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Стадион: Зрители: 14212
Сельта
3:1
Конец матча
Лас-Пальмас
0'
1:0
12' Гол
Росси Джузеппе
17' Желтая карточка
Бигас Педро
24' Желтая карточка
Ронкалья Факундо
2:0
36' Гол
Росси Джузеппе
45' Желтая карточка
Хонни Кастро
52' Желтая карточка
Хесе Родригес
3:0
57' Гол
Росси Джузеппе
3:1
80' Гол
Бигас Педро
90' Желтая карточка
Виера Хонатан
90' Желтая карточка
Шейх Пап
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
Серхио Альварес II вышел из ворот и забрал мяч.
95'
Виера Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
95'
Шейх Пап получает желтую карточку.
Желтая карточка
95'
Виера Хонатан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
94'
Шейх Пап наказан за толчок Виера Хонатан

93'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
93'
Бове Клаудио из команды Сельта. Это Роке Меса заработал фол.
92'
Удар от ворот произведет Сельта
91'
Роке Меса бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Угловой
91'
Роке Меса из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с правого угла.
91'
Кабраль Густаво выбил мяч на угловой.
91'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас делает навес
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
После дальнего удара, который нанес Хесе Родригес мяч отбит вратарем
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
89'
Тактическая замена. Хосабед Санчес уходит с поля и его заменяет Шейх Пап
Фол, нарушение
89'
Бове Клаудио из команды Сельта. Это Бигас Педро заработал фол.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
87'
Серхио Альварес II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Удар от ворот произведет Сельта
86'
Виера Хонатан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
86'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
84'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
83'
Серхио Альварес II вышел из ворот и забрал мяч.
83'
Ливайя Марко из команды Лас-Пальмас делает навес
82'
Удар от ворот произведет Сельта
Угловой
82'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с правого угла.
82'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
Гарсия Давид сделал результативную передачу.
Описание гола
80'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бигас Педро забил мяч в ворота ударом через себя! Классические "ножницы"!
80'
Бигас Педро попал в створ после удара через себя.
80'
Роке Меса из команды Лас-Пальмас делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Угловой
80'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
80'
Тактическая замена. Аспас Яго уходит с поля и его заменяет Бове Клаудио
79'
Бигас Педро бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
78'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
78'
Радоя Неманья из команды Сельта делает подножку. Тана Домингес заработал фол.
77'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
76'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас в офсайде
Фол, нарушение
75'
Аспас Яго из команды Сельта опасно играет. Чуть не пострадал Лисоайн Рауль.
75'
Лисоайн Рауль вышел из ворот и забрал мяч.
75'
Аспас Яго из команды Сельта делает передачу за спину защитников.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
74'
Тактическая замена. Висенте Гомес уходит с поля и его заменяет Халилович Ален
Фол, нарушение
73'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас. Это Кабраль Густаво заработал фол.
73'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
72'
Систо Пионе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
72'
Аспас Яго из команды Сельта. Это Виера Хонатан заработал фол.
71'
Гарсия Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Систо Пионе на финте ушёл от оппонента.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Офсайд
70'
Хосабед Санчес из команды Сельта в офсайде
70'
Радоя Неманья выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
69'
Васс Даниэль из команды Сельта опасно играет. Чуть не пострадал Лисоайн Рауль.
69'
Аспас Яго из команды Сельта делает навес
67'
Тактическая замена. Росси Джузеппе уходит с поля и его заменяет Эрнандес Пабло II
66'
Тактическая замена. Боатенг Кевин-Принс уходит с поля и его заменяет Ливайя Марко
66'
Тактическая замена. Симон Давид уходит с поля и его заменяет Мичел Маседо
65'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
64'
Удар от ворот произведет Сельта
64'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас наносит очень неточный удар.
64'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас делает навес
63'
Сегодняшная посещаемость составляет 14212 болельщиков
Фол, нарушение
62'
Роке Меса из команды Лас-Пальмас. Это Хосабед Санчес заработал фол.
62'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
62'
Систо Пионе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
62'
Аспас Яго из команды Сельта делает пас партнеру.
61'
Игроки ФК "Сельта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
61'
Роке Меса из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
61'
Хесе Родригес нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
Угловой
61'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
60'
Хесе Родригес нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
60'
Бигас Педро совершает грубый фол. Кабраль Густаво был жертвой
59'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
59'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает навес
Угловой
59'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
58'
Ронкалья Факундо выбил мяч на угловой.
58'
Кастельяно Дани на финте ушёл от оппонента.
57'
Хосабед Санчес сделал результативную передачу.
Описание гола
57'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Росси Джузеппе записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
57'
Росси Джузеппе нанёс удар по воротам.
57'
Хосабед Санчес из команды Сельта делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
56'
Кабраль Густаво атакует сзади соперника. Боатенг Кевин-Принс пострадал.
56'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
56'
Росси Джузеппе из команды Сельта наносит очень неточный удар.
55'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Аспас Яго на финте ушёл от оппонента.
53'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Хесе Родригес на финте ушёл от оппонента.
53'
Игроки ФК "Лас-Пальмас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
Ронкалья Факундо из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Желтая карточка
52'
Хесе Родригес получает желтую карточку.
Фол, нарушение
52'
Хесе Родригес атакует сзади соперника. Фонтас Андреу пострадал.
Офсайд
51'
Росси Джузеппе из команды Сельта в офсайде
51'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Боатенг Кевин-Принс мяча так и не получил
51'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
Тана Домингес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Ронкалья Факундо из команды Сельта делает навес
50'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Ронкалья Факундо выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
49'
Боатенг Кевин-Принс атакует сзади соперника. Радоя Неманья пострадал.
48'
Гарсия Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Росси Джузеппе из команды Сельта делает навес
48'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Гарсия Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Ронкалья Факундо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
46'
Хонни Кастро получает желтую карточку.
Фол, нарушение
46'
Хонни Кастро из команды Сельта делает подножку. Тана Домингес заработал фол.
45'
Игроки ФК "Лас-Пальмас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
45'
Систо Пионе бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Угловой
45'
Васс Даниэль из команды Сельта подал угловой слева.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
44'
Фонтас Андреу нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
44'
Васс Даниэль из команды Сельта подал угловой справа.
43'
Хосабед Санчес из команды Сельта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Висенте Гомес сотрясает перекладину
42'
Боатенг Кевин-Принс из команды Лас-Пальмас делает отличный пас
Фол, нарушение
41'
Радоя Неманья из команды Сельта делает подножку. Виера Хонатан заработал фол.
Фол, нарушение
40'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас. Это Васс Даниэль заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
39'
Серхио Альварес II вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас делает навес
38'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Описание гола
36'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Росси Джузеппе!
36'
Росси Джузеппе нанёс удар по воротам.
36'
Аспас Яго попал в створ, но вратарь справился с ударом.
36'
Аспас Яго на финте ушёл от оппонента.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
35'
Роке Меса из команды Лас-Пальмас. Это Систо Пионе заработал фол.
Описание гола
34'
Симон Давид забивает с лёта, но гол не засчитан
34'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас делает отличный пас
Фол, нарушение
33'
Кабраль Густаво из команды Сельта делает подножку. Виера Хонатан заработал фол.
32'
Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Аспас Яго на финте ушёл от оппонента.
32'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Боатенг Кевин-Принс попал в створ, но вратарь справился с ударом.
30'
Хонни Кастро ошибается в защите.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
28'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Фол, нарушение
27'
Радоя Неманья из команды Сельта делает подножку. Кастельяно Дани заработал фол.
26'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
26'
Аспас Яго отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
26'
Аспас Яго из команды Сельта устремляется вперед с мячом.
26'
Фонтас Андреу выбил мяч подальше от ворот.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Желтая карточка
24'
Ронкалья Факундо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
24'
Ронкалья Факундо из команды Сельта делает подножку. Виера Хонатан заработал фол.
24'
Гарсия Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Ронкалья Факундо из команды Сельта делает навес
Фол, нарушение
23'
Хосабед Санчес из команды Сельта. Это Виера Хонатан заработал фол.
22'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Лисоайн Рауль вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Васс Даниэль из команды Сельта делает навес
22'
Гарсия Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Систо Пионе на финте ушёл от оппонента.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
21'
Росси Джузеппе пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
20'
Васс Даниэль из команды Сельта подал угловой слева.
20'
Радоя Неманья нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
19'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Гарсия Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Васс Даниэль из команды Сельта подал угловой слева.
19'
После штрафного удара,который нанес Аспас Яго мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Желтая карточка
17'
Бигас Педро получает желтую карточку.
Фол, нарушение
17'
Бигас Педро из команды Лас-Пальмас. Это Аспас Яго заработал фол.
Фол, нарушение
17'
Симон Давид атакует сзади соперника. Систо Пионе пострадал.
16'
Васс Даниэль отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
15'
Роке Меса из команды Лас-Пальмас делает подножку. Аспас Яго заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
14'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
12'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Росси Джузеппе!
12'
Росси Джузеппе пробил по воротам.
12'
Бигас Педро ошибается в защите.
12'
Радоя Неманья выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
11'
Росси Джузеппе из команды Сельта в офсайде
11'
Серхио Альварес II вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Бигас Педро выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
10'
Хосабед Санчес сотрясает перекладину
10'
Систо Пионе из команды Сельта делает пас партнеру.
9'
Систо Пионе на финте ушёл от оппонента.
9'
Удар от ворот произведет Сельта
9'
Боатенг Кевин-Принс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
7'
Росси Джузеппе из команды Сельта в офсайде
6'
Серхио Альварес II вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Кабраль Густаво из команды Сельта делает передачу одноклубнику.
6'
Гарсия Давид выбил мяч подальше от ворот.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 84% времени, а гости – 16%.
3'
Росси Джузеппе из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Хосабед Санчес из команды Сельта сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Росси Джузеппе мяча так и не получил
2'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Гарсия Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Систо Пионе из команды Сельта делает навес
2'
Систо Пионе на финте ушёл от оппонента.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сельта". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сельта 3:1 Лас-Пальмас
Сельта
86.6% (194)
Ничья:
8.9% (20)
Лас-Пальмас
4.5% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Сельта:
41.1% (92)
Сельта:
23.7% (53)
Сельта:
11.6% (26)
Сельта:
4.9% (11)
Ничья:
4.9% (11)
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