас Куэвас Мигель из команды Осасуна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Мерида Фран из команды Осасуна делает отличный пас
56'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
54'
Риера Ориоль из команды Осасуна делает подножку. Сан-Хосе Микель заработал фол.
54'
54'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б наносит неточный удар с лета
53'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б делает навес
52'
Клерк Карлос из команды Осасуна делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б делает подножку. Чаушич Горан заработал фол.
50'
Де лас Куэвас Мигель попал в створ, но вратарь справился с ударом.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
49'
Сиригу Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
47'
47'
Беньят Эчебария бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
47'
Гарсия Давид III наказан за толчок Адурис Ариц
46'
Мерида Фран из команды Осасуна опасно играет. Чуть не пострадал Гарсия Рауль.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
44'
Де Маркос Оскар сделал результативную передачу.
44'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Уильямс Иньяки записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
44'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
43'
Риера Ориоль блокирует соперника. Лапорт Эмерик заработал своей команде штрафной.
43'
Де лас Куэвас Мигель из команды Осасуна делает навес
42'
Де лас Куэвас Мигель попал в створ, но вратарь справился с ударом.
42'
Де лас Куэвас Мигель из команды Осасуна устремляется вперед с мячом.
41'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
40'
40'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает навес
40'
Уильямс Иньяки нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б разыграл угловой с правого угла.
39'
Уильямс Иньяки бьет и мяч от рикошета проходит мимо
37'
37'
Риера Ориоль из команды Осасуна делает неудачный навес.
36'
Мерида Фран получает желтую карточку.
36'
Мерида Фран из команды Осасуна делает подножку. Муньяин Икер заработал фол.
36'
Гарсия Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
35'
Гарсия Рауль выбил мяч на угловой.
35'
35'
Боведа Энеко выбил мяч на угловой.
35'
Мерида Фран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Муньяин Икер получает желтую карточку.
34'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б. Это Ривьер Эммануэль заработал фол.
33'
Вратарь парирует удар, который нанес Гарсия Рауль, и мяч снова в игре
33'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Гарсия Давид III из команды Осасуна опасно играет. Чуть не пострадал Адурис Ариц.
32'
Ойер Санхурхо блокирует соперника. Гарсия Рауль заработал своей команде штрафной.
32'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
29'
28'
27'
Унаи Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Гарсия Давид III из команды Осасуна делает подножку. Уильямс Иньяки заработал фол.
26'
Де Маркос Оскар блокирует соперника. Риера Ориоль заработал своей команде штрафной.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
24'
23'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Риера Ориоль из команды Осасуна был наказан за старое нарушение.
22'
Клерк Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает навес
21'
Риера Ориоль из команды Осасуна нарушает. Лапорт Эмерик пострадал, однако рефери не останавливает игру.
21'
21'
Чаушич Горан блокирует соперника. Де Маркос Оскар заработал своей команде штрафной.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
19'
18'
Риера Ориоль попал в створ, но вратарь справился с ударом.
18'
Риера Ориоль попал в штангу.
18'
Риера Ориоль из команды Осасуна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Адурис Ариц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
17'
После удара головой, который сделал Ривьер Эммануэль мяч выносится вратарем на угловой
17'
Де лас Куэвас Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает подножку. Клерк Карлос заработал фол.
16'
Де лас Куэвас Мигель из команды Осасуна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Беньят Эчебария выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
15'
14'
Унаи Гарсия пробил головой, вратарь справился с ударом.
14'
13'
Лапорт Эмерик выбил мяч на угловой.
13'
12'
Де Маркос Оскар сделал результативную передачу.
12'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Адурис Ариц записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
12'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
12'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
11'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
9'
Унаи Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Лапорт Эмерик из команды Атлетик Б делает навес
9'
8'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б опасно играет. Чуть не пострадал Ойер Санхурхо.
7'
5'
Ривьер Эммануэль из команды Осасуна. Это Лапорт Эмерик заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 6% времени, а гости – 94%.
4'
4'
3'
Ривьер Эммануэль наказан за толчок Беньят Эчебария
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Атлетик Б". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Осасуна 1:2 Атлетик Б
Осасуна
7.1% (15)
Ничья:
15.6% (33)
Атлетик Б
77.4% (164)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Атлетик Б:
42% (89)
0:1 Атлетик Б:
19.8% (42)
1:1 Ничья:
13.2% (28)
0:2 Атлетик Б:
10.8% (23)
2:1 Осасуна:
3.3% (7)
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