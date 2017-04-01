Стадион: Эстадио де ла Керамика Зрители: 15832
2:3
Конец матча
10' Желтая карточкаБонера Даниэле
1:0
18' ГолСориано Роберто
39' Желтая карточкаКастильехо Самуэль
43' Желтая карточкаЛуна Антонио
1:1
48' ПенальтиЛеон Педро
1:2
54' ГолКике Гарсия
62' Желтая карточкаИнуи Такаси
66' Желтая карточкаАльваро Гонсалес
68' Желтая карточкаКике Гарсия
1:3
77' ГолИнуи Такаси
2:3
89' ГолСориано Роберто
90' Желтая карточкаСольдадо Роберто
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
95'
95'
Леон Педро из команды Эйбар устремляется вперед с мячом.
94'
Альваро Гонсалес ошибается в защите.
94'
Борре Рафаэль сумел-таки пробить через себя, но вратарь справился с этим коварным ударом.
93'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает навес
93'
Борре Рафаэль из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
93'
92'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Сольдадо Роберто получает желтую карточку за неспортивное поведение
91'
Марио Гаспар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
91'
Сольдадо Роберто из команды Вильярреал делает пас партнеру.
91'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Хауме Коста сделал результативную передачу.
89'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сориано Роберто записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
89'
Хауме Коста из команды Вильярреал делает пас партнеру.
89'
89'
87'
87'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает навес
86'
Адриан Лопес из команды Вильярреал в офсайде
86'
Альваро Гонсалес выбил мяч подальше от ворот.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
85'
85'
После удара головой, который сделал Сольдадо Роберто мяч выносится вратарем на угловой
84'
Адриан Лопес из команды Вильярреал делает навес
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Сольдадо Роберто попал в створ, но вратарь справился с ударом.
83'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает пас партнеру.
82'
Рамис Иван из команды Эйбар делает подножку. Борре Рафаэль заработал фол.
82'
Андрес Фернандес вышел из ворот и забрал мяч.
81'
Гальвес Алехандро выбил мяч подальше от ворот.
80'
Тактическая замена. Бакамбу Седрик уходит с поля и его заменяет Борре Рафаэль
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
79'
79'
Сориано Роберто из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
77'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Инуи Такаси!
77'
Инуи Такаси из команды Эйбар устремляется вперед с мячом.
77'
Дос Сантос Хонатан ошибается в защите.
77'
77'
77'
Тактическая замена. Кике Гарсия уходит с поля и его заменяет Ривера Кристиан
76'
Бруно Сориано бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
75'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает подножку. Бруно Сориано заработал фол.
75'
Кике Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
75'
Эскаланте Гонсало выбил мяч на угловой.
75'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Сольдадо Роберто из команды Вильярреал делает навес
74'
Сольдадо Роберто из команды Вильярреал в офсайде
72'
Йоэл Родригес вышел из ворот и забрал мяч.
72'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает навес
71'
Сориано Роберто нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
71'
Дос Сантос Хонатан из команды Вильярреал подал угловой слева.
71'
70'
Дос Сантос Хонатан из команды Вильярреал подал угловой слева.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
70'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
70'
Дос Сантос Хонатан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
69'
Сориано Роберто из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Луна Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
68'
Кике Гарсия получает желтую карточку.
68'
Кике Гарсия наказан за толчок Хауме Коста
67'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Альваро Гонсалес получает желтую карточку за неспортивное поведение
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
65'
Сориано Роберто отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
65'
Сольдадо Роберто из команды Вильярреал делает пас партнеру.
65'
Хауме Коста из команды Вильярреал делает пас партнеру.
65'
Хауме Коста из команды Вильярреал устремляется вперед с мячом.
64'
Арбилья Анайц получил травму и заменен. Гальвес Алехандро выходит на поле.
64'
Бакамбу Седрик попал в створ, но вратарь справился с ударом.
63'
63'
63'
Адриан Лопес из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Арбилья Анайц получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
62'
Инуи Такаси получает желтую карточку.
61'
Арбилья Анайц на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
61'
Дос Сантос Хонатан из команды Вильярреал делает навес
60'
Игроки ФК "Вильярреал" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает навес
60'
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
59'
Тактическая замена. Тригерос Мануэль уходит с поля и его заменяет Адриан Лопес
59'
Тактическая замена. Кастильехо Самуэль уходит с поля и его заменяет Дос Сантос Хонатан
58'
Лежён Флорьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Марио Гаспар нарушает правила. Инуи Такаси пострадал
57'
Сольдадо Роберто бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
57'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал делает навес
57'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал устремляется вперед с мячом.
57'
Игроки ФК "Вильярреал" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает подножку. Инуи Такаси заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
54'
Арбилья Анайц сделал результативную передачу.
54'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кике Гарсия записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
54'
Хауме Коста выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
54'
Марио Гаспар выбил мяч подальше от ворот.
53'
53'
Бруно Сориано выбил мяч подальше от ворот.
52'
52'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Марио Гаспар из команды Вильярреал устремляется вперед с мячом.
52'
52'
Сориано Роберто из команды Вильярреал наносит неточный удар с лета
51'
51'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал подал угловой слева.
51'
Рамис Иван выбил мяч на угловой.
51'
Сольдадо Роберто из команды Вильярреал попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
Арбилья Анайц из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
Сегодняшная посещаемость составляет 15832 болельщиков
48'
Г О О О О О Л - Леон Педро из команды Эйбар забивает пенальти
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
47'
ПЕНАЛЬТИ! – Альваро Гонсалес серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Кике Гарсия заработал пенальти для своей команды
46'
Альваро Гонсалес ошибается в защите.
46'
46'
Леон Педро из команды Эйбар делает навес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Кике Гарсия наказан за толчок Марио Гаспар
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
43'
Луна Антонио получает желтую карточку за неспортивное поведение
43'
Луна Антонио из команды Эйбар делает подножку. Кастильехо Самуэль заработал фол.
43'
42'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал делает навес
42'
41'
41'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой справа.
41'
Альваро Гонсалес выбил мяч на угловой.
41'
Лежён Флорьян исполняет штрафной удар, но его блокируют
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
40'
Тактическая замена. Капа Андер уходит с поля и его заменяет Луна Антонио
39'
Кастильехо Самуэль получает желтую карточку.
39'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал делает подножку. Энрич Серхи заработал фол.
39'
Капа Андер выбил мяч подальше от ворот.
38'
38'
38'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал подал угловой справа.
38'
Кастильехо Самуэль бьет и мяч от рикошета проходит мимо
38'
Бонера Даниэле из команды Вильярреал делает пас партнеру.
38'
38'
38'
Энрич Серхи сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
37'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал подал угловой слева.
37'
Капа Андер выбил мяч на угловой.
37'
Хауме Коста из команды Вильярреал попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
Тригерос Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
35'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает пас партнеру.
35'
Инуи Такаси из команды Эйбар устремляется вперед с мячом.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
34'
Бруно Сориано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Эскаланте Гонсало на финте ушёл от оппонента.
33'
33'
32'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой справа.
32'
Инуи Такаси бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
32'
Бакамбу Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Леон Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал делает подножку. Эскаланте Гонсало заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
Кике Гарсия из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Лежён Флорьян выбил мяч подальше от ворот.
29'
28'
Леон Педро бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
28'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал делает подножку. Леон Педро заработал фол.
27'
Капа Андер из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
27'
Сольдадо Роберто ударом издали сотрясает перекладину
26'
Гарсия Дани из команды Эйбар делает подножку. Кастильехо Самуэль заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
Рамис Иван выбил мяч подальше от ворот.
23'
Леон Педро наказан за толчок Кастильехо Самуэль
23'
Сориано Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Леон Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Бонера Даниэле из команды Вильярреал делает подножку. Энрич Серхи заработал фол.
22'
Леон Педро из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Бонера Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес
21'
Андрес Фернандес вышел из ворот и забрал мяч.
21'
21'
Леон Педро из команды Эйбар делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
20'
20'
20'
Бонера Даниэле выбил мяч на угловой.
20'
20'
Бонера Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает навес
18'
Марио Гаспар сделал результативную передачу.
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сориано Роберто из клуба "Вильярреал" отправил мяч головой в ворота.
18'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает отличный навес.
18'
Кастильехо Самуэль нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
18'
Инуи Такаси из команды Эйбар. Это Бонера Даниэле заработал фол.
17'
Энрич Серхи из команды Эйбар. Это Бонера Даниэле заработал фол.
16'
16'
Бруно Сориано из команды Вильярреал попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
Арбилья Анайц бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
Бакамбу Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
14'
Марио Гаспар выбил мяч на угловой.
14'
14'
Инуи Такаси из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
Кике Гарсия нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает пас партнеру.
14'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает навес
13'
Тригерос Мануэль наказан за толчок Энрич Серхи
12'
Леон Педро исполняет штрафной удар, но его блокируют
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
10'
Бонера Даниэле получает желтую карточку за игру рукой
10'
Бонера Даниэле коснулся мяча рукой.
10'
Инуи Такаси нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
9'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал делает навес
9'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал разыграл угловой с левого угла.
9'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает подножку. Тригерос Мануэль заработал фол.
8'
Арбилья Анайц выбил мяч подальше от ворот.
6'
Хауме Коста из команды Вильярреал попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
5'
Энрич Серхи пробил головой, вратарь справился с ударом.
5'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес
4'
Сольдадо Роберто из команды Вильярреал в офсайде
4'
Сольдадо Роберто из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников.
4'
Эскаланте Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Йоэл Родригес неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
4'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал подал угловой слева.
3'
Арбилья Анайц выбил мяч на угловой.
3'
Сориано Роберто из команды Вильярреал устремляется вперед с мячом.
3'
3'
2'
Инуи Такаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал подал угловой слева.
2'
Рамис Иван выбил мяч на угловой.
2'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал устремляется вперед с мячом.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вильярреал". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вильярреал 2:3 Эйбар
Вильярреал
92.4% (194)
Ничья:
5.7% (12)
Эйбар
1.9% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Вильярреал:
34.8% (73)
1:0 Вильярреал:
29% (61)
2:0 Вильярреал:
20.5% (43)
3:1 Вильярреал:
3.8% (8)
1:1 Ничья:
3.3% (7)
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