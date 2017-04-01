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Стадион: Зрители: 15694
Осасуна
1:2
Конец матча
Атлетик Б
0'
0:1
12' Гол
Адурис Ариц
22' Желтая карточка
Риера Ориоль
34' Желтая карточка
Муньяин Икер
36' Желтая карточка
Мерида Фран
0:2
44' Гол
Уильямс Иньяки
60' Желтая карточка
Ойер Санхурхо
1:2
79' Гол
Леон Серхио
81' Желтая карточка
Клерк Карлос
84' Желтая карточка
Де Маркос Оскар
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
93'
Клерк Карлос наказан за толчок Уильямс Иньяки
93'
Лапорт Эмерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Клерк Карлос из команды Осасуна делает навес
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.

90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
89'
Удар от ворот произведет Осасуна
89'
Итурраспе Андер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Мерида Фран из команды Осасуна делает подножку. Рико Микель заработал фол.
88'
Олавиде Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Итурраспе Андер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Мерида Фран из команды Осасуна делает подножку. Адурис Ариц заработал фол.
85'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
85'
Чаушич Горан из команды Осасуна делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Желтая карточка
84'
Де Маркос Оскар получает желтую карточку.
Фол, нарушение
84'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает подножку. Леон Серхио заработал фол.
84'
Ривьер Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Итурраспе Андер из команды Атлетик Б подал угловой справа.
83'
Клерк Карлос выбил мяч на угловой.
82'
Тактическая замена. Буньюэль Айтор уходит с поля и его заменяет Олавиде Мигель
82'
Удар от ворот произведет Осасуна
82'
Адурис Ариц отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
82'
Адурис Ариц на финте ушёл от оппонента.
Желтая карточка
81'
Клерк Карлос получает желтую карточку.
Фол, нарушение
81'
Клерк Карлос из команды Осасуна. Это Баленсиага Микель заработал фол.
81'
Лапорт Эмерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Мерида Фран из команды Осасуна подал угловой слева.
80'
Клерк Карлос из команды Осасуна попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
79'
Ривьер Эммануэль сделал результативную передачу.
Описание гола
79'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Леон Серхио записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
79'
Леон Серхио из команды Осасуна устремляется вперед с мячом.
79'
Тактическая замена. Беньят Эчебария уходит с поля и его заменяет Рико Микель
Офсайд
79'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б в офсайде
Фол, нарушение
78'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б делает подножку. Ойер Санхурхо заработал фол.
78'
Итурраспе Андер из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
77'
Унаи Гарсия из команды Осасуна попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
76'
Боведа Энеко из команды Атлетик Б. Это Леон Серхио заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
75'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Лапорт Эмерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Мерида Фран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает подножку. Ойер Санхурхо заработал фол.
73'
Удар от ворот произведет Осасуна
Угловой
73'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой слева.
73'
Адурис Ариц имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
73'
Адурис Ариц оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
72'
Итурраспе Андер из команды Атлетик Б делает отличный пас
71'
Сиригу Сальваторе вышел из ворот и забрал мяч.
71'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б делает навес
71'
Тактическая замена. Де лас Куэвас Мигель уходит с поля и его заменяет Беренгер Алекс
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
70'
Гарсия Давид III из команды Осасуна опасно играет. Чуть не пострадал Адурис Ариц.
Офсайд
69'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б в офсайде
69'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
69'
Тактическая замена. Муньяин Икер уходит с поля и его заменяет Лекуе Иньиго
67'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
67'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Тактическая замена. Риера Ориоль уходит с поля и его заменяет Леон Серхио
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
64'
Лапорт Эмерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Клерк Карлос из команды Осасуна делает навес
63'
Ривьер Эммануэль из команды Осасуна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Сиригу Сальваторе вышел из ворот и забрал мяч.
63'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
61'
Тактическая замена. Гарсия Рауль уходит с поля и его заменяет Итурраспе Андер
Желтая карточка
60'
Ойер Санхурхо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
60'
Ойер Санхурхо совершает грубый фол. Беньят Эчебария был жертвой
60'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Офсайд
58'
Де лас Куэвас Мигель из команды Осасуна в офсайде
58'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Сегодняшная посещаемость составляет 15694 болельщиков
57'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Де Маркос Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Де лас Куэвас Мигель из команды Осасуна подал угловой слева.
57'
Де лас Куэвас Мигель нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
56'
Де лас Куэвас Мигель из команды Осасуна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Мерида Фран из команды Осасуна делает отличный пас
56'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
55'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
54'
Риера Ориоль из команды Осасуна делает подножку. Сан-Хосе Микель заработал фол.
54'
Удар от ворот произведет Осасуна
54'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б наносит неточный удар с лета
53'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б делает навес
52'
Клерк Карлос из команды Осасуна делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
51'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б делает подножку. Чаушич Горан заработал фол.
50'
Де лас Куэвас Мигель попал в створ, но вратарь справился с ударом.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
49'
Сиригу Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет Осасуна
47'
Беньят Эчебария бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
47'
Гарсия Давид III наказан за толчок Адурис Ариц
Фол, нарушение
46'
Мерида Фран из команды Осасуна опасно играет. Чуть не пострадал Гарсия Рауль.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
44'
Де Маркос Оскар сделал результативную передачу.
Описание гола
44'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Уильямс Иньяки записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
44'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
43'
Риера Ориоль блокирует соперника. Лапорт Эмерик заработал своей команде штрафной.
43'
Де лас Куэвас Мигель из команды Осасуна делает навес
42'
Де лас Куэвас Мигель попал в створ, но вратарь справился с ударом.
42'
Де лас Куэвас Мигель из команды Осасуна устремляется вперед с мячом.
41'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
40'
Сиригу Сальваторе вышел из ворот и забрал мяч.
40'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает навес
40'
Уильямс Иньяки нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
40'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б разыграл угловой с правого угла.
39'
Уильямс Иньяки бьет и мяч от рикошета проходит мимо
37'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
37'
Риера Ориоль из команды Осасуна делает неудачный навес.
Желтая карточка
36'
Мерида Фран получает желтую карточку.
Фол, нарушение
36'
Мерида Фран из команды Осасуна делает подножку. Муньяин Икер заработал фол.
36'
Гарсия Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Де лас Куэвас Мигель из команды Осасуна подал угловой справа.
35'
Гарсия Рауль выбил мяч на угловой.
Угловой
35'
Де лас Куэвас Мигель из команды Осасуна подал угловой справа.
35'
Боведа Энеко выбил мяч на угловой.
35'
Мерида Фран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
34'
Муньяин Икер получает желтую карточку.
Фол, нарушение
34'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б. Это Ривьер Эммануэль заработал фол.
33'
Вратарь парирует удар, который нанес Гарсия Рауль, и мяч снова в игре
33'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Гарсия Давид III из команды Осасуна опасно играет. Чуть не пострадал Адурис Ариц.
Офсайд
32'
Ойер Санхурхо блокирует соперника. Гарсия Рауль заработал своей команде штрафной.
32'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
29'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Унаи Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Гарсия Давид III из команды Осасуна делает подножку. Уильямс Иньяки заработал фол.
Фол, нарушение
26'
Де Маркос Оскар блокирует соперника. Риера Ориоль заработал своей команде штрафной.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
24'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Желтая карточка
22'
Риера Ориоль из команды Осасуна был наказан за старое нарушение.
22'
Клерк Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает навес
Фол, нарушение
21'
Риера Ориоль из команды Осасуна нарушает. Лапорт Эмерик пострадал, однако рефери не останавливает игру.
21'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
21'
Чаушич Горан блокирует соперника. Де Маркос Оскар заработал своей команде штрафной.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
19'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Риера Ориоль попал в створ, но вратарь справился с ударом.
18'
Риера Ориоль попал в штангу.
18'
Риера Ориоль из команды Осасуна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Адурис Ариц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Де лас Куэвас Мигель из команды Осасуна подал угловой справа.
17'
После удара головой, который сделал Ривьер Эммануэль мяч выносится вратарем на угловой
17'
Де лас Куэвас Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает подножку. Клерк Карлос заработал фол.
16'
Де лас Куэвас Мигель из команды Осасуна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Беньят Эчебария выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Клерк Карлос из команды Осасуна делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
15'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Унаи Гарсия пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
14'
Де лас Куэвас Мигель из команды Осасуна подал угловой справа.
13'
Лапорт Эмерик выбил мяч на угловой.
13'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Де Маркос Оскар сделал результативную передачу.
Описание гола
12'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Адурис Ариц записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
12'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
12'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
11'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
9'
Унаи Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Лапорт Эмерик из команды Атлетик Б делает навес
9'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
8'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б опасно играет. Чуть не пострадал Ойер Санхурхо.
7'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
5'
Ривьер Эммануэль из команды Осасуна. Это Лапорт Эмерик заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 6% времени, а гости – 94%.
4'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Атлетик Б". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Осасуна 1:2 Атлетик Б
Осасуна
7.1% (15)
Ничья:
15.6% (33)
Атлетик Б
77.4% (164)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетик Б:
42% (89)
Атлетик Б:
19.8% (42)
Ничья:
13.2% (28)
Атлетик Б:
10.8% (23)
Осасуна:
3.3% (7)
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