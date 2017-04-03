Стадион: Балаидос Зрители: 14212
3:1
Конец матча
1:0
12' ГолРосси Джузеппе
17' Желтая карточкаБигас Педро
24' Желтая карточкаРонкалья Факундо
2:0
36' ГолРосси Джузеппе
45' Желтая карточкаХонни Кастро
52' Желтая карточкаХесе Родригес
3:0
57' ГолРосси Джузеппе
3:1
80' ГолБигас Педро
90' Желтая карточкаВиера Хонатан
90' Желтая карточкаШейх Пап
Новости после матча
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
95'
Виера Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
95'
Шейх Пап получает желтую карточку.
95'
Виера Хонатан получает желтую карточку.
94'
Шейх Пап наказан за толчок Виера Хонатан
93'
93'
Бове Клаудио из команды Сельта. Это Роке Меса заработал фол.
92'
91'
Роке Меса бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
91'
Роке Меса из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с правого угла.
91'
Кабраль Густаво выбил мяч на угловой.
91'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас делает навес
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
После дальнего удара, который нанес Хесе Родригес мяч отбит вратарем
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
89'
Тактическая замена. Хосабед Санчес уходит с поля и его заменяет Шейх Пап
89'
Бове Клаудио из команды Сельта. Это Бигас Педро заработал фол.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Серхио Альварес II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
86'
Виера Хонатан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
86'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
84'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
83'
83'
Ливайя Марко из команды Лас-Пальмас делает навес
82'
82'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с правого угла.
82'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
Гарсия Давид сделал результативную передачу.
80'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бигас Педро забил мяч в ворота ударом через себя! Классические "ножницы"!
80'
Бигас Педро попал в створ после удара через себя.
80'
Роке Меса из команды Лас-Пальмас делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
80'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
80'
Тактическая замена. Аспас Яго уходит с поля и его заменяет Бове Клаудио
79'
Бигас Педро бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
78'
78'
Радоя Неманья из команды Сельта делает подножку. Тана Домингес заработал фол.
77'
76'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас в офсайде
75'
Аспас Яго из команды Сельта опасно играет. Чуть не пострадал Лисоайн Рауль.
75'
Лисоайн Рауль вышел из ворот и забрал мяч.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
74'
Тактическая замена. Висенте Гомес уходит с поля и его заменяет Халилович Ален
73'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас. Это Кабраль Густаво заработал фол.
73'
72'
72'
Систо Пионе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
72'
Аспас Яго из команды Сельта. Это Виера Хонатан заработал фол.
71'
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
Хосабед Санчес из команды Сельта в офсайде
70'
Радоя Неманья выбил мяч подальше от ворот.
69'
Васс Даниэль из команды Сельта опасно играет. Чуть не пострадал Лисоайн Рауль.
67'
Тактическая замена. Росси Джузеппе уходит с поля и его заменяет Эрнандес Пабло II
66'
Тактическая замена. Боатенг Кевин-Принс уходит с поля и его заменяет Ливайя Марко
66'
Тактическая замена. Симон Давид уходит с поля и его заменяет Мичел Маседо
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
64'
64'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас наносит очень неточный удар.
64'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас делает навес
63'
Сегодняшная посещаемость составляет 14212 болельщиков
62'
Роке Меса из команды Лас-Пальмас. Это Хосабед Санчес заработал фол.
62'
62'
Систо Пионе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
61'
Игроки ФК "Сельта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
61'
Роке Меса из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
61'
Хесе Родригес нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
61'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
60'
Хесе Родригес нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
Бигас Педро совершает грубый фол. Кабраль Густаво был жертвой
59'
59'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
59'
59'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает навес
59'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
58'
Ронкалья Факундо выбил мяч на угловой.
58'
Кастельяно Дани на финте ушёл от оппонента.
57'
Хосабед Санчес сделал результативную передачу.
57'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Росси Джузеппе записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
57'
Росси Джузеппе нанёс удар по воротам.
57'
Хосабед Санчес из команды Сельта делает передачу за спину защитников.
56'
Кабраль Густаво атакует сзади соперника. Боатенг Кевин-Принс пострадал.
56'
56'
Росси Джузеппе из команды Сельта наносит очень неточный удар.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
53'
53'
Хесе Родригес на финте ушёл от оппонента.
53'
Игроки ФК "Лас-Пальмас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
Ронкалья Факундо из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Хесе Родригес получает желтую карточку.
52'
Хесе Родригес атакует сзади соперника. Фонтас Андреу пострадал.
51'
51'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Боатенг Кевин-Принс мяча так и не получил
51'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
Тана Домингес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Ронкалья Факундо из команды Сельта делает навес
50'
49'
Ронкалья Факундо выбил мяч подальше от ворот.
49'
Боатенг Кевин-Принс атакует сзади соперника. Радоя Неманья пострадал.
48'
48'
Росси Джузеппе из команды Сельта делает навес
48'
48'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает навес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
46'
Ронкалья Факундо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Хонни Кастро получает желтую карточку.
46'
Хонни Кастро из команды Сельта делает подножку. Тана Домингес заработал фол.
45'
Игроки ФК "Лас-Пальмас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
45'
Систо Пионе бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
44'
Фонтас Андреу нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Васс Даниэль из команды Сельта подал угловой справа.
43'
Хосабед Санчес из команды Сельта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Висенте Гомес сотрясает перекладину
42'
Боатенг Кевин-Принс из команды Лас-Пальмас делает отличный пас
41'
Радоя Неманья из команды Сельта делает подножку. Виера Хонатан заработал фол.
40'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас. Это Васс Даниэль заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
39'
39'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас делает навес
38'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Росси Джузеппе!
36'
Росси Джузеппе нанёс удар по воротам.
36'
Аспас Яго попал в створ, но вратарь справился с ударом.
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
35'
Роке Меса из команды Лас-Пальмас. Это Систо Пионе заработал фол.
34'
Симон Давид забивает с лёта, но гол не засчитан
34'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас делает отличный пас
33'
Кабраль Густаво из команды Сельта делает подножку. Виера Хонатан заработал фол.
32'
Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
31'
Боатенг Кевин-Принс попал в створ, но вратарь справился с ударом.
30'
Хонни Кастро ошибается в защите.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
28'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
27'
Радоя Неманья из команды Сельта делает подножку. Кастельяно Дани заработал фол.
26'
26'
Аспас Яго отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
26'
Фонтас Андреу выбил мяч подальше от ворот.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
24'
Ронкалья Факундо получает желтую карточку.
24'
Ронкалья Факундо из команды Сельта делает подножку. Виера Хонатан заработал фол.
24'
24'
Ронкалья Факундо из команды Сельта делает навес
23'
Хосабед Санчес из команды Сельта. Это Виера Хонатан заработал фол.
22'
22'
Лисоайн Рауль вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Васс Даниэль из команды Сельта делает навес
22'
21'
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
21'
Росси Джузеппе пробил головой, вратарь справился с ударом.
20'
20'
Радоя Неманья нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
19'
19'
19'
19'
После штрафного удара,который нанес Аспас Яго мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
17'
Бигас Педро получает желтую карточку.
17'
Бигас Педро из команды Лас-Пальмас. Это Аспас Яго заработал фол.
17'
Симон Давид атакует сзади соперника. Систо Пионе пострадал.
16'
Васс Даниэль отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
15'
Роке Меса из команды Лас-Пальмас делает подножку. Аспас Яго заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
14'
12'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Росси Джузеппе!
12'
Росси Джузеппе пробил по воротам.
12'
Бигас Педро ошибается в защите.
12'
Радоя Неманья выбил мяч подальше от ворот.
11'
11'
11'
Бигас Педро выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
10'
Хосабед Санчес сотрясает перекладину
10'
Систо Пионе из команды Сельта делает пас партнеру.
9'
9'
9'
Боатенг Кевин-Принс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
6'
6'
Кабраль Густаво из команды Сельта делает передачу одноклубнику.
6'
Гарсия Давид выбил мяч подальше от ворот.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 84% времени, а гости – 16%.
3'
Росси Джузеппе из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Хосабед Санчес из команды Сельта сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Росси Джузеппе мяча так и не получил
2'
2'
2'
Систо Пионе из команды Сельта делает навес
2'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сельта". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сельта 3:1 Лас-Пальмас
Сельта
86.6% (194)
Ничья:
8.9% (20)
Лас-Пальмас
4.5% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Сельта:
41.1% (92)
1:0 Сельта:
23.7% (53)
2:0 Сельта:
11.6% (26)
3:1 Сельта:
4.9% (11)
1:1 Ничья:
4.9% (11)
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