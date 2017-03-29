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Стадион:
Валенсия
 
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Депортиво
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 42 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Валенсия - Депортиво, который состоится 02.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Валенсия - Депортиво
Валенсия
84.3% (97)
Ничья:
12.2% (14)
Депортиво
3.5% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Валенсия:
38.3% (44)
Валенсия:
21.7% (25)
Валенсия:
20% (23)
Ничья:
7% (8)
Ничья:
2.6% (3)
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