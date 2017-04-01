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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Аноэта
0:0
Первый тайм: 27'
17' Желтая карточкаХуанми Мигель
25' Желтая карточкаМантовани Мартин
|
17'
25'
Состав команд
22
Навас
Рауль
19
Юри
Берчиче
10
Прието
Хаби
12
Виллиан
Жозе
13
Эррерин
Яго
15
Рико
Диего
12
Моран
Эрик
21
Перес
Рубен
16
Саму
Гарсия
Реал Сосьедад 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Рульи Херонимо Вратарь
- 29 Арсальюс Альваро Защитник
- 22 Навас Рауль Защитник
- 6 Иньиго Мартинес Защитник
- 19 Юри Берчиче Защитник
- 5 Бергара Маркель Полузащитник
- 27 Субельдия Игор Полузащитник
- 10 Прието Хаби Полузащитник
- 16 Каналес Серхио Полузащитник
- 7 Хуанми Мигель Полузащитник
- 12 Виллиан Жозе Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Тоньо Рамирес Вратарь
- 3 Микель Гонсалес Защитник
- 32 Родригес Кевин Полузащитник
- 23 Гастаньяга Йон Полузащитник
- 18 Оярсабаль Микель Нападающий
- 26 Баутиста Хон Нападающий
- 24 Конча Давид Нападающий
- Главный тренер: Сакристан Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Мартинес Карлос Травмирован
- Агиррече Иманоль Травмирован
- Ильяраменди Асьер Травмирован
- Вела Карлос Дисквалифицирован
- Гранеро Эстебан Дисквалифицирован
Леганес 4-2-3-1
- Основной состав
- 13 Эррерин Яго Вратарь
- 2 Тито Роберто Защитник
- 5 Мантовани Мартин Защитник
- 22 Сиовас Димитрис Защитник
- 15 Рико Диего Защитник
- 12 Моран Эрик Полузащитник
- 21 Перес Рубен Полузащитник
- 16 Саму Гарсия Полузащитник
- 8 Габриэл Пирес Полузащитник
- 11 Шимановски Александер Полузащитник
- 9 Герреро Мигель Анхель Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Шампань Нерео Вратарь
- 3 Бустинса Унаи Защитник
- 18 Инсуа Пабло Защитник
- 19 Лопес Унаи Полузащитник
- 7 Мачис Дарвин Полузащитник
- 20 Лусиано Невес Нападающий
- 10 Буэно Альберто Нападающий
- Главный тренер: Гаритано Асьер
- Травмы и дисквалификации
- Ибаньес Роберт Травмирован
- Серантес Хон Травмирован
Предыдущие игры
Реал Сосьедад (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 18.03.2017 Алавес 1:0 Реал Сосьедад П
- 12.03.2017 Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б П
- 03.03.2017 Бетис 2:3 Реал Сосьедад П
- 28.02.2017 Реал Сосьедад 2:2 Эйбар П
- 24.02.2017 Лас-Пальмас 0:1 Реал Сосьедад П
- 19.02.2017 Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал П
- 10.02.2017 Эспаньол 1:2 Реал Сосьедад П
- 05.02.2017 Реал Сосьедад 3:2 Осасуна П
- 29.01.2017 Реал Мадрид 3:0 Реал Сосьедад П
- 22.01.2017 Реал Сосьедад 1:0 Сельта П
- 16.01.2017 Малага 0:2 Реал Сосьедад П
- 07.01.2017 Реал Сосьедад 0:4 Севилья П
- 17.12.2016 Гранада 0:2 Реал Сосьедад П
- 10.12.2016 Реал Сосьедад 3:2 Валенсия П
- 05.12.2016 Депортиво 5:1 Реал Сосьедад П
- 27.11.2016 Реал Сосьедад 1:1 Барселона П
- 20.11.2016 Спортинг Хихон 1:3 Реал Сосьедад П
- 05.11.2016 Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М П
- 28.10.2016 Леганес 0:2 Реал Сосьедад П
- 22.10.2016 Реал Сосьедад 3:0 Алавес П
Леганес (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 19.03.2017 Леганес 0:0 Малага П
- 11.03.2017 Севилья 1:1 Леганес П
- 04.03.2017 Леганес 1:0 Гранада П
- 28.02.2017 Валенсия 1:0 Леганес П
- 25.02.2017 Леганес 4:0 Депортиво П
- 19.02.2017 Барселона 2:1 Леганес П
- 12.02.2017 Леганес 0:2 Спортинг Хихон П
- 04.02.2017 Атлетико М 2:0 Леганес П
- 28.01.2017 Леганес 0:2 Сельта П
- 21.01.2017 Алавес 2:2 Леганес П
- 14.01.2017 Леганес 0:0 Атлетик Б П
- 08.01.2017 Бетис 2:0 Леганес П
- 18.12.2016 Леганес 1:1 Эйбар П
- 10.12.2016 Лас-Пальмас 1:1 Леганес П
- 03.12.2016 Леганес 0:0 Вильярреал П
- 26.11.2016 Эспаньол 3:0 Леганес П
- 21.11.2016 Леганес 2:0 Осасуна П
- 06.11.2016 Реал Мадрид 3:0 Леганес П
- 28.10.2016 Леганес 0:2 Реал Сосьедад П
- 23.10.2016 Малага 4:0 Леганес П
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Леганес: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 28.10.2016 Леганес 0:2 Реал Сосьедад Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|71 - 28
|65
|2.
|Барселона
|Заявка
|28
|19
|6
|3
|81 - 25
|63
|3.
|Севилья
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|52 - 34
|57
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|52 - 23
|55
|5.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|29
|15
|4
|10
|42 - 39
|49
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|41 - 23
|48
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|37 - 33
|47
|8.
|Эйбар
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|47 - 41
|44
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|42 - 40
|43
|10.
|Алавес
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|29 - 33
|40
|11.
|Сельта
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|40 - 45
|38
|12.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|44 - 45
|35
|13.
|Бетис
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|32 - 46
|31
|14.
|Валенсия
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|38 - 51
|30
|15.
|Депортиво
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|31 - 43
|27
|16.
|Малага
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|33 - 45
|27
|17.
|Леганес
|0:0 Заявка
|29
|6
|9
|14
|22 - 41
|27
|18.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|31 - 57
|21
|19.
|Гранада
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|25 - 58
|19
|20.
|Осасуна
|Заявка
|29
|1
|8
|20
|29 - 69
|11
Первый тайм
26'
Перес Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает навес
26'
Виллиан Жозе исполняет штрафной удар, но его блокируют
25'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
25'
Мантовани Мартин получает желтую карточку.
25'
Мантовани Мартин коснулся мяча рукой.
25'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
24'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает подножку. Тито Роберто заработал фол.
24'
Рульи Херонимо вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Шимановски Александер из команды Леганес делает навес
23'
23'
Эррерин Яго вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает навес
22'
22'
Шимановски Александер наказан за толчок Бергара Маркель
21'
Рульи Херонимо вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Рико Диего из команды Леганес делает навес
21'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
20'
Рико Диего из команды Леганес делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
20'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес делает навес
19'
18'
Габриэл Пирес из команды Леганес в офсайде
18'
Мантовани Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Хуанми Мигель получает желтую карточку.
17'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад опасно играет. Чуть не пострадал Перес Рубен.
16'
После дальнего удара, который нанес Шимановски Александер мяч отбит вратарем
16'
Мантовани Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Бергара Маркель из команды Реал Сосьедад делает навес
15'
Бергара Маркель из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с правого угла.
15'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
14'
Саму Гарсия из команды Леганес в офсайде
14'
Эррерин Яго вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Перес Рубен из команды Леганес делает передачу за спину защитников.
14'
13'
Габриэл Пирес из команды Леганес делает подножку. Бергара Маркель заработал фол.
13'
12'
Саму Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
9'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
9'
Шимановски Александер попадает в перекладину
9'
Габриэл Пирес из команды Леганес делает передачу одноклубнику.
9'
Шимановски Александер бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
8'
Саму Гарсия из команды Леганес делает навес
8'
Саму Гарсия из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Удар от ворот произведет Леганес
6'
Рико Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
3'
3'
Удар от ворот произведет Леганес
3'
Хуанми Мигель отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
3'
Каналес Серхио не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
3'
Каналес Серхио оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
3'
Иньиго Мартинес из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников.
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Мантовани Мартин из команды Леганес опасно играет. Чуть не пострадал Виллиан Жозе.
1'
1'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад в офсайде
1'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Леганес". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Anoeta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Леганес
Реал Сосьедад
94.8% (199)
Ничья:
4.8% (10)
Леганес
0.5% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Реал Сосьедад:
32.4% (68)
1:0 Реал Сосьедад:
29.5% (62)
2:1 Реал Сосьедад:
23.3% (49)
3:1 Реал Сосьедад:
4.3% (9)
3:0 Реал Сосьедад:
2.9% (6)
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