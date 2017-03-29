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Стадион: Месталья
Предыдущие игры
Валенсия (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 19.03.2017 Барселона 4:2 Валенсия П
- 11.03.2017 Валенсия 1:1 Спортинг Хихон П
- 05.03.2017 Атлетико М 3:0 Валенсия П
- 28.02.2017 Валенсия 1:0 Леганес П
- 25.02.2017 Алавес 2:1 Валенсия П
- 22.02.2017 Валенсия 2:1 Реал Мадрид П
- 19.02.2017 Валенсия 2:0 Атлетик Б П
- 11.02.2017 Бетис 0:0 Валенсия П
- 04.02.2017 Валенсия 0:4 Эйбар П
- 30.01.2017 Лас-Пальмас 3:1 Валенсия П
- 21.01.2017 Вильярреал 0:2 Валенсия П
- 15.01.2017 Валенсия 2:1 Эспаньол П
- 09.01.2017 Осасуна 3:3 Валенсия П
- 10.12.2016 Реал Сосьедад 3:2 Валенсия П
- 04.12.2016 Валенсия 2:2 Малага П
- 26.11.2016 Севилья 2:1 Валенсия П
- 20.11.2016 Валенсия 1:1 Гранада П
- 06.11.2016 Сельта 2:1 Валенсия П
- 31.10.2016 Депортиво 1:1 Валенсия П
- 22.10.2016 Валенсия 2:3 Барселона П
Депортиво (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 19.03.2017 Депортиво 0:1 Сельта П
- 12.03.2017 Депортиво 2:1 Барселона П
- 08.03.2017 Депортиво 1:1 Бетис П
- 05.03.2017 Спортинг Хихон 0:1 Депортиво П
- 02.03.2017 Депортиво 1:1 Атлетико М П
- 25.02.2017 Леганес 4:0 Депортиво П
- 18.02.2017 Депортиво 0:1 Алавес П
- 11.02.2017 Атлетик Б 2:1 Депортиво П
- 28.01.2017 Эйбар 3:1 Депортиво П
- 20.01.2017 Лас-Пальмас 1:1 Депортиво П
- 14.01.2017 Депортиво 0:0 Вильярреал П
- 06.01.2017 Эспаньол 1:1 Депортиво П
- 18.12.2016 Депортиво 2:0 Осасуна П
- 10.12.2016 Реал Мадрид 3:2 Депортиво П
- 05.12.2016 Депортиво 5:1 Реал Сосьедад П
- 26.11.2016 Малага 4:3 Депортиво П
- 19.11.2016 Депортиво 2:3 Севилья П
- 05.11.2016 Гранада 1:1 Депортиво П
- 31.10.2016 Депортиво 1:1 Валенсия П
- 23.10.2016 Сельта 4:1 Депортиво П
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 2
Депортиво: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 7
- 31.10.2016 Депортиво 1:1 Валенсия Примера
- 24.01.2016 Депортиво 1:1 Валенсия Примера
- 30.08.2015 Валенсия 1:1 Депортиво Примера
- 13.03.2015 Валенсия 2:0 Депортиво Примера
- 19.10.2014 Депортиво 3:0 Валенсия Примера
- 27.01.2013 Депортиво 2:3 Валенсия Примера
- 27.08.2012 Валенсия 3:3 Депортиво Примера
- 22.05.2011 Депортиво 0:2 Валенсия Примера
- 16.01.2011 Валенсия 2:0 Депортиво Примера
- 25.04.2010 Валенсия 1:0 Депортиво Примера
- 13.01.2010 Депортиво 2:2 Валенсия Кубок Короля
- 06.01.2010 Валенсия 1:2 Депортиво Кубок Короля
- 20.12.2009 Депортиво 0:0 Валенсия Примера
- 22.02.2009 Депортиво 1:1 Валенсия Примера
- 28.09.2008 Валенсия 4:2 Депортиво Примера
- 09.03.2008 Валенсия 2:2 Депортиво Первый дивизион
- 20.10.2007 Депортиво 2:4 Валенсия Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|71 - 28
|65
|2.
|Барселона
|Заявка
|28
|19
|6
|3
|81 - 25
|63
|3.
|Севилья
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|52 - 34
|57
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|52 - 23
|55
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|15
|3
|10
|42 - 39
|48
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|39 - 20
|48
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|35 - 32
|44
|8.
|Эйбар
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|44 - 39
|41
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|40 - 39
|40
|10.
|Алавес
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|29 - 33
|40
|11.
|Сельта
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|40 - 45
|38
|12.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|44 - 45
|35
|13.
|Бетис
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|31 - 44
|31
|14.
|Валенсия
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|38 - 51
|30
|15.
|Депортиво
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|31 - 43
|27
|16.
|Малага
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|33 - 45
|27
|17.
|Леганес
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|22 - 41
|26
|18.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|31 - 57
|21
|19.
|Гранада
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|25 - 58
|19
|20.
|Осасуна
|Заявка
|28
|1
|8
|19
|28 - 67
|11
-
До начала матча осталось 2 дня 15 часов 42 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Валенсия - Депортиво, который состоится 02.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Валенсия - Депортиво, который состоится 02.04.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Валенсия - Депортиво
Валенсия
84.3% (97)
Ничья:
12.2% (14)
Депортиво
3.5% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Валенсия:
38.3% (44)
1:0 Валенсия:
21.7% (25)
2:0 Валенсия:
20% (23)
1:1 Ничья:
7% (8)
2:2 Ничья:
2.6% (3)
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