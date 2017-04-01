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Стадион:
Реал Сосьедад
0:0
Первый тайм: 27'
Леганес
0'
17' Желтая карточка
Хуанми Мигель
25' Желтая карточка
Мантовани Мартин
27'
Первый тайм
26'
Перес Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает навес
26'
Виллиан Жозе исполняет штрафной удар, но его блокируют
25'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
Желтая карточка
25'
Мантовани Мартин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
25'
Мантовани Мартин коснулся мяча рукой.
25'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
24'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает подножку. Тито Роберто заработал фол.
24'
Рульи Херонимо вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Шимановски Александер из команды Леганес делает навес
23'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Эррерин Яго вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает навес
22'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Рульи Херонимо вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Рико Диего из команды Леганес делает навес
21'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
20'
Рико Диего из команды Леганес делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
20'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес делает навес
19'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
18'
Габриэл Пирес из команды Леганес в офсайде
18'
Мантовани Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
17'
Хуанми Мигель получает желтую карточку.
Фол, нарушение
17'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад опасно играет. Чуть не пострадал Перес Рубен.
16'
После дальнего удара, который нанес Шимановски Александер мяч отбит вратарем
16'
Мантовани Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает навес
16'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Бергара Маркель из команды Реал Сосьедад делает навес
Угловой
15'
Бергара Маркель из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с правого угла.
15'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Офсайд
14'
Саму Гарсия из команды Леганес в офсайде
14'
Эррерин Яго вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Перес Рубен из команды Леганес делает передачу за спину защитников.
14'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает навес
Фол, нарушение
13'
Габриэл Пирес из команды Леганес делает подножку. Бергара Маркель заработал фол.
13'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Саму Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
9'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
9'
Шимановски Александер попадает в перекладину
9'
Габриэл Пирес из команды Леганес делает передачу одноклубнику.
9'
Шимановски Александер бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
8'
Саму Гарсия из команды Леганес делает навес
8'
Саму Гарсия из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Удар от ворот произведет Леганес
6'
Рико Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
3'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Леганес
3'
Хуанми Мигель отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
3'
Каналес Серхио не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
3'
Каналес Серхио оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
3'
Иньиго Мартинес из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников.
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
1'
Мантовани Мартин из команды Леганес опасно играет. Чуть не пострадал Виллиан Жозе.
1'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
1'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад в офсайде
1'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Леганес". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Anoeta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Леганес
Реал Сосьедад
94.8% (199)
Ничья:
4.8% (10)
Леганес
0.5% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Сосьедад:
32.4% (68)
Реал Сосьедад:
29.5% (62)
Реал Сосьедад:
23.3% (49)
Реал Сосьедад:
4.3% (9)
Реал Сосьедад:
2.9% (6)
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