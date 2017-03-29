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Стадион:
Реал Мадрид
 
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Алавес
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До начала матча осталось 2 дня 13 часов 27 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Мадрид - Алавес, который состоится 02.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Алавес
Реал Мадрид
94.2% (113)
Ничья:
2.5% (3)
Алавес
3.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
27.5% (33)
Реал Мадрид:
26.7% (32)
Реал Мадрид:
10.8% (13)
Реал Мадрид:
7.5% (9)
Реал Мадрид:
5% (6)
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