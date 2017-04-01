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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 15832
Вильярреал
2:3
Конец матча
Эйбар
0'
10' Желтая карточка
Бонера Даниэле
1:0
18' Гол
Сориано Роберто
39' Желтая карточка
Кастильехо Самуэль
43' Желтая карточка
Луна Антонио
1:1
48' Пенальти
Леон Педро
1:2
54' Гол
Кике Гарсия
62' Желтая карточка
Инуи Такаси
66' Желтая карточка
Альваро Гонсалес
68' Желтая карточка
Кике Гарсия
1:3
77' Гол
Инуи Такаси
2:3
89' Гол
Сориано Роберто
90' Желтая карточка
Сольдадо Роберто
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
95'
Удар от ворот произведет Вильярреал
95'
Леон Педро из команды Эйбар устремляется вперед с мячом.
94'
Альваро Гонсалес ошибается в защите.
94'
Борре Рафаэль сумел-таки пробить через себя, но вратарь справился с этим коварным ударом.

93'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает навес
93'
Борре Рафаэль из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
Бруно Сориано из команды Вильярреал делает навес
93'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Удар от ворот произведет Эйбар
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
91'
Сольдадо Роберто получает желтую карточку за неспортивное поведение
91'
Марио Гаспар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
91'
Сольдадо Роберто из команды Вильярреал делает пас партнеру.
91'
Бруно Сориано из команды Вильярреал делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Хауме Коста сделал результативную передачу.
Описание гола
89'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сориано Роберто записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
89'
Хауме Коста из команды Вильярреал делает пас партнеру.
89'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Сориано Роберто из команды Вильярреал делает навес
87'
Удар от ворот произведет Вильярреал
87'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает навес
Офсайд
86'
Адриан Лопес из команды Вильярреал в офсайде
86'
Альваро Гонсалес выбил мяч подальше от ворот.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Дос Сантос Хонатан из команды Вильярреал подал угловой справа.
85'
После удара головой, который сделал Сольдадо Роберто мяч выносится вратарем на угловой
84'
Адриан Лопес из команды Вильярреал делает навес
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Сольдадо Роберто попал в створ, но вратарь справился с ударом.
83'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает пас партнеру.
Фол, нарушение
82'
Рамис Иван из команды Эйбар делает подножку. Борре Рафаэль заработал фол.
82'
Андрес Фернандес вышел из ворот и забрал мяч.
81'
Гальвес Алехандро выбил мяч подальше от ворот.
80'
Тактическая замена. Бакамбу Седрик уходит с поля и его заменяет Борре Рафаэль
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
79'
Удар от ворот произведет Эйбар
79'
Сориано Роберто из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Сориано Роберто из команды Вильярреал делает навес
Описание гола
77'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Инуи Такаси!
77'
Инуи Такаси из команды Эйбар устремляется вперед с мячом.
77'
Дос Сантос Хонатан ошибается в защите.
77'
Игроки ФК "Эйбар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
77'
Удар от ворот произведет Эйбар
77'
Тактическая замена. Кике Гарсия уходит с поля и его заменяет Ривера Кристиан
76'
Бруно Сориано бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
75'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает подножку. Бруно Сориано заработал фол.
75'
Кике Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Дос Сантос Хонатан из команды Вильярреал подал угловой справа.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
75'
Эскаланте Гонсало выбил мяч на угловой.
75'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Сольдадо Роберто из команды Вильярреал делает навес
Офсайд
74'
Сольдадо Роберто из команды Вильярреал в офсайде
72'
Йоэл Родригес вышел из ворот и забрал мяч.
72'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает навес
71'
Сориано Роберто нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Дос Сантос Хонатан из команды Вильярреал подал угловой слева.
71'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Дос Сантос Хонатан из команды Вильярреал подал угловой слева.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
70'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
70'
Дос Сантос Хонатан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
69'
Сориано Роберто из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Луна Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Хауме Коста из команды Вильярреал делает навес
Желтая карточка
68'
Кике Гарсия получает желтую карточку.
Фол, нарушение
68'
Кике Гарсия наказан за толчок Хауме Коста
67'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
66'
Альваро Гонсалес получает желтую карточку за неспортивное поведение
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
65'
Сориано Роберто отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
65'
Сольдадо Роберто из команды Вильярреал делает пас партнеру.
65'
Хауме Коста из команды Вильярреал делает пас партнеру.
65'
Хауме Коста из команды Вильярреал устремляется вперед с мячом.
64'
Арбилья Анайц получил травму и заменен. Гальвес Алехандро выходит на поле.
64'
Бакамбу Седрик попал в створ, но вратарь справился с ударом.
63'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Дос Сантос Хонатан из команды Вильярреал подал угловой справа.
63'
Адриан Лопес из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Травма, повреждение
62'
Арбилья Анайц получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Желтая карточка
62'
Инуи Такаси получает желтую карточку.
Травма, повреждение
61'
Арбилья Анайц на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Дос Сантос Хонатан из команды Вильярреал делает навес
60'
Игроки ФК "Вильярреал" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает навес
60'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
59'
Тактическая замена. Тригерос Мануэль уходит с поля и его заменяет Адриан Лопес
59'
Тактическая замена. Кастильехо Самуэль уходит с поля и его заменяет Дос Сантос Хонатан
Травма, повреждение
58'
Лежён Флорьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
57'
Марио Гаспар нарушает правила. Инуи Такаси пострадал
57'
Сольдадо Роберто бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
57'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал делает навес
57'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал устремляется вперед с мячом.
57'
Игроки ФК "Вильярреал" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
56'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает подножку. Инуи Такаси заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
54'
Арбилья Анайц сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кике Гарсия записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
54'
Хауме Коста выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Арбилья Анайц из команды Эйбар делает навес
54'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Марио Гаспар выбил мяч подальше от ворот.
53'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Бруно Сориано выбил мяч подальше от ворот.
52'
Хауме Коста из команды Вильярреал делает навес
52'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Марио Гаспар из команды Вильярреал устремляется вперед с мячом.
52'
Удар от ворот произведет Эйбар
52'
Сориано Роберто из команды Вильярреал наносит неточный удар с лета
51'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал подал угловой слева.
51'
Рамис Иван выбил мяч на угловой.
51'
Сольдадо Роберто из команды Вильярреал попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
51'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
Арбилья Анайц из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
Сегодняшная посещаемость составляет 15832 болельщиков
Описание гола
48'
Г О О О О О Л - Леон Педро из команды Эйбар забивает пенальти
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
47'
ПЕНАЛЬТИ! – Альваро Гонсалес серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Кике Гарсия заработал пенальти для своей команды
46'
Альваро Гонсалес ошибается в защите.
46'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Леон Педро из команды Эйбар делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
46'
Кике Гарсия наказан за толчок Марио Гаспар
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Желтая карточка
43'
Луна Антонио получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
43'
Луна Антонио из команды Эйбар делает подножку. Кастильехо Самуэль заработал фол.
43'
Удар от ворот произведет Эйбар
42'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал делает навес
42'
Удар от ворот произведет Вильярреал
41'
Энрич Серхи из команды Эйбар бьет головой мимо ворот
Угловой
41'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой справа.
41'
Альваро Гонсалес выбил мяч на угловой.
41'
Лежён Флорьян исполняет штрафной удар, но его блокируют
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
40'
Тактическая замена. Капа Андер уходит с поля и его заменяет Луна Антонио
Желтая карточка
39'
Кастильехо Самуэль получает желтую карточку.
Фол, нарушение
39'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал делает подножку. Энрич Серхи заработал фол.
39'
Капа Андер выбил мяч подальше от ворот.
38'
Игроки ФК "Эйбар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал подал угловой справа.
38'
Кастильехо Самуэль бьет и мяч от рикошета проходит мимо
38'
Бонера Даниэле из команды Вильярреал делает пас партнеру.
38'
Сориано Роберто из команды Вильярреал делает навес
38'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Энрич Серхи сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
37'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал подал угловой слева.
37'
Капа Андер выбил мяч на угловой.
37'
Хауме Коста из команды Вильярреал попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
Тригерос Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Арбилья Анайц из команды Эйбар делает навес
35'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает пас партнеру.
35'
Инуи Такаси из команды Эйбар устремляется вперед с мячом.
35'
Игроки ФК "Эйбар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
34'
Бруно Сориано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Эскаланте Гонсало на финте ушёл от оппонента.
33'
Удар от ворот произведет Вильярреал
33'
Энрич Серхи из команды Эйбар бьет головой мимо ворот
Угловой
32'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой справа.
32'
Инуи Такаси бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
32'
Бакамбу Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Леон Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал делает подножку. Эскаланте Гонсало заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
Кике Гарсия из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Лежён Флорьян выбил мяч подальше от ворот.
29'
Удар от ворот произведет Вильярреал
28'
Леон Педро бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
28'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал делает подножку. Леон Педро заработал фол.
27'
Капа Андер из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
Удар от ворот произведет Эйбар
27'
Сольдадо Роберто ударом издали сотрясает перекладину
Фол, нарушение
26'
Гарсия Дани из команды Эйбар делает подножку. Кастильехо Самуэль заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
Рамис Иван выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
23'
Леон Педро наказан за толчок Кастильехо Самуэль
23'
Сориано Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Леон Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Бонера Даниэле из команды Вильярреал делает подножку. Энрич Серхи заработал фол.
22'
Леон Педро из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Бонера Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес
21'
Андрес Фернандес вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Энрич Серхи из команды Эйбар бьет головой мимо ворот
21'
Леон Педро из команды Эйбар делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
20'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой слева.
20'
Бонера Даниэле выбил мяч на угловой.
20'
Арбилья Анайц из команды Эйбар делает навес
20'
Бонера Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает навес
18'
Марио Гаспар сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сориано Роберто из клуба "Вильярреал" отправил мяч головой в ворота.
18'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает отличный навес.
18'
Кастильехо Самуэль нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Бруно Сориано из команды Вильярреал делает навес
Фол, нарушение
18'
Инуи Такаси из команды Эйбар. Это Бонера Даниэле заработал фол.
Фол, нарушение
17'
Энрич Серхи из команды Эйбар. Это Бонера Даниэле заработал фол.
16'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Бруно Сориано из команды Вильярреал попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
Удар от ворот произведет Вильярреал
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
Арбилья Анайц бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
Бакамбу Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой слева.
14'
Марио Гаспар выбил мяч на угловой.
Угловой
14'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой слева.
14'
Инуи Такаси из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
Кике Гарсия нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает пас партнеру.
14'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает навес
Фол, нарушение
13'
Тригерос Мануэль наказан за толчок Энрич Серхи
12'
Леон Педро исполняет штрафной удар, но его блокируют
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
Желтая карточка
10'
Бонера Даниэле получает желтую карточку за игру рукой
Фол, нарушение
10'
Бонера Даниэле коснулся мяча рукой.
10'
Инуи Такаси нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Удар от ворот произведет Эйбар
9'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал делает навес
Угловой
9'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал разыграл угловой с левого угла.
9'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
8'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает подножку. Тригерос Мануэль заработал фол.
8'
Арбилья Анайц выбил мяч подальше от ворот.
6'
Хауме Коста из команды Вильярреал попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
5'
Энрич Серхи пробил головой, вратарь справился с ударом.
5'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес
Офсайд
4'
Сольдадо Роберто из команды Вильярреал в офсайде
4'
Сольдадо Роберто из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников.
4'
Эскаланте Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Йоэл Родригес неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
Угловой
4'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал подал угловой слева.
3'
Арбилья Анайц выбил мяч на угловой.
3'
Сориано Роберто из команды Вильярреал устремляется вперед с мячом.
3'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Хауме Коста из команды Вильярреал делает навес
2'
Инуи Такаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал подал угловой слева.
2'
Рамис Иван выбил мяч на угловой.
2'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал устремляется вперед с мячом.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вильярреал". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вильярреал 2:3 Эйбар
Вильярреал
92.4% (194)
Ничья:
5.7% (12)
Эйбар
1.9% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Вильярреал:
34.8% (73)
Вильярреал:
29% (61)
Вильярреал:
20.5% (43)
Вильярреал:
3.8% (8)
Ничья:
3.3% (7)
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